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يوميات الشرق

مذكرات مايكل دوغلاس... أنهى 5 علاقات في يوم لأجل كاثرين زيتا جونز

مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز (أ.ب)
مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز (أ.ب)
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مذكرات مايكل دوغلاس... أنهى 5 علاقات في يوم لأجل كاثرين زيتا جونز

مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز (أ.ب)
مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز (أ.ب)

لم يكتفِ مايكل دوغلاس باختيار كاثرين زيتا جونز، بل اتصل بـ5 نساء أخريات في يوم واحد ليتأكد من أنها ستكون المرأة الوحيدة في حياته.

ويكشف النجم الحائز جائزتي أوسكار، في مذكراته الجديدة «One Helluva Ride»، جوانب غير مسبوقة من حياته الاستثنائية، متحدثاً عن محاولته التخلص من ظل والده كيرك دوغلاس الطاغي، وعلاقاته العاطفية السابقة وتعاطيه المخدرات، ومعركته المرعبة مع سرطان المرحلة الرابعة، إضافة إلى محطات الصعود والهبوط في قصة حبّه التي امتدت عقوداً مع الممثلة كاثرين زيتا جونز.

مايكل دوغلاس يقع في حب كاثرين زيتا جونز

وقع دوغلاس في حب زيتا جونز من النظرة الأولى عندما لفتت انتباهه في فيلم «قناع زورو» (The Mask of Zorro) عام 1998.

وكان دوغلاس يكبر زيتا جونز بـ25 عاماً، لكنه عثر لاحقاً على مقابلة قالت فيها إنها تفضل الرجال الأكبر سناً، فاعتقد أن لديه فرصة معها.

وبعد ذلك، التقى دوغلاس زيتا جونز في مهرجان دوفيل السينمائي في فرنسا. ومع اقتراب نهاية الأمسية، قال لها بشكل مفاجئ: «سأكون والد أطفالك».

لكن زيتا جونز لم تقع في حبه بهذه السرعة. فقد كانت تعرف سمعة دوغلاس كونه من محبي النساء في هوليوود، وظلّت متشككة في نواياه. إلا أن دوغلاس كان مصمماً على إقناعها بأنه هذه المرة جاد في علاقته بها.

كاثرين زيتا جونز تشترط الزواج الأحادي

في نهاية المطاف، وافقت زيتا جونز على منحه فرصة، ولكن بشرط واحد: أن يكون مخلصاً لها وألا يرتبط بنساء أخريات.

وقالت له: «لست مهتمة بمواعدتك إذا كنت تواعد نساء أخريات. يمكنك إما الاستمرار معهن أو إنهاء الأمر وأن تكون معي».

ويقول دوغلاس في مذكراته إنه أجرى في ذلك اليوم 5 مكالمات هاتفية مع 5 نساء كان يواعدهن، ويعشن في مدن مختلفة.

وكتب: «بعد زواجي مباشرة، كنت أواعد 5 نساء أخريات. كنّ يعرفن أنني كنت منفصلاً حديثاً وأمرّ بإجراءات الطلاق. وحرصت على أن يعشن جميعاً في مدن مختلفة، وهو ما بدا لي طريقة محترمة للعلاقات غير الأحادية. لم تطلب أي منهن الالتزام، ولم تسألني عما كنت أفعله مع الأخريات. وأنا متأكد من أنهن كنّ يواعدن أشخاصاً آخرين أيضاً».

وقال دوغلاس لكل واحدة منهن إنه التقى امرأة أخرى ولم يعد بإمكانه مواعدتها. وبحسب دوغلاس، «تقبلن الأمر جميعاً بشكل جيد».

زواج عام 2000... وطفلان

تزوج دوغلاس وزيتا جونز عام 2000. وفي العام نفسه، رزقا ابنهما ديلان، ثم ابنتهما كاريز عام 2003.

واليوم، يقسم الزوجان وقتهما بين نيويورك ومايوركا وسانتا باربرا.

لكن قصة حبهما في هوليوود لم تكن دائماً مثالية.

انفصال بعد أكثر من عقد على الزواج

كتب دوغلاس في مذكراته أنه في عام 2013، ذهب الزوجان في عطلة، وعندما عادا، «تحدثا من القلب إلى القلب» بشأن علاقتهما.

