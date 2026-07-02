حلول جديدة للحد من مشاحنات الآباء والأطفال حول استخدام الشاشات

يمثل إفراط الأطفال في استخدام الشاشات أحد التحديات التربوية الموجودة الآن في كل بيت، ومصدر قلق للعائلات في كل مكان. ومن أبرز هذه التحديات ما يُعرف بـ«نوبات الغضب التقنية» - التي قد تنشأ عندما يطلب الآباء من أطفالهم إنهاء نشاطٍ ما على الشاشة أو يرفضون طلباتهم لبدء نشاطٍ ما.

ووفق الدكتور ستيفن هوارد، كبير الباحثين الأكاديميين في مجال تنمية الطفل والتعليم بجامعة أكسفورد البريطانية، يصعب على الأطفال الابتعاد عن الشاشة لأن المحتوى الرقمي مُصمّم ليكون جذاباً. ويتضمن هذا استخدام ألوان زاهية وإيقاع سريع، بالإضافة إلى وسائل أخرى لجذب الانتباه.

وكما أوضح هوارد في مقاله المنشور، الأربعاء، على موقع «كونفيرزيشين»، فإن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن كثيراً من الخوارزميات الموجهة للأطفال تتضمن خصائص تدفعهم إلى اتخاذ خيارات ربما لم يكونوا ليختاروها، وقد لا تصب في مصلحتهم.

ينبغي محاولة الحد من إعطاء الأطفال الأجهزة الرقمية لإشغالهم أو تهدئتهم (د.ب.أ)

وتابع أنه نتيجةً لذلك، لم يعد نشاط الأطفال الرقمي قائماً على تفضيلاتهم واهتماماتهم فحسب، بل أصبحت خصائص التصميم الرقمي تهدف إلى جذب انتباههم، وتحفيزهم على اتخاذ قرارات معينة دون غيرها، وفق المقال.

ويشدد هوارد على أن هذا لا يعني أن على العائلات الاستسلام، أو أن جميع الأنشطة الرقمية سيئة بطبيعتها. فهناك خطوات يُمكننا اتخاذها للمساعدة، وفي الوقت نفسه، نُرسّخ لدى الأطفال أسساً تُمكنهم من تنظيم أنشطتهم الرقمية بأنفسهم بشكل أفضل.

يقدم هوارد أربع حلول للحد من مشاحنات الآباء والأطفال حول استخدام الشاشات، ناصحاً بأنه يجب على الآباء تزويد الأطفال بخيارات رقمية ذات محتوى تعليمي بوتيرة أبطأ، تتطلب تفاعلاً أكثر جدوى.

يقول هوارد: «سيساعد هذا في ضمان تفاعل الأطفال مع محتوى رقمي يتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم من حيث المحتوى والوتيرة والتصميم».

مشاركة الشاشات

ويشدد هوارد على أنه يجب على الآباء مشاركة أطفالهم استخدام الشاشات، موضحاً أن نتائج إحدى أكبر الدراسات العلمية التي أُجريت، حتى الآن، أظهرت وجود ارتباط طفيف بين وقت استخدام الأطفال للشاشات والنتائج السلبية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الآثار تحولت إلى إيجابية عندما شارك الكبار مع الأطفال. يساعد استخدام الشاشة معاً العائلات على فهم ما يشاهده أطفالهم وما يفعلونه على الأجهزة الرقمية. كما يتيح لهم ذلك مشاركة الاهتمامات والخبرات والمحادثات أثناء وبعد استخدام الأجهزة الرقمية.

ويحذر هوارد من استخدام الشاشات وسيلة لتشتيت الانتباه، قائلاً إنه ينبغي محاولة الحد من إعطاء الأطفال الأجهزة الرقمية لإشغالهم أو تهدئتهم، إذ يترتب على ذلك عدم تعلم الأطفال كيفية التعامل مع التحديات التي لم يواجهوها من قبل.

ويضيف: يجب وضع روتين يومي لأنشطة الأطفال الرقمية مسبقاً مع ضرورة الالتزام به باستمرار. قد يشمل ذلك تحديد فترات زمنية يُسمح فيها بالأنشطة الرقمية بشكل أكبر، مثل مشاهدة فيلم عائلي، ووضع نطاق محدود من الخيارات الرقمية المتاحة لهم ومدة لعب ثابتة.

ويستطرد: احرص على أن تقدم تنبيهات قبل الانتقال إلى نشاط آخر جديد، مُذكّراً أطفالك بما سيحدث: «بعد خمس دقائق سنُغلق الجوال ونستعد للذهاب إلى الحديقة».

روتينات جديدة

ويتابع: يمكن منح الأطفال بعض التحكم في ذلك من خلال تكليفهم بمسؤولية إطفاء الجهاز عند انتهاء الوقت المحدد، أو إشراكهم في اختيار الخطوة التالية.

ويلفت هوارد النظر إلى أنه نادراً ما تكون الروتينات الجديدة فعّالة فوراً، أو تخلو من بعض الصعوبات في البداية ريثما تتأقلم الأسر. مع ذلك، يُفيد الاستخدام المنتظم لمثل هذه الأساليب في تسهيل انتقال الأطفال من الأجهزة الرقمية، وفي الوقت نفسه يُهيئ الظروف لتفاعل آخر مفيد.