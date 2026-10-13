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يوميات الشرق

الطفل الوحيد عندما يكبر... 5 تحديات تكشف عنها جلسات العلاج النفسي

ما المشكلات التي يناقشها البالغون الذين نشأوا من دون إخوة أو أخوات؟ (بكسلز)
ما المشكلات التي يناقشها البالغون الذين نشأوا من دون إخوة أو أخوات؟ (بكسلز)
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الطفل الوحيد عندما يكبر... 5 تحديات تكشف عنها جلسات العلاج النفسي

ما المشكلات التي يناقشها البالغون الذين نشأوا من دون إخوة أو أخوات؟ (بكسلز)
ما المشكلات التي يناقشها البالغون الذين نشأوا من دون إخوة أو أخوات؟ (بكسلز)

إذا نشأت طفلاً وحيداً من دون إخوة أو أخوات، فمن المرجح أنك سمعت في مرحلة ما من حياتك عبارات نمطية من قبيل: «من المحزن أنك نشأت وحيداً»، و«لا بد أن والديك دلّلاك كثيراً»، و«هل تجد صعوبة في تكوين الصداقات؟».

لكن أبحاثاً حديثة تشير إلى أن كثيراً من الصور النمطية المرتبطة بالأطفال الوحيدين غير دقيقة. وعلى الرغم من أن الأسرة التي تضم طفلاً واحداً فقط كانت تُعدّ في السابق حالة نادرة، فإنها أصبحت اليوم أسرع أنماط الأسر نمواً.

ويعدّد تقرير نشره موقع «هاف بوست»، أبرز المشكلات التي يناقشها البالغون الذين نشأوا من دون إخوة أو أخوات خلال جلسات العلاج النفسي، إلى جانب نصائح للتعامل معها.

1. الرغبة في تكوين روابط تشبه علاقة الإخوة خلال مرحلة البلوغ

يتحدث بعض البالغين الذين نشأوا أطفالاً وحيدين خلال جلسات العلاج النفسي عن شعورهم بالوحدة؛ بسبب انتمائهم إلى أسر صغيرة وافتقارهم إلى علاقات الإخوة والأخوات.

وأوضحت ريبيكا غرين، الاختصاصية في الصحة النفسية ومؤلفة كتاب «طفل واحد يكفي: دليل لتربية طفل وحيد سعيد ومزدهر»، أن هؤلاء لديهم عدد أقل من أفراد الأسرة الذين يمكنهم الاعتماد عليهم للحصول على الدعم مقارنة بمن لديهم إخوة متعددون.

وأضافت أن الأعياد والمناسبات قد تكون مصدراً خاصاً للشعور بالوحدة لدى بعض الأطفال الوحيدين؛ لأنهم غالباً لا يعيشون التجمعات العائلية الكبيرة التي يشاهدونها في الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وأضافت: «هناك مقولة مفادها أنه إذا لم تكن لديك عائلة، فاصنع عائلتك بنفسك، وأنا أؤمن بذلك تماماً».

ونصحت ببناء شبكة اجتماعية من خلال تكوين صداقات والانضمام إلى مؤسسات والمشاركة في أنشطة مجتمعية تجمع أشخاصاً يتشاركون الاهتمامات نفسها، ويمكنهم تقديم الدعم الذي يمنح شعوراً بالانتماء العائلي.

2. الشعور بالمسؤولية الكاملة عن رعاية الوالدين مع التقدم في العمر

قالت غرين إن كثيراً من البالغين الذين نشأوا أطفالاً وحيدين يشعرون بالإرهاق والضغط لأنهم الشخص الوحيد في الأسرة المسؤول عن التعامل مع احتياجات والديهم المسنين ورعايتهما.

وقد تشمل هذه المسؤوليات، عندما يعيش الأبناء بالقرب من والديهم، مرافقتهم إلى المواعيد الطبية، والمساعدة في إعداد الطعام، وتولي بعض المهام المتعلقة بإدارة الشؤون المالية. وقد تصبح الأمور أكثر صعوبة عندما يعيش الابن أو الابنة بعيداً عن الوالدين.

وتوصي غرين، متى أمكن، بالاستعانة بمديري رعاية كبار السن، والاختصاصيين الاجتماعيين، ومقدمي خدمات المرافقة للمسنين، لتقاسم هذه المسؤوليات وتخفيف أعبائها.

كما شددت على أهمية التخطيط المسبق، موضحة أن بإمكان الأبناء الوحيدين التحدث مع والديهم، وكذلك مع أزواجهم أو شركائهم؛ لمناقشة الترتيبات المستقبلية لرعاية الوالدين، بما يضمن وضوح التوقعات واتفاق جميع الأطراف على خطة مشتركة.

