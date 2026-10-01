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يوميات الشرق

كيف تتحدث عن إنجازاتك في العمل من دون أن تبدو نرجسيّاً؟

4 استراتيجيات تساعد على إبراز الإنجازات المهنية من دون الظهور بمظهر النرجسي (بكسلز)
4 استراتيجيات تساعد على إبراز الإنجازات المهنية من دون الظهور بمظهر النرجسي (بكسلز)
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كيف تتحدث عن إنجازاتك في العمل من دون أن تبدو نرجسيّاً؟

4 استراتيجيات تساعد على إبراز الإنجازات المهنية من دون الظهور بمظهر النرجسي (بكسلز)
4 استراتيجيات تساعد على إبراز الإنجازات المهنية من دون الظهور بمظهر النرجسي (بكسلز)

قد يكون الحديث عن الإنجازات المهنية أمراً سهلاً في بداية المسيرة، عندما تكون النتائج واضحة ويمكن نسبها مباشرة إلى الشخص الذي أبرم الصفقة أو أنجز المهمة. لكن مع التقدم في العمل، تصبح المساهمات أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما ترتبط بتوجيه الفرق، واتخاذ القرارات، وبناء العلاقات، وإدارة مشاريع يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص.

وفي هذا التقرير، نستعرض 4 استراتيجيات تساعد على إبراز الإنجازات المهنية والتحدث عنها بثقة، من دون التقليل من جهود الزملاء أو الظهور بمظهر النرجسي، بما يعزز حضور الموظف أمام المديرين وصنّاع القرار.

1. استخدم «نحن» ثم «أنا»

ابدأ بالإشارة إلى جهود زملائك، ثم تحدث عن أفعالك ومساهمتك المحددة. فالبدء بـ«نحن» يظهر أنك شخص يتعاون مع الآخرين ويدرك أن الإنجازات لا تتحقق بمعزل عن الفريق، ثم يأتي استخدام «أنا» للتأكد من أن تأثيرك الشخصي لا يضيع وسط الحديث عن الجهد الجماعي.

كما أن الإشادة بزملائك علناً تبني رصيداً من حسن النية، وقد تجعلهم أكثر استعداداً لدعمك في المشاريع المستقبلية.

يمكن أن تقول مثلاً:

«بذل إريك جهداً كبيراً في تطوير الجانب الخلفي للبوابة الإلكترونية. وأنا عالجت مشكلات البيانات وعملت مباشرة مع فريق العمليات على إطلاقها».

2. تحدث عن حجم الإنجاز وتأثيره

بدلاً من القول: «كانت الحملة ناجحة جداً»، أضف بعض السياق. هل أثرت في 100 عميل أم 100 ألف؟ هل كانت ميزانيتها 50 ألف دولار أم 5 ملايين دولار؟ وهل عُرضت على المستوى الوطني أم العالمي؟

يساعد توضيح حجم الإنجاز المستمع على فهم نطاقه ومداه ودرجة تعقيده، ويظهر مدى أهميته من دون الادعاء بأنك حققته بمفردك.

يمكن أن تقول مثلاً:

«وصل البرنامج بالفعل إلى أكثر من ألف طالب خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ ما يضعنا على مسار لتجاوز هدفنا بنسبة 25 في المائة قبل نهاية العام».

«كان هذا أكبر إطلاق نفذه الفريق حتى الآن، وتطلب تنسيقاً مع فرق التسويق والتصميم وشركائنا في أنحاء أوروبا».

3. تحدث عن العمل غير المرئي

امنح الآخرين فكرة عن التفكير والعمل الذي جرى خلف الكواليس. تحدَّث عن الخيارات التي درستها، وسبب إعطاء الأولوية لأحدها على غيرها، والعلاقات التي بنيتها، والمشكلات التي بادرت إلى حلها.

ويقيّم مديرك قدرتك على اتخاذ القرارات عند النظر في ترقيتك، لذلك من المهم أن توضح بشكل مباشر قدراتك في اتخاذ القرار وبناء العلاقات.

يمكن أن تقول مثلاً:

«اعترضت على طرح فئة مميزة بسعر أعلى، لأننا نلاحظ حساسية تجاه الأسعار، واقترحت بدلاً من ذلك إعادة توجيه الموارد إلى العرض متوسط السعر».

