تبدو بريئة وبدافع الحب... 5 عادات شائعة يفعلها الأجداد تضر بالأحفاد

يحتل الأجداد مكانة خاصة في حياة الأطفال، ويمكن أن يكونوا من أكثر أفراد الأسرة تأثيراً في حياة الطفل، وغالباً ما ترتبط ذكرياتهم معهم بالحب والحنان والقصص واللحظات العائلية الدافئة. لكن بعض التصرفات التي تبدو عفوية أو محبة قد تترك أثراً غير مقصود في نفسية الطفل، خصوصاً عندما تتعلق بحدوده الشخصية أو علاقته بوالديه أو نظرته إلى جسده.

وفي هذا التقرير، يسلّط متخصصون في علاج الأطفال الضوء على 5 عادات شائعة قد تبدو «بريئة» في تعامل الأجداد مع أحفادهم، لكنها قد تكون مؤذية، ويوضحون ما يمكن فعله بدلاً منها لبناء علاقة أكثر أماناً واحتراماً مع الطفل.

تشجيع الأطفال على الاحتفاظ بـ«أسرار»

قد تستخدم الجدة أو الجد عبارات مثل «هذا سرنا الصغير» أو «لا تخبر أمك»، بهدف تعزيز الشعور بالقرب من الحفيد، لكن جيلين أموديو، وهي متخصصة مرخصة في الصحة النفسية لدى مركز «واي بوينت ويلنس»، تصف هذه العادة بأنها «واحدة من أخطر العادات».

حتى لو كان «السر» يتعلق بأمور بسيطة، مثل تناول الحلوى قبل العشاء أو السهر بعد موعد النوم، فإن تشجيع الطفل على إخفاء أمور صغيرة عن والدَيه قد يخلق مشكلة أكبر.

وأوضحت أموديو أن «تشجيع الطفل على الاحتفاظ بأسرار بشأن أمور صغيرة يفتح الباب أمام المعتدين لاستغلال ثقة الطفل وتشجيعه على إخفاء سلوكيات أو تفاعلات غير آمنة عن والدَيه».

ما الذي يمكن فعله بدلاً من ذلك؟

اقترحت أموديو إعادة صياغة موضوع الحلويات أو مخالفة بعض القواعد مؤقتاً، باستخدام عبارات واضحة لا تجعل الطفل يربط بين القرب من الجد أو الجدة وإخفاء الأسرار عن والديه.

فعلى سبيل المثال، يمكن القول: «أعرف أن ماما وبابا يقولان لا حلوى قبل العشاء في المنزل، لكن سنسألهما إذا كان تناول الآيس كريم أولاً عند الجدة مقبولاً».

إجبار الطفل على إعطاء قبلة أو عناق

من الطبيعي أن يرغب الجد أو الجدة في الحصول على عناق أو قبلة من الحفيد، لكن إجبار الطفل على ذلك، وما قد تحمله هذه الممارسة من رسالة ضمنية، يمثّل مشكلة، خصوصاً إذا كان الطفل يبتعد أو يتردد.

وقال مؤسس «روكي ماونتن كاونسلينغ كوليكتيف»، كوري ريد-فاناس: «عندما يقول الطفل (لا) بالكلمات أو بلغة الجسد، ويتجاوز شخص بالغ هذا الرفض، يتعلم الطفل أن شعوره بعدم الارتياح لا يهم عندما يتعلق الأمر بالبالغين أو بالمجاملة الاجتماعية».

وأضاف أن ذلك «يعلمه أنه لا يستطيع التحكم في حدوده الجسدية».

ما الذي يمكن فعله بدلاً من ذلك؟

لإظهار المودة وتلقيها من دون فرضها، يمكن منح الطفل خيارات، مثل العناق أو المصافحة أو التلويح باليد، مع احترام اختياره.

تقويض سلطة الوالدَين

حتى إذا لم يوافق الجد أو الجدة على الطريقة التي يربي بها ابنه أو ابنته طفلهما، فإن احترام قرارات الوالدَين يظل مهماً.