3. الضغط على النفس لتحقيق الكمال

قد يسهم الاهتمام الكبير الذي يحصل عليه الطفل الوحيد من والديه في تعزيز العلاقة بين الطرفين، لكن بعض الأطفال قد يشعرون أيضاً بأن كل تصرفاتهم تخضع للمراقبة والتقييم.

وقالت ألتيريسا كلارك، الاختصاصية المرخصة في العلاج النفسي ومالكة مركز «إنسباير فور بيربوس» (Inspire4Purpose)، إن الأطفال الوحيدين قد يتعرضون لضغوط شديدة من والديهم لتحقيق التفوق في مجالات مختلفة من حياتهم؛ وهو ما قد يؤدي إلى النزعة نحو الكمال أو إلى تكوين شخصية تميل إلى التنظيم الصارم والسعي الدائم للإنجاز.

وقد يدفعهم ذلك إلى عيش حياتهم في خوف مستمر من خذلان الآخرين أو خيبتهم.

ويمكن أن يساعد إدراك هذه العلاقة، إلى جانب وجود مساحة آمنة، مثل جلسات العلاج النفسي، لمعالجة التجارب السابقة وفهم آثارها، في تخفيف القسوة التي يمارسها هؤلاء على أنفسهم.

4. الاستقلالية الشديدة في العلاقات

قالت بريا تاهيم، الاختصاصية المرخصة في الإرشاد النفسي ومؤسسة مركز «كاور كاونسلينغ» (Kaur Counseling)، إن النشأة من دون إخوة أو أخوات قد تعزز الشعور بالاستقلالية بدرجة كبيرة؛ وهو ما يمكن أن يشكل نقطة قوة أو ضعف في الوقت نفسه.

ومن جوانب القوة، أن الأطفال الوحيدين غالباً ما يكتسبون مهارات الاعتماد على النفس، والقدرة على قضاء الوقت بمفردهم، والشعور بالرضا عن صحبتهم لأنفسهم.

كما أوضحت غرين أنهم غالباً ما يكونون أشخاصاً مبادرين وقادرين على تولي زمام الأمور، وقد يبرعون في القيادة وإنجاز المهام بطرق مبتكرة. لكن الآخرين قد ينظرون إليهم أحياناً على أنهم متسلطون أو يصرّون على تنفيذ الأمور وفق طريقتهم الخاصة.

5. الشعور بسوء الفهم أو التعرض للأحكام المسبقة

وأشارت غرين إلى أن الشعور بسوء الفهم أو الحكم المسبق بسبب النشأة طفلاً وحيداً من المشكلات الشائعة التي يطرحها هؤلاء، ولا سيما في مجموعات الدعم.

وأوضحت أن الوصمة المرتبطة بالطفل الوحيد لا تزال قائمة؛ لأن وجود الإخوة والأخوات يُعدّ تجربة عائلية مألوفة لدى كثيرين.

وأضافت أن الأفلام والبرامج التلفزيونية تسهم أحياناً في ترسيخ هذه الصور النمطية، من خلال تصوير الأطفال الوحيدين على أنهم مدللون أو أنانيون أو يفتقرون إلى المهارات الاجتماعية الجيدة.

وقالت غرين إن المجتمع يحتاج إلى مزيد من الصور الإيجابية التي تبرز نقاط القوة والمزايا المرتبطة بالنشأة طفلاً وحيداً، وإلى التوقف عن الحكم على الأشخاص لمجرد أنهم لا يملكون إخوة أو أخوات.

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يوميات الشرق

قمل الفراش في الدرجة السياحية... والطائرة خارج الخدمة!

حشرات صغيرة... ومتاعب بحجم طائرة (أ.ف.ب)
حشرات صغيرة... ومتاعب بحجم طائرة (أ.ف.ب)
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قمل الفراش في الدرجة السياحية... والطائرة خارج الخدمة!

حشرات صغيرة... ومتاعب بحجم طائرة (أ.ف.ب)
حشرات صغيرة... ومتاعب بحجم طائرة (أ.ف.ب)

اضطرت شركة «كانتاس» الأسترالية إلى وقف طائرة في روما بعد اكتشاف قمل الفراش على متنها خلال رحلتها الآتية من بيرث.

ووفق «الغارديان»، عُثر على هذه الحشرات الطفيلية في مقدّمة قسم الدرجة السياحية في طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» خلال رحلتها من بيرث إلى روما، وهي الرحلة «كيو إف 5» في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق مصدر مطّلع على الحادثة أكّد الأمر، الثلاثاء.

