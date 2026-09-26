الألعاب حين تصبح فناً... قراءة في الذاكرة والمجتمع

عند تأمل الأعمال الفنية التي تستلهم ألعاب الأطفال والألعاب الشعبية، يبرز سؤال حول ما الذي يدفع الفنانين إلى استحضار هذه العناصر المألوفة في أعمالهم. للإجابة عن هذا السؤال، تحدثنا إلى الفنانين سعد الهويدي وعبد الرحمن طه، اللذين جعلا من الألعاب مدخلاً إلى عوالم فنية وإنسانية أوسع. فبالنسبة إلى الهويدي، تمثل ألعاب الأطفال «الوعاء الأول لذاكرة الإنسان»، ومن خلالها تبدأ علاقته بالعالم وتتشكّل أولى تجارب الاكتشاف. أما طه، فينظر إلى الألعاب الشعبية بوصفها وسيطاً بصرياً وإنسانياً يقرّب الجمهور من الأفكار والرسائل التي يسعى إلى إيصالها عبر أعماله.

في هذا الحوار، نستكشف كيف طوّر كل من الفنانين رؤيته الخاصة للألعاب بوصفها أكثر من مجرد أدوات للترفيه؛ إذ تحولت في أعمالهما إلى وسيلة للتأمل في الذاكرة الفردية والجماعية، ولفهم جوانب من التجربة الإنسانية والاجتماعية.

«صهر الذاكرة» لسعد الهويدي ( الفنان)

صهر الذاكرة

قدم الفنان سعد الهويدي نسخة أولى من عمله «صهر الذاكرة» ضمن منحة «معهد مسك للفنون» لعام 2020. يتكون العمل من ألعاب مذابة أعيد تشكيلها باستخدام تقنيات مختلفة، ويجسد العمل محاولة الفنان إعادة بناء علاقته بطفولته وبالشارع الذي احتضن سنوات لعبه الأولى. وبرغم أن العمل يتناول ذاكرة شخصية فإن الهويدي ينشغل في ممارسته الفنية بمفهوم الذاكرة، ليس بوصفها استعادة للماضي فقط وإنما كجزء من تكوين الإنسان ومرآة لتجربته الاجتماعية والثقافية، يقول: «قد يكون اهتمامي بالذاكرة نابعاً أحياناً من خوف من الفقد، وأحياناً أخرى من شغف بالتوثيق، لكنه أيضاً محاولة للنظر بطريقة مختلفة إلى حضورنا ووجودنا اليومي في هذا العالم».

وبعد خمسة أعوام، عاد الهويدي إلى الفكرة ذاتها من زاوية مختلفة. ففي «نور الرياض 2025» قدم نسخة جديدة من «صهر الذاكرة»، لكنها انتقلت من الذاكرة الشخصية إلى ذاكرة أكثر اتساعاً ترتبط بجيل كامل من الأطفال. هذه المرة استعان بالرموز التعبيرية «الإموجي» مكوناً ثلاث كرات مضاءة من الألعاب المصهورة بقطر 2.75 متر. نجد هنا أن الذاكرة خرجت من إطار الخاص إلى العام، فالعمل يعتمد على ذاكرة وألعاب أطفال من الجيل الحالي حسبما يوضح لنا: «لم يكن الهدف هو المقارنة بين ذاكرتين وإنما البحث في كيفية تشكل الذاكرة، ومدى مقدرة العمل الفني على التفاعل معها».

«صهر الذاكرة 2» حصل على جائزة موسوعة جنيس لأكبر إموجي (موقع نور الرياض)

مرت عملية جمع الألعاب بثلاث مراحل، كل مرحلة أضافت مفهوماً جديداً ومساحة مختلفة للتأمل. بدأ الفنان بجمع ألعاب مهملة من أطفال يقيمون في الرياض ليطرح تساؤلاً عن الكيفية التي يتحول بها شيء ذا قيمة عاطفية كبيرة إلى قطعة يمكن الاستغناء عنها: «كانت هذه الألعاب في لحظة ما جزءاً مهماً جداً من حياتهم؛ تحدثوا معها وتعلقوا بها، ومع مرور الوقت تخلوا عنها». في المرحلة الثانية، توسعت عملية جمع الألعاب لتشمل ألعاباً من مناطق مختلفة داخل المملكة وخارجها. لاحظ الفنان ما تكشف عنه الألعاب من اختلافات ثقافية واجتماعية، برغم أن فعل اللعب في جوهره لغة إنسانية مشتركة. وأخيراً في المرحلة الثالثة، قام باقتناء ألعاب جديدة: «هنا أنا لا أجمع ذاكرة موجودة بالفعل، وإنما أبحث عن ذاكرة لم تولد بعد»، يضيف: «قادتني رحلة جمع الألعاب إلى سؤال أعمق: هل الذاكرة مرتبطة فقط بما حدث، أم أننا نصنع باستمرار ما سيصبح ذاكرة في المستقبل».

