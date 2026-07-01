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صحتك

ضعف اليدين وتشوش الرؤية... كيف تغيّر الهواتف الذكية أجسادنا بصمت؟

الهاتف الذكي مسبب رئيسي لتراجع معدلات المواليد (د.ب.أ)
الهاتف الذكي مسبب رئيسي لتراجع معدلات المواليد (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ضعف اليدين وتشوش الرؤية... كيف تغيّر الهواتف الذكية أجسادنا بصمت؟

الهاتف الذكي مسبب رئيسي لتراجع معدلات المواليد (د.ب.أ)
الهاتف الذكي مسبب رئيسي لتراجع معدلات المواليد (د.ب.أ)

اعتاد كثيرون الحديث عن تأثير الإفراط في استخدام الهواتف الذكية على الصحة النفسية والتركيز، لكن الدراسات الحديثة تُشير إلى أن آثارها تمتد أيضاً إلى الجسد، بدءاً من العين والرقبة، وصولاً إلى العضلات والمهارات الحركية.

وقد يلاحظ بعض المستخدمين تغيرات بسيطة، مثل ظهور نتوء صغير في إصبع الخنصر نتيجة حمل الهاتف لساعات طويلة، لكن هذا الأثر قد يكون مؤشراً على تأثيرات أوسع يفرضها الاستخدام المستمر للأجهزة الرقمية.

ويؤكد خبراء أن هذه التغيّرات ليست قدراً محتوماً، بل يمكن الحد منها من خلال تعديل بعض العادات اليومية، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

قصر النظر... المشكلة في نمط الحياة

شهد العالم ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بقصر النظر، غير أن البروفسور دونالد موتي، أستاذ طب البصريات في جامعة أوهايو الحكومية الأميركية، يرى أن الهواتف ليست السبب الوحيد.

فبعد دراسة استمرت أكثر من 20 عاماً، توصل فريقه إلى أن العامل الأكثر تأثيراً هو قضاء وقت قليل في الهواء الطلق. ويُشير إلى أن الضوء الطبيعي يحفز شبكية العين على إفراز مادة «الدوبامين» التي تُساعد في تنظيم نمو العين، ما يجعل التعرض لضوء النهار عاملاً وقائياً مهماً.

لذلك، ينصح الخبراء بقضاء وقت أطول خارج المنزل، مع استخدام واقٍ للشمس ونظارات شمسية عند الحاجة.

«رقبة التكنولوجيا»

وأصبح انحناء الرأس المستمر للنظر إلى شاشة الهاتف ظاهرة شائعة تعرف باسم «رقبة التكنولوجيا». ويحذر اختصاصيون من أن هذه الوضعية تزيد الضغط على العمود الفقري والعضلات، وقد تُسبب آلاماً مزمنة وتغيرات في وضعية الجسم مع مرور الوقت.

ويكمن الحل في رفع الهاتف إلى مستوى العين، وأخذ فترات راحة منتظمة، سواء أثناء استخدام الهاتف أو العمل أمام شاشة الحاسوب.

تجاعيد الرقبة والساعات الذكية

ورغم انتشار الحديث عن تسبب الهواتف في ظهور تجاعيد الرقبة، تؤكد استشارية الأمراض الجلدية البريطانية جوستين هيكستال أن الأدلة العلمية لا تثبت وجود علاقة مباشرة حتى الآن.

في المقابل، تُحذر من ارتداء الساعات الذكية طوال اليوم، لأن الرطوبة والحرارة تحتها قد تُسبب تهيج الجلد أو الإكزيما، خصوصاً لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة. لذلك، تنصح بخلع الساعة وتنظيف الجلد بصورة منتظمة.

قبضة اليد... مؤشر للصحة

ويرى الباحثون أن قوة قبضة اليد أصبحت مؤشراً مهماً للصحة العامة، بل تُشير بعض الدراسات إلى أنها قد تعكس الحالة الصحية بصورة أفضل من بعض المؤشرات التقليدية.