وقال دوغلاس: «كنا متزوجين منذ أكثر من عقد. وكنا قد مررنا بفترة واجهتنا فيها مجموعة من التحديات في وقت واحد. قررنا أن نبتعد بعض الوقت. كنا لا نزال يحب بعضنا بعضاً بشدة، لكننا كنا بحاجة إلى التأكد من أن الزواج هو الخيار الصحيح لنا».

وأضاف: «كانت التجربة برمتها صعبة للغاية. تربطني بكاثرين علاقة حب عميقة ومكثفة، ونحن نحب طفلينا كثيراً. عملنا بجد للتأكد من أنهما يفهمان أن ما يحدث ليس خطأهما. لم يكن خطأ أي شخص. لقد تعلمت بالطريقة الصعبة أن البقاء معاً من أجل الأطفال ليس دائماً المسار الصحيح. أحياناً تحتاج إلى التراجع خطوة والتأكد من أنك تفعل ما هو الأفضل للعائلة بأكملها».

السرطان وإدمان ابنه يضاعفان الضغوط

واجه دوغلاس وزيتا جونز فترة بالغة الصعوبة بالنسبة إلى عائلتهما.

ففي عام 2010، شُخّص دوغلاس بالسرطان. وفي العام نفسه، كان ابنه الأكبر كاميرون دوغلاس يكافح الإدمان، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات بعدما أقر بالذنب في تهم تتعلق بالمخدرات.

وفي الوقت نفسه، كان دوغلاس يخوض نزاعاً قانونياً مع زوجته السابقة دياندرا لوكر بشأن عائدات فيلم «Wall Street: Money Never Sleeps».

وأقر دوغلاس في مذكراته بأن الضغوط المتراكمة أثرت في زوجته، وكتب أن «كل ذلك الضغط» كان «يُلقى على عاتق» كاثرين زيتا جونز.

وبقيت كاثرين وطفلاهما ديلان وكاريز في منزل العائلة في بيدفورد بولاية نيويورك. واستأجر دوغلاس منزلاً آخر قريباً حتى يتمكن من الاستمرار في رؤية طفليه. وكان هو وكاثرين «يتحدثان بانتظام، لكن ليس كل يوم».

وكتب دوغلاس عن زواجه السابق: «جزء من أخذ استراحة هو أن تأخذ استراحة بالفعل، وهو أمر واجهت أنا ودياندرا صعوبة في القيام به بشكل مثمر».

وأضاف: «كان الأمر صعباً على الأطفال، وكانوا أقوياء للغاية طوال المحنة. كانوا يعرفون أننا نحبهم أكثر من أي شيء آخر، ولم تتزعزع ثقتهم بنا قط».

دوغلاس لم يفقد الأمل في العودة إلى كاثرين

خلال فترة الانفصال، كتب دوغلاس أنه لم يتخلَّ أبداً عن الأمل في أن تعود علاقته بكاثرين زيتا جونز.

وقال: «أحب كاثرين بطريقة لم أحب بها أي امرأة أخرى على الإطلاق. إنها زوجتي، وأفضل صديقة لي، وشريكة حياتي. لم أكن لأحتمل فقدانها».

وأضاف: «مع استمرار رؤيتي أنا وكاثرين بصورة أكبر بسبب الأطفال، من فعاليات المدرسة إلى توصيلهما والأنشطة اللامنهجية، أدركنا أننا يفتقد أحدنا الآخر بشدة. ساعدنا ابتعاد أحدنا عن الآخر على إعادة إشعال الشرارة التي جمعتنا».

وتصالح الزوجان عام 2014.

«زواجنا استحق فرصة ثانية»

وكتب دوغلاس: «الحمد لله أننا وجدنا طريقنا للعودة معاً. كان زواجنا يستحق فرصة ثانية. واليوم، زواجنا أقوى من أي وقت مضى، وقد احتفلنا مؤخراً بذكرى زواجنا الخامسة والعشرين».

وأضاف: «ما زلنا نحب قضاء الوقت معاً. يمكننا اللعب أو المشي على الشاطئ، أو يمكننا ببساطة الجلوس على الأريكة طوال اليوم والتحدث. وبعد كل هذه السنوات، أينما كنا في العالم، لا يزال الموعد مع كاثرين زيتا جونز رائعاً».

مايكل دوغلاس يكشف سر استمرار الزواج في هوليوود

وبعد عقود من الحياة المشتركة، قال دوغلاس لـ«فوكس نيوز» إنه تعلم درساً مهماً بشأن الحفاظ على الزواج في هوليوود.

