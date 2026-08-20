ما أفضل مشروب صباحي قد يساعد على تقليل الالتهاب؟

قد لا يكون الالتهاب دائماً أمراً سلبياً؛ فهو جزء طبيعي من استجابة الجسم عند تعرضه للإصابة أو العدوى. لكن عندما يستمر لفترات طويلة، قد يتحول إلى التهاب مزمن يرتبط بعدد من المشكلات الصحية. ويمكن أن تسهم عوامل عدة في تحفيز الالتهاب أو زيادته، من بينها التوتر، والتعرض للسموم البيئية، والعدوى، والنظام الغذائي. ومع مرور الوقت، قد يرتبط الالتهاب المزمن بحالات مثل التهاب المفاصل، وأمراض القلب، والسكري، وداء كرون، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

وفي ظل الاهتمام المتزايد بتأثير النظام الغذائي في الالتهاب، قد تكون بعض المشروبات الصباحية خياراً بسيطاً يمكن إدراجه ضمن نمط حياة صحي. ولهذا، سأل الموقع سو - إيلين أندرسون - هاينز، مختصة التغذية المسجلة، عن أفضل مشروب صباحي قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

شاي الهندباء... الخيار الأفضل؟

قالت أندرسون - هاينز: «أنصح بتناول شاي الأعشاب المُرّة في الصباح. هناك أنواع عديدة، مثل الأرقطيون والسيراسي، ولكن إذا كان عليّ اختيار نوع واحد، فسأختار شاي الهندباء». وتابعت: «فهو يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، ومضادة للفيروسات، ومضادة للأكسدة، بما في ذلك البوليفينولات والفلافونويدات. ويحتوي الهندباء أيضاً على مركب يُسمى تاراكساستيرول، يُساعد على تعزيز التأثير المضاد للالتهابات من خلال تهدئة الاستجابة المناعية».

وأوضحت أن حدوث خلل ما في الجسم يؤدي عادةً إلى سلسلة من الاستجابات تشمل السيتوكينات ومعدلات المناعة، وهو ما قد يزيد الالتهاب في أنحاء الجسم. وأضافت أن مركب التاراكساستيرول الموجود في الهندباء قد يساعد على تهدئة هذه الاستجابة، وبالتالي تخفيف حدة الالتهاب.

ما كمية شاي الهندباء اللازمة للاستفادة من فوائده المضادة للالتهابات؟

لا توجد، وفقاً لأندرسون - هاينز، جرعة محددة أو موصى بها من الباحثين للاستفادة من التأثيرات المضادة للالتهابات لشاي الهندباء.

وقالت: «لم يحدد الباحثون جرعة مُوصى بها، ولكن شرب 1 - 3 أكواب يومياً قد يُساعد في توفير خصائص مضادة للالتهابات. وتختلف درجة الالتهاب من شخص لآخر، لذا قد يشعر البعض أن 3 أكواب أفضل من كوب واحد».

ومع ذلك، أشارت إلى أن الهندباء تُعد من النباتات المدرة للبول، ولذلك فإن تناول كوب واحد يومياً يُعد مناسباً في العادة.

لكنها نبهت إلى ضرورة توخي الحذر بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة. وقالت إنه في حال استخدام أدوية، مثل مميعات الدم، أو أدوية الجهاز الهضمي، أو إنزيمات الهضم، فمن الأفضل استشارة الطبيب ومختص التغذية قبل الإقدام على شرب كميات كبيرة من شاي الهندباء.

كما نصحت بعدم الاقتصار على شاي الهندباء يومياً، وإنما بتنويع أنواع الشاي التي يتم تناولها. وأوضحت أن ذلك يشبه أهمية تناول تشكيلة متنوعة من الفواكه والخضراوات الملونة، واستخدام أنواع مختلفة من الأعشاب؛ إذ قد توفر الأنواع المختلفة من الشاي فوائد متنوعة ولأسباب مختلفة.

هل يُفضل تناول شاي الهندباء على معدة فارغة؟

قد يتساءل البعض عما إذا كان من الأفضل شرب شاي الهندباء في بداية اليوم على معدة فارغة، أم تناوله مع وجبة الإفطار أو بالقرب منها.

وأوضحت أندرسون - هاينز أن شاي الهندباء قد يساعد على تحسين عملية الهضم، والتخلص من حمض المعدة، وتحفيز إفراز العصارات البنكرياسية والأحماض الصفراوية.

لكنها حذرت الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة من تناوله على معدة فارغة، موضحة: «إذا كنت تُعاني من حرقة المعدة، يُفضّل عدم شربه على معدة فارغة. جرّب شربه قبل تناول وجبتك مباشرةً أو بعد نحو 30 دقيقة إلى ساعة من انتهائها لتجنّب اضطراب المعدة».

كيف يمكن معرفة ما إذا كان شاي الهندباء يساعد فعلاً في تخفيف الالتهاب؟

بحسب أندرسون - هاينز، قد يكون الشعور بتراجع الانتفاخ أحد المؤشرات التي يمكن ملاحظتها بعد تناول شاي الهندباء.

وقالت: «أعتقد أن العلامة الأبرز هي الشعور بالتخلص من الانتفاخ؛ فهو مُدرّ للبول بطبيعته، لذا ستشعر براحة فورية في الجهاز الهضمي».

وأضافت أن شاي الهندباء قد يساعد أيضاً على تحسين استقلاب سكر الدم، بما قد يسهم في تحسين فعالية الإنسولين، فضلاً عن احتمال مساعدته على تكسير الدهون وتحسين عملية الأيض.

وبذلك، قد يمثل شاي الهندباء خياراً صباحياً ضمن مجموعة من العادات الغذائية التي يمكن أن تدعم الصحة العامة، إلا أن تأثيره يختلف من شخص إلى آخر، كما أن تناوله بكميات كبيرة قد لا يكون مناسباً للجميع، خصوصاً لمن يتناولون أدوية معينة.