ويعزو البروفسور يوهانس بيلر تراجع قوة القبضة، خصوصاً بين الشباب، إلى نمط الحياة قليل الحركة والاعتماد المتزايد على الأعمال المكتبية والأجهزة الرقمية، مشدداً على أهمية ممارسة الرياضة وتمارين تقوية اليدين والساعدين.

المهارات الحركية

ولا يقتصر تأثير الشاشات على العضلات، بل يمتد إلى المهارات الحركية الدقيقة، خصوصاً لدى الأطفال. ويقول البروفسور سيباستيان سوجات إن كثرة استخدام الشاشات قد تُقلل ممارسة الأنشطة اليدوية التي تُسهم في تطوير الدماغ والقدرات المعرفية.

ومع ذلك، لا يدعو الخبراء إلى الابتعاد عن التكنولوجيا بل إلى تحقيق التوازن، من خلال ممارسة أنشطة مثل الرسم، والطهي، والكتابة، والعزف على آلة موسيقية.

ويجمع الباحثون على أن الهواتف الذكية ليست عدواً للصحة، لكن طريقة استخدامها هي التي تحدد حجم تأثيرها. فالتوازن بين الحياة الرقمية والنشاط البدني، إلى جانب التعرض لضوء النهار والحركة المنتظمة، يظل أفضل وسيلة للحفاظ على صحة الجسد في عصر الشاشات.

مواضيع
تكنولوجيا الصحة النفسية الصحة الرعاية الصحية بريطانيا

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صحتك

ثلاثيني أو أربعيني... لماذا تراجع تركيزك وزادت معدلات النسيان لديك؟

شكاوى النسيان وضعف التركيز لم تعد تقتصر على كبار السن (رويترز)
شكاوى النسيان وضعف التركيز لم تعد تقتصر على كبار السن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ثلاثيني أو أربعيني... لماذا تراجع تركيزك وزادت معدلات النسيان لديك؟

شكاوى النسيان وضعف التركيز لم تعد تقتصر على كبار السن (رويترز)
شكاوى النسيان وضعف التركيز لم تعد تقتصر على كبار السن (رويترز)

مع التقدم في العمر، يُتوقع أن تظهر بعض التغيرات الطبيعية في الذاكرة، لكن اللافت أن شكاوى النسيان وضعف التركيز لم تعد تقتصر على كبار السن، بل أصبحت أكثر شيوعاً بين الأشخاص في الثلاثينات والأربعينات من العمر.

وتحدث موقع «أونلي ماي هيلث» مع الدكتور روبام بورغوهاين، استشاري طب الأعصاب بالهند، عن هذه المشكلة، التي تعرف باسم «تشوش الذهن»، وأبرز أسبابها وأعراضها.

فكيف تتعرف على أعراض تشوش الذهن؟

يظهر تشوش الذهن على شكل تشوش وضبابية مستمرة، وبطء في التفكير، وصعوبة في التركيز لفترات طويلة، ونسيان كلمات بسيطة في منتصف الجملة، وشعور بثقل المهام التي كانت سهلة في السابق.

وقال بورغوهاين: «إذا تسبب النسيان في تعطيل الروتين اليومي، أو أثر بشكل ملحوظ على الأداء الوظيفي، أو تفاقم مع مرور الوقت، فمن الضروري استشارة الطبيب. كما أن الارتباك المفاجئ، والصداع الشديد، وصعوبة الكلام، أو تغيرات الشخصية تستدعي تقييماً عاجلاً».

ما أسباب ازدياد هذه المشكلة بين الأشخاص في الثلاثينات والأربعينات من العمر؟

قال بورغوهاين إن انتشار تشوش وضبابية الذهن بين الأشخاص في الثلاثينات والأربعينات من العمر قد يرجع إلى ضغوط الحياة اليومية وسوء النوم والإفراط في استخدام الشاشات.

وحذر الطبيب من أن الاعتياد على أداء عدة مهام في الوقت نفسه، خصوصاً التنقل المستمر بين التطبيقات وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، يرهق الدماغ ويشتت الانتباه، موضحاً أن ذلك يؤدي مع الوقت إلى إضعاف الذاكرة العاملة، وتقليل القدرة على التركيز، وصعوبة الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة، وهو ما يفسر انتشار ضباب الدماغ بين الشباب.

