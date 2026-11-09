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صحتك

تأثيره ليمتد لعامين... دواء جديد يعالج سبباً شائعاً لارتفاع ضغط الدم

الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)
الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)
TT
TT

تأثيره ليمتد لعامين... دواء جديد يعالج سبباً شائعاً لارتفاع ضغط الدم

الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)
الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج واعدة لعقار جديد قد يُحدث تحولاً في علاج أحد الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم، بعدما أظهرت التجارب استمرار تأثيره في خفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله، بينما تمكن بعض المشاركين من الاستغناء عن أدوية الضغط تماماً.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أظهرت النتائج أن المرضى الذين تناولوا عقار «باكسدروستات» يومياً، خلال فترة علاج تراوحت بين 6 و12 شهراً، شهدوا تحسناً ملحوظاً في مستويات ضغط الدم، لكن المفاجأة كانت استمرار هذا التحسن حتى بعد التوقف عن تناول الدواء، مع عودة ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية لدى بعض المرضى.

وقال البروفسور موريس براون، المتخصص في ارتفاع ضغط الدم بجامعة كوين ماري في لندن، والذي قاد الدراسة: «إنه أمر مثير جداً. فقد تمكن ما يقرب من ربع المرضى من التوقف عن جميع العلاجات، وأصبح ضغط دمهم طبيعياً تماماً».

ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، بينما تشير التقديرات إلى أن ما بين 5 و10في المائة من الحالات ترتبط باضطراب يُعرف بفرط الألدوستيرونية الأولي، وينتج عن وجود عقيدات أو أورام حميدة صغيرة في الغدد الكظرية، تؤدي إلى إفراز كميات زائدة من هرمون يُعرف بـ«الألدوسترون». ويؤدي هذا الهرمون الزائد إلى رفع ضغط الدم من خلال تحفيز الكلى على الاحتفاظ بالأملاح.

ويتمثل العلاج التقليدي لهذه الحالة في الاستئصال الجراحي للغدة الكظرية المصابة، غير أن عوامل أخرى قد تسهم في ارتفاع ضغط الدم لدى المريض، ما يعني أن الجراحة لا تضمن الشفاء الكامل في جميع الحالات.

ويعمل عقار «باكسدروستات» على تثبيط الإنزيم المسؤول عن تصنيع هرمون الألدوستيرون، وبالتالي الحد من إفرازه وتقليل تأثيره المسبب لارتفاع ضغط الدم.

وكان العقار قد حصل على موافقة للاستخدام في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، لعلاج المرضى الذين لا يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لديهم باستخدام الأدوية المتاحة، كما يخضع للتقييم في المملكة المتحدة تمهيداً لاحتمال إتاحته عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية خلال العام المقبل.

وظهرت المؤشرات المتعلقة باحتمال تحقيق العقار تأثيراً علاجياً طويل الأمد خلال دراسة صغيرة شملت 14 مريضاً، تحسنت مستويات ضغط الدم لديهم بصورة كبيرة خلال تجربة أولية استمرت ثلاثة أشهر.

واستمر المرضى بعد ذلك في تناول العقار يومياً لمدة تراوحت بين 6 و12 شهراً، قبل التوقف عنه، وعندما أعاد الأطباء تقييم حالتهم بعد فترة وصلت إلى عامين، وجدوا أن مستويات ضغط الدم لا تزال منخفضة.

ونُشرت تفاصيل النتائج في مجلة «نيو إنغلاند الطبية»، وسط تأكيد الباحثين ضرورة إجراء دراسات أكبر للتحقق من مدى شيوع هذا التأثير واستمراره.

من جانبه، قال ماسون فريمان، أستاذ الطب بجامعة هارفارد والمشارك في الدراسة، إنه لا يزال من المبكر الجزم بأن بعض المرضى قد تعافوا تماماً من المرض، مشيراً إلى أن تجربة أوسع نطاقاً تجري حالياً للتحقق من هذه النتائج.

وأضاف: «إذا كان هذا التأثير شائعاً ومستداماً للغاية، فمن المرجح أن يتغير نهج تشخيص هؤلاء المرضى وعلاجهم بشكل كبير».