4. اربط عملك بأهداف الشركة

اشرح كيف ساهمت في دفع الأولويات الرئيسية للمؤسسة إلى الأمام؛ فهذا يوضح دورك ويضعه في سياق الأهداف التي تهم الجميع.

وبدلاً من التفاخر والقول: «انظروا إلى ما فعلته»، فإنك توضح كيف ساهم عملك في دعم أهداف الشركة ككل.

يمكن أن تقول مثلاً:

«أعلم أننا نركز على توسيع نطاق وصولنا إلى المجتمع، لذلك تواصلت مع ثلاث وكالات لم يسبق لنا العمل معها، ولديها سجل حافل في بناء البرامج المحلية».

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يوميات الشرق

مهاجمة منزل ريهانا بـ20 رصاصة... والادعاء: المتهمة كانت تستهدف قتلها

المغنية الأميركية ريهانا (أ.ب)
المغنية الأميركية ريهانا (أ.ب)
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مهاجمة منزل ريهانا بـ20 رصاصة... والادعاء: المتهمة كانت تستهدف قتلها

المغنية الأميركية ريهانا (أ.ب)
المغنية الأميركية ريهانا (أ.ب)

كشف ممثلو الادعاء عن أن إيفانا أورتيز كانت تستهدف قتل المغنية الأميركية ريهانا، عندما أطلقت، وفقاً للاتهامات، وابلاً من الرصاص على قصرها الفخم في مدينة لوس أنجليس، كما أصابت مقطورة كانت متوقفة في ممر المنزل، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وقال ألكسندر بوت، نائب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجليس، للصحافيين صباح الأربعاء، عقب الكشف عن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين الكبرى بحق أورتيز: «هي شخص أراد قتل ريهانا، أما الآخرون فكانوا ضحايا عرضيين».

وتواجه أورتيز، البالغة من العمر 36 عاماً، 10 تهم جرى تعديلها لتصبح أكثر خطورة، إذ تحولت إحدى التهم من الاعتداء بسلاح شبه آلي إلى الاعتداء بسلاح هجومي.

وحسب بوت، يُزعم أن أورتيز حصلت على السلاح المستخدم في الهجوم من ولاية فلوريدا الأميركية، حيث قامت بتسجيله هناك.

ومَثَلت أورتيز أمام المحكمة يوم الأربعاء، مرتديةً زياً أصفر اللون وكانت مقيدة اليدين، فيما غطت خصلات شعرها الأشقر الطويلة جانبي وجهها. وأعلن محاميها أنها غير مذنبة في جميع التهم الموجهة إليها.

ورُفعت قيمة الكفالة المحددة لها إلى 2.65 مليون دولار، ومن المقرر أن تعود إلى المحكمة في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث أجابت بـ«نعم» عندما سُئلت عما إذا كانت موافقة على هذا الموعد.

جاء الكشف عن تفاصيل القضية بعد تأجيلها لمدة أربعة أشهر، إثر إبداء أحد القضاة مخاوف بشأن الأهلية العقلية لأورتيز.

إطلاق النار على منزل ريهانا

تتهم السلطات أورتيز بإطلاق النار على منزل ريهانا باستخدام بندقية هجومية من داخل سيارتها من طراز «تسلا»، في 8 مارس (آذار).

وأصابت الطلقات أيضاً مقطورة من طراز «إيرستريم» (Airstream) كانت متوقفة في ممر المنزل، وكان يوجد بداخلها، وقت وقوع الحادث، كل من ريهانا وزوجها آيساب روكي، وفقاً لما ذكره ناثان هوشمان، المدعي العام لمقاطعة لوس أنجليس.

المغنية الأميركية ريهانا وزوجها آيساب روكي (أ.ب)

وكان أطفال الزوجين الثلاثة، رزا (RZA) ورايوت (Riot) وروكي (Rocky)، الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و4 أعوام، داخل المنزل الرئيسي برفقة والدة ريهانا عندما وقع إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن أورتيز كانت الوحيدة داخل السيارة، وإنها لاذت بالفرار من الموقع بعد إطلاق النار، قبل أن توقفها الشرطة على بعد نحو ثلاثة أميال.

وأفاد مسؤولون بأن المحققين عثروا لاحقاً داخل المركبة المرتبطة بأورتيز على بندقية من طراز الأسلحة الهجومية.