وقد كشفت دراسة علمية حديثة إلى أن التعرض المفرط للشاشات، خصوصاً خلال ساعات الليل، وما تعرضه من محتوى سريع ومتواصل، يؤدي إلى إرهاق القدرات الذهنية واستنزاف موارد الدماغ، ما ينعكس في صورة ضعف التركيز وتراجع صفاء الذهن وانخفاض كفاءة الذاكرة.

نصائح للوقاية من تشوش الذهن لدى الشباب

وللحد من هذه المشكلة، أوصى بورغوهاين باتخاذ الخطوات الآتية:

* اضبط مواعيد نومك، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، فالحصول على 7 - 8 ساعات من النوم المنتظم يُحسّن سرعة رد الفعل والتركيز والمزاج خلال أسابيع.

* قلّل من استخدام الشاشات قبل النوم بساعة.

* إذا استمرت الأعراض، فعليك فحص مستويات فيتامين «ب 12» وفيتامين «د» والحديد، لأن نقص التغذية يؤثر سلباً على التركيز.

* مارس التأمل أو اليوغا أو تمارين التنفس للتحكم في التوتر.

* احرص على المشي يومياً، حتى داخل المنزل، لمدة 30 دقيقة على الأقل، خمسة أيام في الأسبوع، حيث إنه يُحسّن الانتباه والوظائف التنفيذية.

* اشرب الماء بانتظام، فالترطيب ضروري للوظائف الإدراكية.

* تناول وجبة متوازنة غنية بالبروتين والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والدهون الصحية للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

* إذا استمرت الأعراض رغم تغيير نمط الحياة، فاستشر طبيباً لتقييم هرمونات الغدة الدرقية أو أي حالات مرضية أخرى.

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الصحة مشاكل صحية بريطانيا
صحتك

هل تؤثر طريقة طهي البيض على مستويات الكوليسترول؟

البيض المقلي فى الزبدة يزيد من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسبة الكوليسترول «الضار» (بيكساباي)
البيض المقلي فى الزبدة يزيد من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسبة الكوليسترول «الضار» (بيكساباي)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤثر طريقة طهي البيض على مستويات الكوليسترول؟

البيض المقلي فى الزبدة يزيد من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسبة الكوليسترول «الضار» (بيكساباي)
البيض المقلي فى الزبدة يزيد من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسبة الكوليسترول «الضار» (بيكساباي)

يعدّ بيض الدجاج مصدراً للبروتين والعناصر الغذائية الأخرى، كما أنه غنيٌّ بالكوليسترول بشكل طبيعي. مع ذلك، لا يبدو أن الكوليسترول الموجود في البيض يرفع مستويات الكوليسترول في الدم بطريقة بعض الأطعمة الأخرى نفسها، كالأطعمة الغنية بالدهون المتحولة والدهون المشبعة.

على الرغم من أن بعض الدراسات وجدت صلة بين تناول البيض وأمراض القلب، فإن هناك أسباباً أخرى محتملة لهذه النتائج. فالأطعمة التي تُؤكل عادةً مع البيض،والنقانق واللحوم المصنعة، قد تُساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أكثر من البيض نفسه. إضافةً إلى ذلك، قد يكون لطريقة طهي البيض والأطعمة الأخرى - خاصةً إذا كانت مقلية بالزيت أو الزبدة - دورٌ أكبر في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع مستوى الكوليسترول من البيض نفسه، وفقاً لما ذكره موقع «مايو كلينك».

طريقة الطهي

إن طريقة طهي البيض

تؤثر بشكل مباشر على مستويات الكوليسترول

. فالبيض نفسه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ولكن الدهون المضافةفي أثناء الطهي (مثل الزبدة أو السمن)

هي ما يرفع الكوليسترول الضار في الدم.

وفيما يلى نستعرض تأثير طرق الطهي المختلفة:

السلق أو السلق بدون قشر (Poached):

هي الطرق الصحية للقلب، حيث لا يتم إضافة أي دهون ولا تؤثر سلباً على مستويات الكوليسترول في الدم.