ويعتقد البروفسور براون أن العقار قد لا يكتفي بخفض إنتاج هرمون الألدوستيرون، بل ربما يؤدي إلى تدمير الخلايا المسؤولة عن إنتاجه بكميات مفرطة.

ويستند في فرضيته إلى تجربة أُجريت على الفئران قبل نحو 20 عاماً، وأظهرت أن حذف الجين المسؤول عن إنتاج الألدوستيرون أدى إلى اختفاء الخلايا التي تفرز هذا الهرمون.

ويرجح براون أن العقار الجديد قد يعمل بآلية مشابهة، إذ يؤدي تثبيط إنتاج الألدوستيرون إلى زيادة جزيئات شديدة النشاط تُعرف باسم مركبات الأكسجين التفاعلية، والتي قد تتسبب بصورة انتقائية في تدمير الخلايا التي تنتج الهرمون بكميات زائدة.

وقال براون: «هذه الجذور الحرة للأكسجين تقتل الخلايا فتختفي»، موضحاً أن هذه هي الآلية التي يعتقد أنها تفسر استمرار التحسن بعد التوقف عن تناول العقار، وأنها فرضية قابلة للاختبار ويعمل فريقه حالياً على دراستها داخل المختبر.

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تأثيره ليمتد لعامين... دواء جديد يعالج سبباً شائعاً لارتفاع ضغط الدم

الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)
الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)
TT
TT

تأثيره ليمتد لعامين... دواء جديد يعالج سبباً شائعاً لارتفاع ضغط الدم

الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)
الدواء قد يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله (رويترز)

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج واعدة لعقار جديد قد يُحدث تحولاً في علاج أحد الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم، بعدما أظهرت التجارب استمرار تأثيره في خفض ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد توقف المرضى عن تناوله، بينما تمكن بعض المشاركين من الاستغناء عن أدوية الضغط تماماً.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أظهرت النتائج أن المرضى الذين تناولوا عقار «باكسدروستات» يومياً، خلال فترة علاج تراوحت بين 6 و12 شهراً، شهدوا تحسناً ملحوظاً في مستويات ضغط الدم، لكن المفاجأة كانت استمرار هذا التحسن حتى بعد التوقف عن تناول الدواء، مع عودة ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية لدى بعض المرضى.

وقال البروفسور موريس براون، المتخصص في ارتفاع ضغط الدم بجامعة كوين ماري في لندن، والذي قاد الدراسة: «إنه أمر مثير جداً. فقد تمكن ما يقرب من ربع المرضى من التوقف عن جميع العلاجات، وأصبح ضغط دمهم طبيعياً تماماً».

ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، بينما تشير التقديرات إلى أن ما بين 5 و10في المائة من الحالات ترتبط باضطراب يُعرف بفرط الألدوستيرونية الأولي، وينتج عن وجود عقيدات أو أورام حميدة صغيرة في الغدد الكظرية، تؤدي إلى إفراز كميات زائدة من هرمون يُعرف بـ«الألدوسترون». ويؤدي هذا الهرمون الزائد إلى رفع ضغط الدم من خلال تحفيز الكلى على الاحتفاظ بالأملاح.

ويتمثل العلاج التقليدي لهذه الحالة في الاستئصال الجراحي للغدة الكظرية المصابة، غير أن عوامل أخرى قد تسهم في ارتفاع ضغط الدم لدى المريض، ما يعني أن الجراحة لا تضمن الشفاء الكامل في جميع الحالات.

ويعمل عقار «باكسدروستات» على تثبيط الإنزيم المسؤول عن تصنيع هرمون الألدوستيرون، وبالتالي الحد من إفرازه وتقليل تأثيره المسبب لارتفاع ضغط الدم.

وكان العقار قد حصل على موافقة للاستخدام في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، لعلاج المرضى الذين لا يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لديهم باستخدام الأدوية المتاحة، كما يخضع للتقييم في المملكة المتحدة تمهيداً لاحتمال إتاحته عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية خلال العام المقبل.

