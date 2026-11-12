مهرجان سينمائي يحتفي بالاختلاف... أبطال فيلم الافتتاح من ذوي الاحتياجات الخاصة

في العادة تُفرَد السجّادة الحمراء في المهرجانات السينمائية لنجوم الشاشة الفضّية وسائر المشاهير. لعلّ "مهرجان جامعة الكفاءات السينمائي" هو أوّل حدثٍ سينمائي يخالف تلك القاعدة، فيصنع توازناً فريداً على السجّادة الحمراء ليلة افتتاحه.

تتوزّع عدسات الصحافة وعيون الضيوف، ما بين الممثلين المعروفين وممثلين من نوعٍ آخر خطفوا الأنظار والقلوب. هم "نجوم الكفاءات". 9 شبانٍ وشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة والأحلام الكبيرة. الليلة ليلتُهم بما أنّهم يتصدّرون برنامج المهرجان، مفتتحين إياه بفيلمهم القصير الأوّل Burnt by Birth (مُحترق منذ الولادة) والذي يترجم بقصّته شعار النسخة الثالثة من المهرجان الأكاديمي السينمائي، وهو "احترام التنوّع" على قاعدة أنّ "الفن الحقيقي يوحّد ولا يفرّق".

عضو لجنة التحكيم الفنان جورج خبّاز متوسطاً ممثلي فيلم الافتتاح (الشرق الأوسط)

منذ تأسيسها عام 1957، اختارت مؤسسة "الكفاءات" الدمج قضيّة لها. يلفت نائب عميد كلية الفنون والإعلام ومدير المهرجان د. جورج مطر في حوار مع "الشرق الأوسط" إلى أنّ "خصوصية مؤسسة وجامعة الكفاءات تكمن في أنها تُعادل ما بين الأصحّاء وذوي الاحتياجات الخاصة. الدمج هو الأساس بينهم وهُم يتشاركون المساحة والحقوق التربويّة ذاتها".

هنا، لا أصحّاء ومعوّقين فالجميع سواسية في قُدرتهم على التعلّم والعطاء والإبداع. لطالما كرّر مؤسِّسُها الراحل نديم الشويري شعار: "زنودٌ تُنتج لا أيدٍ تستعطي"، وعشيّة العيد الـ70 للمؤسسة بلغت تلك الإنتاجيّة الشاشة الكبيرة.

يعود مهرجان الكفاءات بدورة ثالثة بعد 20 سنوات من الغياب (الشرق الأوسط)

"نجوم الكفاءات"، الّذين تتنوّع حالاتهم ما بين متلازمة التثلّث الصبغي والتوحّد والتأخّر العلمي، يفيضون فرحاً. يتحدّثون بقدرِ ما يستطيعون عن مشاركتهم في الفيلم وعن التزامهم التدريب المسرحي ضمن الفرقة. يلتقطون الصور إلى جانب ضيوف المهرجان ويجعلون أهاليهم فخورين بهم.

ناظراً إليهم باعتزاز، يؤكّد عميد كلية الفنون والإعلام في جامعة الكفاءات الكاتب والسيناريست المخضرم شكري أنيس فاخوري أنّ تجربة الفيلم "هي الأولى من نوعها"، متمنياً في حديثه مع "الشرق الأوسط" أن "تُفتَحَ أبواب المهنة أكثر" للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس الجامعة وعميد كلية الفنون ومدير المهرجان برفقة المخرجَين سمير حبشي وبهيج حجيج (جامعة الكفاءات)

الفيلم القصير من إنتاج مؤسسة وجامعة الكفاءات العائدة إلى مهرجانها السينمائي بعد 10 سنوات غياب. ووفق د. جورج مطر لـ"الشرق الأوسط"، فإنّ Burnt by Birth هو ثمرة مجهود مشترك بين مختلف كلّيّات الجامعة وطلّابها وخرّيجيها. تكاتفت الأيادي لصناعة الفيلم وتنوّع العاملون عليه ما بين الطلّاب ذوي الاحتياجات الخاصة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة.

