زيت جوز الهند أم زيت اللوز: أيهما أفضل لفروة رأسك وشعرك؟

قال موقع «هيليث» إن الادعاءات والتركيبات المتعلقة بزيوت الشعر تتعدد؛ ويُعد كل من زيت جوز الهند وزيت اللوز من أكثر الزيوت شيوعاً واستخداماً، ورغم أنهما قد لا يمنحانكِ شعراً بمستوى جودة صالونات التجميل بين عشية وضحاها، فإن الأبحاث تشير إلى أن كلاً منهما قد يساعد في ترطيب الشعر وفروة الرأس.

وتساءل الموقع: إذن، أيهما تختارين؟ يعتمد الأمر على نوع شعركِ والمشاكل التي تعاني منها فروة رأسك.

متى تختارين زيت جوز الهند؟

يتميز زيت جوز الهند بتركيبة كيميائية فريدة تسمح له باختراق جذع الشعرة، مما يساعد كل خصلة شعر على تجنب فقدان البروتين والاحتفاظ بمزيد من الرطوبة. وهذا يجعل زيت جوز الهند مفيداً بشكل خاص للشعر المعرض للتكسر، أو الشعر الجاف والمجعد، أو الشعر الذي يفقد الرطوبة بسرعة.

تشمل الفوائد الأخرى لزيت جوز الهند مثل:

جعل الشعر أكثر نعومة وسهولة في التصفيف، حيث يعمل زيت جوز الهند على تزييت خصلات الشعر، مما يحسن مظهرها ويسهل عملية التمشيط.

الحماية من فقدان الرطوبة: يشكل زيت جوز الهند حاجزاً واقياً يبطئ فقدان الماء من فروة الرأس.

توازن صحي للميكروبات في فروة الرأس: تماماً كما هو الحال في الأمعاء أو الفم، توجد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش على فروة رأسك.

زيت للشعر (بكسلز)

متى تختارين زيت اللوز؟

يُعد زيت اللوز غنياً بفيتامين (E) والأحماض الدهنية غير المشبعة، بما في ذلك حمض يُعرف باسم «حمض اللينوليك».

وتُعدُّ هذه المركبات عموماً مفيدة لصحة الشعر والجلد، رغم ندرة الأبحاث التي تتناول تطبيق زيت اللوز مباشرة على فروة الرأس.

ومع ذلك، توجد بعض الأدلة التي تشير إلى أن زيت اللوز قد يوفر الفوائد التالية:

الحماية من الأضرار البيئية: يمكن للأشعة فوق البنفسجية وتلوث الهواء وعوامل بيئية أخرى أن تولد مركبات تسمى «الجذور الحرة»، والتي قد تسهم في تلف الجلد.

ويتميز زيت اللوز بغناه الطبيعي بفيتامين (E)، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

دعم حاجز الجلد: يمكن لحمض اللينوليك الموجود في زيت اللوز أن يساعد في الحفاظ على حاجز الجلد؛ إذ يساعد الحاجز الجلدي السليم في الاحتفاظ بالرطوبة والحماية من المهيجات البيئية.

شعر أكثر نعومة وترطيباً: يتمتع زيت اللوز بخصائص مرطبة تساعد في تغليف الشعر، مما قد يجعله يبدو أكثر نعومة وانسيابية.

تحفيز نمو الشعر المحتمل: يفترض بعض الخبراء أن تدليك فروة الرأس بزيت اللوز قد يمدها بالفيتامينات الضرورية ويعزز تدفق الدم اللازم لنمو الشعر. ورغم أن زيت اللوز قد يكون وسيلة محتملة لمكافحة ترقق الشعر، فإن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث.

إضافة زيوت الشعر إلى روتين العناية بالشعر

لا توجد إرشادات قياسية لاستخدام زيوت الشعر، لذا تعتمد طريقة الاستخدام على احتياجات شعرك وفروة رأسك، بالإضافة إلى نوع الزيت المستخدم.

زيت جوز الهند: يمكنك تدليك فروة الرأس والشعر بزيت جوز الهند قبل غسله بالشامبو. ورغم ندرة التوصيات المحددة، فقد قامت إحدى الدراسات بتدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند وتركه لمدة ساعتين، ثم غسله بالشامبو. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن زيت جوز الهند يُعد مادة «سادّة للمسام»، مما يعني أنه قد يساهم في ظهور حب الشباب.

فإذا كانت بشرتك عرضة لحب الشباب، فقد يكون من الأفضل تجنب وضع زيت جوز الهند على فروة الرأس أو الوجه لفترات طويلة. كما ينبغي إبقاء الشعر المعالج بزيت جوز الهند بعيداً عن الوجه.

زيت اللوز: ضعي زيت اللوز على شعرك من الجذور وحتى الأطراف قبل استخدام الشامبو. لم تحدد الأبحاث بعد الكمية المثالية لاستخدام زيت اللوز، أو المدة المناسبة لتركه على الشعر للحصول على أفضل النتائج.

من المهم ملاحظة أن كلاً من زيت جوز الهند وزيت اللوز لا يُعدان علاجاً فعالاً لمشاكل فروة الرأس مثل الصدفية أو الإكزيما أو القشرة، بل إن بعض الأبحاث أظهرت أن هذه الزيوت قد تؤدي - في بعض الحالات - إلى تفاقم حالة جلدية في فروة الرأس تُعرف باسم «التهاب الجلد الدهني».

إذا كنتِ تعانين من حكة مستمرة أو قشور أو احمرار أو ألم في فروة الرأس، فاستشيري طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية لمعرفة السبب المحتمل، وللتحقق مما إذا كان إدراج زيوت فروة الرأس ضمن روتين العناية الخاص بكِ يُعد أمراً آمناً ومفيداً.