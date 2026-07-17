عزيز مرقة: أعتبر نفسي ملحناً ولست مطرباً

قال الفنان الأردني عزيز مرقة إنه يرى نفسه مؤلفاً موسيقياً أو ملحناً وليس مطرباً، مؤكداً أن الغناء جلب له جمهوراً يعتز به وحياة مليئة بالسفر، وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه يستعد للمشاركة في افتتاح مهرجان «جرش» للثقافة والفنون بدورته الأربعين، وأن هويته الموسيقية تكمن في كونه فناناً لديه فضول دائم لخوض كل التجارب الموسيقية التي أرادها باعتباره مؤلفاً وملحناً ومغنياً ومنتجاً، قائلاً إنه يتطلع لتقديم عمل بأوركسترا كامل، وإن مشروعه «الراز» تحول لقفص بالنسبة له فتخلص منه، وبرغم تأليفه لعدد كبير من موسيقى الأفلام الوثائقية، فقد قرر التخلي عنها أيضاً بعد وقوع صدام بينه وبين بعض المخرجين.

قدم عزيز مرقة في أغنية {بوكيه ورد} مفردات جديدة صاغها بأسلوبه الموسيقي (حسابه على {فيسبوك})

وانتهى عزيز مرقة أخيراً من تصوير أغنية جديدة مع المطرب الشعبي المصري حودة بندق والتي صُورت بالساحل الشمالي، وعَدّها مرقة تجربة مهمة، حسبما يقول: «هويتي كوني فناناً تكمن في خوض مشروعات جديدة وهو ما قدمته في أغنية (دَقة) مع حودة بندق التي جمعت فيها بين أسلوبي الموسيقي الغربي الشرقي، وفي الوقت نفسه اللون الشعبي، وكانت تجربة مثيرة جداً لي، حيث وجدت نفسي أغني (شعبي) بالطريقة المصرية وأتقنتها، لا سيما أنني أُقيم في مصر منذ خمس سنوات وأُوجد بالشارع المصري بشكل دائم، وبالطبع كان حودة معي لتصحيح أي خطأ».

وكان مرقة قد ابتكر أسلوباً موسيقياً يسمى بـ«راز» جمع فيه بين موسيقى الجاز والروك والموسيقى الشرقية، لكنه يؤكد أنه تخلص منه: «(الراز) كان مشروع تخرجي في الجامعة، حيث كنت أرى فراغاً بالموسيقى الشرقية، فهي مليئة بالشجن وكان لها طابع واحد بالأغنية، وأنا بصفتي فناناً أريد أن أُحدث صرخة في موسيقاي، وشعرت بأن هذا مزيج رائع من الموسيقى الشرقية والغربية لكنه في وقت معين تحول لقفص، وكان لا بد من أن أتخلص منه». مؤكداً في الوقت نفسه سعيه لتقديم عمل بأوركسترا متكامل.

يشدد عزيز على أنه لا يمكن أن يستخدم الذكاء الاصطناعي في التأليف والتلحين (حسابه على {فيسبوك})

ويستعيد عزيز مرقة اللحظة التي غيرت مساره حين كان يدرس بالجامعة ويقارن كيف تغيرت أحلامه: «كنت أثق في أنني سأتجه نحو التأليف الموسيقي، وفي الوقت نفسه كنت سأمضي في الطريق الحكومي وربما أصبح مسؤولاً ثقافياً بالأردن، حتى دعاني صديق من بيرو للانضمام إلى فرقته الموسيقية، أتذكر لحظة عزفي على البيانو حين فكرت لماذا لا يكون لدي مشروعي الخاص، ولماذا لا أتوجه نحو الموسيقى فكانت لحظة التحول التي أوصلتني لما أنا عليه الآن».

