ما المهارة التي يحتاجها الأطفال فعلاً في عصر الذكاء الاصطناعي؟

في وقتٍ أصبح فيه الذكاء الاصطناعي قادراً على إنجاز مهام كانت تتطلب سنوات من التعلم والخبرة البشرية، يزداد قلق الآباء بشأن المهارات التي ينبغي لأطفالهم اكتسابها ليظلوا قادرين على التميز والنجاح في المستقبل. وبينما تتطور التقنيات بوتيرة متسارعة، يبرز سؤال جوهري: ما المهارة التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحل محلها، والتي تستحق أن نغرسها في أطفالنا منذ سنواتهم الأولى؟

ترى الطبيبة دانا سوسكيند، جراحة الأطفال والباحثة في مجال الطفولة المبكرة، والأم لثمانية أبناء أصبحوا اليوم بالغين، أن الإجابة تكمن في مهارة واحدة تبدو بسيطة، لكنها تُعد من أهم أسس النجاح في المستقبل، وهي القدرة على تحمّل الإحباط. فقد أمضت سوسكيند أكثر من عشرين عاماً في دراسة كيفية نمو أدمغة الأطفال، وتؤكد أنه لو أتيحت لها فرصة تربية طفل صغير في هذا العصر، لجعلت تنمية هذه المهارة على رأس أولوياتها، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

ورغم أن معظم الآباء يسعون بطبيعتهم إلى تجنيب أطفالهم المشقة والإحباط، فإن الحقيقة التي تؤكدها الدراسات هي أن النمو الحقيقي نادراً ما يحدث في لحظات الراحة، بل يتشكل عندما يواجه الطفل التحديات ويتعلم كيفية تجاوزها.

وتقول سوسكيند: «مع أنني لا أستطيع التنبؤ بشكل المستقبل الذي سيصنعه الذكاء الاصطناعي، فإنني أستطيع أن أؤكد أن النجاح سيكون من نصيب الأشخاص المثابرين، والقادرين على التكيف، والذين يعرفون كيف يتعاملون مع الغموض وعدم اليقين».

وفيما يلي أربع طرق تجعل القدرة على تحمّل الإحباط أساساً لنجاح الأطفال في المستقبل:

أولاً: الإحباط يبني المثابرة

عندما يواجه الأطفال قدراً من الإحباط يمكن السيطرة عليه، ويتمكنون من تجاوزه بمساندة هادئة ولطيفة من الوالدين أو مقدمي الرعاية، فإنهم يطورون مع الوقت صفتي المثابرة والإصرار.

ولا يتمثل دور الوالدين في إنجاز المهام نيابة عن الطفل أو إزالة جميع العقبات من طريقه، بل في تقديم الدعم المناسب. وقد يكون هذا الدعم من خلال طرح أسئلة تساعده على التفكير، أو الإشادة بمحاولاته المتكررة، أو حتى الاعتراف بأن المهمة التي يقوم بها صعبة بالفعل.

ومن خلال هذا النوع من التشجيع، يدرك الأطفال أن المهام الصعبة تصبح أسهل مع الممارسة، وأن الشعور بالحيرة ليس علامة على الفشل، بل خطوة طبيعية في طريق التعلم، وأن العقبات ليست عائقاً أمام النمو، وإنما جزء أساسي منه.

ثانياً: الإحباط يجعل الطفل يقدّر رحلة التعلم أكثر من النتيجة

من أبرز المخاطر التي قد تفرضها أدوات الذكاء الاصطناعي أن يعتمد الأطفال عليها للحصول على الإجابات السريعة، دون أن يطوروا القدرة على تحمّل المشقة اللازمة للتعلم، أو الإبداع، أو حل المشكلات بصورة مستقلة.

فلماذا يبذل الطفل جهداً في كتابة المسودة الأولى لمقال، بينما يستطيع برنامج دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي إنتاجها خلال ثوانٍ؟ ولماذا يكافح في حل مسائل الجبر إذا كان مساعد الذكاء الاصطناعي قادراً على تقديم الإجابة فوراً؟

لكن التعلم الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى الإجابة فحسب، بل في الطريق المؤدي إليها. لذلك فإن مساعدة الأطفال على تجربة الإحباط وتحمله تمنحهم فرصة للاستمتاع بعملية البحث والاستكشاف، وفهم المشكلات بعمق، بدلاً من الاكتفاء بالشعور بالرضا عند إنجاز المهمة.

ولهذا، عندما يواجه طفلك صعوبة في قراءة كلمة جديدة، أو يتعثر في ارتداء سترته، امنحه الوقت الكافي ليحاول بنفسه حتى يصل إلى أفضل نتيجة ممكنة. وبعد ذلك، امدح جهوده والطريقة التي اتبعها في المحاولة، وليس النتيجة وحدها.

ثالثاً: الإحباط يغذي الإبداع

قد تبدو الحلول السريعة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي جذابة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل التجارب الإنسانية التي يولد منها الإبداع. فالرسم غير المتقن، والمحاولة الفاشلة، والخلاف مع صديق، كلها مواقف تخلق فرصاً للتعلم والنمو. فلا يمكن للإنسان أن يبتكر دون أن يمر بإخفاقات متكررة، ولا أن يطور التفكير النقدي دون أن يواجه الغموض وعدم اليقين.

وعندما يعمل طفلك على مشروع إبداعي، شجعه على النظر إلى الأخطاء باعتبارها فرصاً لاكتشاف أفكار جديدة. فإذا كان ينوي تلوين الماء باللون الأزرق، لكنه خرج باللون الأخضر، فقد يتحول المشهد إلى مستنقع غامض بدلاً من بحيرة صافية. وإذا كانت قلعة «ليغو» تفتقد أحد الأبراج، فقد تصبح حصناً مختلفاً يناسب قصة جديدة.

كما أن توفير أدوات إضافية أو خامات متنوعة يساعد الطفل على إدراك أن محاولته الأولى ليست الأخيرة، وأن بإمكانه دائماً التطوير والتحسين. ولا تتردد في أن تدعه يراك ترتكب أخطاءً ثم تصححها، فذلك يعلمه عملياً أن الإحباط ليس نهاية الطريق، بل بداية التقدم.

رابعاً: الإحباط يقوّي العلاقات ويعزز نمو الدماغ

يتعلم الأطفال كيفية التعامل مع الإحباط في المقام الأول من خلال علاقاتهم اليومية مع الوالدين، والأجداد، والمعلمين، والإخوة، والأصدقاء. وهذه العلاقات تشكل البيئة التي تُبنى فيها المهارات الذهنية والعاطفية التي تجعل التعلم ممكناً.

ويظهر ذلك عندما يساعد الوالدان الطفل على تسمية مشاعره وفهمها، دون الإسراع إلى إنقاذه من كل تحدٍ يواجهه. كما يظهر عندما يمنح المعلم طلابه فرصة للكفاح البنّاء والتوصل إلى الحلول بأنفسهم، وعندما يُشجَّع الأطفال على الحوار المفتوح، والنظر إلى الخلافات باعتبارها جزءاً طبيعياً من الحياة والتعامل مع الآخرين.

وتسهم هذه الممارسات مجتمعة في بناء أدمغة أكثر قدرة على التنظيم الذاتي، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، كما تعزز مهارات القراءة والكتابة، وتنمي التعاطف، وهي جميعها مهارات سيظل الإنسان بحاجة إليها مهما بلغ تطور الذكاء الاصطناعي.