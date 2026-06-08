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6 أسباب شائعة لكثرة التبول ليلاً

تكرار التبول خلال الليل قد ينتج عن عدد من المشكلات الصحية (رويترز)
تكرار التبول خلال الليل قد ينتج عن عدد من المشكلات الصحية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

6 أسباب شائعة لكثرة التبول ليلاً

تكرار التبول خلال الليل قد ينتج عن عدد من المشكلات الصحية (رويترز)
تكرار التبول خلال الليل قد ينتج عن عدد من المشكلات الصحية (رويترز)

قد يعتقد كثيرون أن الاستيقاظ المتكرر ليلاً للتبول مجرد علامة طبيعية للتقدم في العمر، لكن الأطباء يؤكدون أن تكرار هذه الحالة، أكثر من مرة أو مرتين خلال الليل، قد ينتج عن أسباب صحية أو سلوكية تحتاج إلى الانتباه، وقد يرتبط أحياناً بمشكلات في النوم أو الهرمونات، أو حتى أمراض مزمنة.

وفيما يلي أبرز أسباب كثرة التبول ليلاً، وفق ما ذكره الدكتور ديفيد غارلي، المتخصص في اضطرابات النوم، لصحيفة «تلغراف» البريطانية:

شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم

من أكثر الأسباب شيوعاً تناول كميات كبيرة من السوائل في ساعات المساء، ما يؤدي إلى امتلاء المثانة أثناء النوم والحاجة المتكررة للاستيقاظ.

كما أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول تزيد من إنتاج البول، ما يضاعف المشكلة ويؤدي إلى اضطراب النوم.

ويؤكد غارلي أن تقليل السوائل قبل النوم بساعة أو أكثر قد يساعد، بشكل واضح، في تقليل هذه المشكلة، مع الحفاظ على الترطيب، خلال ساعات النهار.

تضخم البروستاتا لدى الرجال

مع التقدم في العمر، يعاني كثير من الرجال تضخماً طبيعياً في غدة البروستاتا، ما قد يضغط على مجرى البول ويُصعّب إفراغ المثانة بالكامل، مما يؤدي إلى زيادة عدد مرات التبول، خاصةً في الليل.

وفي معظم الحالات، يكون هذا التضخم حميداً وجزءاً طبيعياً من الشيخوخة. ومع ذلك، قد تُسبب أعراض مشابهة أحياناً سرطان البروستاتا. إذا كنت تستيقظ، بشكل متكرر، للتبول، وتلاحظ أيضاً صعوبة في بدء التبول، أو بذل جهد، أو ضعف تدفق البول، أو حاجة مُلحة ومفاجئة للتبول، فمن الأفضل استشارة طبيبك.

اضطرابات التنفس أثناء النوم

قد يكون الاستيقاظ المتكرر ليلاً للذهاب إلى الحمام مرتبطاً باضطراب في التنفس أثناء النوم، حيث يتعرض الشخص لانقطاعات متكررة في التنفس، دون أن يشعر بها بوضوح.

هذه الحالة تؤثر على عمق النوم، وتؤدي إلى اضطراب الهرمونات التي تُنظم إنتاج البول، ما يزيد من كميته خلال الليل. وغالباً ما يصاحبها الشخير الشديد أو الشعور بالإرهاق، خلال النهار، وقد ترتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

داء السكري وارتفاع مستوى السكر بالدم

من العلامات المبكرة المحتملة لمرض السكري كثرة التبول ليلاً ونهاراً، نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يدفع الجسم للتخلص من الغلوكوز الزائد عبر البول.

هذا يؤدي أيضاً إلى زيادة الشعور بالعطش، ما يدفع الشخص لشرب مزيد من السوائل ويزيد المشكلة سوءاً. وغالباً ما يترافق ذلك مع التعب المستمر أو فقدان الوزن غير المبرَّر.

التغيرات الهرمونية

تؤثر التغيرات الهرمونية أيضاً على التحكم في التبول، خصوصاً لدى النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وما بعده، حيث يؤدي انخفاض هرمون الأستروجين إلى زيادة حساسية المثانة وارتفاع الشعور بالحاجة المُلحة للتبول.

كما أن الهرمونات التي تساعد الجسم على تقليل إنتاج البول ليلاً، تقل فعاليتها مع التقدم في العمر لدى الجنسين، ما يجعل الاستيقاظ المتكرر أكثر شيوعاً.

ويمكن أن تساعد بعض العلاجات أو تمارين تقوية عضلات الحوض في تحسين الحالة.