وحسب بوت، عثرت السلطات بحوزة أورتيز أيضاً على ذخيرة ومعدات تنكر، فيما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة، وفقاً للادعاء، أنها كانت تخطط للجريمة قبل تنفيذها، وأنها أطلقت 20 رصاصة باتجاه المنزل الذي كان يوجد فيه أطفال.

وأثار إطلاق النار حالة من الذعر في ذلك المجمع السكني الهادئ المخصص للمشاهير في لوس أنجليس، وهو حي حصري يضم قصوراً تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، ويخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وعقب الحادث، غادرت ريهانا وعائلتها القصر على متن طائرة خاصة.

مقاطع فيديو تكشف عن دافع مزعوم

كانت أورتيز قد نشرت، قبل أو في أعقاب الحادث، سلسلة من مقاطع الفيديو المضطربة التي بدت، وفق ما ورد في القضية، كأنها تكشف عن دافعها وراء الهجوم.

وزعمت أورتيز، في سلسلة من المقاطع المصورة المنشورة على قناتها في منصة «يوتيوب»، أن ريهانا كانت «تسرق» منها وتشعر «بالغيرة» تجاهها.

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يوميات الشرق

ماذا تفعل إذا أصيب شخص أمامك بنوبة هلع؟

تشجيع الشخص على طلب المساعدة المهنية يُعدّ مهماً بشكل خاص عندما تبدأ نوبات الهلع في التأثير بصورة واضحة في حياته اليومية (بيكسلز)
تشجيع الشخص على طلب المساعدة المهنية يُعدّ مهماً بشكل خاص عندما تبدأ نوبات الهلع في التأثير بصورة واضحة في حياته اليومية (بيكسلز)
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ماذا تفعل إذا أصيب شخص أمامك بنوبة هلع؟

تشجيع الشخص على طلب المساعدة المهنية يُعدّ مهماً بشكل خاص عندما تبدأ نوبات الهلع في التأثير بصورة واضحة في حياته اليومية (بيكسلز)
تشجيع الشخص على طلب المساعدة المهنية يُعدّ مهماً بشكل خاص عندما تبدأ نوبات الهلع في التأثير بصورة واضحة في حياته اليومية (بيكسلز)

قد يكون من الصعب معرفة الطريقة المناسبة للتصرف عندما ترى صديقاً أو شخصاً عزيزاً عليك يمر بنوبة هلع، خصوصاً إذا بدت عليه علامات الخوف الشديد أو فقدان السيطرة. وفي مثل هذه اللحظات، يمكن لطريقة تعاملك معه أن تساعده على الشعور بمزيد من الأمان والقدرة على تجاوز النوبة.

ووفقاً لموقع «ويب ميد»، هناك أمور يُنصح بالقيام بها لمساندة الشخص خلال نوبة الهلع، وأخرى من الأفضل تجنبها حتى لا تزيد من شعوره بالقلق أو تدفعه إلى الاعتماد على الآخرين لتجنب مخاوفه.

أمور ينبغي عليك القيام بها

حافظ على هدوئك

حاول ألا تدع الموقف يربكك أو يسيطر عليك، فهدوؤك يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذي به الشخص الذي يمر بنوبة الهلع، وأن يمنحه شعوراً بأن الأمور تحت السيطرة وأنه ليس في خطر.

ابقَ بجانبه

من أفضل الأمور التي يمكنك القيام بها لمساعدة صديقك أثناء نوبة الهلع أن تبقى إلى جانبه وتسانده حتى تنقضي النوبة. وعادةً ما تهدأ معظم نوبات الهلع خلال 20 إلى 30 دقيقة.

وخلال هذه الفترة، حاول أن تكون موجوداً إلى جانبه بطريقة هادئة ومطمئنة، بدلاً من إظهار الخوف أو الارتباك أمامه.

كن متفهماً وإيجابياً ومشجعاً

ابذل قصارى جهدك لتكون متفهماً لما يمر به الشخص، وحاول التعامل معه بإيجابية وتشجيع. ويمكنك سؤاله عن السبب الذي يجعله يشعر بالهلع؛ إذ قد يساعده الحديث عما يشعر به على التراجع خطوة إلى الوراء، والنظر إلى الموقف بصورة أكثر عقلانية.