وظهرت المؤشرات المتعلقة باحتمال تحقيق العقار تأثيراً علاجياً طويل الأمد خلال دراسة صغيرة شملت 14 مريضاً، تحسنت مستويات ضغط الدم لديهم بصورة كبيرة خلال تجربة أولية استمرت ثلاثة أشهر.

واستمر المرضى بعد ذلك في تناول العقار يومياً لمدة تراوحت بين 6 و12 شهراً، قبل التوقف عنه، وعندما أعاد الأطباء تقييم حالتهم بعد فترة وصلت إلى عامين، وجدوا أن مستويات ضغط الدم لا تزال منخفضة.

ونُشرت تفاصيل النتائج في مجلة «نيو إنغلاند الطبية»، وسط تأكيد الباحثين ضرورة إجراء دراسات أكبر للتحقق من مدى شيوع هذا التأثير واستمراره.

من جانبه، قال ماسون فريمان، أستاذ الطب بجامعة هارفارد والمشارك في الدراسة، إنه لا يزال من المبكر الجزم بأن بعض المرضى قد تعافوا تماماً من المرض، مشيراً إلى أن تجربة أوسع نطاقاً تجري حالياً للتحقق من هذه النتائج.

وأضاف: «إذا كان هذا التأثير شائعاً ومستداماً للغاية، فمن المرجح أن يتغير نهج تشخيص هؤلاء المرضى وعلاجهم بشكل كبير».

ويعتقد البروفسور براون أن العقار قد لا يكتفي بخفض إنتاج هرمون الألدوستيرون، بل ربما يؤدي إلى تدمير الخلايا المسؤولة عن إنتاجه بكميات مفرطة.

ويستند في فرضيته إلى تجربة أُجريت على الفئران قبل نحو 20 عاماً، وأظهرت أن حذف الجين المسؤول عن إنتاج الألدوستيرون أدى إلى اختفاء الخلايا التي تفرز هذا الهرمون.

ويرجح براون أن العقار الجديد قد يعمل بآلية مشابهة، إذ يؤدي تثبيط إنتاج الألدوستيرون إلى زيادة جزيئات شديدة النشاط تُعرف باسم مركبات الأكسجين التفاعلية، والتي قد تتسبب بصورة انتقائية في تدمير الخلايا التي تنتج الهرمون بكميات زائدة.

وقال براون: «هذه الجذور الحرة للأكسجين تقتل الخلايا فتختفي»، موضحاً أن هذه هي الآلية التي يعتقد أنها تفسر استمرار التحسن بعد التوقف عن تناول العقار، وأنها فرضية قابلة للاختبار ويعمل فريقه حالياً على دراستها داخل المختبر.

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الصحة مشاكل صحية ضغط الدم أمراض أميركا
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هل يكشف اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية عن صحة القلب؟

يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية (بكساباي)
يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية (بكساباي)
TT
TT

هل يكشف اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية عن صحة القلب؟

يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية (بكساباي)
يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية (بكساباي)

تُعدُّ ممارسة صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد من النصائح الشائعة لتحسين اللياقة البدنية وزيادة النشاط اليومي. لكن هل يمكن أن تكشف القدرة على صعود الدرج أيضاً عن صحة القلب؟

يُعدُّ اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية وسيلةً بسيطةً لقياس اللياقة القلبية التنفسية، في حين يرى البعض أنه قد يساعد أيضاً على التنبؤ بصحة القلب على المدى الطويل.

ويؤكد الخبراء أنه رغم عدم قدرة هذا الاختبار على تحديد احتمالات الإصابة بنوبة قلبية مستقبلاً، فإنه يوفِّر وسيلةً سريعةً لتقييم القدرة الوظيفية على ممارسة النشاط البدني.

ما اختبار صعود الدرج؟

يقيس اختبار صعود الدرج عدد الدرجات التي يستطيع الشخص صعودها خلال فترة زمنية محددة، بهدف تقييم قدرته الوظيفية على ممارسة التمارين، أي مدى كفاءة القلب والرئتين والعضلات في العمل معاً لأداء الأنشطة البدنية.

وهناك نوعان شائعان من هذا الاختبار:

- اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية: يقيس عدد الدرجات التي يستطيع الشخص صعودها خلال دقيقة واحدة.

