جفاف التربة يضاعف من موجات الحر الشديدة

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين من جامعة لايبزيغ في ألمانيا، أن جفاف التربة يضاعف من حدة موجات الحر الشديدة ويزيد من استمراريتها.

ووفق نتائج الدراسة المنشورة في دورية «إرثسيز فيوتشر» ترتبط الحرارة الشديدة ارتباطاً وثيقاً بالتربة الجافة. فعندما تُؤدي الظروف الجوية المواتية إلى ارتفاع درجة حرارة في منطقة ما، يُستخدم جزء من الطاقة في تبخير الماء. ولكن بمجرد جفاف الأرض، تتحول الطاقة بالكامل إلى حرارة محسوسة، وقد ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ كبير.

وشهدت فصول الصيف في السنوات الأخيرة ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة، وعانى البشر من موجات حرارية غير معتادة. ووفقاً للباحثين في جامعة لايبزيغ، فإن الصيف الحار القادم (صيف القرن) من المتوقع أن يتجاوز بكثير أي شيء شهدناه حتى الآن.

وكما يوضح الأستاذ المساعد سيباستيان سيبل من جامعة لايبزيغ، وهو من قاد هذه الدراسة: «لم يكن من الممكن دراسة تأثير التربة الجافة على الحرارة خلال ما يُسمى بـ(صيف القرن)، نظراً لعدم كفاية عمليات المحاكاة المتاحة لإجراء التحليل الإحصائي لمثل هذه الأحداث النادرة».

وأضاف في بيان الثلاثاء: «تُبين نتائجنا أن التغيرات التي نلاحظها في فصول الصيف العادية ستكون أكثر وضوحاً بشكلٍ ملحوظ في فصول الصيف التي تحدث مرة واحدة كل قرن».

صيف القرن

قارن باحثو الدراسة بين فصول الصيف الحارة للغاية التي تتكرر كل 100 عام، وفصول صيف نادرة مماثلة من مناخ ما قبل الثورة الصناعية. وكشفت نتائجهم عن أن استمرارية وشدة شذوذات درجات الحرارة، التي تتجاوز متوسط ​​تغير درجة حرارة الصيف (نسبةً إلى مناخ كل منطقة)، قد ازدادت بشكل ملحوظ في فصول الصيف.

جفاف بحيرة برينيه المتفرعة من نهر دوبس بين سويسرا وفرنسا (أ.ف.ب)

وأرجع الباحثون هذه الشذوذات إلى تغيرات طفيفة نسبياً في رطوبة التربة ودورتها الموسمية المتمثلة في جفاف الصيف، وما يقابلها من تغيرات في تدفقات الطاقة بين الأرض والغلاف الجوي.

وأظهر الباحثون من خلال تحليلهم لـ«صيف القرن»، أن التغيرات المتوقعة عادةً في فصل الصيف تكون أكثر وضوحاً خلال هذه الصيفيات النادرة والمتطرفة، وأن ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا سيكون أكبر منه في أجزاء أخرى من العالم. وتشير النتائج إلى أن فصل الصيف الحار القادم في غرب أوروبا من المرجح أن يختلف عن الفصول السابقة، حيث ستكون موجات الحر أكثر استمرارية وشدة خلال ذروة النصف الثاني من الموسم الصيفي.

يقول الدكتور بيتر بفلايدرر، من معهد الأرصاد الجوية بجامعة لايبزيغ، والمؤلف الرئيسي للدراسة: «توجد الآن فترة أطول في أواخر فصل الصيف يمكن خلالها أن تؤدي الظروف الجوية، بالإضافة إلى التربة الجافة جداً، إلى موجات حر شديدة ومطولة». وأوضح بفلايدرر أنه في مناخ ما قبل الثورة الصناعية (1850 إلى 1900)، كانت فصول الصيف شديدة الحرارة طوال الموسم. وقد وجد الباحثون أن «صيف القرن» في مناخ اليوم قد يبدأ بارداً نسبياً ثم يستمر حاراً جداً طوال منتصف الصيف وأواخره.

وتابع الباحث في مجال المناخ: «تظهر النتائج أنه سواءً بالنسبة لفصول الصيف بشكل عام أو لفصول الصيف المتطرفة والنادرة، تميل الأيام الحارة إلى التكرار بشكل أكبر في المناخ الحالي، مما يزيد من احتمالية حدوث موجات حر طويلة»، مشدداً على أنه: «بتكاليف حوسبة معقولة، تمكّنا من محاكاة كثير من فصول الصيف شديدة الحرارة في كل من المناخ الحالي وما قبل الثورة الصناعية. وقد مكّنتنا هذه المحاكاة من دراسة كيف تنشأ التغيرات التى تؤدي إلى «صيف القرن» بما يتجاوز الاتجاه العام لظاهرة الاحترار».