كيف تتحدث عن إنجازاتك في العمل من دون أن تبدو نرجسيّاً؟

قد يكون الحديث عن الإنجازات المهنية أمراً سهلاً في بداية المسيرة، عندما تكون النتائج واضحة ويمكن نسبها مباشرة إلى الشخص الذي أبرم الصفقة أو أنجز المهمة. لكن مع التقدم في العمل، تصبح المساهمات أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما ترتبط بتوجيه الفرق، واتخاذ القرارات، وبناء العلاقات، وإدارة مشاريع يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص.

وفي هذا التقرير، نستعرض 4 استراتيجيات تساعد على إبراز الإنجازات المهنية والتحدث عنها بثقة، من دون التقليل من جهود الزملاء أو الظهور بمظهر النرجسي، بما يعزز حضور الموظف أمام المديرين وصنّاع القرار.

1. استخدم «نحن» ثم «أنا»

ابدأ بالإشارة إلى جهود زملائك، ثم تحدث عن أفعالك ومساهمتك المحددة. فالبدء بـ«نحن» يظهر أنك شخص يتعاون مع الآخرين ويدرك أن الإنجازات لا تتحقق بمعزل عن الفريق، ثم يأتي استخدام «أنا» للتأكد من أن تأثيرك الشخصي لا يضيع وسط الحديث عن الجهد الجماعي.

كما أن الإشادة بزملائك علناً تبني رصيداً من حسن النية، وقد تجعلهم أكثر استعداداً لدعمك في المشاريع المستقبلية.

يمكن أن تقول مثلاً:

«بذل إريك جهداً كبيراً في تطوير الجانب الخلفي للبوابة الإلكترونية. وأنا عالجت مشكلات البيانات وعملت مباشرة مع فريق العمليات على إطلاقها».

2. تحدث عن حجم الإنجاز وتأثيره

بدلاً من القول: «كانت الحملة ناجحة جداً»، أضف بعض السياق. هل أثرت في 100 عميل أم 100 ألف؟ هل كانت ميزانيتها 50 ألف دولار أم 5 ملايين دولار؟ وهل عُرضت على المستوى الوطني أم العالمي؟

يساعد توضيح حجم الإنجاز المستمع على فهم نطاقه ومداه ودرجة تعقيده، ويظهر مدى أهميته من دون الادعاء بأنك حققته بمفردك.

يمكن أن تقول مثلاً:

«وصل البرنامج بالفعل إلى أكثر من ألف طالب خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ ما يضعنا على مسار لتجاوز هدفنا بنسبة 25 في المائة قبل نهاية العام».

«كان هذا أكبر إطلاق نفذه الفريق حتى الآن، وتطلب تنسيقاً مع فرق التسويق والتصميم وشركائنا في أنحاء أوروبا».

3. تحدث عن العمل غير المرئي

امنح الآخرين فكرة عن التفكير والعمل الذي جرى خلف الكواليس. تحدَّث عن الخيارات التي درستها، وسبب إعطاء الأولوية لأحدها على غيرها، والعلاقات التي بنيتها، والمشكلات التي بادرت إلى حلها.

ويقيّم مديرك قدرتك على اتخاذ القرارات عند النظر في ترقيتك، لذلك من المهم أن توضح بشكل مباشر قدراتك في اتخاذ القرار وبناء العلاقات.

يمكن أن تقول مثلاً:

«اعترضت على طرح فئة مميزة بسعر أعلى، لأننا نلاحظ حساسية تجاه الأسعار، واقترحت بدلاً من ذلك إعادة توجيه الموارد إلى العرض متوسط السعر».

4. اربط عملك بأهداف الشركة

اشرح كيف ساهمت في دفع الأولويات الرئيسية للمؤسسة إلى الأمام؛ فهذا يوضح دورك ويضعه في سياق الأهداف التي تهم الجميع.

وبدلاً من التفاخر والقول: «انظروا إلى ما فعلته»، فإنك توضح كيف ساهم عملك في دعم أهداف الشركة ككل.

يمكن أن تقول مثلاً:

«أعلم أننا نركز على توسيع نطاق وصولنا إلى المجتمع، لذلك تواصلت مع ثلاث وكالات لم يسبق لنا العمل معها، ولديها سجل حافل في بناء البرامج المحلية».