ويمكنك طرح أسئلة مثل:

- كم مرة مررتَ بهذا الموقف من قبل؟

- ماذا كنتَ تعتقد أنه سيحدث؟

- ما الذي حدث بالفعل؟

وقد تساعد هذه الأسئلة صديقك أو الشخص العزيز عليك على إدراك أن أسوأ مخاوفه لم تتحقق، كما تذكّره بأنه سبق أن تمكن من تجاوز نوبات الهلع التي مر بها.

ولا تقتصر أهمية مساعدة الشخص على اجتياز نوبة الهلع على اللحظة نفسها؛ فالتعامل مع النوبة وتجاوزها يمكن أن يشكلا تجربة تعليمية له. ومع اكتسابه خبرة في التعامل مع هذه النوبات، قد تصبح النوبة التالية أقل وطأة، بل وقد يقل احتمال حدوثها من الأساس.

شجّعه على طلب المساعدة

إذا كان الشخص يعاني نوبات هلع متكررة، أو أصبحت هذه النوبات تؤثر بشكل كبير في عمله أو حياته المنزلية، فمن المهم للغاية تشجيعه على الحصول على المساعدة من مختص مؤهل.

ويمكنك دعمه في هذه الخطوة من خلال:

- مساعدته في العثور على مختص مرخّص.

- البحث معه في مواقع موثوقة على الإنترنت تقدم معلومات أو دعماً مناسباً.

- اقتراح بعض كتب المساعدة الذاتية التي قد تساعده على فهم ما يمر به والتعامل معه.

ويُعد تشجيع الشخص على طلب المساعدة المهنية مهماً بشكل خاص عندما تبدأ نوبات الهلع في التأثير بصورة واضحة في حياته اليومية أو قدرته على أداء عمله وممارسة أنشطته المعتادة.

أمور ينبغي تجنبها

لا تحاول التقليل من شأن ما يمر به

حتى إذا بدا لك سبب الهلع غير منطقي، تذكّر أن حالة الذعر التي يشعر بها الشخص حقيقية بالنسبة إليه. لذلك، لا تتعامل مع مشاعره باعتبارها مبالغاً فيها أو غير مبررة، بل حاول أن تتفهم حجم الخوف الذي يشعر به في تلك اللحظة.

لا تصدر أحكاماً أو توجّه انتقادات

إلقاء اللوم على الشخص بسبب إصابته بنوبة هلع لا يساعده على تجاوزها. كما ينبغي تجنب محاولة إقناعه بأنه لا ينبغي أن يشعر بالخوف أو أنه يستطيع ببساطة التوقف عن الشعور بالهلع.

بدلاً من ذلك، من الأفضل التعامل مع مشاعره بتفهم، ومساعدته على اجتياز النوبة من دون إصدار أحكام أو توجيه انتقادات إليه.

لا تساعده على تجنب المواقف التي تثير نوبات الهلع

إذا كنت تعرف مسببات نوبات الهلع التي يعاني منها صديقك، فقد يبدو من الطبيعي أن تحاول مساعدته على تجنب تلك المواقف. إلا أن هذا السلوك قد يكون ضاراً على المدى الطويل.

فالهروب من الموقف المثير للخوف قد يمنح الشخص شعوراً مؤقتاً بالراحة، لكنه قد يؤدي مستقبلاً إلى تفاقم القلق وزيادة احتمالية التعرض لمزيد من نوبات الهلع. كما قد يجعل الشخص يعتمد عليك بصورة متزايدة لحمايته من المواقف التي تثير مخاوفه.

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يوميات الشرق

هل يبيع هاري وميغان منزلهما الفاخر بمونتيسيتو بعد العودة إلى بريطانيا؟

الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز)
الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز)
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هل يبيع هاري وميغان منزلهما الفاخر بمونتيسيتو بعد العودة إلى بريطانيا؟

الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز)
الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز)

بعد انتقال الأمير هاري وميغان ماركل إلى بريطانيا مع طفليهما، تتجه الأنظار إلى مصير منزلهما الفاخر في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، الذي تبلغ قيمته نحو 14.5 مليون دولار.

وبينما ترددت تكهنات حول احتمال بيع العقار أو تأجيره، كشف مصدر لموقع «بيج سيكس» أن هاري وميغان لا يخططان في الوقت الحالي للسماح بانتقال سكان جدد إلى المنزل.