وقمل الفراش حشرات صغيرة يصعب القضاء عليها، وتتغذَّى على دم بعض الثدييات، ومنها الإنسان.

وكما نشرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أولاً، فقد تعيَّن إخراج الطائرة من الخدمة لتنظيفها بعد وصولها إلى العاصمة الإيطالية، ممّا أدّى إلى إلغاء رحلة «كانتاس» من روما إلى بيرث في 10 أكتوبر.

وأفاد متحدّث باسم «كانتاس» بأن الرحلة أُلغيت للسماح لمهندسي الشركة وفرق الصيانة فيها بإجراء تنظيف عميق للطائرة بعد «مشكلة رُصِدت في عدد قليل من مقاعد الدرجة السياحية».

وأضاف أنّ الشركة تودّ «الاعتذار بصدق» للعملاء عن الإزعاج الذي تسبّب به الأمر.

وأفادت «كانتاس» بأنّ الركاب المتضرّرين وُفّرت لهم أماكن إقامة، وأُعيد حجزهم على رحلات بديلة في غضون 48 ساعة من موعد إقلاعهم الأصلي.

وقالت الشركة إنّ مقصورات طائراتها تُنظّف بانتظام ووفق معايير عالية جداً، وتُعالج بالمواد المطهّرة كل 50 يوماً بوصف ذلك إجراءً احترازياً معتمداً للتنظيف.

من جهتها، قالت اختصاصية علم الطفيليات في جامعة ماكواري، البروفسورة ميشيل باور، إنّ قمل الفراش «على الأرجح» نُقل إلى الطائرة في أمتعة أحدهم أو على ملابس أحد الركاب، ثم انتقل إلى المقصورة.

وأضافت: «هذه الحشرات مرتبطة بالسفر. فقد يقيم الناس في فندق موبوء، ولأنها تحب الأماكن المظلمة وتنجذب إلى رائحة ملابس البشر، فإنها تشقّ طريقها إلى أمتعة أحدهم»، وتابعت: «إنها حشرة غير طائرة، ومن دون الطائرات لا تنتقل».

وأوضحت باور أن قمل الفراش غير خطير، مع أن لدغاته قد تسبّب الحكة والتهيّج، لكن القضاء عليه شديد الصعوبة، ويمكنه الاختباء في أغطية الأسرّة والشقوق مدة طويلة دون حاجة إلى التغذّي.

وأضافت أنّ لقمل الفراش «جانبين»: فمن جهة، يُصاب به الأثرياء الذين يسافرون كثيراً، ثم ينقلونه من مكان إلى آخر، ومن جهة أخرى قد لا يتمكّن من يعانون أصلاً من أوجه تفاوت صحي من شراء المبيدات، أو من تسخين المياه إلى درجة 55 مئوية اللازمة للقضاء عليه.

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حوادث منوعات إيطاليا
يوميات الشرق

دقة السمع تعزز تعلم اللغات الأجنبية

تعلم اللغات يتطلب قدرة على تمييز الفروق الدقيقة بين الأصوات (جامعة سياتل)
تعلم اللغات يتطلب قدرة على تمييز الفروق الدقيقة بين الأصوات (جامعة سياتل)
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دقة السمع تعزز تعلم اللغات الأجنبية

تعلم اللغات يتطلب قدرة على تمييز الفروق الدقيقة بين الأصوات (جامعة سياتل)
تعلم اللغات يتطلب قدرة على تمييز الفروق الدقيقة بين الأصوات (جامعة سياتل)

أفادت دراسة دولية بأن الأشخاص الأكثر قدرة على تمييز الفروق الدقيقة بين الأصوات يمكنهم إتقان نطق اللغات الأجنبية الجديدة بسرعة ودقة أكبر من غيرهم، ما يشير إلى أهمية القدرات السمعية في تعلم اللغات، إلى جانب حفظ المفردات وممارسة المحادثة.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة كوليدج لندن البريطانية، وجامعة توهوكو اليابانية، بهدف فهم أسباب اختلاف الأشخاص في قدرتهم على تعلم أصوات اللغات الأجنبية. ونُشرت النتائج، الثلاثاء، بدورية «Journal of Experimental Psychology».

وركزت الدراسة على ما يُعرف باسم «الدقة السمعية»، وهي القدرة على ملاحظة الفروق الصوتية الدقيقة، مثل التغيرات في درجة الصوت ومدته ونبرته.

وتشير النتائج إلى أن هذه القدرة قد تساعد على تعلم نطق أصوات غير مألوفة في اللغة الأم.

