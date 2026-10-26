«صار الوقت» يوظّف الذكاء الاصطناعي في خطوة متقدّمة تلفزيونياً

بدأ برنامج «صار الوقت»، الذي يقدّمه الإعلامي مارسيل غانم على شاشة «إم تي في»، توظيف الذكاء الاصطناعي في موسمه الجديد؛ بهدف تطوير أسلوب التحضير للحلقات والاستفادة من أرشيفه في مراجعة تصريحات الضيوف ومقارنتها بمواقفهم الحالية. وتعود فكرة المشروع إلى رودي حشاش، من فريق الإعداد، الذي رأى في هذه التقنية وسيلة لتعزيز المواجهة الحوارية وإشراك الجمهور بصورة أكثر فاعلية.

ويُعدّ «صار الوقت» من البرامج الحوارية السياسية المعروفة في لبنان؛ إذ يستضيف شخصيات سياسية واقتصادية لمناقشة القضايا الراهنة. ويضم أرشيفه مئات الحلقات وآلاف الساعات من الحوار؛ ما يتيح للفريق استعادة مواقف سابقة لضيوف عاد بعضهم عنها أو غيّرها لاحقاً.

ويوضح حشاش لـ«الشرق الأوسط» أن الفكرة انطلقت من رغبته في تطوير أسلوب التحضير للحلقات بالاستفادة من أرشيف البرنامج. ويقول: «أنا في حالة بحث دائمة عمّا يمكن أن يسهِم في تطوير برنامج أعمل ضمن فريق إعداده منذ عشرات السنين. وفكّرت في أنه ما دام لدينا أرشيف لثمانية مواسم سابقة، فلماذا لا نجري مقارنة بين ما قاله ضيوفنا سابقاً وما يقولونه اليوم؟».

ويضيف أن الذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة في البحث عن التصريحات وجمعها ومقارنتها، مشيراً إلى أن الفريق فرّغ محتوى 375 حلقة؛ ما عزّز قدرته على الاستفادة من الأرشيف وتتبع مواقف الضيوف عبر الزمن.

بدأت التجربة على نطاق محدود، من خلال مشاهدة حلقة سابقة مدتها 3 ساعات واستخراج 22 مقطعاً مصوّراً قصيراً منها. وخضعت المقاطع لعمليات مونتاج وقصّ وترجمة وتدقيق في المحتوى، بالتعاون بين فريق الإعداد والفريق التقني في «إم تي في»، قبل الانتقال إلى تطبيق الفكرة ضمن البرنامج.

وبالتوازي مع ذلك، استُحدثت فقرات تتيح للجمهور المشاركة المباشرة، من بينها التصويت على سؤال يُطرح خلال الحلقة. ويمسح المشاهد الرمز الإلكتروني (QR Code) الظاهر على الشاشة باستخدام هاتفه المحمول، لتُعرض النتائج مباشرة على الهواء.

التدقيق بالأجوبة وتصويت المشاهد يظهران على الشاشة مباشرة (برنامج صار الوقت)

ويرى حشاش أن توظيف الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة يمنح البرنامج طابعاً مختلفاً، مشيراً إلى أنه تلقّى اهتماماً من جهات إعلامية خارج لبنان.

ويمتدّ تعاون حشاش مع غانم إلى برامجه الحوارية السابقة، ومنها «كلام الناس» على شاشة «إل بي سي آي». ويقول إن محاولات تجديد البرنامج بالتعاون مع إدارة المحطة لم تُثمر، وإن ذلك شكّل سبباً رئيسياً لمغادرة غانم. ويرى أن المشاهد لم يعد يكتفي بالصيغة التقليدية للبرامج الحوارية، بل بات يتطلع إلى محتوى يواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أتاح التصويت المباشر للجمهور المشاركة بصورة ملموسة في البرنامج، بعدما كانت علاقته تقتصر غالباً على متابعة النقاشات عبر الشاشة. كما أسهم تداول المقاطع ونتائج مراجعة التصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسب حشاش، في زيادة التفاعل مع البرنامج وتصدّره قوائم الترند مساء كل خميس.

وتتحوّل هذه المراجعة المباشرة على الهواء امتحاناً غير مباشر يخضع له الضيف. فهي تتيح للمشاهد مقارنة مواقفه السابقة بالحالية، وملاحظة مدى اتساق تصريحاته عبر الزمن. كما تتيح متابعة أسلوبه في التعامل مع الأسئلة، سواء اختار المواجهة أم فضّل التحفّظ أو الامتناع عن الردّ؛ ما يساعد على فهم طريقة تعامله مع الملفات المطروحة.

ويمكن الاستفادة من الأرشيف أيضاً في مراجعة ملفات محددة. ويضرب حشاش مثالاً على ذلك بملف كهرباء زحلة؛ إذ يستطيع الفريق رصد عدد المرات التي طُرح فيها الموضوع، والفترات التي تكرّر خلالها، والضيوف الذين تناولوه، ثم مقارنة الحجج التي قدَّموها ومراجعة إجاباتهم.

جمهور «صار الوقت» يشارك مباشرة في التصويت على أسئلة البرنامج (برنامج صار الوقت)

لكن حشاش يؤكد أن هذه المهمة، رغم السرعة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، لا يمكن أن تخلو من اللمسة الإنسانية. ويوضح: «ندقق في الخلاصات التي يستنتجها الذكاء الاصطناعي؛ تفادياً لأي خطأ قد يقع نتيجة عمله الآلي، ونتأكد من كل معلومة قبل عرضها. وينطبق الأمر على فقرة الصح والخطأ، حيث نتحقق من إجابات الضيف وفقاً للزمان والمصدر. كما نعتمد التدقيق في الأرقام، عندما تُستخدم لتوضيح مسائل تتعلق بالاقتصاد والمصارف وغيرها».

ويشير حشاش إلى أن بعض الضيوف أبدوا انزعاجهم في البداية من هذه المراجعة، لكنهم سرعان ما اعتادوا عليها.

وعن ردّ فعل مارسيل غانم على الفكرة، يقول حشاش إن الإعلامي تفاعل معها وأُعجب بقدرة الذكاء الاصطناعي على جمع المعلومات ومراجعتها، كما لفتته مشاركة الجمهور المباشرة في البرنامج. لكنه يشير إلى أن خبرة غانم المتراكمة وقدرته على قراءة الضيف ولغة جسده لا تزالان تتفوّقان على إمكانات الذكاء الاصطناعي، الذي يصعب التكهّن بمدى تطوّره مستقبلاً وانعكاساته على دور الإنسان في هذا المجال.