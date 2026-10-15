أميركا تقترح رفع التجميد عن أصول روسية لدفع محادثات إنهاء حرب أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5329775-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
أميركا تقترح رفع التجميد عن أصول روسية لدفع محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
أميركا تقترح رفع التجميد عن بعض الأصول السيادية الروسية في محاولة لإحياء محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية (أ.ب)
ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة اقترحت على الدول الأوروبية رفع التجميد عن بعض الأصول السيادية الروسية وتحويلها إلى كيان تشرف عليه واشنطن، في محاولة لإحياء محادثات إنهاء الحرب مع أوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن المندوبين الأوروبيين رفضوا الخطة، التي طرحها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
بموازاة ذلك، قال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن إدارة ترمب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على ما يُطلق عليها «سفن أسطول الظل» التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول منها روسيا وإيران وفنزويلا، في محاولة لخفض أسعار الشحن العالمية التي ارتفعت لمستويات حادة.
وتجري هذه المناقشات بعد أيام من قرار ترمب تعليق العقوبات على وقود الديزل الروسي، وهي خطوة قوبلت بوابل من الانتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والدول الأوروبية، وبعض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.
ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، وصف زيلينسكي وأعضاء مجلس الشيوخ هذه الخطوة بأنها هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها أن توفر لروسيا الأموال لمواصلة حربها في أوكرانيا.
وقال المسؤول الأميركي إن المحادثات الجديدة تركز على احتمال سماح الولايات المتحدة بتدفق «النفط المشروع» على متن سفن كانت خاضعة للعقوبات سابقاً. وهذا يعني شحنات النفط الخام أو المنتجات البترولية التي لم تفرض واشنطن عقوبات عليها، وليس شحنات النفط الروسية والإيرانية الخاضعة للعقوبات.
وأضاف المسؤول أن الهدف هو إخراج المزيد من المنتجات المكررة والنفط الخام من منطقة الخليج.
وذكر المسؤول أن الشركات الراغبة في استخدام السفن الخاضعة للعقوبات سيتعين عليها التقدم بطلب إلى وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت وزارة الطاقة إن أي خطوة لتخفيف العقوبات المفروضة على أسطول الظل لن تساعد روسيا في نقل الخام أو المنتجات النفطية. وأحالت وزارة الخزانة الأسئلة إلى وزارة الطاقة.
لكن ضغط ترمب من أجل ضخ الديزل الروسي في الأسواق العالمية سريعاً قد يضع ضغوطاً على الوزارتين للسماح بالشحن عبر تلك السفن.
وتشكّل أسعار النفط والوقود المرتفعة خطراً على ترمب في انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) إذ يأمل الجمهوريون في الحفاظ على الأغلبية في مجلسي الكونغرس.
ورفع ترمب العقوبات المفروضة على الديزل الروسي حتى السابع من أبريل (نيسان).
تمنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، الشفاء العاجل للبابا ليو الرابع عشر الذي خضع لعملية جراحية استُؤصلت خلالها عُقيدة سرطانية من رئته.
وقال الرئيس الأميركي لصحافيين على هامش جولة انتخابية في ولاية أريزونا: «أتمنى أن يتعافى البابا ليو. نحن نريد فقط أن نرسل له كل محبتنا وأطيب تمنياتنا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلن الفاتيكان، الأربعاء، أن البابا ليو الرابع عشر يتعافى «بشكل طبيعي» في أحد مستشفيات روما غداة خضوعه لعملية جراحية استُؤصلت خلالها عُقيدة سرطانية من رئته، في انتظار نتائج تحاليل ستحدد ما إذا كان المرض يتمدد في جسمه.
وأفاد بيان صادر عن أطباء البابا البالغ 71 عاماً بأن نتائج تحاليل الدم وصورة الصدر بالأشعة جاءت «ضمن المعدلات الطبيعية» لهذا النوع من التدخلات الجراحية، وأن البابا يتناول طعامه بشكل طبيعي، وقد عاود المشي في غرفته وأجرى تمارين للعلاج الطبيعي التنفسي. كما أشار الفاتيكان إلى أن «معنوياته جيدة».
وقال ترمب من بولهيد سيتي في أريزونا إن «الإصابة بالسرطان أمر بالغ الخطورة، لكن التشخيص يبدو جيداً. لا يسعني إلا أن أتمنى له الأفضل. تمنياتي لك بالشفاء العاجل».
وانتقد الرئيس الأميركي، في وقت سابق، بابا الفاتيكان بشأن دعواته إلى إنهاء الصراعات العالمية، فيما انتقد رأس الكنيسة الكاثوليكية المولود في الولايات المتحدة الإدارة الأميركية بسبب سياستها في مسألة الهجرة غير القانونية، وتدخّلها في فنزويلا، وحربها على إيران.
