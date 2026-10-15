3 قتلى و5 مفقودين جراء فيضانات إسطنبول

لقي 3 أشخاص حتفهم، وفُقد 5 آخرون، جراء أمطار غزيرة بشكل استثنائي، شهدتها إسطنبول الأربعاء، هي الأشد منذ 8 عقود على الأقل، وتسببت بفيضانات واضطرابات في حركة الطيران وأضرار مادية واسعة، فيما تواصل المدينة الخميس جهود التعافي من تداعياتها، بحسب السلطات. وبدأت الأمطار الغزيرة تهطل على أكبر مدن تركيا صباح الأربعاء، وازدادت شدتها خلال النهار، ما تسبب بسيول جارفة وفوضى واسعة، فيما أظهرت مشاهد مصورة سيارات تجرفها المياه بقوة. وأشار محافظ المدينة داود غول إلى أنه تم تسجيل «أعلى مستوى من الهطولات في إسطنبول منذ بدء المديرية العامة للأرصاد الجوية بإعداد السجلات الرسمية عام 1942»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مسؤولون يزيلون الوحل من الطريق بجانب مركبة تضررت جراء الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار غزيرة في منطقة «أياز آغا» بمدينة إسطنبول يوم 15 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي منطقة كاغيتهانه، الواقعة في شمال إسطنبول، عُثر على جثة رجل بالقرب من حديقة عامة. وأفاد مكتب المحافظ بأن «إجراءات تحديد هوية الضحية جارية»، مشيراً إلى حصيلة بلغت 3 قتلى و4 مفقودين، فضلاً عن 3 جرحى لا تدعو حالهم إلى القلق. وأضاف: «يخضع 3 أشخاص حالياً للعلاج في المستشفى، ولا خطر على حياتهم». وقضى أحد الضحايا، وهو فتى يبلغ 14 عاماً، صعقاً بالكهرباء بعدما وطئت قدمه بركة مياه، فيما أفاد مسؤولون بفقدان 5 أشخاص آخرين. وفي منطقة بيكوز بالجانب الآسيوي من إسطنبول، ذكرت وكالة أنباء «دي إتش إيه» أن رجلا آخر توفي بعدما سقط في بئر أثناء محاولته تصريف المياه في موقع لبناء مدرسة. ولم يصدر تأكيد رسمي فوري لوفاته.

مركبات متضررة جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة في إسطنبول بتركيا يوم 15 أكتوبر 2026 (أ.ب)

مشاهد مروعة

ولاحظ مصوّر «وكالة الصحافة الفرنسية» أن فرق البلدية كانت تعمل الخميس على إزالة الركام من الشوارع التي أصبحت غير سالكة بسبب تراكم الأغصان والحطام والسيارات، بعضها فوق بعض في المياه الموحلة. وكان المحافظ أعلن مساء الأربعاء إغلاق المدارس في أنحاء إسطنبول حتى الاثنين، وحثّ السكان على عدم مغادرة منازلهم مساء «إلا للضرورة القصوى»، داعياً القاطنين في شقق سفلى إلى «قضاء الليل في طوابق أعلى وأكثر أماناً». كما دعا إلى الابتعاد عن مجاري الأنهر والأنفاق السفلية وغيرها من المناطق المعرضة لخطر الفيضانات.

عامل ينظف الطين ومياه الفيضانات من متجره عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة «أياز آغا» بمدينة إسطنبول يوم 15 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وأظهرت مشاهد مصورة، نُشرت على الإنترنت في وقت متأخر الأربعاء، صفّاً من السيارات المتوقفة في منطقة ساريير بشمال المدينة تدفعها السيول إلى مجرى من المياه الموحلة قبل أن تجرفها بعيداً. وشهدت مناطق في المدينة انقطاعاً في الكهرباء والمياه، خصوصاً في ساريير حيث شوهد أصحاب متاجر يحاولون إنقاذ بضائعهم من الوحول، بحسب صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية». وشهدت المناطق الشمالية والوسطى من الشطر الأوروبي لإسطنبول أعلى نسبة من الأضرار.

مركبات تسير على طريق غمرته المياه جزئياً أثناء هطول أمطار غزيرة في إسطنبول بتركيا يوم 14 أكتوبر 2026 (أ.ب)

فيضانات في مدن أخرى

وتسببت الأمطار الغزيرة في ولاية سكاريا القريبة بانهيار منزل من طابقين على ضفة مجرى مائي في منطقة صبنجة. ولم يسفر الحادث عن قتلى أو جرحى بعدما أُخلي المنزل في وقت سابق. وفي ولاية كوجالي المجاورة، فاض مجرى مائي في منطقة غبزة، وجرف سائقاً تمكنت فرق الطوارئ لاحقاً من إنقاذه باستخدام الحبال. وفي منطقة أخرى هي باشيسكيلي، أفادت تقارير بفقدان رجل بعدما جرفته مياه الفيضانات.

يسير سكان محليون بين مركبات منقلبة وحطام متناثر بعد فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في إسطنبول بتركيا يوم 15 أكتوبر 2026 (أ.ب)

وأعلنت وزارة النقل تحويل مسار 43 رحلة جوية كانت متجهة إلى مطار إسطنبول الأربعاء، إضافة إلى 3 رحلات متجهة إلى مطار صبيحة غوكتشن في الجانب الآسيوي، حيث عُلقت عمليات الإقلاع مؤقتاً بسبب الرياح القوية. وأنشأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) غرفة أزمة للتعامل مع الحوادث الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي تسببت حتى مساء الأربعاء بتسجيل 1277 حادثة فيضان، و15 انهياراً أرضياً، ومحاصرة 47 شخصاً، واقتلاع سقفي مبنيين. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا.