ماذا تأكل خلال موجات الحر؟

مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحرص كثيرون على شرب كميات كبيرة من المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن نوعية الطعام لا تقل أهمية عن السوائل في مساعدة الجسم على مواجهة الطقس الحار والحفاظ على النشاط والتركيز وتجنب الجفاف.

وقالت خبيرة التغذية المتخصصة في صحة الأمعاء فرزانة ناصر، لصحيفة «التلغراف» البريطانية، إن اختيار الأطعمة المناسبة خلال موجات الحر يساعد على تعويض السوائل والمعادن التي يفقدها الجسم عبر التعرق، كما يخفف الشعور بالإرهاق والصداع وضعف التركيز.

وفيما يلي أبرز هذه الأطعمة التي يُنصح بتناولها في الطقس الحار:

الأطعمة الغنية بالمياه

لا يعتمد ترطيب الجسم على شرب الماء فقط، إذ يحصل الإنسان على جزء مهم من احتياجاته اليومية من السوائل عبر الطعام.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالمياه الخيار، الذي يعد من أكثر الأطعمة احتواءً على الماء، والطماطم والعنب والبطيخ والفراولة والبرتقال والتوت والشمام والفطر.

وتتميز هذه الأطعمة بأنها خفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية، كما تحتوي على الألياف والفيتامينات التي تدعم الصحة العامة.

الأطعمة الغنية بالإلكتروليتات

لا يقتصر دور طعامنا على تعويض السوائل التي نفقدها عن طريق التعرّق، بل إن التعرّق يُستنزف أيضاً الإلكتروليتات، التي تلعب دوراً أساسياً في توازن السوائل ووظائف العضلات.

وتوضح فرزانة ناصر قائلةً: «الإلكتروليتات هي معادن تحمل شحنة كهربائية عند ذوبانها في الماء، وتساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك توازن السوائل ونقل الإشارات العصبية. كما أنها تدعم انقباض العضلات وضغط الدم ووظائف الخلايا ومستويات الطاقة. ولهذا السبب، عندما نعاني من الجفاف، لا نستطيع التركيز جيداً».

ولتعويض فقدان الإلكتروليتات في الصيف ينصح بتناول ماء جوز الهند والموز والأفوكادو والطماطم والبقوليات بأنواعها والزبادي أو الكفير.

الأطعمة التي تدعم حماية البشرة

رغم أن الأغذية لا يمكن أن تحل محل واقيات الشمس، فإن بعض الأطعمة تحتوي على مضادات أكسدة قد تساعد الجسم على مواجهة التأثيرات الضارة لأشعة الشمس.

ومن أبرزها البطيخ الغني بمركبات مضادة للأكسدة والشاي الأخضر والخضراوات والفواكه الملونة.

وتسهم هذه الأغذية في دعم صحة الجلد وتقليل الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة (وهي جزيئات ضارة تُتلف الخلايا وتتكون استجابةً للتعرض للأشعة فوق البنفسجية).

تناول وجبات خفيفة وباردة

تشغيل الفرن أو الموقد سيرفع درجة حرارة منزلك ويجعلك تتعرق أكثر. ومن ثم فخلال موجات الحر يفضل تناول أطعمة باردة وخفيفة والابتعاد عن الوجبات الثقيلة التي تتطلب وقتاً أطول للهضم وتزيد إنتاج الحرارة داخل الجسم.

ويمكن الاعتماد على السلطات الطازجة والحمص والعدس والحبوب الكاملة والأسماك المعلبة والخضراوات الورقية.

كما تساعد هذه الخيارات على توفير وجبات مشبعة وخفيفة في الوقت نفسه.

النعناع يمنح إحساساً بالبرودة

يحتوي النعناع على مركبات تمنح إحساساً منعشاً بالبرودة، لذلك ينصح بإضافته إلى السلطات أو تناوله مشروباً، خصوصاً خلال فترات الحر الشديد.

قاوم الحرارة بالحرارة

رغم أن الفكرة تبدو غير مألوفة، فإن المشروبات الساخنة والأطعمة الحارة تحفز التعرق، وهو ما يساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة بصورة طبيعية، حسب ما أكدته فرزانة ناصر.