طرق غير مكلفة للوقاية من خشونة المفاصل

توقعت دراسة دولية ارتفاع عدد المصابين بخشونة المفاصل حول العالم إلى نحو مليار شخص بحلول عام 2050، مقارنةً بنحو 600 مليون في عام 2023، في ظل غياب علاج شافٍ للمرض أو دواء مثبت قادر على وقف تطوره أو إبطائه، وفق خريطة طريق جديدة للسياسات الصحية.

ودعا الفريق الدولي، بقيادة جامعة كيرتن الأسترالية، إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة العبء المتزايد للمرض، ونُشرت الدراسة، الاثنين، في دورية «The Lancet».

وخشونة المفاصل مرض يصيب الغضروف الذي يغطي أطراف العظام ويحميها، مما قد يؤدي إلى الألم والتيبس وصعوبة الحركة. ويمكن أن تؤثر في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري. ورغم زيادة احتمالات الإصابة مع التقدم في العمر، فإن المرض ليس جزءاً حتمياً من الشيخوخة، وتشمل عوامل الخطر زيادة الوزن وإصابات المفاصل السابقة.

وعلى الرغم من غياب علاج شافٍ للمرض، يمكن أن تساعد طرق غير مكلفة مثل ممارسة التمارين المناسبة، والحفاظ على وزن صحي، واتباع العلاجات التي يحددها الطبيب، على تخفيف الأعراض وتحسين الحركة وجودة الحياة.

وحذر الباحثون من أن أنظمة الرعاية الصحية في كثير من الدول لا تزال غير مستعدة للوقاية من المرض والتعامل مع تداعياته، خصوصاً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأشارت خريطة الطريق إلى ضعف الاعتراف بخشونة المفاصل في السياسات الصحية، وعدم دمج رعايتها على نحو كافٍ في خدمات التعامل مع الأمراض المزمنة، فضلاً عن تفاوت أساليب الوقاية والعلاج واللجوء إلى تدخلات لا تتوافق دائماً مع أفضل الأدلة العلمية المتاحة.

وتحدد خريطة الطريق ثلاثة محاور رئيسية لمواجهة المشكلة: أولها تعزيز الاعتراف بالمرض وقياس أعبائه الصحية والاقتصادية، عبر جمع البيانات الوطنية وإدراج صحة الجهاز العضلي الهيكلي ضمن السياسات الصحية.

رعاية صحية

ويتمثل المحور الثاني في توسيع نطاق الحصول على رعاية عالية الجودة وميسورة التكلفة، من خلال دمج خدمات علاج خشونة المفاصل في الرعاية الأولية وبرامج التعامل مع الأمراض المزمنة. أما المحور الثالث، فيركز على الحد من الزيادة المتوقعة في أعداد المصابين عبر معالجة عوامل الخطر القابلة للتعديل، وفي مقدمتها زيادة الوزن وإصابات المفاصل المرتبطة بالعمل والأنشطة الرياضية.

وأشار الباحثون إلى أن كثيرين ينظرون إلى خشونة المفاصل بوصفها نتيجة حتمية للتقدم في العمر، مع الاعتقاد بأن خيارات التعامل معها محدودة. وارتفع العبء العالمي للإعاقة المرتبطة بالمرض بنسبة 65 في المائة بين عامي 1990 و2023، في واحدة من كبرى الزيادات المسجلة بين أكثر من 350 حالة مرضية.

وشدد الفريق على ضرورة التركيز على الوقاية والتدخل المبكر بدلاً من العلاجات محدودة الفائدة، مؤكداً أن غياب أدوية قادرة على تغيير مسار المرض لا يعني انعدام الوسائل الفعالة للسيطرة على أعراضه.

وحذر الباحثون من أن السمنة وشيخوخة السكان وزيادة إصابات المفاصل قد تفاقم المشكلة خلال العقود المقبلة. وأكدوا أن الحفاظ على وزن صحي، والوقاية من الإصابات، خصوصاً بين الشباب، وتحسين الوصول إلى الرعاية المستندة إلى الأدلة العلمية، يمكن أن تحد من هذا العبء.

وتتجاوز تداعيات المرض الجانب الصحي، إذ تُقدّر تكلفته الاقتصادية بنحو 1 إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا الباحثون الحكومات إلى دمج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في خدمات الرعاية الأولية، وتوفير الدعم اللازم لمساعدة المصابين على الحفاظ على استقلاليتهم وجودة حياتهم.