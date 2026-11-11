ماذا يفعل تناول التوت البري بانتظام بمستويات السكر في الدم؟

يُعد التوت البري (Cranberries) مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة والألياف وغيرها من العناصر الغذائية التي قد تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين. ومع ذلك، فإن نوع منتج التوت البري الذي تختاره يؤدي دوراً مهماً، خصوصاً فيما يتعلق بمحتواه من السكر المضاف، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

1. تحسين حساسية الأنسولين

يحتوي التوت البري على مركبات نباتية فعالة تُعرف باسم «البوليفينولات» (Polyphenols)، من بينها الأنثوسيانين والبروانثوسيانيدين، وتتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

وقد تسهم هذه المركبات في تحسين حساسية الأنسولين، أي تعزيز قدرة خلايا الجسم على الاستجابة للأنسولين وامتصاص الغلوكوز (السكر) من مجرى الدم.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول التوت البري قد يساعد على تقليل مقاومة الأنسولين، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لفهم تأثيراته طويلة الأمد في مستويات السكر في الدم.

2. تعزيز استقرار مستويات السكر في الدم

يتميز التوت البري بانخفاض محتواه الطبيعي من السكر، إلى جانب احتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الغلوكوز في مجرى الدم.

وقد يسهم ذلك في جعل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام أكثر تدرجاً، والحد من الارتفاعات الحادة التي قد تؤثر في الصحة بمرور الوقت.

ويحتوي كوب واحد من التوت البري النيئ على نحو 4 غرامات من الألياف، و4 غرامات من السكر، و12 غراماً من الكربوهيدرات.

وبفضل هذا المزيج من الألياف والمحتوى المنخفض نسبياً من السكر، يُعد التوت البري الكامل، بخلاف منتجات التوت البري المُحلّاة، خياراً غذائياً مغذياً قد يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

3. تحسين إدارة مستويات السكر في الدم

بفضل انخفاض محتواه من السكر وغناه بالألياف ومضادات الأكسدة، يمكن أن يكون التوت البري الطازج أو غير المُحلّى خياراً غذائياً مناسباً للأشخاص المصابين بداء السكري.

وقد أظهرت بعض الأبحاث أن تناول التوت البري، إلى جانب أنواع أخرى من التوت، قد يسهم في تحسين مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني. ومع ذلك، تباينت نتائج الدراسات، ما يستدعي إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الفوائد الخاصة بالتوت البري.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن تناول التوت البري قد يساعد الجسم على الاستجابة للأنسولين بكفاءة أكبر. لكن الدراسات لم تُظهر تحسناً ثابتاً وملموساً في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، أو في مستويات «الهيموغلوبين السكري» (A1C)، وهو مؤشر يعكس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة السابقة تقريباً.

ورغم إمكانية إدراج التوت البري ضمن نظام غذائي مناسب للمصابين بالسكري، يؤكد الخبراء أنه لا يُعد بديلاً عن الأدوية الموصوفة طبياً أو غيرها من الاستراتيجيات المعتمدة للتحكم في مستويات السكر في الدم.