أما القصة "فتعكس التحدّيات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال قصة بطل الفيلم رامي عبد الخالق"، وفق د. مطر. وعن كواليس التصوير يقول إنّ "الممثلين كانوا مذهلين بهدوئهم والتزامهم وإدراكهم لما عليهم أن يقوموا به".

مشهد من فيلم الافتتاح Burnt by Birth (الشرق الأوسط)

بكثيرٍ من المشاهد الصامتة، يروي الفيلم قصة "رامي"، الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كما سائر الشبّان في سنّه، يحمل أحلاماً ومواهب ومشاعر. إلّا أنّه يتعرّض للصدّ من قِبَل المجتمع لكَونه مختلفاً. ولا يقتصر الرفض على المجتمع، فالشخصية ومنذ الولادة، ضحية النبذ.

في المؤسسة التربوية حيث يدرس، يتجاور الطلّاب على اختلاف قدراتهم الجسديّة والذهنيّة. ويَحدُث أن ينشأ بين "رامي" وزميلته "جسيكا" التي لا تعاني أي إعاقة، اهتمامٌ متبادل. تدخل والدتها على الخطّ طالبةً إلى المدير (الممثل نزيه يوسف) طرد رامي لأنه يلهي ابنتها عن الدراسة.

بمواجهة الاستبعاد، يستجمع رامي مواهبه ويُطلقها على الملأ أمام رفاقه وأساتذته وجسيكا. واقفاً تحت الأضواء على خشبة المسرح يغنّي: "من حقّي أعيش زيّكم أفرق بإيه عنّكم... أقدر أحب واعرف أحسّ"، لينهال التصفيق وينال رامي إعجاباً وتقديراً واحتضاناً لم يحصل عليه من قبل.

يُستكمل التصفيق على الشاشة بتصفيقٍ داخل قاعة الاحتفال، ليليَه تكريم الممثل الأساسي والمخرج جيسون صيقلي وسائر الممثلين والعاملين في الفيلم.

فريق الفيلم من متدرّبي وطلّاب وخرّيجي جامعة الكفاءات مكرّماً على المسرح (الشرق الأوسط)

في دورته الثالثة الممتدّة ما بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يُفرد المهرجان شاشاته لـ20 فيلماً قصيراً وافداً من 12 بلداً، وقد جرى اختيارها من بين 382 فيلماً. وتتنافس الأفلام على 10 جوائز هي: أفضل فيلم قصير، وجائزة الكفاءات لاحترام التنوّع، وأفضل فيلم طالبي، وأفضل تصوير، وأفضل أداء، وأفضل مونتاج، وأفضل صوت، وأفضل سيناريو، وتنويه خاص من لجنة التحكيم، إضافةً إلى جائزة الجمهور.

أما الدول المشاركة فهي، إلى جانب لبنان، مصر، وعُمان، وتركيا، وإيران، وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، وكوريا الجنوبية. ويتولّى التحكيم فنانون وأخصائيون سينمائيون هم سمير حبشي، وجورج خبّاز، وبهيج حجيج، وسابين صيداوي، وميلاد طوق.

لجنة تحكيم مهرجان الكفاءات السينمائي (الشرق الأوسط)

بما أنّ المهرجان يدمج ما بين الهويتَين الأكاديمية والاحترافيّة، لا غرابة في أن تُدرَج الأفلام الطالبية إلى جانب الأعمال المحترفة ضمن المنافسة، من دون عزلها في خانة مستقلة.

ويقول د. جورج مطر في هذا السياق: "ليس هدفنا ترفيهياً بقَدر ما هو إلقاء الضوء على النتاج الأكاديمي في الجامعة، لذلك فإنّ المهرجان يدمج بين الطابعين التربوي والفني، وهو بمثابة منصة انطلاق للطلاب من الحياة الأكاديمية إلى الحياة المهنية".