وقالت كايتلين سيفيرين، وهي معالجة زواج وأسرة متخصصة في العمل مع المراهقين وشريكة مؤسسة «كالتيفا تين روتس»: «حتى الأجداد الذين يملكون أفضل النيات يقعون في خطأ تقويض سلطة الوالدَين».

وأضافت أن الهدف قد يكون بناء علاقة جيدة مع الحفيد أو تعزيز التواصل معه أو الظهور بمظهر الشخص «المرح»، لكن ذلك قد يتسبب في ضرر أكبر مما كان مقصوداً.

وقد يظهر هذا السلوك، على سبيل المثال، عندما يدير الجد أو الجدة عينيه استهزاءً بعد أن يقول أحد الوالدين إن وقت استخدام أجهزة «آيباد» قد انتهى.

ما الذي يمكن فعله بدلاً من ذلك؟

تقترح سيفيرين الاتفاق مع الوالدَين على القيم والتوقعات الأسرية، معتبرة أن ذلك «يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً».

واقترحت سيفيرين إيجاد فرص خاصة ومنفصلة يمكن فيها للجد أو الجدة «التدليل» بعد الحصول على موافقة الوالدَين.

التعليق على جسم الحفيد أو وزنه أو شهيته أو طريقة تناوله للطعام

حتى لو كان المقصود من هذه التعليقات تقديم مجاملة، فإنها قد تكون ذات آثار مؤذية.

ومن أمثلة ذلك قول عبارات مثل: «تبدو نحيفاً جداً»، أو «أنت تأكل بشكل جيد جداً».

وقالت الدكتورة ويلداليز كارو، وهي اختصاصية نفسية إكلينيكية مرخصة ومساهمة طبية في «ذا هيلينغ سنتر تشيري هيل»: «هذا النوع من الحوار يجعل الأطفال يدركون أن أجسادهم تخضع للمراقبة والحكم».

وأضافت أن «التعليقات المتكررة المتمحورة حول الجسم قد تؤدي إلى الشعور بالعار تجاه الذات والمقارنة والهوس غير الصحي بالطعام والمظهر».

ما الذي يمكن فعله بدلاً من ذلك؟

بدلاً من التعليق على شكل جسم الطفل، أوصت كارو بالتركيز على ما يفعله أو يتعلمه أو يبتكره أو يستمتع به.

ويمكن، على سبيل المثال، إخبار الطفل بأنه مرح أو طيب أو فضولي أو متقبل للآخرين أو مثابر.

وأضافت: «يجب أن يتمكن الأطفال من الجلوس إلى مائدة أجدادهم من دون التفكير في أنهم يخضعون للتقييم، سواء طبق الطعام أو أجسادهم».

التحدث نيابة عن الأحفاد

عندما يكون الحفيد خجولاً، من المفهوم أن يرغب الجد أو الجدة في التحدث نيابة عنه لتخفيف قلقه أو مواصلة الحديث، لكن ذلك قد لا يكون مفيداً له على المدى الطويل.

وأوضح الدكتور ماكس دوشاي، وهو اختصاصي نفسي مرخص وشريك مؤسس ورئيس تنفيذي في «كي إم إن سايك»: «عندما يتحدث الأجداد بشكل متكرر نيابة عن أحفادهم، قد يؤدي ذلك إلى منح الأطفال فرصاً أقل لتطوير قدرتهم على التعبير عن رغباتهم أو احتياجاتهم، من خلال الإجابة عن الأسئلة والمشاركة في المحادثات مع الآخرين».

ما الذي يمكن فعله بدلاً من ذلك؟

يمكن تقديم المساعدة إلى الطفل بطرق أخرى، مثل منحه وقتاً إضافياً للرد وعدم التسرع في الإجابة نيابة عنه.

وشجع دوشاي على دعم تطوير مهارات التواصل لدى الطفل، لأن ذلك يرسل إليه رسالة مفادها أن أفكاره مهمة وأن البالغين من حوله يثقون بقدرته على التعبير عنها.