القلي في الزيت النباتي أو الزبدة:

تزيد هذه الطريقة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسبة الكوليسترول «الضار» (LDL).

الطهي مع الخضار:

إضافة الخضار الغنية بالألياف يساعد في موازنة مستويات الكوليسترول.

البيض المقلي فى الزبدة يزيد من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسبة الكوليسترول «الضار» (بيكساباي)

عدد البيض يومياً

يستطيع معظم الأشخاص الأصحاء تناول ما يصل إلى سبع بيضات أسبوعياً دون زيادة خطر إصابتهم بأمراض القلب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن هذا المستوى من استهلاك البيض قد يُساعد في الوقاية من أنواع معينة من السكتات الدماغية ومرض خطير في العين يُسمى التنكس البقعي، الذي قد يُؤدي إلى العمى.

لكن إذا كنت مصاباً بداء السكري، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول سبع بيضات أسبوعياً يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. مع ذلك، لم تجد أبحاث أخرى الصلة نفسها. تشير أبحاث أخرى إلى أن تناول البيض قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري. ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد العلاقة بين البيض وداء السكري وأمراض القلب.

وينصح خبراء الصحة الآن بتقليل استهلاك الكوليسترول الغذائي قدر الإمكان، مع الحرص على ألا يتجاوز 300 ملليغرام يومياً. تحتوي البيضة الكبيرة على نحو 186 ملليغرام من الكوليسترول، وكلها موجودة في صفار البيض. وإذا كان نظامك الغذائي يحتوي على كميات قليلة من الكوليسترول، فقد يكون تناول بيضة واحدة يومياً خياراً مناسباً، وفقاً لبعض الدراسات.

إذا كنت تحب البيض ولكنك لا ترغب في تناول الكوليسترول، فاستخدم بياض البيض فقط. لا يحتوي بياض البيض على الكوليسترول ولكنه غني بالبروتين. كما يمكنك استخدام بدائل البيض الخالية من الكوليسترول، والمصنوعة من بياض البيض.

طبق من البيض محاط ببعض المقبلات (بيكسلز)

العناصر الغذائية في البيض

يحتوي البيض على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والبروتين والأحماض الأمينية والدهون. تحتوي البيضة الواحدة الكبيرة على 74 سعراً حرارياً و6 غرامات بروتين و5 غرامات دهون و207 ملليغرامات من الكوليسترول و24 ملليغراماً من الكالسيوم و169 ملليغراماً من الكولين و91 ميكروغراماً من فيتامين «أ»، و50 ميكروغراماً من فيتامين «د».

إذا أوصى الطبيب بالحد من تناول الكوليسترول، فقد يكون بياض البيض هو الخيار الأفضل. يحتوي بياض بيضة واحدة كبيرة الحجم على 19 سعرة حرارية و4 غرامات من البروتين دون كوليسترول.

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صحتك

تشعر بالجوع بعد الأكل مباشرة؟ 5 أسباب قد تكون وراء ذلك

هناك بعض الأسباب وراء الشعور بالجوع بعد تناول الطعام (رويترز)
هناك بعض الأسباب وراء الشعور بالجوع بعد تناول الطعام (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تشعر بالجوع بعد الأكل مباشرة؟ 5 أسباب قد تكون وراء ذلك

هناك بعض الأسباب وراء الشعور بالجوع بعد تناول الطعام (رويترز)
هناك بعض الأسباب وراء الشعور بالجوع بعد تناول الطعام (رويترز)

قد يعتقد البعض أن الشعور بالجوع بعد وقت قصير من تناول وجبة مشبعة يعني أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الطعام، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن الأمر قد يكون مرتبطاً بعادات يومية أو عوامل صحية تؤثر في الإحساس بالشبع.

