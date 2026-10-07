مذكرات مايكل دوغلاس... أنهى 5 علاقات في يوم لأجل كاثرين زيتا جونز

لم يكتفِ مايكل دوغلاس باختيار كاثرين زيتا جونز، بل اتصل بـ5 نساء أخريات في يوم واحد ليتأكد من أنها ستكون المرأة الوحيدة في حياته.

ويكشف النجم الحائز جائزتي أوسكار، في مذكراته الجديدة «One Helluva Ride»، جوانب غير مسبوقة من حياته الاستثنائية، متحدثاً عن محاولته التخلص من ظل والده كيرك دوغلاس الطاغي، وعلاقاته العاطفية السابقة وتعاطيه المخدرات، ومعركته المرعبة مع سرطان المرحلة الرابعة، إضافة إلى محطات الصعود والهبوط في قصة حبّه التي امتدت عقوداً مع الممثلة كاثرين زيتا جونز.

مايكل دوغلاس يقع في حب كاثرين زيتا جونز

وقع دوغلاس في حب زيتا جونز من النظرة الأولى عندما لفتت انتباهه في فيلم «قناع زورو» (The Mask of Zorro) عام 1998.

وكان دوغلاس يكبر زيتا جونز بـ25 عاماً، لكنه عثر لاحقاً على مقابلة قالت فيها إنها تفضل الرجال الأكبر سناً، فاعتقد أن لديه فرصة معها.

وبعد ذلك، التقى دوغلاس زيتا جونز في مهرجان دوفيل السينمائي في فرنسا. ومع اقتراب نهاية الأمسية، قال لها بشكل مفاجئ: «سأكون والد أطفالك».

لكن زيتا جونز لم تقع في حبه بهذه السرعة. فقد كانت تعرف سمعة دوغلاس كونه من محبي النساء في هوليوود، وظلّت متشككة في نواياه. إلا أن دوغلاس كان مصمماً على إقناعها بأنه هذه المرة جاد في علاقته بها.

كاثرين زيتا جونز تشترط الزواج الأحادي

في نهاية المطاف، وافقت زيتا جونز على منحه فرصة، ولكن بشرط واحد: أن يكون مخلصاً لها وألا يرتبط بنساء أخريات.

وقالت له: «لست مهتمة بمواعدتك إذا كنت تواعد نساء أخريات. يمكنك إما الاستمرار معهن أو إنهاء الأمر وأن تكون معي».

ويقول دوغلاس في مذكراته إنه أجرى في ذلك اليوم 5 مكالمات هاتفية مع 5 نساء كان يواعدهن، ويعشن في مدن مختلفة.

وكتب: «بعد زواجي مباشرة، كنت أواعد 5 نساء أخريات. كنّ يعرفن أنني كنت منفصلاً حديثاً وأمرّ بإجراءات الطلاق. وحرصت على أن يعشن جميعاً في مدن مختلفة، وهو ما بدا لي طريقة محترمة للعلاقات غير الأحادية. لم تطلب أي منهن الالتزام، ولم تسألني عما كنت أفعله مع الأخريات. وأنا متأكد من أنهن كنّ يواعدن أشخاصاً آخرين أيضاً».

وقال دوغلاس لكل واحدة منهن إنه التقى امرأة أخرى ولم يعد بإمكانه مواعدتها. وبحسب دوغلاس، «تقبلن الأمر جميعاً بشكل جيد».

زواج عام 2000... وطفلان

تزوج دوغلاس وزيتا جونز عام 2000. وفي العام نفسه، رزقا ابنهما ديلان، ثم ابنتهما كاريز عام 2003.

واليوم، يقسم الزوجان وقتهما بين نيويورك ومايوركا وسانتا باربرا.

لكن قصة حبهما في هوليوود لم تكن دائماً مثالية.

انفصال بعد أكثر من عقد على الزواج

كتب دوغلاس في مذكراته أنه في عام 2013، ذهب الزوجان في عطلة، وعندما عادا، «تحدثا من القلب إلى القلب» بشأن علاقتهما.

وقال دوغلاس: «كنا متزوجين منذ أكثر من عقد. وكنا قد مررنا بفترة واجهتنا فيها مجموعة من التحديات في وقت واحد. قررنا أن نبتعد بعض الوقت. كنا لا نزال يحب بعضنا بعضاً بشدة، لكننا كنا بحاجة إلى التأكد من أن الزواج هو الخيار الصحيح لنا».

وأضاف: «كانت التجربة برمتها صعبة للغاية. تربطني بكاثرين علاقة حب عميقة ومكثفة، ونحن نحب طفلينا كثيراً. عملنا بجد للتأكد من أنهما يفهمان أن ما يحدث ليس خطأهما. لم يكن خطأ أي شخص. لقد تعلمت بالطريقة الصعبة أن البقاء معاً من أجل الأطفال ليس دائماً المسار الصحيح. أحياناً تحتاج إلى التراجع خطوة والتأكد من أنك تفعل ما هو الأفضل للعائلة بأكملها».

