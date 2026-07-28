زين الدين زيدان: رفضت عروضاً من أندية انتظاراً لتدريب فرنسا

قدّم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، زين الدين زيدان مدرباً جديداً للمنتخب الأول، خلفاً لديدييه ديشان، في مؤتمر صحافي أُقيم بمقر الاتحاد في باريس، وسط اهتمام إعلامي واسع بعودة أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية إلى «الديوك» بعد غياب طويل عن مقاعد التدريب.

ولم يُخفِ زيدان تأثره خلال ظهوره الأول بصفته مدرباً للمنتخب، مؤكداً أن تولي المهمة يمثل تحقيقاً لحلم انتظره لسنوات، وأنه رفض جميع العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أجل انتظار هذه الفرصة.

وقال زيدان: «تلقيت عروضاً طوال خمس سنوات من أجل العودة إلى تدريب الأندية، لكنني رفضتها كلها من أجل منتخب فرنسا؛ لأن هذا كان الشيء الوحيد الذي أردت القيام به بعد مسيرتي».

وأضاف: «عرفت المنتخب الفرنسي منذ أن كنت صغيراً، وبدأت معه في الفئات العمرية، ثم مررت بجميع المراحل حتى وصلت إلى المنتخب الأول، وهي أعلى محطة يمكن أن يبلغها أي لاعب. أمضيت السنوات الأربع أو الخمس الماضية في انتظار هذا اليوم».

وأكد المدرب الفرنسي أنه يعيش لحظة خاصة على المستوى الشخصي، قائلاً: «أنا متأثر وسعيد جداً بهذا التعيين. ربما لا يظهر ذلك، لكنني متحمس للغاية، وهذا يوم قوي ومهم بالنسبة إلي».

زين الدين زيدان خلال تقديمه مدرباً جديداً لمنتخب فرنسا في مقر الاتحاد الفرنسي بباريس خلفاً لديدييه ديشان (أ.ف.ب)

وعندما سُئل عما إذا كان يوم 28 يوليو (تموز) 2026 هو الأجمل في مسيرته التدريبية، أجاب مبتسماً: «نعم، هذا ما كنت أريده. عرفت منتخب فرنسا منذ الفئات العمرية، وفي عام 1998 عشت أجمل لحظات حياتي مع زملائي وبفضل إيمي جاكيه. انتظرت هذا اليوم لسنوات، وأنا اليوم جاهز لخوض هذا التحدي».

وعن الأسلوب الذي يسعى إلى تطبيقه مع المنتخب، أوضح زيدان أنه يريد بناء فريق يجمع بين النزعة الهجومية والتوازن، من دون الكشف عن تفاصيل مشروعه الفني بشكل كامل.

وقال: «سترون الأسلوب قريباً. أنا شخص تحرّكه كرة القدم واللعب الهجومي. كنت لاعباً في مركز الرقم 10، وما يحفزني هو تسجيل الأهداف، لكن من الضروري أيضاً الحفاظ على التوازن».

وأضاف: «نمتلك مجموعة من اللاعبين الاستثنائيين، وهذا أمر مهم جداً. ديدييه ديشان حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب، وسأحاول مواصلة العمل على الطريق نفسه والاستمرار في تحقيق الانتصارات».

وتطرق زيدان إلى ملف كيليان مبابي وشارة قيادة المنتخب، موضحاً أنه لم يتواصل معه بعد، وأن الوقت لا يزال مبكراً لحسم هذا الملف.

وقال: «لم أتحدث مع كيليان حتى الآن. أتركه يستمتع بفترة الراحة، وسيكون لدينا الوقت الكافي للجلوس معاً ومناقشة جميع الأمور».

وأكد زيدان أنه تابع المنتخب الفرنسي باستمرار خلال السنوات الماضية، ليس فقط مشجعاً، بل أيضاً بصفته مرشحاً محتملاً لتولي المهمة مستقبلاً.

وأوضح: «كنت أتابع المنتخب دائماً بصفتي مشجعاً ومدرباً مستقبلياً. لم أتولَّ تدريب أي نادٍ خلال هذه الفترة لأن الشيء الوحيد الذي كنت أريده هو قيادة منتخب فرنسا. وعندما اتخذ ديدييه ديشان قراره، شعرت منذ اليوم التالي بأنني أريد أن أكون الرجل الذي سيخلفه».

زين الدين زيدان ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

ووضع زيدان مواجهة تركيا المقبلة في مقدمة أهدافه، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستتطلب العمل السريع من أجل تجهيز المنتخب للاستحقاقات المنتظرة.

وقال: «هدفنا الأول هو مواجهة تركيا خارج أرضنا. ستكون أمامنا أربع مباريات في شهر سبتمبر (أيلول)، وسنقضي نحو ثلاثة أسابيع مع اللاعبين. علينا مواصلة إسعاد الجماهير؛ لأن منتخب فرنسا يجعل الناس تحلم عندما ينتصر، وسأبذل كل ما لدي من أجل السير في هذا الطريق».

كما تطرق المدرب الجديد إلى قضية العنصرية التي يتعرض لها بعض لاعبي المنتخب، مؤكداً ضرورة الاستمرار في مواجهتها.

وقال: «ربما لا نستطيع تغيير كل شيء، لكننا نعيش في بلد جميل يتميز بالتنوع. نشأت في حي كان يتسع للجميع؛ ولذلك يجب علينا مواصلة محاربة العنصرية».

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، قد أعلن رسمياً تعيين زيدان بعقد يمتد لأربع سنوات، يبدأ في الأول من أغسطس (آب) 2026، ويشمل منافسات دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات ونهائيات كأس أوروبا 2028، وصولاً إلى كأس العالم 2030.

وقال ديالو: «يشرفني ويسعدني أن أعلن أن زين الدين زيدان سيكون المدرب الجديد لمنتخب فرنسا خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي فترة تشمل دوري الأمم الأوروبية، ويورو 2028، وكأس العالم 2030».

ويعود زيدان إلى مقاعد التدريب بعد خمس سنوات من رحيله عن ريال مدريد عام 2021، بعدما اقتصرت مسيرته التدريبية السابقة على النادي الإسباني، سواء مع الفئات الشابة أو الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يعلن زيدان جهازه الفني في بداية شهر سبتمبر، قبل الكشف عن قائمته الأولى، على أن يخوض مباراته الافتتاحية مع المنتخب الفرنسي أمام تركيا في 25 سبتمبر ضمن دوري الأمم الأوروبية.