كم تمرين ضغط ينبغي أن تكون قادراً على أدائه حسب عمرك؟

يُعد تمرين الضغط من أبسط اختبارات القوة البدنية وأكثرها شيوعاً لقياس التحمل العضلي، إذ يعتمد على وزن الجسم فقط ويعكس مستوى قوة الجزء العلوي من الجسم وكفاءة العضلات.
وحسب موقع «فيري ويل هيلث» العلمي، فإن عدد مرات أداء هذا التمرين يختلف بشكل كبير حسب العمر، حيث تتراجع قوة الجزء العلوي من الجسم والقدرة على التحمل العضلي اللازمتين لأداء تمارين الضغط مع التقدم في السن.
فكم عدد تمارين الضغط التي يجب أن تكون قادراً على أدائها حسب عمرك؟
حددت المعايير المعتمدة من المجلس الأميركي للتمارين الرياضية (ACE) عدد مرات أداء تمارين الضغط حسب السن والجنس واللياقة البدنية كما يلي:
في الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاماً
- الرجال ذوو المستوى الممتاز من اللياقة: 36 مرة.
- الرجال ذوو المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: 16 مرة.
- النساء ذوات المستوى الممتاز من اللياقة: 30 مرة.
- النساء ذوات المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: 9 مرات.
في الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً
- الرجال ذوو المستوى الممتاز من اللياقة: 30 مرة.
- الرجال ذوو المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: 11 مرة.
- النساء ذوات المستوى الممتاز من اللياقة: 27 مرة.
- النساء ذوات المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: 7 مرات.
في الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاماً
- الرجال ذوو المستوى الممتاز من اللياقة: 25 مرة.
- الرجال ذوو المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: 9 مرات.
- النساء ذوات المستوى الممتاز من اللياقة: 24 مرة.
- النساء ذوات المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: 4 مرات.
في الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاماً
- الرجال ذوو المستوى الممتاز من اللياقة: 21 مرة.
- الرجال ذوو المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: 6 مرات
- النساء ذوات المستوى الممتاز من اللياقة: 21 مرة.
- النساء ذوات المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: مرة واحدة.
في الفئة العمرية من 60 إلى 69 عاماً
- الرجال ذوو المستوى الممتاز من اللياقة: 18 مرة.
- الرجال ذوو المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: 4 مرات.
- النساء ذوات المستوى الممتاز من اللياقة: 14 مرة.
- النساء ذوات المستوى البسيط إلى المتوسط من اللياقة: مرة واحدة.
وتُعد هذه الأرقام مؤشرات تقريبية للياقة البدنية وليست معايير طبية صارمة، إذ تختلف النتائج حسب الوزن ومستوى النشاط اليومي والخبرة السابقة في ممارسة تمارين المقاومة.