وقال: «اجعل ذلك الشخص، ذلك الشريك، مميزاً كما كان بعد 25 عاماً».

وأضاف: «اجعلها تشعر بأنها مميزة بعد 25 عاماً كما كانت في اليوم الأول الذي بدأت فيه مغازلتها. ما يحدث أحياناً هو أنه بعد فترة، تصبح العلاقة قائمة على التوافق، وننتهي ببذل جهد أكبر مع الغرباء مقارنة بالشخص الأقرب إلينا. لذلك أعتقد أن الأمر يتطلب احتراماً متبادلاً وحساً جيداً من الفكاهة».

وعندما سُئل دوغلاس عما تفعله كاثرين، البالغة 57 عاماً، ولا يزال يجعله يشعر بأنه أكثر الرجال حظاً في العالم، لم يتردد في الإجابة. وقال مبتسماً: «يكفي أن تدخل إلى الغرفة».

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«نوبل الكيمياء» لفرنسي وياباني أسهما في تطوير تصنيع الأدوية

ابتكارات العالمين أحدثت ثورة في تصنيع المستحضرات الصيدلانية والنكهات والعطور (رويترز)
ابتكارات العالمين أحدثت ثورة في تصنيع المستحضرات الصيدلانية والنكهات والعطور (رويترز)
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«نوبل الكيمياء» لفرنسي وياباني أسهما في تطوير تصنيع الأدوية

ابتكارات العالمين أحدثت ثورة في تصنيع المستحضرات الصيدلانية والنكهات والعطور (رويترز)
ابتكارات العالمين أحدثت ثورة في تصنيع المستحضرات الصيدلانية والنكهات والعطور (رويترز)

قد تُنتج بعض التفاعلات الكيميائية جزيئين يكون كلٌّ منهما صورة مرآتية للآخر، على الرغم من اختلافهما كيميائياً، وقد تختلف الصورتان في تأثيراتهما الحيوية وفي تفاعلهما مع جزيئات أخرى داخل الكائنات الحية. وقد أدرك الباحثون، على مدى عقود، إمكانية تصميم تفاعلات تؤدي، من الناحية النظرية، إلى تكوُّن إحدى هاتين الصورتين المرآتيتين فقط، إلا أن كيفية تحقيق ذلك عملياً ظلّت لغزاً لسنوات طويلة.

وقد مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 لكلٍّ من الفرنسي هنري ب. كاغان، والياباني كينسو سوايي لتقديمهما حلّاً لهذا اللغز؛ إذ تكتسب اكتشافاتهما أهمية بالغة للكيميائيين الذين يصمّمون تفاعلات تُستخدم في مجالات شتى، مثل تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعطور ونكهات الطعام.

وكما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الأربعاء، فقد مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 لكلٍّ من هنري ب. كاغان، من جامعة باريس الجنوبية (باريس ساكلي) في فرنسا، وكينسو سوايي، من جامعة طوكيو للعلوم في اليابان، «لاكتشافهما التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل»، وهو ما أسهم في الكشف عن أسرار تكوين الجزيئات الكيميائية العضوية في الفراغ.

تصور فني يظهر كيف توجد الأحماض الأمينية في صورتين متماثلتين كصورة المرآة - يوهان يارنستاد (الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم)

ووفق بيان الجائزة، فإنه «يوجد جميع الأحماض الأمينية في صورتين متماثلتين كصورة المرآة، مثل اليدين، لكن واحدة فقط منهما تدخل في تركيب البروتينات الموجودة في خلاياك، فيما نادراً ما توجد الأخرى في الطبيعة. كما أن جسم الكائن الحي يتعامل مع كل صورة بطريقة مختلفة عن الأخرى». وتمكّن العالِمان الفائزان بنوبل الكيمياء لهذا العام من حل هذا اللغز، كما استطاعا تقديم تفسير علمي لسبب استخدام الحياة نسخة مرآتية واحدة فقط من تلك الجزيئات.