يمنح تصميم العمل والضوء والألوان الزاهية انطباعاً أولياً بالبهجة والبراءة، لكن يتسلل شعور ثقيل عند الاقتراب من العمل وتأمل ضياع ملامح الألعاب وملمسها الصلب، يعلق الهويدي: «لون اللعبة هو عنصر الدهشة والجذب الأول للطفل، لكن في هذا العمل يحدث تحول؛ فالألعاب تصهر ثم تتجمد لتكون كتلة صلبة. هذا التحول بالنسبة لي، يعكس تجربة الطفولة نفسها. فنحن عادة نستعيد الطفولة باعتبارها زمناً للفرح والبراءة، لكنها في الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك؛ فهي تحوي أيضاً لحظات من الخوف والحزن، والطفل يبني ذاكرته في المسافة بين بهجة اللون وقسوة التحول».

ألعاب شعبية

إذا كان سعد الهويدي ينطلق من ألعاب الطفولة بحثاً في الذاكرة وتحولاتها، فإن عبد الرحمن طه يتجه نحو الألعاب الشعبية بوصفها جزءاً من الهوية الثقافية والذاكرة الجمعية. يستلهم الفنان منها مفرداته البصرية بوصفها جزءاً من الذاكرة الجمعية والتراث المحلي. ومن بين هذه الألعاب تبرز لعبة «المدوان» الشهيرة في منطقة الحجاز، التي تناولها الفنان في نسختين مختلفتين. وتحمل الأولى عنوان «الاستقرار»، وهي مجسّم ضخم للعبة المدوان، يستعيد من خلال تكبير حجمها علاقتها بالطفولة والحنين، يقول: «أردت أن أقارن الإنسان باللعبة، فكلما شددنا حبلها وقفت وحين يرتخي الحبل أو نتركه تسقط وكذلك الإنسان، كلما بذل جهداً اشتد عوده، وكلما أهمل جوانب حياته سقط».

«مدوان النمو» (الفنان)

في «النمو»، نرى عدة نسخ من العمل، يضم كل منها أكثر من 1800 قطعة من «المدوان» التي تلتف محتضنة جذع نخلة: «كل قطعة هي تجربة سقوط أو فشل، وحين تكثر التجارب ويتكرر السقوط والوقوف مجدداً، يصبح الإنسان أكثر صلابة وقوة». ويشير الفنان إلى رمزية النخل «هي تجسيد للصمود والبقاء، وأيضاً تعد النخلة من رموز الوطن، ومن رموز المدينة المنورة الأرض التي نشأت عليها».

قواعد اللعبة

من الملاحظ أن مجموعة «المدوان» تتضمن رسائل فردية، لكن في عمله «الكيرم» ينتقل طه من التجارب الفردية إلى تجارب اجتماعية، حيث استخدم أحجار هذه اللعبة المشهورة في السعودية ذات الأصول الهندية. استوحى من قواعد اللعبة تفاضل قيمة الحجر الأحمر على الأسود والأبيض، راسماً مشاهد تناقش قواعد وممارسات اجتماعية.

«اللجنة» للفنان عبد الرحمن طه (الفنان)

في عمل «اللجنة»، نرى ثلاثة كراسي باللون الأسود يقابلهم كرسي باللون الأحمر، يشرح لنا: «في أي تجمع إنساني نجد شخصاً يمنح أو يكتسب القيمة الأكبر، ويصبح هو من يسن قواعد اللعبة أو الاجتماع». أما في عمل «المفتاح الرئيسي» فيتكون المشهد من مفتاح باللون الأحمر، يطرح العمل ما سمّاه طه «بقاعدة التواصل أو الوصول»، ويمكن قراءة العمل من زاويتين، إما أن يكون المفتاح هو الحل: كلمة طيبة أو هدية تفتح لك الباب الموصد، أو أن يكون المعضلة: سلطة أو مكانة اجتماعية بعيدة المنال وكذلك المفتاح.

الفنان عبد الرحمن طه (الفنان)

العمل الثالث في هذه السلسلة بعنوان «الإذن»، وهو تصميم على هيئة باب من أحجار اللعبة، ويصف طه دلالة الباب بقوله: «أي مجتمع مهما كان صغيراً يفرض عليك إذناً خاصاً للدخول»، ويضيف: «لطالما شغلتني فكرة أن الإنسان داخل لعبة متواصلة، محكوم أو يتحكم بقواعد اللعبة».

ينجذب طه لفكرة تكوين صورة كبيرة من قطع صغيرة، حيث لا يمكن قراءة العمل بوضوح إلا حين تنظر إليه من بعد، وعن ذلك يقول: «حين تجتمع آلاف القطع، يتلاشى الخاص مقابل قيمة ورسالة تطرحها الصورة الكلية. وهكذا يتكون النسيج الاجتماعي، من أشياء صغيرة وممارسات يومية قد لا ينتبه أحد لأهميتها، لكن حين تجتمع وتتراكم تكتسب قيمة ودلالة أعمق». يؤكد طه أن احجار «الكيرم» ما زالت تكون في خياله صوراً لمواضيع وممارسات اجتماعية، يتطلع إلى تحويلها مستقبلاً إلى أعمال فنية.