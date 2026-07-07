مصريون يستغلون مباراة الأرجنتين في التعبير عن مواهبهم الكوميدية

ما إن أُعلن عن منافس «الفراعنة» في دور الـ16 بمونديال كأس العالم 2026، مُمثلاً في منتخب الأرجنتين «حامل اللقب»، حتى فتح المصريون باب التندر والسخرية على مصراعيه، لتمتزج الرياضة بالفكاهة الشعبية، وتحولت المواجهة مع ميسي ورفاقه إلى مناسبة لإبراز مواهبهم الكوميدية، وقدرتهم على تحويل القلق والضغط إلى طاقة إبداعية.

ومع العد التنازلي للمباراة، زاد استعداد المشجعين للمواجهة بزيادة وتيرة الإبداع في إطلاق النكات والتعليقات ومقاطع الفيديو الساخرة، وتوظيف «الكوميكس» المستلهمة من الأفلام الكوميدية، وابتكار «الميمز» عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونال ليونيل ميسي، قائد «راقصي التانجو»، وما يقدمه من مهارات استثنائية في البطولة، القدر الأكبر من كوميديا المصريين، كونه ضيفاً «ثقيلاً» يهدد بموهبته أحلام المصريين.

مواجهة ليونيل ميسي فجرّت المواقف الكوميدية بين المشجعين المصريين (أ.ف.ب)

وبرز اسم صانعة المحتوى المصرية، علياء قمرون، على منصات التواصل بعد تداول مقطع فيديو ساخر ظهرت فيه وكأنها تقوم بـ«حسد» ميسي على موهبته ولياقته، بقولها: «ميسي ده عليه جوز رجول تجيب لآخر الجول».

ومع تزامن نشر الفيديو مع أنباء إصابة اللاعب الملقب بـ«البرغوث» بورم دموي في الرأس قبل مواجهة مصر، نال المقطع انتشاراً واسعاً بتعليقات فكاهية متنوعة، منها: «ولا يهمنا علياء عندنا»، «هي دي الطريقة اللي هنكسب بيها الأرجنتين (الحسد)». كما شاركت الفنانة المصرية نيللي كريم مقطع فيديو من أحد أعمالها الفنية، وهي تمسك بـ«عروسة الحسد الورقية»، وتقوم بوخزها بالإبرة، كطقس شعبي لدرء الحسد، وفي خلفيته عبارة صانعة المحتوى.

بدوره، تفاعل الفنان المصري، صلاح عبد الله، مع الإصابة عبر تغريدة، قال فيها: «عيب يا جماعة... عيب تشمتوا في إصابة ميسي لو فعلاً مصاب، وادعوا له يرزقه المولى تمام الشفاء بعد بكره»، يقصد بعد المواجهة المنتظرة.

امتد التفاعل الكوميدي مع المباراة مع عدد آخر من نجوم الفن والمشاهير، الذين وظفوا مشاهد من أعمالهم الفنية لتواكب المباراة، وفي مقدمتهم الفنان محمد هنيدي، الذي تفاعل عبر صفحته على موقع «فيسبوك» بالعديد من المنشورات، أبرزها من فيلمه «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، حيث يقلل من مستوى الأرجنتين حاملة لقب مونديال 2022 عبر جملته الشهيرة: «يعني هو كان بطل الجمهورية النهاردة الصبح؟!.. أكيد مستواه اختلف بعد البطولة».

كما وُظفت مشاهد من عروض «مسرح مصر»، حيث يظهر أبطالها في مواقف ساخرة لتأكيد صعوبة المباراة.

وجاءت إطلالة المذيع إبراهيم فايق، في برنامجه «الكورة مع فايق»، وهو يرتدي سترة عليها بعض النقوش، وتهكمه قائلا: «لو الأرجنتين جيالنا بميسي فأنا جايلهم بالتعويذة»، لتنال الكثير من التعليقات والتفاعلات، خصوصاً مع إكمال حديثه: «أنا لابس التعويذة على البدلة، أصل أكيد يوم 7 في شهر 7 الساعة 7 مش هيكون تاريخ عادي، أكيد التاريخ ده فيه حاجة إحنا منعرفهاش، المصريين القدماء كتبوها وحطوها في أي حتة».

تعالى لنا يا ميسي https://t.co/7CkgnVJSzM — Ibrahim fayek - إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) July 6, 2026

وتواصلت روح الدعابة لدى المصريين بالربط بين خروج البرتغال من البطولة على يد الإسبان، وبكاء قائدهم كريستيانو رونالدو، وبين أن المشهد المقبل سيكون بطله ميسي بالخروج أيضاً على يد مصر، حيث كتب مغردون عبارات بروح فكاهية مثل: «الدور على ميسي» و«متزعلش يا رونالدو... ميسي هيحصلك».

وعلى منصة «تيك توك» توسعت موجة الكوميديا عبر مقاطع فيديو أُنتجت عبر الذكاء الاصطناعي، أو مُثلّت تحديداً للتعبير عن مواقف مرتبطة بالمباراة، ليعبر بها عن أصحابهم عن مواهبهم الكوميدية، ما جعلها تحصد آلاف المشاهدات، من بينها رد فعل أحد الشباب لحظة جلوسه على المقهى، بينما يأتي هدف الأرجنتين مع أول دقيقة من المباراة، عليهم بالمغادرة سريعاً، في حين يردد معلق المباراة: «مستحييييل».

بينما ظهر ميسي بطلاً لعدد كبير من مقاطع الفيديو، منها استغاثته بوزارة الداخلية، بعد «التعاويذ» المصرية التي لاحقته.

مباراة مصر والأرجنتين زادت من وتيرة الإبداع في إطلاق النكات والتعليقات الساخرة في مصر (أ.ب)

لاعبو «الفراعنة» لم يكونوا بعيدين عن مساحة الفكاهة، خصوصاً مع مهمتهم في إيقاف خطورة ميسي، ونال المدافعان محمد هاني وياسر إبراهيم الجانب الأكبر من المشاهد التي تحمل روح الدعابة. كما نال جمهور ميسي الكبير في مصر أيضاً بعض التهكم، لوقوعهم بين تشجيعه وتشجيع منتخب بلادهم.

الخبير في الإعلام الرقمي، معتز نادي، فسّر سرعة انتشار المقاطع الساخرة وتوظيف «الكوميكس» و«الميمز» بين المستخدمين المصريين لكون كأس العالم على رادار «الترندات» الرياضية منذ بداية انطلاق البطولة، وهو أمر معتاد، لكن يزداد الاهتمام به في مصر مع النتائج التي يسجلها المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «طبيعة المتابع المصري أنه لا يترك أي حدث دون التعامل معه بحالة من البهجة، وهو ما جعل الميمز والكوميكس تنتشر بسرعة، لا سيما أن الجمهور يراوده حلم الفوز».

وواصل: «استخدام الكوميديا مع الحدث الرياضي العالمي هو تعبير عن مدى حس المصريين الساخر الذي يتم توظيفه ببراعة مع الحدث، خصوصاً أن هذه المرة لا يتابع الجمهور المصري المنافسات من باب التفاعل فقط، بل أيضاً لوجود المنتخب ومع خطواته المبهرة في البطولة، وسعى عناصره لإسعاد الشعب المصري بإنجازهم».