لغز حيّر الكيميائيين

وقد تفرض جزيئات الحياة تحديات صعبة على الكيميائيين. تخيّل أنك صانع أقفال ومفاتيح يُصنّع المفاتيح حسب الطلب؛ تكمن المشكلة في أنك عند إنتاجها ينتهي بك الأمر دائماً بنسختين متناظرتين كصورة المرآة، لكن واحدة فقط منهما هي التي تعمل، بل قد يتعرّض القفل للتلف إذا حاول العميل فتحه بالمفتاح الآخر. وللأسف، فإن التمييز بين هذين المفتاحين أمر بالغ الصعوبة، ما يضطر العميل في النهاية إلى تسلم كليهما. ولطالما شكّلت كيفية نشوء هذا النوع من عدم التماثل الكيميائي لغزاً حيّر الكيميائيين.

وقال هاينر لينكي، رئيس لجنة نوبل للكيمياء، في بيان الأربعاء: «لقد قدّم هنري كاغان وكينسو سوايي حلّاً للغز كيميائي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن من الزمان، وهو: كيف يمكن أن تنشأ ظاهرة التماثل المرآتي الأحادي بشكل تلقائي؟ إن التفاعلات الكيميائية التي طوّراها مذهلة حقاً».

العالم الياباني الحاصل على جائزة نوبل كينسو سوايي (أ.ف.ب)

وتواجه الكيميائيين تحديات مماثلة عند تطوير عقاقير طبية جديدة؛ إذ توجد كثير من جزيئات الأدوية في صورتين متمايزتين، تشكّل كلٌّ منهما صورة مرآتية للأخرى، دون أن تكونا متطابقتين تماماً: فإحداهما تؤدي الغرض العلاجي، فيما قد تتسبّب الأخرى في آثار جانبية غير مرغوب فيها، وأحياناً ضارة.

الكيمياء الأساسية للحياة

ويعود السبب الكامن وراء ذلك إلى طبيعة الكيمياء الأساسية للحياة؛ فالحياة تتسم بما يسميه الكيميائيون «أحادية الكيرالية» (homochirality)، وهي تسمية مشتقة من كلمتين يونانيتين تعنيان «نفس» و«يد». وعلى غرار اليدين، توجد جميع الأحماض الأمينية في صورتين متماثلتين، كصورة ومرآتها، إلا أن واحدة فقط منهما هي التي تدخل في تركيب البروتينات داخل خلايا أجسامنا، فيما نادراً ما توجد الصورة الأخرى في الطبيعة. وينطبق الأمر ذاته على جزيئات السكر التي تُشكّل جزءاً من الحمض النووي (DNA) لدينا؛ فهذه الجزيئات لها صورتان متمايزتان، كصورة ومرآتها، لكن الحياة تستخدم إحدى هاتين الصورتين في بناء الحمض النووي.

ولطالما تساءل الكيميائيون عن كيفية نشوء هذا النوع من «التماثل»؛ فعندما كانوا يجرون تجارب على تفاعلات كيميائية قادرة على تكوين جزيئين متناظرين كصورة المرآة، كانوا يحصلون دائماً على نسب متساوية من كليهما في أنابيب الاختبار. لذلك سعى الكيميائيون جاهدين إلى إنتاج أحد هذين الشكلين المتناظرين فقط؛ لأن الجزيئات التي تتفاعل مع الكائنات الحية، مثل تلك المستخدمة في المستحضرات الصيدلانية، لا تؤدي الغرض المطلوب منها إلا إذا كانت في صورة مرآتية محددة دون الأخرى. وقد تجلّت أهمية تحقيق ذلك بوضوح إثر فضيحة عقار «الثاليدومايد» في أوائل الستينات، حين عانى آلاف الأطفال تشوّهات خلقية ناجمة عن تناول هذا العقار المهدّئ؛ إذ أدرك الباحثون، عند تحليلهم أسباب تلك المأساة، أن الضرر كان ناتجاً عن «الصورة المرآتية» للمادة الفعّالة في العقار.

أدوية «أنقى» وأكثر أماناً

هنري ب. كاغان الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 (أ.ب)

وتأتي جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 لتكريم الاكتشافات التي مكّنت الكيميائيين من توجيه تلك التفاعلات الكيميائية والتحكّم فيها من أجل إنتاج أحد أشكال هذا التماثل فقط دون الآخر؛ إذ اكتشف هنري كاغان طريقة للتحكّم في التفاعلات الكيميائية من أجل إنتاج إحدى الصورتين المرآتيتين بنسبة تفوق الأخرى بكثير، وهو ما عُرف بالتأثير غير الخطي لكاغان، عندما اكتشف في عام 1986 أن وجود تفوّق بسيط جداً لإحدى الصورتين المرآتيتين للجزيء في بداية التفاعل يمكن أن يتضخّم بشكل كبير أثناء عملية التصنيع، لتسود تلك الصورة تماماً في النهاية. وقد أحدث اكتشافه ثورة في عمل الكيميائيين الذين يطوّرون تفاعلات لتصنيع كثير من المنتجات الكيميائية الجديدة في مجالات شتى.