- اختبار صعود 4 طوابق: يقيس الوقت الذي يستغرقه الشخص لصعود 4 طوابق من الدرج.

ويمكن لكل اختبار أن يقدِّم مؤشرات مهمة عن الحالة الصحية، لكنهما يقيسان جانبين مختلفين.

وتوضِّح كارين أووك، اختصاصية فسيولوجيا التمارين السريرية، أن «اختبار صعود 4 طوابق يقيس القدرة الوظيفية على ممارسة النشاط البدني من خلال الزمن المستغرق، بينما يقيس اختبار الـ60 ثانية عدد الدرجات التي يمكن صعودها خلال فترة زمنية ثابتة».

وتضيف: «لا يمكن اعتبار أحد الاختبارين أفضل من الآخر بصورة مطلقة، إذ يعتمد اختيار الاختبار المناسب على ما نريد تقييمه».

وعادةً ما تُجرى اختبارات اللياقة البدنية التقليدية باستخدام جهاز المشي أو الدراجة الثابتة. فما الذي يجعل صعود الدرج وسيلةً مفيدةً لتقييم صحة القلب؟

توضِّح أووك أن «صعود الدرج يُعدُّ نشاطاً أكثر شدة من المشي، لأنه يتطلب رفع وزن الجسم في مواجهة الجاذبية، وبذل جهد أكبر، واستهلاك طاقة تفوق بكثير ما يحتاج إليه المشي السريع على سطح مستوٍ».

وتضيف أن هذه المتطلبات البدنية تزيد حاجة العضلات العاملة إلى الأكسجين، ما يستدعي من القلب ضخ كميات أكبر من الدم لتلبية تلك الحاجة.

وبعبارة أخرى، فإن صعود الدرج يفرض جهداً إضافياً على القلب لتزويد العضلات بالأكسجين. وقد تساعد طريقة استجابة القلب لهذا الجهد في تكوين صورة أوضح عن مستوى اللياقة القلبية التنفسية والصحة العامة للقلب.

كيف يُجرى اختبار صعود الدرج؟

لإجراء اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية، من المهم اتباع خطوات تضمن الحصول على نتائج دقيقة وتقليل خطر الإصابة.

ويُنصح أولاً بارتداء حذاء مريح ومغلق لتقليل خطر السقوط، واختيار درج مزوّد بدرابزين يمكن الاستناد إليه عند الضرورة.

وقد يكون من الأسهل إجراء الاختبار على درج يمتد عبر طوابق عدة، كما في المباني السكنية أو مواقف السيارات متعددة الطوابق.

أما في حال توافر درج لطابق واحد فقط، فيجب إيقاف المؤقت عند النزول وإعادة تشغيله عند الصعود، بحيث يُحتسب الوقت المستغرق في الصعود فقط، وليس النزول.

ويبدأ الاختبار بضبط مؤقت على 60 ثانية، ثم صعود الدرج مع احتساب عدد الدرجات. وبعد انتهاء الدقيقة، يُسجَّل العدد الإجمالي للدرجات التي جرى صعودها.

لكن ينبغي التوقف فوراً عند الشعور بالدوار أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

وينصح الخبراء أيضاً بتوخي الحذر أو تجنب الاختبار تماماً في حالات الحمل، أو بعد الخضوع لعملية جراحية، أو التَّعرُّض حديثاً لمشكلة قلبية، أو عند وجود صعوبات في التوازن والحركة بسبب التقدم في العمر أو حالات صحية أخرى.

ماذا تعني النتائج لصحة القلب؟

رغم وجود معايير معينة لتقييم الأداء في اختبار صعود 4 طوابق، فإن الأبحاث المتاحة بشأن اختبار صعود الدرج لمدة 60 ثانية لا تزال غير كافية لتحديد عدد الدرجات الذي يمكن اعتباره نتيجة «جيدة» أو «سيئة».

وتقول أووك: «لا يوجد حدّ معياري معتمد عالمياً لعدد الدرجات التي يمكن صعودها خلال 60 ثانية، يتيح التمييز بصورة موثوقة بين صحة القلب الجيدة والضعيفة».

