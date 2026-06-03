نتنياهو: لم ينته الأمر مع إيران لكنها أُضعفت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «الأمر لم ينته» مع إيران، لكنه أكد أنها تعرضت لإضعاف كبير، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية والأميركية على أهبة الاستعداد إذا اقتضت الحاجة.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إن إسرائيل والولايات المتحدة «متفقتان على النقاط الرئيسية» المتعلقة بإيران، خصوصاً منعها من امتلاك سلاح نووي أو تهديد إسرائيل به.

وقلل نتنياهو من الحديث عن خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً إن بينهما أحياناً «خلافات تكتيكية»، لكنهما «متفقان على الأمور الرئيسية».

وأضاف: «أحياناً، كما في أفضل العائلات، لدينا هذه الخلافات التكتيكية»، مشيراً إلى أنهما يجدان دائماً طريقة لحلها «كأصدقاء عظماء».

ووصف نتنياهو إيران بأنها «عدو يريد تدمير بلدنا ويريد تدمير بلدكم»، في إشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

كما أشاد بما سماه «الحصار العكسي» الأميركي على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنه «ضربة عبقرية» و«فعال للغاية».

ورداً على سؤال عما إذا كان وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائماً، قال نتنياهو إن هناك «لعبة تكتيكية» تجري، مضيفاً أن إيران تعرف ما قاله ترمب بشأن احتمال العودة إلى العمل العسكري إذا لزم الأمر.

وتابع: «إذا لزم الأمر، ستكون هناك عودة شاملة إلى العمل العسكري. إنه قرار الرئيس، وإسرائيل جاهزة، والقوات الأميركية جاهزة».

وأضاف: «أعتقد أن إيران يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار. إنهم يدركون أنهم يلعبون بالنار».

وفي وقت سابق اليوم أقر ترمب بأنه وصف نتنياهو بأنه «مجنون»، خلال مكالمة هاتفية شهدت توتراً وألفاظاً حادة على خلفية القتال في لبنان، في وقت كانت فيه واشنطن تسعى للتفاوض مع إيران لإنهاء الحرب.

وفي مقابلة بُثت الأربعاء ضمن بودكاست «بود فورس وان»، سُئل ترمب عن تقرير نشره موقع «أكسيوس» أفاد بأنه وصف نتنياهو بأنه «مجنون تماماً» واتهمه بنكران الجميل، فأجاب: «نعم، فعلت». وأضاف: «لن أقول إنني كنت غاضباً، لكنني كنت منزعجاً بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان».

وأكد ترمب أن علاقته بنتنياهو «جيدة للغاية»، لكنه أشار إلى أنه طلب منه وقف التصعيد، قائلاً: «في مرحلة ما قلت: يا بيبي، يجب أن نوقف هذا».

وكان موقع «أكسيوس» قد نقل عن مسؤول أميركي أن ترمب قال لنتنياهو خلال المكالمة الهاتفية يوم الاثنين: «أنت مجنون تماماً. لولاي لكنت في السجن. أنا أنقذك. الجميع يكرهونك الآن، والجميع يكرهون إسرائيل بسبب هذا».

ولم يعلق مسؤولون إسرائيليون علناً على المكالمة بعد نشر التقرير، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الخلاف بين الزعيمين لا ينبغي تضخيمه. كما رفض مكتب نتنياهو التعليق على تأكيد ترمب لما دار في الاتصال.

وتأتي هذه التصريحات بينما تصر إيران على أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير يجب أن يشمل وقف إطلاق النار في لبنان أيضاً، حيث تواصل إسرائيل عملياتها ضد «حزب الله» المدعوم من طهران.

ورغم التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية الاثنين، والذي دفع إسرائيل إلى التراجع عن مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل وقف هجمات «حزب الله» عبر الحدود، استمرت الأعمال العدائية في جنوب لبنان.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت الأربعاء عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، كما استهدفت سيارة جنوب بيروت، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة قال إنه يُرجح أن «حزب الله» أطلقها.

وأبدى ترمب انزعاجه عندما سُئل عما إذا كان نتنياهو قد «خدعه» ودفعه إلى مهاجمة إيران، رافضاً الاتهام ومهاجماً منتقديه. وقال: «أنا من بدأ ذلك، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي».

وأضاف: «هذا يتعلق بإسرائيل، لأنها ربما كانت ستكون أول من يتعرض للضرب. أقول لكم، لولاي لما كانت إسرائيل موجودة الآن».

وشدد ترمب على أن إسرائيل كانت ستكون في وضع أسوأ بكثير لو لم ينسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية ترمب الأولى، رفعت إيران مستويات تخصيب اليورانيوم وراكمت مخزونات من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من مستوى صنع السلاح، وهو ما تطالبها إدارة ترمب الآن بالتخلي عنه.

ويقول منتقدو ترمب إن إيران أصبحت أقرب إلى امتلاك قدرة نووية عسكرية بعد الانسحاب من الاتفاق، وإن التوصل إلى اتفاق جديد سيكون أكثر صعوبة.

وسبق لترمب أن استخدم لغة حادة تجاه إسرائيل في مناسبات سابقة، بينها قوله العام الماضي إن إسرائيل وإيران «لا تعرفان ماذا تفعلان بحق الجحيم».