ارتفاع البطالة في ألمانيا يفوق التوقعات بكثير خلال سبتمبر

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، أكثر بكثير من التوقعات، وفقاً لبيانات مكتب العمل الألماني، الصادرة الأربعاء.

وبعد التعديل وفق العوامل الموسمية، زاد عدد العاطلين 12 ألفاً إلى 3.01 مليون شخص، بينما كان محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون زيادة قدرها ألف شخص فقط.

واستقر معدل البطالة المعدل موسمياً عند 6.4 في المائة.

وعلى أساس غير معدل موسمياً، انخفض العدد الإجمالي للعاطلين قليلاً إلى أقل من ثلاثة ملايين شخص في سبتمبر، بعدما ظل فوق هذا المستوى لشهرين متتاليين.

قالت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل الألماني، في بيان، إن الانتعاش المعتاد في سوق العمل خلال الخريف يبدأ عادةً في سبتمبر، «لكن بداية هذا العام جاءت بطيئة».

وأضافت ناليس: «التحسن الاقتصادي لم يصل بعدُ إلى سوق العمل».