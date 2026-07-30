التوتر غير المعلن في العلاقات... 4 إشارات تستحق الانتباه

ليست كل المشكلات في العلاقات تبدأ بصوتٍ مرتفع أو خلافٍ واضح؛ فكثيراً ما تتسلل التوترات بصمت، لتترك آثارها في تفاصيل الحياة اليومية قبل أن تتحول إلى أزمات حقيقية. وقد يلاحظ أحد الطرفين تغيراً في سلوك شريكه، أو يشعر ببرودٍ عاطفي أو حساسية مفرطة تجاه أمور تبدو بسيطة، من دون أن يدرك السبب الحقيقي وراء ذلك. والتعرف إلى هذه العلامات المبكرة يساعد على فهم ما يدور في العلاقة، ويفتح الباب أمام حوارٍ صريح يعزز الثقة ويمنع تراكم المشكلات. ووفقاً لموقع «فيري ويل مايند»، هناك علامات خفية قد تشير إلى وجود توتر غير مُعلن بين الشريكين.

ما العلامات التي تكشف التوتر غير المعلن؟

توضح كاثرين كافالو، الحاصلة على درجة الماجستير في علم النفس والمعالجة النفسية المعتمدة والمتخصصة في العلاج الأسري والزوجي، أن من أكثر العلامات شيوعاً للتوترات الخفية سرعة الغضب أو اتخاذ موقف دفاعي تجاه أمور تبدو بسيطة أو غير ذات أهمية، إلى جانب فترات الصمت الطويلة أو تجنب التلامس الجسدي. وتضيف أن الشخص قد يشعر وكأنه «يسير على قشر البيض»، فيحاول تجنب أي تصرف قد يثير غضب شريكه، كما قد يشعر بالحيرة والألم بسبب ردود أفعاله غير المعتادة.

وتقدم مدربة العلاقات العاطفية، جيما نايس، مثالاً بسيطاً يوضح هذه الفكرة، من خلال ما تصفه بـ«تشبيه غسالة الأطباق»؛ فقد تقومين بترتيب الأطباق داخل الغسالة، ثم يأتي شريكك لينتقد طريقة ترتيبها ويغضب بسببها. في الحقيقة، لا يكون غضبه نابعاً من طريقة ترتيب الأطباق، وإنما من مجموعة من المشاعر والمواقف الصغيرة التي تراكمت مع مرور الوقت، حتى أصبحت هذه الحادثة مجرد الشرارة التي أظهرت التوتر الكامن. ولهذا تؤكد نايس أهمية معالجة الخلافات قبل أن تتراكم وتصل إلى هذه المرحلة.

ما الذي يسبب التوتر في العلاقات؟

لا تقتصر التوترات الخفية على العلاقات العاطفية، بل قد تظهر أيضاً في بيئة العمل، وبين أفراد العائلة، وحتى في علاقات الصداقة. ومن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى نشوء هذا النوع من التوتر:

- النمو الشخصي وتغير اهتمامات أو أولويات أحد الطرفين.

- التغيرات التي تطرأ على طبيعة العلاقة مع مرور الوقت.

- الأحداث الحياتية الكبرى، مثل فقدان شخص عزيز أو الإصابة بمرض.

- المخاوف الصحية.

- الضغوط والمخاوف المالية.

وتقول كاثرين كافالو: «اسأل نفسك ما إذا كان نمط علاقتكما قد تغير مع مرور الوقت. فغالباً ما تتراكم التوترات الخفية تدريجياً، وتنشأ في كثير من الأحيان من مخاوف عميقة بأن العلاقة أصبحت مهددة أو معرضة للخطر».

كما تشير إلى أن صدمات الطفولة المبكرة أو التجارب السلبية في العلاقات السابقة قد تؤدي إلى تنامي الخوف من الهجر أو ضعف الثقة بالآخرين، وهو ما ينعكس على العلاقة الحالية ويولد توتراً لدى الطرف الآخر، ويعزز الشعور بعدم الحصول على الحب أو التقدير الكافي. ومن العوامل الأخرى التي قد تؤجج هذه التوترات تدني احترام الذات أو شعور أحد الشريكين بأنه غير جدير بالحب، الأمر الذي قد يقود إلى تكرار الخلافات وضعف التواصل بين الطرفين.

استمرار التوترات غير المعلنة قد ينعكس سلباً على الصحة النفسية (بيكسلز)

كيف تؤثر التوترات الخفية في العلاقة؟

تمثل العلاقات الصحية أحد أهم مصادر الاستقرار والسعادة في حياة الإنسان، إلا أن استمرار التوترات غير المعلنة قد ينعكس سلباً على الصحة النفسية والجسدية، ومن أبرز آثارها:

- زيادة احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب.

- ميل بعض الأشخاص إلى الانطواء والعزلة.

- اتساع المسافة العاطفية بين الشريكين وازدياد التباعد بينهما.

- التأثير في جودة النوم والشهية، وقد يمتد الأمر إلى ظهور مشكلات صحية جسدية.

كيف يمكن التعامل مع التوتر بطريقة صحية؟

يعد التواصل الصريح والمبكر الخطوة الأولى نحو احتواء التوتر ومنع تفاقمه. فإذا كان الطرفان منشغلين أو كان أحدهما يخشى أن تخرج مشاعره في وقت غير مناسب، فمن الأفضل الاتفاق على موعد هادئ ومناسب لإجراء حديث صريح بعيداً عن الضغوط.

ومن المهم أيضاً تجنب الانفعال قدر الإمكان. فعندما تشعر بالغضب أو الضيق، امنح نفسك لحظة للتوقف، وابتعد قليلاً عن الموقف، وحاول فهم مشاعرك قبل التعبير عنها، حتى يكون الحوار أكثر هدوءاً ووضوحاً.

وتنصح جيما نايس كذلك بإجراء مثل هذه الحوارات في الهواء الطلق أو أثناء المشي في الطبيعة، إذ يساعد الوجود في بيئة هادئة على الشعور بالاستقرار وتنظيم استجابة الجهاز العصبي للتوتر، مما يهيئ أجواءً أكثر ملاءمة لحوار يقوم على التعاطف والهدوء والاحترام المتبادل، ويزيد من فرص الوصول إلى تفاهم حقيقي بين الشريكين.