السرطان وإدمان ابنه يضاعفان الضغوط

واجه دوغلاس وزيتا جونز فترة بالغة الصعوبة بالنسبة إلى عائلتهما.

ففي عام 2010، شُخّص دوغلاس بالسرطان. وفي العام نفسه، كان ابنه الأكبر كاميرون دوغلاس يكافح الإدمان، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات بعدما أقر بالذنب في تهم تتعلق بالمخدرات.

وفي الوقت نفسه، كان دوغلاس يخوض نزاعاً قانونياً مع زوجته السابقة دياندرا لوكر بشأن عائدات فيلم «Wall Street: Money Never Sleeps».

وأقر دوغلاس في مذكراته بأن الضغوط المتراكمة أثرت في زوجته، وكتب أن «كل ذلك الضغط» كان «يُلقى على عاتق» كاثرين زيتا جونز.

وبقيت كاثرين وطفلاهما ديلان وكاريز في منزل العائلة في بيدفورد بولاية نيويورك. واستأجر دوغلاس منزلاً آخر قريباً حتى يتمكن من الاستمرار في رؤية طفليه. وكان هو وكاثرين «يتحدثان بانتظام، لكن ليس كل يوم».

وكتب دوغلاس عن زواجه السابق: «جزء من أخذ استراحة هو أن تأخذ استراحة بالفعل، وهو أمر واجهت أنا ودياندرا صعوبة في القيام به بشكل مثمر».

وأضاف: «كان الأمر صعباً على الأطفال، وكانوا أقوياء للغاية طوال المحنة. كانوا يعرفون أننا نحبهم أكثر من أي شيء آخر، ولم تتزعزع ثقتهم بنا قط».

دوغلاس لم يفقد الأمل في العودة إلى كاثرين

خلال فترة الانفصال، كتب دوغلاس أنه لم يتخلَّ أبداً عن الأمل في أن تعود علاقته بكاثرين زيتا جونز.

وقال: «أحب كاثرين بطريقة لم أحب بها أي امرأة أخرى على الإطلاق. إنها زوجتي، وأفضل صديقة لي، وشريكة حياتي. لم أكن لأحتمل فقدانها».

وأضاف: «مع استمرار رؤيتي أنا وكاثرين بصورة أكبر بسبب الأطفال، من فعاليات المدرسة إلى توصيلهما والأنشطة اللامنهجية، أدركنا أننا يفتقد أحدنا الآخر بشدة. ساعدنا ابتعاد أحدنا عن الآخر على إعادة إشعال الشرارة التي جمعتنا».

وتصالح الزوجان عام 2014.

«زواجنا استحق فرصة ثانية»

وكتب دوغلاس: «الحمد لله أننا وجدنا طريقنا للعودة معاً. كان زواجنا يستحق فرصة ثانية. واليوم، زواجنا أقوى من أي وقت مضى، وقد احتفلنا مؤخراً بذكرى زواجنا الخامسة والعشرين».

وأضاف: «ما زلنا نحب قضاء الوقت معاً. يمكننا اللعب أو المشي على الشاطئ، أو يمكننا ببساطة الجلوس على الأريكة طوال اليوم والتحدث. وبعد كل هذه السنوات، أينما كنا في العالم، لا يزال الموعد مع كاثرين زيتا جونز رائعاً».

مايكل دوغلاس يكشف سر استمرار الزواج في هوليوود

وبعد عقود من الحياة المشتركة، قال دوغلاس لـ«فوكس نيوز» إنه تعلم درساً مهماً بشأن الحفاظ على الزواج في هوليوود.

وقال: «اجعل ذلك الشخص، ذلك الشريك، مميزاً كما كان بعد 25 عاماً».

وأضاف: «اجعلها تشعر بأنها مميزة بعد 25 عاماً كما كانت في اليوم الأول الذي بدأت فيه مغازلتها. ما يحدث أحياناً هو أنه بعد فترة، تصبح العلاقة قائمة على التوافق، وننتهي ببذل جهد أكبر مع الغرباء مقارنة بالشخص الأقرب إلينا. لذلك أعتقد أن الأمر يتطلب احتراماً متبادلاً وحساً جيداً من الفكاهة».

وعندما سُئل دوغلاس عما تفعله كاثرين، البالغة 57 عاماً، ولا يزال يجعله يشعر بأنه أكثر الرجال حظاً في العالم، لم يتردد في الإجابة. وقال مبتسماً: «يكفي أن تدخل إلى الغرفة».