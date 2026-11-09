تأثيره ليمتد لعامين... دواء جديد يعالج سبباً شائعاً لارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج واعدة لعقار جديد قد يُحدث تحولاً في علاج أحد الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم، بعدما أظهرت التجارب استمرار تأثيره في خفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله، بينما تمكن بعض المشاركين من الاستغناء عن أدوية الضغط تماماً.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أظهرت النتائج أن المرضى الذين تناولوا عقار «باكسدروستات» يومياً، خلال فترة علاج تراوحت بين 6 و12 شهراً، شهدوا تحسناً ملحوظاً في مستويات ضغط الدم، لكن المفاجأة كانت استمرار هذا التحسن حتى بعد التوقف عن تناول الدواء، مع عودة ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية لدى بعض المرضى.

وقال البروفسور موريس براون، المتخصص في ارتفاع ضغط الدم بجامعة كوين ماري في لندن، والذي قاد الدراسة: «إنه أمر مثير جداً. فقد تمكن ما يقرب من ربع المرضى من التوقف عن جميع العلاجات، وأصبح ضغط دمهم طبيعياً تماماً».

ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، بينما تشير التقديرات إلى أن ما بين 5 و10في المائة من الحالات ترتبط باضطراب يُعرف بفرط الألدوستيرونية الأولي، وينتج عن وجود عقيدات أو أورام حميدة صغيرة في الغدد الكظرية، تؤدي إلى إفراز كميات زائدة من هرمون يُعرف بـ«الألدوسترون». ويؤدي هذا الهرمون الزائد إلى رفع ضغط الدم من خلال تحفيز الكلى على الاحتفاظ بالأملاح.

ويتمثل العلاج التقليدي لهذه الحالة في الاستئصال الجراحي للغدة الكظرية المصابة، غير أن عوامل أخرى قد تسهم في ارتفاع ضغط الدم لدى المريض، ما يعني أن الجراحة لا تضمن الشفاء الكامل في جميع الحالات.

ويعمل عقار «باكسدروستات» على تثبيط الإنزيم المسؤول عن تصنيع هرمون الألدوستيرون، وبالتالي الحد من إفرازه وتقليل تأثيره المسبب لارتفاع ضغط الدم.

وكان العقار قد حصل على موافقة للاستخدام في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، لعلاج المرضى الذين لا يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لديهم باستخدام الأدوية المتاحة، كما يخضع للتقييم في المملكة المتحدة تمهيداً لاحتمال إتاحته عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية خلال العام المقبل.

وظهرت المؤشرات المتعلقة باحتمال تحقيق العقار تأثيراً علاجياً طويل الأمد خلال دراسة صغيرة شملت 14 مريضاً، تحسنت مستويات ضغط الدم لديهم بصورة كبيرة خلال تجربة أولية استمرت ثلاثة أشهر.

واستمر المرضى بعد ذلك في تناول العقار يومياً لمدة تراوحت بين 6 و12 شهراً، قبل التوقف عنه، وعندما أعاد الأطباء تقييم حالتهم بعد فترة وصلت إلى عامين، وجدوا أن مستويات ضغط الدم لا تزال منخفضة.

ونُشرت تفاصيل النتائج في مجلة «نيو إنغلاند الطبية»، وسط تأكيد الباحثين ضرورة إجراء دراسات أكبر للتحقق من مدى شيوع هذا التأثير واستمراره.

من جانبه، قال ماسون فريمان، أستاذ الطب بجامعة هارفارد والمشارك في الدراسة، إنه لا يزال من المبكر الجزم بأن بعض المرضى قد تعافوا تماماً من المرض، مشيراً إلى أن تجربة أوسع نطاقاً تجري حالياً للتحقق من هذه النتائج.

وأضاف: «إذا كان هذا التأثير شائعاً ومستداماً للغاية، فمن المرجح أن يتغير نهج تشخيص هؤلاء المرضى وعلاجهم بشكل كبير».

ويعتقد البروفسور براون أن العقار قد لا يكتفي بخفض إنتاج هرمون الألدوستيرون، بل ربما يؤدي إلى تدمير الخلايا المسؤولة عن إنتاجه بكميات مفرطة.

ويستند في فرضيته إلى تجربة أُجريت على الفئران قبل نحو 20 عاماً، وأظهرت أن حذف الجين المسؤول عن إنتاج الألدوستيرون أدى إلى اختفاء الخلايا التي تفرز هذا الهرمون.

ويرجح براون أن العقار الجديد قد يعمل بآلية مشابهة، إذ يؤدي تثبيط إنتاج الألدوستيرون إلى زيادة جزيئات شديدة النشاط تُعرف باسم مركبات الأكسجين التفاعلية، والتي قد تتسبب بصورة انتقائية في تدمير الخلايا التي تنتج الهرمون بكميات زائدة.

وقال براون: «هذه الجذور الحرة للأكسجين تقتل الخلايا فتختفي»، موضحاً أن هذه هي الآلية التي يعتقد أنها تفسر استمرار التحسن بعد التوقف عن تناول العقار، وأنها فرضية قابلة للاختبار ويعمل فريقه حالياً على دراستها داخل المختبر.