وتوضح أن الأداء يختلف باختلاف العمر، ومستوى اللياقة البدنية، وارتفاع درجات السلم، والقدرة على الحركة.

وبدلاً من التركيز على عدد الدرجات، ترى أووك أن من الأفضل متابعة معدل ضربات القلب لمعرفة سرعة تعافيه بعد النشاط البدني.

وتقول: «إذا انخفض معدل ضربات القلب بمقدار 20 نبضة أو أكثر خلال 60 ثانية من انتهاء التمرين، فإنَّ ذلك يشير عموماً إلى لياقة جيدة للقلب والأوعية الدموية، وربما إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب».

وتضيف: «أما إذا كان معدل ضربات القلب ينخفض ببطء، فقد يعني ذلك أن القلب يواصل بذل جهد كبير حتى خلال الراحة، وهو أمر يستحق مناقشته مع الطبيب».

ومع ذلك، فإن قياس معدل ضربات القلب مرة واحدة لا يُعدُّ مؤشراً قوياً للتنبؤ بصحة القلب.

لكن إذا تكرَّر بقاء معدل ضربات القلب مرتفعاً حتى بعد الانتهاء من ممارسة التمارين، فقد يكون من المفيد استشارة الطبيب.

اختبار صعود الدرج لا يتنبأ بالنوبات القلبية مستقبلاً

رغم أن اختبار صعود الدرج يوفر تقييماً سريعاً لمستوى اللياقة البدنية والقدرة الوظيفية، فإنه لا يقدم بالضرورة صورةً كاملةً عن صحة القلب.

ويوضِّح روس أرينا، أستاذ فسيولوجيا التمارين والباحث في صحة القلب والرئتين بجامعة إلينوي في شيكاغو، أن الأشخاص الذين يحقِّقون نتائج جيدة في اختبار صعود الدرج قد يتعرَّضون رغم ذلك لمشكلات في القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب أو النوبات القلبية، والعكس صحيح.

ويقول: «قد يكون لدى شخص تاريخ طويل من ممارسة الرياضة، لكنه يعاني وراثياً من اضطرابات في مستويات الدهون بالدم، ما قد يجعله عرضةً لنوبة قلبية طفيفة في مرحلة ما من حياته، رغم تحقيقه نتائج جيدة في اختبار صعود الدرج».

ويضيف: «في المقابل، قد لا يعاني شخص آخر حالياً من مشكلات قلبية، لكنه يعيش حياة خاملة ولا يمارس الرياضة، ولذلك قد لا يحقِّق نتيجةً جيدةً في الاختبار، وقد تتدهور صحة قلبه لاحقاً بسبب نمط حياته».

وفي النهاية، لا يمثل اختبار صعود الدرج سوى عنصر واحد من مجموعة عوامل تساعد في تقييم صحة القلب.

ولا يمكن الاعتماد عليه بديلاً من المؤشرات الصحية الأخرى، مثل قياس العلامات الحيوية، وتحاليل الدم، والفحوص التصويرية، والعادات المرتبطة بنمط الحياة، والعوامل الوراثية.

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5 تمارين بسيطة تساعد في خفض سكر الدم بعد تناول الطعام

يعد المشي من أسهل الأنشطة البدنية التي يمكن ممارستها بعد الوجبات (رويترز)
يعد المشي من أسهل الأنشطة البدنية التي يمكن ممارستها بعد الوجبات (رويترز)
TT
TT

5 تمارين بسيطة تساعد في خفض سكر الدم بعد تناول الطعام

يعد المشي من أسهل الأنشطة البدنية التي يمكن ممارستها بعد الوجبات (رويترز)
يعد المشي من أسهل الأنشطة البدنية التي يمكن ممارستها بعد الوجبات (رويترز)

بعد تناول الطعام، ترتفع مستويات السكر في الدم بصورة طبيعية، نتيجة تحويل الجسم الكربوهيدرات الموجودة في الغذاء إلى غلوكوز يستخدمه الجسم مصدراً أساسياً للطاقة. ورغم أن هذه الزيادة طبيعية، فإن استمرار ارتفاع مستويات السكر بصورة متكررة قد يزيد خطر الإصابة بمضاعفات صحية، من بينها أمراض القلب وتلف الأوعية الدموية.

