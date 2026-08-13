هيغسيث: حصار إيران يمكن أن يستمر بلا نهاية

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية «لأجل غير مسمى»، في وقت تستعد واشنطن لإرسال حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.

وقال هيغسيث للصحافيين في بنما: «يمكن للبحرية الأميركية أن تواصل حصاراً كهذا إلى أجل غير مسمى، لأننا سنتناوب على إدخال السفن وإخراجها، كما فعلنا، وسنستمر في ذلك»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي إطار تعزيز الانتشار البحري الأميركي في المنطقة، ستُرسل حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط لتحل محل «يو إس إس أبراهام لنكولن»، ضمن خطة تناوب مقررة مسبقاً.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن عملية الاستبدال كانت مقررة قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف طاقم «أبراهام لنكولن»، التي أمضت أكثر من 250 يوماً في الانتشار.

وأمضت «أبراهام لنكولن» أكثر من 250 يوماً في الانتشار، بعدما غادرت سان دييغو في نوفمبر (تشرين الثاني) في مهمة كانت مخصصة للمحيط الهادئ، قبل تحويلها إلى الشرق الأوسط في يناير (كانون الثاني).

وشاركت الحاملة والطائرات الموجودة على متنها في حملة القصف الأميركية ضد إيران، التي أطلقت عليها واشنطن اسم «عملية الغضب الملحمي»، ثم انخرطت في فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وكان من المقرر أن تنتهي مهمة الحاملة في مايو (أيار)، لكن انتشارها مُدد مع استمرار العمليات العسكرية.

ويخدم على متن «أبراهام لنكولن» نحو خمسة آلاف بحار ومشاة بحرية. وأثارت مدة الانتشار وقلة التوقف في الموانئ مطالب من مشرعين بالحصول على معلومات بشأن ظروف المعيشة، والصحة النفسية للطاقم.

طائرة حربية أميركية تستعد للهبوط على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» الأميركية في 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إن الحاملة أمضت 200 يوم من دون التوقف في ميناء، مسجلة رقماً قياسياً في عدد الأيام المتتالية في البحر.

ووجّه بلومنتال رسالة إلى هيغسيث والقائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو، أشار فيها إلى تقارير عن نقص الإمدادات الأساسية، وتلوث المياه، ومشكلات في أنظمة السباكة، وتدهور الصحة النفسية، ومخاوف بشأن سلامة سطح الحاملة، واضطراب خدمة البريد.

وقال النائب الجمهوري مارلين ستوتزمان إنه سيطلب إحاطة من البنتاغون والإدارة، مضيفاً أن أفراد القوات المسلحة يجب أن يثقوا بأنهم يحصلون على الرعاية المناسبة.

وتحدثت تقارير أميركية أخرى عن نقص في الغذاء، وبعض مستلزمات النظافة، إلى جانب الإرهاق، وتراجع الحالة النفسية بين أفراد الطاقم.

وفي رد على هذه التقارير، قال هيغسيث، الخميس، إن الروايات عن سوء الظروف على متن «أبراهام لنكولن» جرى «تحريفها بالكامل».

وأضاف: «نحرص على أن تحصل كل سفينة وكل طاقم وكل قائد على كل ما يمكننا توفيره في كل لحظة»، مشيراً إلى أن بعض فترات الانتشار تكون أطول من غيرها.

وقال إن البحارة يعملون في «ظروف قاسية»، ومع عدد أقل من التوقفات في الموانئ، معرباً عن «الاحترام والامتنان» لما يقومون به.

ولم تعلن وزارة الدفاع موعد وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، أو موعد عودة «أبراهام لنكولن» إلى الولايات المتحدة.

كما لم ترد البحرية فوراً، بحسب «وول ستريت جورنال»، على طلب للتعليق بشأن الظروف على متن الحاملة.