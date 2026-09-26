أين نزرع الأشجار لتبريد الشوارع بفاعلية أكبر؟

غالباً ما تضع المدن التي تسعى إلى تبريد شوارعها الملتهبة أهدافاً عامة لزيادة الغطاء الشجري. وإنما هذه الأهداف قد تغفل حقيقة أنّ الظلال ليست جميعها مفيدة بالقدر نفسه، والأحياء لا تمتلك جميعها مساحة كافية لزراعة مزيد من الأشجار.
وتقدم دراستان جديدتان أجراهما باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا نهجاً أكثر دقة وتحديداً، يتيح رصد «البؤر الساخنة» في المناطق الحضرية، وتحديد المواقع التي يمكن أن تُحقّق فيها الأشجار الجديدة أكبر قدر من الفوائد.
وتقول أستاذة الإشراف البيئي بجامعة كولومبيا البريطانية والمؤلفة الرئيسية للدراستين، الدكتورة ميليسا ماكهيل، في بيان الجمعة: «غالباً ما تدرك المدن حاجتها إلى مزيد من الغطاء الشجري، لكن لا يزال يتعيّن عليها تحديد الأماكن المتاحة للزراعة بدقة، والمواقع التي سيُحدث فيها الظل أكبر فارق ممكن».
«الحرارة الخفية»
توفّر الخرائط الحرارية المعتمدة على الأقمار الاصطناعية للمدن نظرة شاملة، من منظور علوي، إلى درجات حرارة الأسطح. ووفق نتائج الدراسة الأولى، التي نُشرت في دورية «الاستشعار عن بُعد»، اختبر باحثو جامعة كولومبيا البريطانية تقنية للتعلم الآلي تعمل على تحسين دقة الصور الملتَقطة بواسطة قمري «لاندسات» و«سنتينل-2»، لتصل إلى 10 أمتار. وكشفت الخرائط عن تباين في درجات الحرارة في مدينة كيلونا يفوق بنحو 5 أضعاف ما أظهرته الطرق التقليدية.
وتحتاج المدن إلى معرفة الأماكن التي يمكن فيها فعلياً زراعة الأشجار وتوفير ظلّ مفيد. واستخدم الفريق البحثي في الدراسة الثانية، التي نُشرت في دورية «الغابات الحضرية والتخضير الحضري»، نموذج «كانوبي فيت»، وهو نهج لرسم خريطة لإمكانات الزراعة العملية. ويستبعد النموذج المناطق غير الملائمة للزراعة، ثم يقيّم إمكانات توفير الظل إلى جانب مستويات التعرّض للحرارة.
وعلى مستوى مدينة كيلونا، أشار التحليل إلى حلول مختلفة تتناسب مع طبيعة كلّ حيّ. ففي بعض المناطق، تتزامن درجات الحرارة المرتفعة والحاجة إلى تحقيق العدالة البيئية مع توافر مساحات واسعة للزراعة، ممّا يعني أنّ غرس مزيد من الأشجار قد يُحقّق فوائد كبيرة. وفي المقابل، تواجه مناطق أخرى درجات حرارة مرتفعة وحاجة ماسّة إلى الظلّ، لكنها تفتقر إلى المساحات الكافية للأشجار الجديدة، ممّا يستدعي النظر في بدائل أخرى، مثل إزالة الأسفلت، أو تعديل لوائح التطوير العمراني، أو إنشاء هياكل للتظليل.
وتُظهر النتائج أنّ التوزيع الاستراتيجي والترتيب المكاني للأشجار هما العاملان الأكثر أهمية في خفض درجات حرارة الشوارع، بدلاً من زراعة أعداد كبيرة بصورة عشوائية.
أفضل طرق زراعة الأشجار
وفيما يتعلّق بأفضل طرق زراعة الأشجار لتبريد الشوارع، تفيد أحدث النتائج البحثية بأنّ زراعة الأشجار في مجموعات متقاربة أو صفوف متصلة تُحدث تأثيراً تبريدياً مضاعفاً مقارنة بالأشجار المنعزلة. وتحذّر، في الوقت عينه، من المظلّات شديدة التلاحم، لأنها قد تحبس الإشعاع الحراري الأرضي ليلاً وتمنع التهوية.
وأفادت النتائج أيضاً بأنّ الشوارع المزروعة بأشجار تمتدّ بشكل عمودي على اتجاه الرياح توفر تبريداً أفضل. كما ينبغي عدم غرس أشجار كثيفة التظليل داخل «ممرات الرياح» أو قنوات التهوية الطبيعية للمدينة، لأنّ ذلك يعوق حركة الهواء ويزيد الشعور بالحرارة.
وتنصح الدراسات بالجمع بين الأشجار المتساقطة الأوراق والأخرى دائمة الخضرة، بما يوفر معدلات مرتفعة من النتح والتبريد صيفاً.
وتشير أدوات النمذجة الحديثة، مثل «كانوبي فيت»، إلى أنّ زراعة شجرة واحدة في شارع يفتقر تماماً إلى الغطاء النباتي، وبجوار أسطح داكنة مثل الإسفلت، توفر عائداً تبريدياً أعلى بكثير من زراعتها في منطقة مخضرة بالفعل.
وتقول ماكهيل: «تمتلك المدن مساحات وموارد محدودة للزراعة، لذا يتعيّن علينا تبني نهج استراتيجي. فالهدف هو إنشاء أشجار كبيرة وصحية والحفاظ عليها في المواقع التي تشتد فيها الحاجة إلى فوائدها، بما في ذلك التبريد».