ولقياس الدقة السمعية، اختبر الباحثون 67 متعلماً يابانياً للغة الإنجليزية، وقاسوا قدرتهم على اكتشاف اختلافات طفيفة في أصوات غير لغوية، كما استخدموا التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لرصد نشاط أدمغة المشاركين أثناء التمييز بين صوتين متقاربين في اللغة الانجليزية (æ)، كما في كلمة «cat»، و(ʌ)، كما في كلمة «cup». ولا يقابل هذين الصوتين نظيران مباشران في نظام أصوات اللغة اليابانية، ما يجعل التمييز بينهما تحدياً للمتعلمين اليابانيين.

وفي اختبارٍ آخر، طُلب من المشاركين التمييز بين فروق دقيقة في أصوات غير لغوية، لمقارنة الطريقة التي تعالج بها أدمغتهم الأصوات الأجنبية وتلك التي لا تنتمي إلى الكلام.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين سجلوا مستويات أعلى من الدقة السمعية اعتمدوا بدرجة أقل على الشبكة الحسية الحركية في الجانب الأيسر من الدماغ عند معالجة أصوات اللغة الأجنبية. وتشارك هذه الشبكة في عمليات مرتبطة بمعالجة اللغة والكلام. وبدلاً من ذلك، تشابه نشاط أدمغتهم مع الأنماط التي تظهر عند معالجة الأصوات غير اللغوية، ما يشير إلى قدرتهم على تحليل الخصائص الصوتية نفسها، بدلاً من الاعتماد على الأنماط اللغوية المألوفة لديهم.

في المقابل، اعتمد المشاركون الأقل قدرة على تمييز الفروق الصوتية بدرجة أكبر على الشبكة الحسية الحركية اليسرى، ما قد يعكس ميلاً إلى الاستعانة بأنماط النطق المكتسبة من لغتهم الأم عند معالجة الأصوات الأجنبية غير المألوفة.

ويرى الباحثون أن معالجة الأصوات بدرجة أقل من التأثر بأنماط اللغة الأم قد تساعد المتعلمين على تمييز الفروق بين الأصوات الجديدة ونطقها بدقة أكبر، وهو ما قد يفسر اختلاف الأشخاص في سهولة تعلم اللغات الأجنبية.

وأشار الباحثون إلى أن أساليب تعليم اللغات تركز غالباً على حفظ المفردات والاستماع إلى الكلام وممارسة المحادثة، لكن المتعلمين قد يستفيدون أيضاً من تدريب قدراتهم على التمييز السمعي.

ودعا الفريق إلى تطوير أساليب تعليمية لا تقتصر على زيادة الممارسة، بل تشمل أيضاً تنمية القدرة على تمييز الفروق الدقيقة بين الأصوات، بما قد يساعد على تحسين نطق اللغات الأجنبية.

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التعليم دراسة
يوميات الشرق

لماذا يقترض مصريون للحصول على عضوية النوادي؟

تصدرت عضويات الأندية القروض الاستهلاكية في النصف الأول من العام الجاري (نادي الصيد)
تصدرت عضويات الأندية القروض الاستهلاكية في النصف الأول من العام الجاري (نادي الصيد)
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لماذا يقترض مصريون للحصول على عضوية النوادي؟

تصدرت عضويات الأندية القروض الاستهلاكية في النصف الأول من العام الجاري (نادي الصيد)
تصدرت عضويات الأندية القروض الاستهلاكية في النصف الأول من العام الجاري (نادي الصيد)

لجأ أحمد سلامة إلى الحصول على تمويل من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي المصرية لتسهيل حصوله على عضوية بأحد الأندية مقابل نحو 600 ألف جنيه (الدولار يساوي 52.8 جنيه في البنوك) مقابل رسوم إدارية تقدر بنحو 5 في المائة، ليسدد قيمة الاشتراك على مدار عدة أشهر.

سلامة، وهو مدير مخاطر بإحدى الشركات الاستثمارية في القاهرة وأب لطفلين، اختار استكمال الجزء الخاص بعضوية النادي عن طريق التمويل الاستهلاكي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخطوة جاءت لرغبته في توفير محيط اجتماعي أفضل لطفليه باعتبار أن التمويل الاستهلاكي حتى مع الرسوم الإدارية المفروضة بنحو 5 في المائة أفضل الحلول المالية المتاحة».

ويشير سلامة إلى أن «النادي لم يعد رفاهية في الوقت الحالي، فهو المكان الذي يمكن أن يشعر فيه بالاطمئنان على ابنيه لإخراج طاقتهما وتنمية مهاراتهما، سواء في الألعاب الرياضية أو حتى في الأنشطة المختلفة»، مؤكداً أنه «يحاول كونه أباً تنمية شخصيتي طفليه عبر اختيار منزل ومدرسة ونادٍ يهيئ لهما التنشئة بشكل سليم».