كما صمّم كينسو سوايي، في عام 1995، أول تفاعل كيميائي يعتمد على التحفيز؛ إذ يعمل الجزيء الناتج محفّزاً لإنتاج جزيئات تطابقه تماماً، ما يمنح تفوّقاً مطلقاً لصورة مرآتية واحدة فقط. وقد أحدث هذا الاكتشاف ثورة هائلة في صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلانية. ويُعدّ تفاعل سوايي واحداً من أكثر التجارب الكيميائية إبهاراً على الإطلاق، وفق وصف القائمين على جائزة نوبل في الكيمياء.

وبفضل أبحاثهما معاً، أصبح من الممكن توجيه التفاعلات لإنتاج أدوية «أنقى» وأكثر أماناً دون الحاجة إلى عمليات فصل معقّدة بعد التصنيع، وهو إنجاز لم يسبق لأحد تحقيقه، باستثناء ما يحدث داخل الكائنات الحية نفسها.

وقال الدكتور طارق قابيل، أستاذ التقنية الحيوية المتفرّغ بكلية العلوم في جامعة القاهرة: «ما أنجزه هذان العالمان يلامس الجوهر الفلسفي والعملي لظاهرة عُرفت بالتناظر المرآوي؛ إذ ينحاز الكون من حولنا، بشكل مذهل، إلى جهة واحدة؛ فالأحماض الأمينية التي تُبنى منها أجسادنا والسكريات التي تمدّنا بالحياة تختار وجهة واحدة فقط، اليسار أو اليمين دون غيرها».

منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 لكل من هنري كاغان وكينسو سوايي (رويترز)

وأوضح، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «طوال عقود، كان الكيميائيون في مختبراتهم يشبهون صانع مفاتيح أعمى؛ فحين يحاولون تصنيع جزيء حيوي مفيد، يخرجون دائماً بخليط متساوٍ من صورتين مرآويتين، تماماً كمن يصنع قفازاً ليد يمنى وآخر ليد يسرى ويضعهما معاً بلا تمييز، وهو ما أدّى تاريخياً إلى مآسٍ طبية كبرى، حين يكون أحد الشكلين دواءً منقذاً والآخر سمّاً زعافاً».

وأضاف: «لقد جاء هنري كاغان، في عام 1986، ليضع حجر الأساس عبر ابتكار طرق غير مسبوقة للتحكّم في التفاعلات عبر محفّزات دقيقة، ممهّداً الطريق لكينسو سوايي، الذي حقّق المعجزة المختبرية عامَي 1995 و2003 بابتكار تفاعلات ذاتية التحفيز تُنتج صورة مرآوية نقية واحدة بنسبة 100 في المائة، تماماً كما تفعل الطبيعة وحدها دون شريك».

ووصف قابيل هذا الاكتشاف بأنه «ثورة مطلقة في صناعة الأدوية والمستحضرات الدوائية الحديثة»، مضيفاً: «بات اليوم بإمكان شركات الدواء هندسة جزيئات نقية خالية من الشوائب المرآوية المعاكسة، ما يرفع الكفاءة العلاجية إلى أقصى حد ممكن، ويقضي على الأعراض الجانبية السامة الناتجة عن تداخلات الصور غير المرغوب فيها».

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يوميات الشرق

«مسألة حياة أو موت» يُمثِّل السعودية في سباق «الأوسكار»

فيلم «مسألة حياة أو موت» يُقدِّم حكاية تمزج الرومانسية بالكوميديا السوداء (هيئة الأفلام السعودية)
فيلم «مسألة حياة أو موت» يُقدِّم حكاية تمزج الرومانسية بالكوميديا السوداء (هيئة الأفلام السعودية)
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«مسألة حياة أو موت» يُمثِّل السعودية في سباق «الأوسكار»

فيلم «مسألة حياة أو موت» يُقدِّم حكاية تمزج الرومانسية بالكوميديا السوداء (هيئة الأفلام السعودية)
فيلم «مسألة حياة أو موت» يُقدِّم حكاية تمزج الرومانسية بالكوميديا السوداء (هيئة الأفلام السعودية)

اختارت السعودية الفيلم الروائي «مسألة حياة أو موت» لتمثيلها رسمياً في جوائز الأوسكار لفئة أفضل فيلم دولي خلال الدورة التاسعة والتسعين، في خطوة تعزز حضور سينما المملكة على الساحة الدولية، وذلك بعد مراجعة دقيقة شملت مجموعة أعمال متميزة.

