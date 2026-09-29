مدرب الإمارات: إذا أردت أن تكون بطلاً فعليك الفوز على أي منتخب

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، أن فريقه سيلعب من أجل الانتصار أمام قطر، رغم ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، مشيراً إلى أنه سيمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا خلال المواجهات الماضية.

وقال داليتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «لدينا بعض الإرهاق، لكننا سنسعى إلى الانتصار. سيزار تعرض لإصابة، وهذا يمثّل مشكلة بالنسبة إلينا، لأنه لاعب مميز، ولن يشارك غداً. عندما تلعب مباراة كل ثلاثة أيام يكون الأمر صعباً، ولذلك سأتيح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا».

وشدد المدرب الكرواتي على أهمية المواجهة رغم حسم التأهل، قائلاً: «نلعب في بطولة كبيرة مثل كأس الخليج، وندرك أهمية البطولة والمباراة. قلت للاعبين إنه لا داعي لتحفيزكم، فالجميع يدرك أهمية المواجهة. أريد الفوز، والفريق يريد الفوز أيضاً».

وأبدى داليتش سعادته بالأجواء داخل معسكر المنتخب الإماراتي، موضحاً: «نعيش أجواء رائعة بين اللاعبين، وهناك تضامن وتحفيز، ونشعر بأننا عائلة واحدة. أستمتع بالعمل مع هذه المجموعة، وهي تجربة جديدة بالنسبة لي، لكن بعد مرور 10 أيام فقط من العمل، أصبح الأمر رائعاً جداً».

وأضاف: «توقعت أن نصل إلى هذا المستوى بعد ستة أشهر، لكن الخبر السار أننا وصلنا إليه خلال فترة قصيرة».

وعن المنافس المحتمل في الدور نصف النهائي، قال داليتش: «نتابع منتخبات المجموعة الأولى، وسأشاهد مواجهة السعودية والعراق. لا أريد إجراء حسابات مسبقة، فجميع المنتخبات قوية، وسنواجه في نصف النهائي منتخباً شارك في كأس العالم».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول إمكانية تغيير خطته أمام قطر بناءً على نتيجة مباراة السعودية والعراق التي تسبق مواجهة منتخبه، قال: «لا، لن أغير خطتي، فهذا ليس أسلوبي. سنلتزم بخطتنا ونرى ما سيحدث، وإذا كنت تريد أن تصبح بطلاً فعليك الانتصار على أي منتخب».

من جانبه، أكد علي صالح، لاعب منتخب الإمارات، رغبة اللاعبين في إنهاء دور المجموعات بصورة إيجابية، قائلاً: «نريد تقديم أداء يُرضي الجماهير الإماراتية وتحقيق الانتصار، ولدينا تركيز كبير على المواجهة».