تأثير بعض الأدوية

قد تؤدي بعض الأدوية إلى زيادة إنتاج البول، خصوصاً الأدوية المُدرّة للبول المستخدَمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو الكلى.

وتعمل هذه الأدوية على تقليل احتباس السوائل بالجسم، لكنها قد تُسبب كثرة التبول ليلاً إذا جرى تناولها في وقت متأخر من اليوم.

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6 مشكلات صحية قد يسببها تشغيل مكيف الهواء في أثناء النوم

تشغيل مكيف الهواء خلال النوم قد يتسبب في عدة مشكلات صحية (بيكسلز)
تشغيل مكيف الهواء خلال النوم قد يتسبب في عدة مشكلات صحية (بيكسلز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

6 مشكلات صحية قد يسببها تشغيل مكيف الهواء في أثناء النوم

تشغيل مكيف الهواء خلال النوم قد يتسبب في عدة مشكلات صحية (بيكسلز)
تشغيل مكيف الهواء خلال النوم قد يتسبب في عدة مشكلات صحية (بيكسلز)

مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ كثيرون إلى تشغيل مكيفات الهواء طوال الليل للحصول على نوم مريح.

ورغم أن الأجواء الباردة تساعد على تحسين جودة النوم، يُحذر أطباء من أن التعرض المستمر للهواء البارد والجاف لساعات طويلة قد يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية الشائعة، خصوصاً إذا كانت مكيفات الهواء غير نظيفة أو كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل مبالغ فيه.

وفيما يلي أبرز المشكلات الصحية التي قد تنتج عن تشغيل مكيف الهواء طوال الليل، حسبما نقله موقع «أونلي ماي هيلث»:

جفاف الحلق وانسداد الأنف عند الاستيقاظ

يعد جفاف الحلق وتهيج الأنف أو الشعور بانسداده من أكثر الشكاوى شيوعاً لدى الأشخاص الذين ينامون لساعات طويلة في غرف باردة.

ويرجع ذلك إلى انخفاض نسبة الرطوبة داخل الغرفة، مما يؤدي إلى جفاف الأغشية المبطنة للأنف والحلق. وتكون هذه الأعراض أكثر وضوحاً لدى المصابين بحساسية الأنف أو التهاب الجيوب الأنفية أو نزلات البرد المتكررة.

تيبس العضلات وآلام الرقبة

النوم مباشرةً تحت تيار الهواء البارد قد يزيد من تيبس العضلات، خصوصاً في منطقة الرقبة والكتفين وأسفل الظهر.

ويشير الأطباء إلى أن البرودة قد تؤدي إلى انقباض العضلات في أثناء النوم، مما يسبب شعوراً بالألم أو التصلب في اليوم التالي، وهو ما يختلط أحياناً على المرضى فيعتقدون أنه مشكلة عصبية أو إصابة في العمود الفقري.

جفاف الجلد وتهيج العينين

التعرض المستمر للهواء البارد والجاف قد يؤدي إلى فقدان الجلد جزءاً من رطوبته الطبيعية، مما يسبب الجفاف والحكة وتهيج البشرة.

وتزداد المشكلة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مثل الإكزيما أو البشرة الحساسة.

كما يشكو مستخدمو العدسات اللاصقة أحياناً من احمرار العينين أو الشعور بالحرقان أو الإحساس بوجود جسم غريب داخل العين بعد قضاء الليل في غرفة مكيفة.

تفاقم الحساسية بسبب المُرشِّحات غير النظيفة

عندما لا يتم تنظيف مُرشِّحات المكيفات بانتظام، قد تتراكم عليها الأتربة والعفن ومسببات الحساسية المختلفة.

ومع تشغيل الجهاز تنتشر هذه الجزيئات في الهواء داخل الغرفة، مما قد يؤدي إلى زيادة العطس والسعال وضيق التنفس والصفير الصدري لدى المصابين بالحساسية أو الربو.

لذلك يشدد الأطباء على أهمية الصيانة الدورية بوصفها جزءاً أساسياً من الوقاية وليست مجرد إجراء فني.

الصداع واضطراب النوم

يعتقد البعض أن خفض درجة الحرارة إلى مستويات متدنية جداً يساعد على نوم أفضل، لكن الواقع قد يكون عكس ذلك.

فانخفاض الحرارة بصورة مفرطة قد يتسبب في الاستيقاظ المتكرر خلال الليل دون أن يلاحظ الشخص ذلك، مما يؤدي في اليوم التالي إلى الشعور بالصداع والإرهاق وضعف التركيز وتقلب المزاج.

