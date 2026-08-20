هل يكفي أسبوع من التأمل لتغيير الدماغ؟ دراسة تقدم إجابة لافتة

قد لا يحتاج التأمل إلى سنوات من الممارسة حتى يترك أثراً يمكن رصده في الدماغ؛ فقد كشفت دراسة حديثة أن 7 أيام فقط من التأمل المكثف قد تكون كافية لإحداث تغييرات بيولوجية ملحوظة، من بينها تغيرات في نشاط الدماغ وتكوين تفرعات وروابط عصبية جديدة، بما يشير إلى أن تأثير هذه الممارسة قد يتجاوز الشعور بالاسترخاء وتخفيف التوتر، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

ومارست ثقافات حول العالم أشكالاً مختلفة من التأمل على مدى آلاف السنين، بهدف تحسين الصحة وتعزيز الرفاهية. ومع ذلك، لا يزال التأثير الدقيق لهذه الممارسات في الدماغ والعمليات البيولوجية المختلفة غير مفهوم بشكل كامل.

وأجرى الباحثون أول دراسة شاملة للتأثيرات البيولوجية لممارسات العقل والجسم التي قُدّمت للمشاركين ضمن برنامج قصير ومكثف. وقال هيمال باتيل، مؤلف الدراسة المنشورة في مجلة «كوميونيكيشنز بيولوجي»: «نعلم منذ سنوات أن ممارسات مثل التأمل يمكن أن تؤثر في الصحة، لكن اللافت للنظر هو أن الجمع بين ممارسات متعددة للعقل والجسم في خلوة واحدة أحدث تغيرات في العديد من الأنظمة البيولوجية، إلى درجة تمكنا معها من قياسها مباشرة في الدماغ والدم».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بتخفيف التوتر أو الاسترخاء، بل يتعلق بتغيير جذري في كيفية تفاعل الدماغ مع الواقع، وقياس هذه التغيرات بيولوجياً».

وشملت الدراسة الصغيرة 20 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة، شاركوا في برنامج إقامة مكثف استمر 7 أيام. وتضمن البرنامج محاضرات يومية، ونحو 33 ساعة من التأمل الموجّه، إلى جانب ممارسات أخرى مرتبطة بالعقل والجسم.

وخضع المشاركون لفحوصات للدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي قبل فترة الخلوة وبعدها. وتستطيع هذه الفحوصات رصد التغيرات في تدفق الدم المرتبطة بنشاط الدماغ، ما يتيح للباحثين تحديد المناطق والشبكات الدماغية التي أصبحت أكثر نشاطاً أو أقل نشاطاً.

كما جمع الباحثون عينات دم من المشاركين لتقييم التغيرات المرتبطة بعمليات الأيض، والنشاط المناعي، والإشارات الجزيئية، وغيرها من العمليات البيولوجية.

وأظهرت النتائج أن نشاط الدماغ أصبح أقل وضوحاً في المناطق المرتبطة بالأفكار الداخلية أثناء التأمل. ورأى الباحثون أن هذا التغير قد يكون مؤشراً على تحسن كفاءة وظائف الدماغ.

ولم تقتصر النتائج على نشاط الدماغ الذي رُصد بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي؛ فعندما عرّض الباحثون خلايا عصبية مستنبتة في المختبر لبلازما الدم المأخوذة من المشاركين بعد انتهاء فترة الخلوة، نمت لدى هذه الخلايا تفرعات أطول وشكّلت عدداً أكبر من الروابط، ما يشير إلى احتمال أن يصبح الدماغ أكثر قدرة على التكيف نتيجة ممارسة التأمل.

كما أظهرت الخلايا التي عُرّضت لبلازما الدم المأخوذة من المشاركين بعد انتهاء فترة الخلوة زيادة في معدل الأيض.

ووجد العلماء كذلك في عينات الدم الخاصة بالمشاركين مزيداً من الإشارات الالتهابية والمضادة للالتهابات بعد انتهاء الخلوة، ما يشير إلى أن أجهزتهم المناعية كانت تخضع لاستجابة تكيفية معقدة.

وأشارت الفحوصات أيضاً إلى أن التأمل قادر على إحداث بعض التغيرات في الدماغ التي تشبه تلك المرتبطة بتجارب استخدام المؤثرات العقلية.

وقال الدكتور باتيل: «نلاحظ نفس التجارب الروحية وأنماط الاتصال العصبي التي تتطلب عادة تناول السيلوسيبين، والتي يمكن تحقيقها الآن من خلال ممارسة التأمل فقط».

والسيلوسيبين هو مركب مؤثر عقلياً يوجد بصورة طبيعية فيما يُعرف باسم «الفطر السحري».