«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

أعلنت القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران بهما في مضيق هرمز، عقب اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولة المرور عبر «مسار جنوبي غير مصرح به» و«تحت إشراف ضباط وبدعم مقاتلات عسكرية أميركية».

وأضاف البيان أن الناقلتين انفجرتا على بعد مسافة قصيرة من ناقلتين انفجرتا في وقت سابق. ووفقاً للقوات البحرية، فإن ست ناقلات اندلعت بها النيران وغرقت منذ أمس الأحد.

إلى ذلك، أفادت هيئتان بحريتان بريطانيتان بإصابة ناقلة نفط يوم الاثنين بـ«مقذوف غير محدد» خلال خروجها من مضيق هرمز؛ ما تسبب في نشوب حريق بغرفة المحركات من دون إصابات بشرية.

وقالت «هيئة عمليات التجارة البحرية (يو كاي إم تي او)» إن «مسؤول أمن إحدى ناقلات النفط أفاد بأن السفينة تعرضت لاستهداف بمقذوف غير محدد خلال إبحارها للخروج (من هرمز)؛ ما أدى إلى نشوب حريق في غرفة المحركات».

وأضافت: «لم يبلغ عن إصابات بشرية، وتأكدت سلامة جميع أفراد الطاقم»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهتها، قالت شركة «فانغارد» البريطانية للأمن البحري إن ناقلة النفط التي تحمل اسم «أون فينيكس (ON PHOENIX)» وترفع علم بنما استُهدفت على بعد نحو 3 أميال بحرية (نحو 5.6 كيلومتر) من سواحل سلطنة عمان.

وأشارت إلى أن «المقذوف أصاب غرفة محركات السفينة؛ ما تسبب في اندلاع حريق على متنها»، مشيرة إلى سلامة الطاقم.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط) 2026، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتستهدف بانتظام السفن التي تحاول عبوره من دون إذنها.

ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وساعدت ناقلات النفط على عبور المضيق الذي كان يمر عبره عادة قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي.