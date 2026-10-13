الطفل الوحيد عندما يكبر... 5 تحديات تكشف عنها جلسات العلاج النفسي

إذا نشأت طفلاً وحيداً من دون إخوة أو أخوات، فمن المرجح أنك سمعت في مرحلة ما من حياتك عبارات نمطية من قبيل: «من المحزن أنك نشأت وحيداً»، و«لا بد أن والديك دلّلاك كثيراً»، و«هل تجد صعوبة في تكوين الصداقات؟».

لكن أبحاثاً حديثة تشير إلى أن كثيراً من الصور النمطية المرتبطة بالأطفال الوحيدين غير دقيقة. وعلى الرغم من أن الأسرة التي تضم طفلاً واحداً فقط كانت تُعدّ في السابق حالة نادرة، فإنها أصبحت اليوم أسرع أنماط الأسر نمواً.

ويعدّد تقرير نشره موقع «هاف بوست»، أبرز المشكلات التي يناقشها البالغون الذين نشأوا من دون إخوة أو أخوات خلال جلسات العلاج النفسي، إلى جانب نصائح للتعامل معها.

1. الرغبة في تكوين روابط تشبه علاقة الإخوة خلال مرحلة البلوغ

يتحدث بعض البالغين الذين نشأوا أطفالاً وحيدين خلال جلسات العلاج النفسي عن شعورهم بالوحدة؛ بسبب انتمائهم إلى أسر صغيرة وافتقارهم إلى علاقات الإخوة والأخوات.

وأوضحت ريبيكا غرين، الاختصاصية في الصحة النفسية ومؤلفة كتاب «طفل واحد يكفي: دليل لتربية طفل وحيد سعيد ومزدهر»، أن هؤلاء لديهم عدد أقل من أفراد الأسرة الذين يمكنهم الاعتماد عليهم للحصول على الدعم مقارنة بمن لديهم إخوة متعددون.

وأضافت أن الأعياد والمناسبات قد تكون مصدراً خاصاً للشعور بالوحدة لدى بعض الأطفال الوحيدين؛ لأنهم غالباً لا يعيشون التجمعات العائلية الكبيرة التي يشاهدونها في الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وأضافت: «هناك مقولة مفادها أنه إذا لم تكن لديك عائلة، فاصنع عائلتك بنفسك، وأنا أؤمن بذلك تماماً».

ونصحت ببناء شبكة اجتماعية من خلال تكوين صداقات والانضمام إلى مؤسسات والمشاركة في أنشطة مجتمعية تجمع أشخاصاً يتشاركون الاهتمامات نفسها، ويمكنهم تقديم الدعم الذي يمنح شعوراً بالانتماء العائلي.

2. الشعور بالمسؤولية الكاملة عن رعاية الوالدين مع التقدم في العمر

قالت غرين إن كثيراً من البالغين الذين نشأوا أطفالاً وحيدين يشعرون بالإرهاق والضغط لأنهم الشخص الوحيد في الأسرة المسؤول عن التعامل مع احتياجات والديهم المسنين ورعايتهما.

وقد تشمل هذه المسؤوليات، عندما يعيش الأبناء بالقرب من والديهم، مرافقتهم إلى المواعيد الطبية، والمساعدة في إعداد الطعام، وتولي بعض المهام المتعلقة بإدارة الشؤون المالية. وقد تصبح الأمور أكثر صعوبة عندما يعيش الابن أو الابنة بعيداً عن الوالدين.

وتوصي غرين، متى أمكن، بالاستعانة بمديري رعاية كبار السن، والاختصاصيين الاجتماعيين، ومقدمي خدمات المرافقة للمسنين، لتقاسم هذه المسؤوليات وتخفيف أعبائها.

كما شددت على أهمية التخطيط المسبق، موضحة أن بإمكان الأبناء الوحيدين التحدث مع والديهم، وكذلك مع أزواجهم أو شركائهم؛ لمناقشة الترتيبات المستقبلية لرعاية الوالدين، بما يضمن وضوح التوقعات واتفاق جميع الأطراف على خطة مشتركة.

3. الضغط على النفس لتحقيق الكمال

قد يسهم الاهتمام الكبير الذي يحصل عليه الطفل الوحيد من والديه في تعزيز العلاقة بين الطرفين، لكن بعض الأطفال قد يشعرون أيضاً بأن كل تصرفاتهم تخضع للمراقبة والتقييم.

وقالت ألتيريسا كلارك، الاختصاصية المرخصة في العلاج النفسي ومالكة مركز «إنسباير فور بيربوس» (Inspire4Purpose)، إن الأطفال الوحيدين قد يتعرضون لضغوط شديدة من والديهم لتحقيق التفوق في مجالات مختلفة من حياتهم؛ وهو ما قد يؤدي إلى النزعة نحو الكمال أو إلى تكوين شخصية تميل إلى التنظيم الصارم والسعي الدائم للإنجاز.

وقد يدفعهم ذلك إلى عيش حياتهم في خوف مستمر من خذلان الآخرين أو خيبتهم.

ويمكن أن يساعد إدراك هذه العلاقة، إلى جانب وجود مساحة آمنة، مثل جلسات العلاج النفسي، لمعالجة التجارب السابقة وفهم آثارها، في تخفيف القسوة التي يمارسها هؤلاء على أنفسهم.

4. الاستقلالية الشديدة في العلاقات

قالت بريا تاهيم، الاختصاصية المرخصة في الإرشاد النفسي ومؤسسة مركز «كاور كاونسلينغ» (Kaur Counseling)، إن النشأة من دون إخوة أو أخوات قد تعزز الشعور بالاستقلالية بدرجة كبيرة؛ وهو ما يمكن أن يشكل نقطة قوة أو ضعف في الوقت نفسه.

ومن جوانب القوة، أن الأطفال الوحيدين غالباً ما يكتسبون مهارات الاعتماد على النفس، والقدرة على قضاء الوقت بمفردهم، والشعور بالرضا عن صحبتهم لأنفسهم.

كما أوضحت غرين أنهم غالباً ما يكونون أشخاصاً مبادرين وقادرين على تولي زمام الأمور، وقد يبرعون في القيادة وإنجاز المهام بطرق مبتكرة. لكن الآخرين قد ينظرون إليهم أحياناً على أنهم متسلطون أو يصرّون على تنفيذ الأمور وفق طريقتهم الخاصة.

5. الشعور بسوء الفهم أو التعرض للأحكام المسبقة

وأشارت غرين إلى أن الشعور بسوء الفهم أو الحكم المسبق بسبب النشأة طفلاً وحيداً من المشكلات الشائعة التي يطرحها هؤلاء، ولا سيما في مجموعات الدعم.

وأوضحت أن الوصمة المرتبطة بالطفل الوحيد لا تزال قائمة؛ لأن وجود الإخوة والأخوات يُعدّ تجربة عائلية مألوفة لدى كثيرين.

وأضافت أن الأفلام والبرامج التلفزيونية تسهم أحياناً في ترسيخ هذه الصور النمطية، من خلال تصوير الأطفال الوحيدين على أنهم مدللون أو أنانيون أو يفتقرون إلى المهارات الاجتماعية الجيدة.

وقالت غرين إن المجتمع يحتاج إلى مزيد من الصور الإيجابية التي تبرز نقاط القوة والمزايا المرتبطة بالنشأة طفلاً وحيداً، وإلى التوقف عن الحكم على الأشخاص لمجرد أنهم لا يملكون إخوة أو أخوات.