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الصحافيون وتهم التجسس... بين المساومات السياسية والعمل الاستخباري
الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي اتهمته روسيا بالتجسس خلال مثوله أمام محكمة بموسكو في أبريل 2024 (رويترز)
أعاد توقيف الصحافي الياباني يوكي إيماي في روسيا، الثلاثاء، فتح ملف العلاقة بين الصحافة والاستخبارات والمساومات الدولية. وتكشف السوابق التاريخية عن اتهامات مفبركة بحق صحافيين استُخدموا أوراق ضغط بين الدول، وعن حالات ثبت فيها تعاون أشخاص عملوا في الإعلام مع أجهزة استخبارات.
واعتُقل إيماي، مراسل صحيفة «هوكايدو شيمبون»، في سخالين، واتهمته السلطات الروسية بالتجسس، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية. ولا تثبت المعلومات المتاحة حتى الآن ارتباط احتجازه بصفقة تبادل أو مساومة سياسية. غير أن توقيفه يعيد إلى الواجهة تاريخاً من القضايا التي جمعت اتهامات التجسس ومفاوضات الإفراج عن المحتجزين.
غيرشكوفيتش: من السجن إلى صفقة تبادل
تُقدّم قضية الأميركي إيفان غيرشكوفيتش نموذجاً واضحاً لانتقال ملف صحافي إلى طاولة التفاوض. وأُوقف مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في روسيا في مارس (آذار) 2023، واتُّهم بالتجسس لصالح «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية (سي آي إيه) لجمع معلومات عن شركة أسلحة روسية، وهو اتهام نفاه الصحافي وصحيفته والحكومة الأميركية. وفي يوليو (تموز) 2024، صدر بحقه حكم بالسجن 16 عاماً.
وبحسب إذاعة «أوروبا الحرة/راديو ليبرتي»، أُطلق سراح غيرشكوفيتش في الأول من أغسطس (آب) 2024، ضمن مبادلة شملت أيضاً صحافيتها الروسية - الأميركية ألسو كورماشيفا، التي كانت قد حُكم عليها بالسجن ست سنوات ونصف السنة بتهمة نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش الروسي.
وكان بين العائدين إلى روسيا فاديم كراسيكوف، الذي وصفته السلطات التركية بأنه عقيد في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكان يقضي حكماً بالسجن المؤبد في ألمانيا لإدانته بقتل القائد الشيشاني السابق زليمخان خانغوشفيلي في برلين عام 2019.
أظهرت المبادلة كيف يمكن أن يدخل مصير صحافي محتجز في مفاوضات تشمل أشخاصاً مدانين بجرائم مختلفة، وتضع الحكومات أمام خيارات صعبة لاستعادة مواطنيها.
غونزاليس: من الاحتجاز في بولندا إلى الاستقبال في روسيا
في الصفقة نفسها، عاد إلى روسيا بابلو غونزاليس، المعروف أيضاً باسم بافيل روبتسوف، بعدما احتجزته بولندا في فبراير (شباط) 2022 للاشتباه في تجسسه لحساب موسكو. وكان يعمل صحافياً لوسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة «بوبليكو» وقناة «لا سيكستا».
وتناولت «الغارديان» قضيته في تحقيق بحث الشبهات المحيطة بعلاقاته بالاستخبارات العسكرية الروسية، واستقبال الرئيس فلاديمير بوتين له عند عودته. لكن هذه القرائن لا تقوم مقام حكم قضائي، وغونزاليس ينفي اتهامات التجسس.
باوكن: العمل لحساب الحكومة الصينية
حُكم على الأميركي توماس باوكن الثاني بالسجن سنتين في الأول من سبتمبر (أيلول) 2026، بعد إقراره بالعمل داخل الولايات المتحدة وكيلاً للحكومة الصينية دون الإخطار المطلوب للسلطات الأميركية، وفق وزارة العدل. وكان باوكن قد عمل صحافياً لدى وسائل إعلام حكومية صينية، بينها تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في» ووكالة «شينخوا»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
وبحسب وثائق القضية التي عرضتها الوزارة، شملت مهامه لقاء مصادر محتملة، وتزويدها بأجهزة اتصال، وإبلاغها بالمعلومات المطلوبة، ونقل تقاريرها إلى امرأة عُرفت باسم «كاثي». وتلقّى مقابل عمله معها 100 ألف دولار على الأقل.
وقال «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) إن باوكن أقرّ بالعمل بتوجيه وزارة أمن الدولة الصينية لتحديد أشخاص يُحتمل تجنيدهم.
وقال محاميه لوكالة «أسوشييتد برس» إن باوكن لم يزوّد الصين بمعلومات مصنّفة سرية، وإن الادعاء وافق على ذلك أمام المحكمة.
صفقة أميركية إيرانية تنهي احتجاز رضائيان
وفي إيران، يقدّم جيسون رضائيان، مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، مثالاً آخر على ارتباط مصير الصحافي بالتفاوض بين الدول. فقد اعتُقل في يوليو (تموز) 2014، وواجه اتهامات شملت التجسس والتعاون مع حكومات معادية، وخضع لمحاكمة مغلقة.