وقال المصدر: «لا أحد سينتقل إلى المنزل»، مضيفاً أن «هناك أشخاصاً ما زالوا يتولون صيانة العقار».

لا أحد سينتقل إلى قصر هاري وميغان في مونتيسيتو

يأتي ذلك في ظلّ تكهنات مستمرة بشأن احتمال أن يبيع هاري وميغان العقار الذي تبلغ مساحته نحو 18 ألف قدم مربعة، أو يؤجرانه، بعدما أقاما حالياً خارج لندن في منطقة كوتسوولدز.

وليس من الصعب فهم سبب رغبة هاري وميغان في الاحتفاظ بالمنزل المؤلَّف من 9 غرف نوم و16 حماماً؛ إذ يضم ملعباً للتنس، وبيتاً للشاي، وحمام سباحة، ومنزلاً مخصصاً للأطفال، وحدائق ورود، ومسكن ضيوف يضم غرفتي نوم، وفق «بايج سيكس».

ويتمتَّع القصر أيضاً بخصوصية كبيرة؛ إذ يقع خلف بوابة، وهو ما كان من عوامل الجذب الرئيسية للزوجين عندما اشتريا العقار.

هاري وميغان في بريطانيا بالقرب من الملك تشارلز

ويقيم هاري وميغان في بريطانيا، منذ أواخر أغسطس (آب)، بعدما أفاد مصدر لموقع «بيج سيكس» في وقت سابق بأن الرغبة في البقاء بالقرب من الملك تشارلز الثالث وسط معاناته الصحية كانت السبب الرئيسي وراء قرارهما نقل الأسرة بأكملها إلى بريطانيا، بما في ذلك الأمير آرتشي (7 أعوام) والأميرة ليليبت (5 أعوام).

وبحسب المصدر، لا توجد خطط حالياً لانتقال أي شخص إلى المنزل في مونتيسيتو، في وقت يعيش فيه دوق ودوقة ساسكس في بريطانيا مع طفليهما.

قصر مونتيسيتو الفاخر ومرافقه

ويضم العقار ملعباً للتنس، وبيتاً للشاي، وأشجار زيتون، ومنزلاً للضيوف وحدائق من الورود، إلى جانب حمام السباحة والمساحات الواسعة المحيطة بالقصر.

وتتولى فرق صيانة العناية بالمنزل في الوقت الذي يستقر فيه هاري وميغان في منطقة خارج لندن.

هاري: «الأطفال سعداء» في مدرستهم الجديدة

ومنذ ذلك الحين، استأنف هاري ظهوره في المناسبات العامة، ومنها فعالية خيرية لصالح ألعاب «إنفيكتوس» في 25 سبتمبر (أيلول)، حيث قال إن طفليه «سعيدان» في مدرستهما الجديدة.

وأضاف: «من الرائع أن أعود إلى الأراضي البريطانية».

أما ميغان، فقد بدأت تتكيَّف مع روتينها الجديد، وظهرت وهي تحضر حصصاً لتمارين «بيلاتس» في أوكسفوردشاير.

صيانة مستمرة لمنزل مونتيسيتو

ورغم إقامة هاري وميغان في بريطانيا، لا يزال فريق صيانة يتولى العناية بمنزلهما الفاخر في مونتيسيتو.

وكان الزوجان قد اشتريا القصر في عام 2020، بعد أشهر من تخليهما عن أدوارهما الملكية وانتقالهما بعيداً عن الحياة الملكية الرسمية.

هل يبيع هاري وميغان منزلهما في كاليفورنيا؟

وكان مصدر قد أفاد صحيفة «نيويورك بوست» في وقت سابق بوجود مؤشرات إلى أن الأمير هاري وميغان قد يطرحان المنزل للبيع بعد انتقالهما، مشيراً إلى أن أقساط الرهن العقاري والضرائب، التي تبلغ نحو 600 ألف دولار، تشكل أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الاحتمال.

لكن هذا الخيار قد يُطرح في المستقبل، وفق المصدر السابق، إلا أن المصدر الأحدث الذي تحدث إلى «بيج سيكس» أكد أن البيع أو التأجير ليس مطروحاً في الوقت الحالي.

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