كما قد تؤدي البرودة والجفاف إلى تحفيز الصداع المرتبط بالجيوب الأنفية لدى بعض الأشخاص.

زيادة آلام المفاصل لدى كبار السن

يشير الأطباء إلى أن البرودة لا تسبب التهاب المفاصل، لكنها قد تجعل الأعراض الموجودة بالفعل أكثر إزعاجاً.

ويلاحظ كثير من كبار السن زيادة الشعور بتيبس المفاصل وآلام الركبتين والكتفين والأصابع عند النوم في غرف شديدة البرودة، خصوصاً إذا لم يستخدموا أغطية مناسبة في أثناء الليل.

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صحتك

أثبتت فاعليتها لدى 150 مريضاً... تغييرات يومية تساعد في السيطرة على السكري

شخص يُجري قياساً لمستوى السكر في الدم (أرشيفية - رويترز)
شخص يُجري قياساً لمستوى السكر في الدم (أرشيفية - رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أثبتت فاعليتها لدى 150 مريضاً... تغييرات يومية تساعد في السيطرة على السكري

شخص يُجري قياساً لمستوى السكر في الدم (أرشيفية - رويترز)
شخص يُجري قياساً لمستوى السكر في الدم (أرشيفية - رويترز)

في وقت تزداد فيه معدلات الإصابة بالسكري بشكل مقلق، يؤكد طبيب بريطاني أمضى أربعة عقود في ممارسة الطب العام أن المرض ليس بالضرورة حكماً مدى الحياة.

فبعد أن ساعد أكثر من 150 مريضاً على وضع المرض تحت السيطرة، كشف الدكتور ديفيد أونوين، الذي يعمل في عيادة نوروود، التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ساوثبورت ببريطانيا، لصحيفة «التليغراف» عن مجموعة من الخطوات الغذائية والسلوكية التي يرى أنها أحدثت فارقاً حقيقياً في حياة مرضاه، وغيَّرت نظرته هو نفسه إلى المرض.

وهذه الخطوات هي:

تقليل السكر والنشويات

يرى أونوين أن الخطوة الأهم تتمثل في الحد من الأطعمة التي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، وعلى رأسها الحلويات والبسكويت والمشروبات السكرية.

لكنه يُحذر أيضاً من بعض الأطعمة التي يعتقد كثيرون أنها صحية، مثل البطاطس المخبوزة والأرز الأبيض وحبوب الإفطار، موضحاً أنها تتحول سريعاً إلى سكر داخل الجسم وتؤدي إلى ارتفاعات حادة في مستوى الغلوكوز.

وحسب تجربته، فإن خفض استهلاك السكر والنشويات ساعد عديداً من المرضى على فقدان الوزن واستعادة النشاط وتحسين ضغط الدم ومستويات الدهون، فيما تمكن بعضهم من تقليل الأدوية أو الاستغناء عنها تماماً.

الإكثار من الخضراوات والبروتين

ينصح أونوين باستبدال الخضراوات الخضراء مثل البروكلي والفاصوليا الخضراء والكوسا، بالأرز والمعكرونة والبطاطس، مع الحفاظ على النكهات والصلصات المفضلة.

كما يؤكد أهمية الاعتماد على مصادر البروتين مثل الدجاج والبيض والأسماك والبقوليات واللحوم غير المصنعة، لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول وتقلل من تقلبات مستوى السكر في الدم.

واستشهد أونوين بدراسة أجراها مع فريقه على 186 مريضاً اتبعوا نظاماً منخفض الكربوهيدرات لمدة تقارب ثلاث سنوات، حيث نجح 51 في المائة منهم في الوصول إلى مرحلة سيطرة كاملة على المرض دون أدوية.

أما المرضى الذين بدأوا تغيير نمط حياتهم خلال السنة الأولى من التشخيص، فقد ارتفعت نسبة النجاح بينهم إلى 77 في المائة.

ويؤكد أن التدخل المبكر يمنح المرضى فرصة أكبر لتحقيق نتائج أفضل.

عدم الخوف من الدهون الصحية

يشير أونوين إلى أن كثيراً من المنتجات قليلة الدسم تحتوي على سكريات أو إضافات أخرى لتحسين المذاق، مما قد يؤثر سلباً على التحكم في مستويات السكر والوزن.

وفي المقابل، يرى أن الدهون الصحية الموجودة في الزبادي كامل الدسم وزيت الزيتون والمكسرات غير المملحة يمكن أن تكون جزءاً مهماً من نظام غذائي متوازن إذا تم تناولها باعتدال.

