لماذا نستيقظ في الثالثة فجراً؟ تفسير علمي لعادة شائعة

إذا كنت تستيقظ فجأة ودون سبب بمنتصف الليل أو بعده، فلا تظن أنك الوحيد الذي يفعل ذلك، فهذا أمر شائع، ويؤكد مختصون في طب النوم أن الاستيقاظ في منتصف الليل ليس أمراً غير طبيعي.

وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تقول ستيفاني روميشيفسكي، أخصائية فسيولوجيا النوم ومديرة عيادة «سليبي هيد» في بريطانيا: «تعلّمنا أننا بحاجة إلى فترة نوم متواصلة دون انقطاع، لكن ما نعرفه في طب النوم هو أن الاستيقاظ أثناء الليل أمر شائع جداً».

ويحدث النوم في دورات متكررة تستغرق كل منها نحو 90 دقيقة، ينتقل خلالها الجسم بين النوم الخفيف والعميق. ويقول باحثون في مجال النوم إن البالغين الأصحاء يستيقظون عادةً من مرتين إلى أربع مرات خلال الليل. وفي معظم الحالات، لا تستمر هذه الاستيقاظات سوى بضع ثوانٍ، ولا يتذكر كثير من الناس أنهم استيقظوا أصلاً.

اكتمال النوم العميق

ووفق «بي بي سي»، فإنه خلال النصف الأول من الليل يهيمن النوم العميق، بينما يصبح النوم أخف مع اقتراب الصباح، ما يجعل حتى الاضطرابات البسيطة كافية لإيقاظ الشخص. ولهذا السبب يلاحظ كثيرون أنهم يستيقظون في الساعات الأولى من الصباح، لأن هذه الاستيقاظات تتزامن مع مرحلة يكون فيها النوم أخف.

ويوضح الدكتور ريشاب فيرما، الطبيب النفسي في عيادة «آر في مايند» بمدينة مومباي الهندية سبب الاستيقاظ في الثالثة فجراً، قائلاً: «إذا كنت تنام عادةً في العاشرة أو الحادية عشرة مساءً، فإن الفترة بين الثانية والثالثة فجراً تصبح نقطة مهمة لجسمك، لأن معظم مراحل النوم العميق تكون قد اكتملت بحلول ذلك الوقت».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه في الجزء الأخير من الليل، يبدأ الجسم تدريجياً في الاستعداد لليوم التالي. وخلال هذه الفترة، تبدأ مستويات الكورتيزول (الهرمون الذي يساعد على تعزيز اليقظة) في الارتفاع تدريجياً.

أدوية وحالات صحية

بدوره، ذكر موقع «هيلث لاين» أن هناك عدة أسباب قد تدفعك إلى الاستيقاظ في الساعة الثالثة صباحاً، منها التوتر، والأرق، والإجهاد. كما تلعب الشيخوخة دوراً كبيراً في دورات نومك. وعندما تتقدم في السن، تتغير دورات نومك وتنخفض جودته، حيث تقضي وقتاً أقل في النوم العميق. لذلك، تصبح أكثر عُرضة للاستيقاظ بسبب العوامل الخارجية مثل الضوضاء والضوء.

أيضاً، هناك أدوية قد يتعارض تناولها مع نومك ليلاً، ومنها: مضادات الاكتئاب، وحاصرات بيتا، ومدرات البول ومضادات الهيستامين. وهناك حالات صحية قد تؤثر على نومك وتتسبب في استيقاظك، مثل: انقطاع التنفس أثناء النوم، والتهاب المفاصل، والاكتئاب، وتضخم البروستاتا وأعراض انقطاع الطمث.

ووفق موقع «هيلث لاين»، فإذا استيقظت في الساعة الثالثة صباحاً أو في أي وقت آخر ولم تستطع العودة إلى النوم مباشرة، فقد يعود ذلك لعدة أسباب، منها: دورات النوم الخفيفة، والتوتر، ومشاكل صحية كامنة، أو حتى عوامل بيئية مثل الضجيج.

وقد يحدث الاستيقاظ في الثالثة صباحاً بشكل غير متكرر ولا يدل على أي مشكلة خطيرة، ولكن تكراره بانتظام قد يكون علامة على الأرق. ويمكن لتغيير عادات نومك، وتقليل التوتر، واستشارة طبيبك بشأن العوامل التي قد تسبب اضطراب النوم، أن يساعدك على تجنب هذه الاستيقاظات غير المرغوب فيها.