وتتولى لجنة اختيار الفيلم السعودي لجوائز الأوسكار، التي تضم نخبة من أبرز صنّاع السينما والمختصين، مهمة مراجعة الأفلام المتقدمة واختيارها وفق المعايير المعتمدة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «الأوسكار».

وشهدت دورة هذا العام مشاركة عدة أفلام سعودية متميزة، مما تطلّب من اللجنة دراسة متأنية قبل أن تُجمِع، بعد مداولات مكثفة، على اختيار فيلم «مسألة حياة أو موت» في هذه الفئة.

وذكرت هيئة الأفلام السعودية أن الفيلم المُختار للمخرج أنس باطهف يُعدّ من الإنتاجات السينمائية التي تقدم حكاية تمزج الرومانسية بالكوميديا السوداء.

وتدور أحداث العمل في مدينة جدة حول حياة، التي تؤمن بأن معتقداً متوارثاً ينذر بوفاتها عند بلوغها سن الثلاثين، ويوسف، جرّاح القلب الذي يعاني بطء نبضات قلبه، وتجمعهما ظروف غير متوقعة، لتضعهما أمام أسئلة الحياة والموت والحب والقدر.

ويأتي الفيلم برؤية إخراجية لأنس باطهف، وكتابة سارة طيبة، وبطولة يعقوب الفرحان وسارة طيبة، إلى جانب عدد من المواهب السعودية الصاعدة وأسماء بارزة في الساحة السينمائية.

وبحسب معايير الأهلية المعتمدة لدى الأكاديمية لفئة أفضل فيلم روائي دولي، تمر الأفلام المقدمة من مختلف دول العالم بعدة مراحل من التقييم والفرز، وصولاً إلى إعلان القائمة الأولية.

وتُحدِّد الأكاديمية بعد ذلك القائمة النهائية للمرشحين، على أن يُعلن عن الفيلم الفائز خلال حفل جوائز الأوسكار في شهر مارس (آذار) 2027.

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حفرية مصرية فريدة تقود للكشف عن «تمساح أبو الهول»

الدراسة اكتشفت تصنيفاً جديداً لأحد التماسيح المنقرضة (رئاسة مجلس الوزراء بمصر)
الدراسة اكتشفت تصنيفاً جديداً لأحد التماسيح المنقرضة (رئاسة مجلس الوزراء بمصر)
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حفرية مصرية فريدة تقود للكشف عن «تمساح أبو الهول»

الدراسة اكتشفت تصنيفاً جديداً لأحد التماسيح المنقرضة (رئاسة مجلس الوزراء بمصر)
الدراسة اكتشفت تصنيفاً جديداً لأحد التماسيح المنقرضة (رئاسة مجلس الوزراء بمصر)

أعادت دراسة جديدة أُجريت على حفريات تاريخية، كان قد عثر عليها في جبل المقطم في مصر، منذ نحو مائة عام مضت، تصنيف تمساح مصري إلى جنس جديد، كما كشفت عن وجود تنوع أكبر بين هذه الأنواع من الكائنات الحية في مصر والبحر الأبيض المتوسط.

وفي الدراسة الجديدة، أعاد فريق دولي، بمشاركة فريق سلام-لاب المصري، دراسة هذه الحفريات المحفوظة حالياً في متحف شتوتغارت الحكومي للتاريخ الطبيعي بألمانيا، ليتبين أن هذا الحيوان يمثل جنساً جديداً أطلق عليه العلماء اسم «هيرو جافيالس»، ليصبح الاسم العلمي لهذا النوع «هيرو جافيالس كايرينسيس»، أو «تمساح أبو الهول القاهري».