وفيما يلي أبرز هذه العادات، وفقاً لما نقله موقع «فيري ويل هيلث» عن خبيرة التغذية لورين بانوف:

تناول الطعام بسرعة كبيرة

عند تناول الطعام بسرعة، لا يحصل الدماغ على الوقت الكافي لاستقبال إشارات الشبع القادمة من المعدة، التي تحتاج إلى نحو 20 دقيقة حتى تصل بشكل كامل. لذلك قد يشعر الشخص بالجوع رغم أنه تناول كمية كافية من الطعام.

ما الحل؟

تنصح بانوف بالانتظار لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد الانتهاء من الوجبة قبل تناول أي طعام إضافي، مع الانشغال بأي نشاط آخر لتجنب الأكل بدافع الإحساس المؤقت بالجوع.

نقص السوائل في الجسم

قد يخلط الدماغ أحياناً بين إشارات العطش والجوع، لذلك قد يكون الشعور بالرغبة في تناول الطعام بعد الوجبة ناتجاً عن حاجة الجسم إلى الماء وليس إلى المزيد من السعرات الحرارية.

ما الحل؟

تنصح بانوف بشرب كوب من الماء بعد الوجبة عند الشعور بالجوع، أو تناول مشروبات عشبية غير محلاة للمساعدة على الإحساس بالامتلاء.

التوتر وقلة النوم

قد يدفع التوتر أو القلق أو الملل بعض الأشخاص إلى تناول الطعام دون وجود جوع حقيقي، كما أن قلة النوم تؤثر في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية، ما يزيد الرغبة في الأكل.

ما الحل؟

تقول بانوف إنه يجب أولاً أن يكون الشخص قادراً على معرفة الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي.

فالجوع الحقيقي يظهر تدريجياً ويصاحبه شعور بفراغ أو قرقرة في المعدة، ويمكن إشباعه بأي نوع من الطعام.

أما الجوع النفسي فيظهر فجأة، ويرتبط غالباً بالرغبة في نوع محدد من الأطعمة، خاصة الحلويات أو الوجبات الخفيفة، ويكون سببه التوتر أو الملل أو الاعتياد على تناول الطعام في أوقات معينة.

وفي هذه الحالة، يُنصح بممارسة نشاط يخفف التوتر مثل المشي، أو تمارين التنفس، أو التواصل مع صديق، بدلاً من اللجوء إلى الطعام.

اضطرابات هرمونية أو مشكلات صحية

قد يكون استمرار الشعور بالجوع بعد تناول الطعام مرتبطاً باضطرابات هرمونية تؤثر في إشارات الشبع داخل الجسم، كما قد يكون مؤشراً على بعض المشكلات الصحية مثل السكري من النوع الثاني، أو اضطرابات الغدة الدرقية.

ما الحل؟

إذا كان الجوع المستمر مصحوباً بأعراض مثل فقدان الوزن دون سبب واضح، أو العطش الشديد، أو الإرهاق، أو كثرة التبول، فمن الضروري مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب.

عدم توازن مكونات الوجبة

الوجبات التي تفتقر إلى البروتين أو الألياف أو الدهون الصحية تُهضم بسرعة، ما يؤدي إلى عودة الجوع في وقت قصير.

كما أن الإكثار من السكريات والكربوهيدرات المكررة يسبب ارتفاعاً سريعاً في مستوى السكر بالدم يعقبه انخفاض مفاجئ، وهو ما يحفز الشعور بالجوع مرة أخرى.

ما الحل؟

تنصح بانوف بأن يحتوي ربع الطبق على الأطعمة الغنية بالبروتين للمساعدة على إطالة الشعور بالشبع، ونصف الطبق على الخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف لإبطاء عملية الهضم وتحسين استقرار مستوى السكر في الدم، مع ضرورة إضافة كمية مناسبة من الدهون الصحية، مثل المكسرات أو الأفوكادو أو زيت الزيتون، لأنها تساعد على استمرار الإحساس بالشبع لفترة أطول.

كما تؤكد خبيرة التغذية على ضرورة تقليل الأطعمة فائقة التصنيع والمشروبات المحلاة والحلويات، لأنها تمنح سعرات حرارية مرتفعة دون قيمة غذائية كافية، وتزيد الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة من تناولها.

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