ويقدم عزيز مرقة بأغنياته مفردات جديدة يصيغها بأسلوبه الموسيقي فتجتذب جمهوراً لافتاً من الشباب العربي على غرار أغنية «بوكيه ورد» التي يقول عن ظروف مولدها: «كنت أجلس على البيانو وأعزف موسيقى رقيقة وهادئة وقد شعرت بأنني أتكلم عن فتاة هي كل يوم بالشخصية نفسها، وبطبيعتي أكره الروتين، فوجدتني أغني (أنتي كل يوم نفس الشيء، نفس الأشياء اللي تحبيها، نفس القصة اللي بتحكيها)، ثم استكملت كلماتها مع الشاعر زيد خالد، والكتابة معه كانت شيئاً ممتعاً جداً، وقدمت الأغنية في حفل بالأردن كان مليئاً بالمشاعر والجمهور الوفي، وأحضرنا نحو ألف وردة أهديناها للجمهور».

يعتبر عزيز تقديم ديو أغنية {دقة} تجربة فنية مهمة (حسابه على {فيسبوك})

بين التلحين والغناء يصف الفنان عزيز مرقة نفسه بقوله: «طول عمري أراني ملحناً ولا أعد نفسي مطرباً، بل فناناً يحب الغناء، وقد وفر لي الغناء جمهوراً أحبه ويحبني، وحياة مليئة بالسفر والترحال، كما أن الغناء هو ما يمول المشاريع والأفكار التي أعمل عليها»، كما يُعد نفسه «منتجاً وصانع محتوى مرئياً ومسموعاً».

وحول رؤيته لواقع الأغنية العربية بين الانتشار السريع الذي تحققه والعمر القصير الذي تعيشه، يقول مرقة: «البعض فهم أن الأغنية الناجحة لا بد أن تكون مستفزة وسخيفة، وأنا أيضاً وقعت في هذا الفخ ودفعت ثمناً غالياً له رغم أنني كنت أشعر وقتها بأنني أقدم شيئاً خلّاقاً وجديداً، فوجدت نفسي أقلد الآخرين، وهذا أدى إلى فشل ثقيل على كل المستويات، فأعدت صياغة تفكيري ومراجعة نفسي، وكثيرون وقعوا في الخطأ نفسه».

لكن مرقة يبدي تفاؤله بـ«أننا وصلنا إلى نهاية المطاف لهذه الأغنيات (السخيفة) بالفعل»، مؤكداً أن «الفن البديل المتمثل فيما يقدمه مع فرق أخرى على غرار (كاريوكي) و(مسار إجباري) يجعلني أثق بنهاية ذلك، وأننا سنشهد قريباً جداً نقطة تحول قد تأتي منا أو عبر شباب أصغر يقدمون محتوى عميقاً».

يسعى عزيز مرقة لتقديم عمل فني بأوركسترا متكامل (حسابه على فيسبوك)

ووضع عزيز مرقة موسيقى لعدد كبير من الأفلام الوثائقية لكنه توقف عنها ويبرر ذلك بقوله: «كنت أحب موسيقى الأفلام لكنني لا أحب أن يطلب مني أحد أن أُغير شيئاً في رؤيتي للعمل، ما خلق صداماً بيني وبين مع بعض المخرجين، وبعد فترة طويلة قررت تنفيذ مشاريع أكون مسؤولاً عنها تماماً، وانسحبت من تأليف موسيقى الأفلام بعدما وجدتها غير مجدية نفسياً ومادياً».

ولا يخشى الفنان الأردني من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي بمجال الموسيقى والغناء، ويقول: «أهلاً وسهلاً به، فقد رأينا الـ(دي جيه) يحل محل الفرق الموسيقية و(الرابرز) يلفتون انتباه الجمهور عن المطربين الأصليين، والآن يأتي الذكاء الاصطناعي ويحاول أن يكون بديلاً للموسيقي، فبعض الأغنيات التي تنفذ من خلاله أو عبر (السونو) تحقق نجاحاً لافتاً»، مشدداً على «أنه لا يمكن أن يستخدم الذكاء الاصطناعي في تأليف أو تلحين أغنية». انسحبت من تأليف موسيقى الأفلام بعدما وجدتها غير مجدية نفسياً ومادياً