وبحسب موقع «هيلث» العلمي، تشير الأبحاث إلى أن ممارسة النشاط البدني بعد الوجبات تساعد العضلات على استخدام الغلوكوز للحصول على الطاقة؛ ما يسهم في خفض مستوياته في الدم.

ولا يتطلَّب الأمر ممارسة تمارين شاقة أو الذهاب إلى صالات الرياضة؛ إذ يمكن الاستفادة من مجموعة من الأنشطة والتمارين البسيطة التي يمكن أداؤها في المنزل أو خارجه، لدعم التحكُّم في مستويات السكر، والحفاظ على الصحة العامة.

ومن أبرز هذه التمارين ما يلي:

المشي لمدة 10 دقائق

يُعدّ المشي من أسهل الأنشطة البدنية التي يمكن ممارستها بعد الوجبات؛ سواء في الهواء الطلق، أو باستخدام جهاز المشي داخل المنزل.

وأظهرت إحدى الدراسات أن المشي لمدة 10 دقائق فقط بوتيرة مريحة فور الانتهاء من تناول الطعام ساعد على تحسين مستويات الغلوكوز في الدم.

وإذا لم يكن لديك وقت للخروج في نزهة قصيرة، يمكنك استغلال الأنشطة المنزلية اليومية، مثل ترتيب المنزل أو غسل الملابس أو إخراج القمامة أو تنظيف الأرضيات، لتجنُّب الجلوس لفترات طويلة بعد تناول الطعام.

ركوب الدراجة

أشارت مراجعة تحليلية لعدد من الدراسات إلى أن ركوب الدراجة يُعدّ من التمارين الفعالة في خفض مستوى السكر في الدم بعد الوجبات؛ سواء باستخدام الدرَّاجة التقليدية في الهواء الطلق أو الدراجة الثابتة داخل المنزل.

وتناولت معظم الدراسات التي شملتها المراجعة جلسات ركوب دراجات تجاوزت مدتها 30 دقيقة؛ ما يشير إلى إمكانية الاستفادة من هذا النشاط ضمن الروتين اليومي بعد الوجبات.

صعود الدَّرَج ونزوله

لا تحتاج إلى مساحة كبيرة أو أدوات رياضية لمساعدة جسمك على التحكم في مستويات السكر؛ فصعود الدرج ونزوله من التمارين البسيطة التي قد تحقق نتائج ملحوظة.

وأظهرت دراسات أن ممارسة هذا النشاط لفترات قصيرة بعد تناول الطعام قد تساعد على خفض مستويات السكر؛ إذ سجلت إحدى الدراسات نتائج قابلة للقياس بعد ثلاث دقائق فقط من صعود الدرج، بينما رصدت دراسة أخرى فوائد بعد دقيقة واحدة.

تمارين وزن الجسم دون معدات

يمكنك الاستفادة من وزن جسمك في ممارسة مجموعة من التمارين التي تساعد على تنشيط العضلات وتحسين التحكم في مستويات السكر بعد تناول الطعام.

ومن أبرز الأمثلة على هذه التمارين القرفصاء وتمارين الضغط.

ومن المهم اختيار مستوى التمرين المناسب لقدرتك البدنية، وعدم إجبار الجسم على أداء حركات تسبب الألم أو الإجهاد الشديد.

تمارين المقاومة باستخدام الأربطة المطاطية

لا تقتصر فوائد تمارين المقاومة على تقوية العضلات والحفاظ على كثافة العظام، بل يمكن أن تساعد أيضاً على تحسين التحكُّم في مستويات السكر بالدم عند ممارستها بعد تناول الطعام.

وتكتسب هذه التمارين أهمية خاصة مع التقدُّم في العمر، لأنها تساعد على مواجهة فقدان الكتلة العضلية والقوة البدنية المرتبط بالشيخوخة.

ولا يُشترَط استخدام الأوزان الثقيلة أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية؛ إذ أظهرت الأبحاث أن استخدام أدوات بسيطة، مثل الأربطة المطاطية، يمكن أن يوفر فوائد صحية أيضاً.

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