ووفق بيانات صادرة عن «الهيئة العامة للرقابة المالية» فإن شركات التمويل الاستهلاكي أقرضت مواطنين مصريين خلال النصف الأول من العام الجاري 2.4 مليار جنيه لشراء عضويات واشتراكات الأندية. وموقف سلامة لا يختلف كثيراً عن موقف محمود شاكر، وهو أب أربعيني لثلاثة من الأبناء ويعمل في المجال الإعلامي، فَضّل اللجوء لشركات التمويل الاستهلاكي للحصول على تمويل عضوية أحد الأندية المصرية في ضاحية 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، لكن قراره جاء تحت ضغط من أبنائه ليكونوا برفقة زملائهم في التدريبات، بعدما منع النادي مؤخراً غير الأعضاء من التدريب بداخله.

تنظم الأندية فعاليات مختلفة للأطفال (نادي سبورتنج)

يقول شاكر لـ«الشرق الأوسط» إنه وجد نفسه مضطراً للاشتراك في النادي بعدما كان في الفترة الماضية يكتفي بالتدريبات، لكن قرار إدارة النادي قصر التدريبات على الأعضاء ووجود باقي زملاء أبنائه في النادي نفسه، دفعاه للجوء للتمويل الاستهلاكي بسبب عدم قدرته على سداد مبلغ الاشتراك الذي يقترب من 200 ألف جنيه.

ويتيح عدد من شركات التمويل الاستهلاكي تمويلاً للمواطنين من أجل تقسيط عضويات الأندية التي تتباين قيمتها المادية من نادٍ لآخر مع فترات سداد تصل إلى 5 سنوات من خلال بعض الشركات، فيما تختلف نسبة الفائدة بحسب المدة لتكون في المدد القصيرة مقابل رسوم إدارية فقط ببعض الشركات، بينما تكون المدد المتوسطة والطويلة بفوائد يتم حسابها بحسب فترة سداد قيمة العضوية.

وبحسب مركز «المركز المصري لبحوث الرأي العام» (بصيرة) - مركز مستقل لاستطلاعات الرأي - فإن عدد الأندية في مصر بلغ في نهاية 2023 نحو 817 نادياً بمعدل 8 نوادٍ لكل مليون من السكان، فيما زادت أسعار عضويات عدد من الأندية الشهيرة خلال السنوات الماضية.

ويتجاوز سعر الاشتراك في أندية مثل «الأهلي»، «الجزيرة»، «الصيد»، و«نيو جيزة» حاجز المليون جنيه، فيما يجري تحصيل 14 في المائة رسوم ضريبة قيمة مضافة على عضويات الأندية المختلفة لصالح وزارة المالية.

ويعزي الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم لجوء المواطنين إلى التمويل الاستهلاكي لشراء عضويات الأندية إلى سهولة الإجراءات التي تتيحها الشركات، إذ يحصل العميل على تفاصيل التمويل وشروطه بصورة مباشرة، بينما لا تمثل هذه النوعية من القروض أولوية كبيرة بالنسبة إلى موظفي البنوك؛ نظراً إلى انخفاض قيمتها مقارنة بغيرها من أشكال التمويل.

يمارس الأطفال أنشطة عدة داخل الأندية (نادي سموحة)

وأشار إبراهيم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التمويل الاستهلاكي ليس ظاهرة مستحدثة، ولكنه موجود منذ فترة طويلة عبر صيغ متعددة ونظمها لاحقاً القانون الصادر عام 2017، لكن اتسع نطاق استخدامه خلال السنوات الأخيرة، ما جعله يغطي احتياجات كانت تُدفع في السابق من الدخل المباشر للأسر».

وأضاف أن «عضوية النادي تحولت لدى شريحة من الطبقة المتوسطة العليا إلى ما يتجاوز الاحتياج الرياضي، لتصبح في بعض الحالات جزءاً من الحضور والوجاهة الاجتماعية»، مؤكداً أن «شركات التمويل تحقق بدورها عائداً من هذا النوع من العمليات، إذ تحصل في بعض الحالات على خصومات من الجهات التي تتعامل معها قد تصل إلى 20 في المائة، إلى جانب الرسوم الإدارية التي يتحملها العميل، فضلاً عن العمولات المرتبطة بالتأخير في السداد، ما يجعل تمويل عضويات الأندية منتجاً قابلاً للتسويق بالنسبة إلى شركات التمويل».

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