ومن المعروف أنه قبل نحو 45 مليون سنة، كانت أجزاء واسعة من مصر مغطاة ببيئات بحرية دافئة وضحلة، عاشت فيها حيتان وعرائس البحر إلى جانب تماسيح طويلة الخطم تُعرف باسم الجافياليات، وهي مجموعة من التماسيح لا تضم اليوم سوى نوعين حيَّين: التمساح الهندي (جافيالس جنجيتيكس) والغاريال الكاذب (توميستوما شليجيلي).

وقال الدكتور بول بيرك، الباحث بالمتحف السويدي للتاريخ الطبيعي والمؤلف الرئيسي للدراسة: «على مدار أجزاء كبيرة من الخمسين مليون سنة الماضية، احتضنت منطقة البحر المتوسط تنوعاً كبيراً من التماسيح، بما في ذلك الجافياليات».

ووفق الدراسة الجديدة فإنه منذ نحو قرن، وتحديداً في عام 1927 عرف العلماء حفريات لهذا التمساح القديم، حيث عُثر عليها في جبل المقطم شرق القاهرة، ونُسبت إلى جنس «توميستوما»، الذي يمثله اليوم تمساح «الغاريال الكاذب»، بسبب التشابه في شكل الجمجمة والخطم الطويل.

وظل هذا التصنيف قائماً لعقود، قبل أن تشير الدراسات التطورية الأحدث إلى أن التمساح المصري أو «تمساح أبو الهول القاهري» لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجافيال الكاذب الحي، مما دفع العلماء إلى إعادة فحص حفرياته باستخدام الأدلة الحديثة.

إعادة تصور للنوع المنقرض هيرو جافيالس كايرينسيس مع ظهور تمثال أبو الهول بالخلفية (كريم زناتي-سلام لاب)

تمساح أبو الهول القاهري

ويحمل الاسم الجديد قصة طريفة تربط هذا التمساح بأحد أشهر معالم مصر. فقد عُثر على حفرياته في تكوين المقطم الجيولوجي، وهو التكوين الصخري نفسه الذي نُحتت منه صخور تمثال أبو الهول. والأكثر إثارةً أن الجمجمة تفتقر إلى الجزء الأمامي من خطمها، في تشابه لافت مع أنف أبو الهول المفقود.

ووفق الباحثين، من هنا جاء اسم «هيرو جافيالس»؛ فـ«هيرو» مستوحاة من «حِرو» أو حورس، الإله المصري القديم الذي ارتبط بأبو الهول في الدولة الحديثة، حين عُرف التمثال باسم «حور إم أخت»، أي «حورس في الأفق». أما «جافيالس» فتشير إلى القرابة التطورية للحيوان مع جافيالس، جنس الغاريال الهندي الحديث، بينما يشير اسم النوع «كايرينسيس» إلى القاهرة.

وكان الفريق قد أعاد دراسة الحفريات باستخدام أدوات حديثة، من بينها التصوير المقطعي الدقيق، الذي سمح بفحص البنية الداخلية للجمجمة وإعادة بناء أجزاء من التشريح الداخلي رقمياً. وأظهرت المقارنات مجموعة من الصفات التي تميز هذا التمساح عن «توميستوما» وعن الجافياليات المصرية الأخرى التي عاشت في الفترة نفسها تقريباً، وهو ما دعم إنشاء الجنس الجديد «هيرو جافيالس».

ولا تتوقف الدراسة عند إعادة تسمية نوع واحد؛ فهي تكشف أيضاً عن أن الجافياليات كانت أكثر تنوعاً في البحر المتوسط مما توحي به الصورة الحديثة.

وقال الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية وقائد الفريق البحثي المصري: «الحفريات المصرية المحفوظة في المتاحف ليست مجرد عينات قديمة في الأدراج، وإنما صفحات من تاريخ مصر الطبيعي تنتظر من يعيد قراءتها باستخدام أدوات وأسئلة جديدة، قد تكون بنفس أهمية اكتشاف عينة جديدة في الحقل». وفق بيان صحافي، الأربعاء.

وقال الباحث المصري بلال سالم، مسؤول حفريات الزواحف والطيور بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية والمدرس المساعد بكلية العلوم جامعة بنها وأحد مؤلفي الدراسة: «أحد أكثر الجوانب إثارةً في هذه الدراسة أن الحفرية نفسها ليست جديدة؛ الجديد هو السؤال الذي طُرح عليها. أحياناً لا يبدأ الاكتشاف من الصحراء، بل عندما نعود إلى عينة قديمة وننظر إليها مرة أخرى بأدوات مختلفة».

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