ونقلت «لجنة حماية الصحافيين»، وهي منظمة مستقلة تدافع عن حرية الصحافة ومقرها نيويورك، عن محاميته أن ملف القضية لم يتضمن أدلة تبرر الاتهامات. وأُفرج عنه في يناير (كانون الثاني) 2016 ضمن اتفاق لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران.
أوتيس: اعتراف بالإكراه وضغوط للإفراج عنه
وشهدت الحرب الباردة قضايا بارزة لتوقيف صحافيين بتهم التجسس، في سياق المواجهة بين واشنطن وموسكو وحلفائهما. ففي تشيكوسلوفاكيا، اعتُقل ويليام أوتيس، رئيس مكتب وكالة «أسوشييتد برس» في براغ، في أبريل (نيسان) 1951، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات.
وبحسب تقرير نشرته الوكالة عام 2012، تعرّض أوتيس للعزل والحرمان من النوم والطعام لإجباره على الاعتراف، فيما كانت شهادات المحاكمة ونتيجتها معدّة سلفاً.
وأثار اعتقاله أزمة مع واشنطن، التي فرضت قيوداً تجارية وعلى السفر ضد تشيكوسلوفاكيا. وبعد ضغوط دبلوماسية واقتصادية، صدر عفو عنه في مايو (أيار) 1953، فعاد إلى الولايات المتحدة واستأنف عمله لدى الوكالة في تغطية الأمم المتحدة.
دانيلوف: اتهام بالتجسس وتسوية بين واشنطن وموسكو
وفي موسكو، اعتقلت السلطات السوفياتية نيكولاس دانيلوف، مراسل مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، في 30 أغسطس (آب) 1986، واتهمته بالتجسس. وبحسب برقية للسفارة الأميركية منشورة ضمن وثائق وزارة الخارجية، كان أحد معارفه السوفيات قد سلّمه حزمة قال إنها تحتوي على قصاصات صحافية. وبعد افتراقهما، أوقفه رجال أمن وفتحوا الحزمة، فعثروا فيها على خريطتين تحملان تصنيف «سري»، وفق الرواية التي نقلتها البرقية عن دانيلوف. واعتبرت واشنطن توقيفه رداً على اعتقال غينادي زاخاروف، الموظف السوفياتي لدى الأمم المتحدة، بتهمة التجسس في نيويورك قبل أسبوع.
وبعد أسابيع من المفاوضات، سُمح لدانيلوف بمغادرة الاتحاد السوفياتي من دون محاكمة، ضمن تسوية شملت عودة زاخاروف إلى بلاده والإفراج عن المعارض السوفياتي يوري أورلوف، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة، وفق وكالة «رويترز».
الاستخبارات تحت غطاء الصحافة
جمع البريطاني كيم فيلبي بين العمل الصحافي والنشاط الاستخباري؛ إذ عمل في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني «إم آي 6»، ونقل معلومات إلى الاتحاد السوفياتي. وخلال إقامته في بيروت، عمل مراسلاً لـ«الأوبزرفر» و«الإيكونوميست» البريطانيتين. وبحسب الأرشيف الوطني البريطاني، توثّق ملفاته مواجهته بأدلة عمالته في يناير (كانون الثاني) 1963، وتقديمه اعترافاً جزئياً، قبل فراره إلى موسكو في العام نفسه.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 1968، نشرت صحيفة «إزفيستيا» السوفياتية وثائق قالت إنها تكشف عن صلات صحافيين ومحررين بريطانيين بجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني «إم آي 6»، وهي اتهامات قوبلت بالنفي آنذاك.
وبعد عقود، أعاد تحقيق أعدّه الكاتب جيريمي دانز لـ«بي بي سي»، ونُشر عام 2013، فحص تلك الوثائق، ونقل عن مؤرخين وصحافيين سابقين تأكيدهم صحتها. كما نقل التحقيق عن المؤرخ أليستير هورن إقراره بإدارة ثلاثة عملاء لحساب الاستخبارات البريطانية أثناء عمله مراسلاً لـ«ديلي تلغراف» في ألمانيا خلال الخمسينات. ورجّح الباحث في تاريخ الاستخبارات ستيفن دوريل أن يكون العميل المزدوج جورج بليك قد نقل الوثائق إلى السوفيات.
وتكشف هذه القضايا كيف يمكن أن تتحوّل تهم التجسس إلى أدوات ضغط سياسي، وكيف استُخدم العمل الصحافي، في حالات موثّقة، غطاءً لنشاط استخباري. ويقتضي التمييز بين هذه الوقائع فحص الأدلة وطبيعة النشاط وظروف المحاكمة في كل قضية. فالاتهام الرسمي لا يكفي لإثبات التجسس، وصفقات التبادل تكشف أولويات الدول أكثر مما تحسم حقيقة الاتهامات.