ويضيف أن هذه الأطعمة تساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول وقد تسهم في تحسين صحة القلب وخفض الدهون الضارة.

الحركة والنشاط البدني

يؤكد أونوين أن الحركة اليومية والنشاط البدني المنتظم، حتى لو اقتصر الأمر على المشي السريع بعد الوجبات، يمكن أن يحققا تأثيراً إيجابياً واضحاً في ضبط مستويات السكر.

متابعة التقدم باستمرار

يشدد أونوين على أهمية مراقبة التغيرات الصحية وعدم الاكتفاء بمتابعة الوزن فقط.

فقد لاحظ أن بعض المرضى رصدوا تحسنات أخرى مثل اختفاء مشكلات جلدية مزمنة وتحسن مستويات النشاط والطاقة.

كما ينصح بمتابعة محيط الخصر بوصفه مؤشراً مهماً على تحسن الحالة الصحية وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات السكري.

طلب الدعم من الأسرة والمجتمع

يوضح أونوين أن تغيير العادات الغذائية ليس أمراً سهلاً، خصوصاً في ظل انتشار الأطعمة المصنَّعة بشكل واسع.

لذلك يؤكد أن دعم الأسرة والأصدقاء يلعب دوراً مهماً في نجاح أي خطة غذائية طويلة الأمد.

ولهذا السبب ينظم أونوين في عيادته لقاءات جماعية أسبوعية للمرضى وأفراد أسرهم، يتم خلالها تبادل الخبرات وتعلم طرق إعداد وجبات صحية بطريقة سهلة ومستدامة.

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صحتك

مراهق مكتئب... السر قد يكمن في النوم أثناء الطفولة

قلة النوم في الطفولة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب في سن المراهقة (أرشيفية - رويترز)
قلة النوم في الطفولة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب في سن المراهقة (أرشيفية - رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مراهق مكتئب... السر قد يكمن في النوم أثناء الطفولة

قلة النوم في الطفولة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب في سن المراهقة (أرشيفية - رويترز)
قلة النوم في الطفولة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب في سن المراهقة (أرشيفية - رويترز)

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يعانون من قلة النوم بشكل مستمر خلال سنواتهم الأولى يواجهون خطراً أكبر للإصابة بالاكتئاب خلال مرحلة المراهقة.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد اعتمدت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة برمنغهام البريطانية، على تحليل بيانات أكثر من 15 ألف طفل شاركوا في دراسة طويلة الأمد تابعت نمو الأطفال منذ التسعينيات.

وتتبعت الدراسة عدد ساعات النوم الليلية للأطفال منذ عمر 6 أشهر وحتى 7 سنوات، قبل تقييم أعراض الاكتئاب لديهم في مراحل عمرية مختلفة امتدت من سن 12 عاماً وحتى 22 عاماً.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين عانوا من قصر مدة النوم بشكل مستمر بين عمر 6 أشهر و7 سنوات كانوا أكثر عرضة بنحو الضعف للإصابة بأعراض اكتئاب مرتفعة ومستمرة خلال مرحلتي المراهقة وبداية الرشد.

وقالت الدكتورة إيزابيل موراليس مونوز، الباحثة الرئيسية في الدراسة: «ما وجدناه هو أن الأطفال الذين عانوا من قلة النوم المستمرة كانت لديهم مخاطر أعلى بمقدار الضعف تقريباً للإصابة بمستويات مرتفعة ومستمرة من الاكتئاب خلال جميع الفترات الزمنية التي تمت دراستها بين المراهقة وبداية مرحلة البلوغ».

وأكدت الباحثة أن اضطرابات النوم العابرة تعد أمراً طبيعياً لدى الأطفال، موضحة أن الخطر يرتبط بالحالات المستمرة فقط، وأضافت: «مشكلات النوم المستمرة أثرت على نسبة صغيرة فقط من الأطفال المشاركين في الدراسة، وقد وجدنا أن هذا العدد الصغير من الأطفال الذين عانوا من قلة النوم بشكل مستمر خلال الطفولة واجه زيادة في احتمالات الإصابة بالاكتئاب خلال مرحلة المراهقة».

ونصح الباحثون الآباء باتباع مجموعة من الإجراءات لتحسين نوم الأطفال، تشمل تحديد مواعيد نوم مبكرة وثابتة، وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، وتشجيع النشاط البدني خلال النهار، وتهيئة بيئة هادئة ومريحة للنوم.

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