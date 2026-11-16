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شؤون إقليمية

«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)
تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)
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«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)
تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)

أعلنت القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران بهما في مضيق هرمز، عقب اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولة المرور عبر «مسار جنوبي غير مصرح به» و«تحت إشراف ضباط وبدعم مقاتلات عسكرية أميركية».
وأضاف البيان أن الناقلتين انفجرتا على بعد مسافة قصيرة من ناقلتين انفجرتا في وقت سابق. ووفقاً للقوات البحرية، فإن ست ناقلات اندلعت بها النيران وغرقت منذ أمس الأحد.

إلى ذلك، أفادت هيئتان بحريتان بريطانيتان بإصابة ناقلة نفط يوم الاثنين بـ«مقذوف غير محدد» خلال خروجها من مضيق هرمز؛ ما تسبب في نشوب حريق بغرفة المحركات من دون إصابات بشرية.

وقالت «هيئة عمليات التجارة البحرية (يو كاي إم تي او)» إن «مسؤول أمن إحدى ناقلات النفط أفاد بأن السفينة تعرضت لاستهداف بمقذوف غير محدد خلال إبحارها للخروج (من هرمز)؛ ما أدى إلى نشوب حريق في غرفة المحركات».

وأضافت: «لم يبلغ عن إصابات بشرية، وتأكدت سلامة جميع أفراد الطاقم»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهتها، قالت شركة «فانغارد» البريطانية للأمن البحري إن ناقلة النفط التي تحمل اسم «أون فينيكس (ON PHOENIX)» وترفع علم بنما استُهدفت على بعد نحو 3 أميال بحرية (نحو 5.6 كيلومتر) من سواحل سلطنة عمان.

وأشارت إلى أن «المقذوف أصاب غرفة محركات السفينة؛ ما تسبب في اندلاع حريق على متنها»، مشيرة إلى سلامة الطاقم.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط) 2026، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتستهدف بانتظام السفن التي تحاول عبوره من دون إذنها.

ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وساعدت ناقلات النفط على عبور المضيق الذي كان يمر عبره عادة قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي.

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«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)
تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)
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TT

«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)
تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)

أعلنت القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران بهما في مضيق هرمز، عقب اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولة المرور عبر «مسار جنوبي غير مصرح به» و«تحت إشراف ضباط وبدعم مقاتلات عسكرية أميركية».
وأضاف البيان أن الناقلتين انفجرتا على بعد مسافة قصيرة من ناقلتين انفجرتا في وقت سابق. ووفقاً للقوات البحرية، فإن ست ناقلات اندلعت بها النيران وغرقت منذ أمس الأحد.

إلى ذلك، أفادت هيئتان بحريتان بريطانيتان بإصابة ناقلة نفط يوم الاثنين بـ«مقذوف غير محدد» خلال خروجها من مضيق هرمز؛ ما تسبب في نشوب حريق بغرفة المحركات من دون إصابات بشرية.

وقالت «هيئة عمليات التجارة البحرية (يو كاي إم تي او)» إن «مسؤول أمن إحدى ناقلات النفط أفاد بأن السفينة تعرضت لاستهداف بمقذوف غير محدد خلال إبحارها للخروج (من هرمز)؛ ما أدى إلى نشوب حريق في غرفة المحركات».

وأضافت: «لم يبلغ عن إصابات بشرية، وتأكدت سلامة جميع أفراد الطاقم»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهتها، قالت شركة «فانغارد» البريطانية للأمن البحري إن ناقلة النفط التي تحمل اسم «أون فينيكس (ON PHOENIX)» وترفع علم بنما استُهدفت على بعد نحو 3 أميال بحرية (نحو 5.6 كيلومتر) من سواحل سلطنة عمان.

وأشارت إلى أن «المقذوف أصاب غرفة محركات السفينة؛ ما تسبب في اندلاع حريق على متنها»، مشيرة إلى سلامة الطاقم.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط) 2026، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتستهدف بانتظام السفن التي تحاول عبوره من دون إذنها.

ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وساعدت ناقلات النفط على عبور المضيق الذي كان يمر عبره عادة قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي.

مواضيع
مضيق هرمز نفط بريطانيا
شؤون إقليمية

إيران ترهن تفتيش مواقعها النووية المتضررة بانتهاء الحرب وتلبية شروطها

صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)
صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

إيران ترهن تفتيش مواقعها النووية المتضررة بانتهاء الحرب وتلبية شروطها

صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)
صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب الشرق الأوسط وتلبية الولايات المتحدة شروطها.

جاءت التصريحات بعد أيام على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لاتّخاذ خطوات تتيح استئناف عمليات التفتيش المُعلَّقة منذ حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل عندما استهدفت الولايات المتحدة كذلك مواقع نووية إيرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة مُتَلفزة بُثّت، أمس الأحد: «لن نتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى المنشآت قبل تلبية شروط إيران وانتهاء الحرب بشكل دائم»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

تعرّضت المنشآت النووية الإيرانية للاستهداف مجدداً، أثناء حرب الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، عندما أدت ضربات أميركية إسرائيلية إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة بوشهر النووية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن لم يُسمح لهم بالوصول إلى مواقع أخرى تعرّضت للقصف؛ بينها فوردو ونطنز وأصفهان.

المفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (أرشيفية-رويترز)

وعَدَّ غريب آبادي أن طلب الوكالة تفتيش المنشآت المتضررة «يهدف، على الأرجح، لتقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية».

ولم تحقق الجهود الرامية لوضع حد لحرب الشرق الأوسط أي تقدّم يُذكر. وتشمل مطالب طهران من الجانب الأميركي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة ورفع العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأفاد مسؤولون إيرانيون بأن المحادثات بشأن برنامج طهران النووي ستأتي في مرحلة لاحقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الجيش الأميركي رصد مكافأة قدرها 20 مليون دولار لقاء أي معلومات عن برنامج إيران النووي، في خطوة وصفتها طهران بـ«البغيضة».

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شؤون إقليمية

«الحرس الثوري» يشتبك مع جماعة كردية معارضة قرب الحدود العراقية

عناصر من «حزب الحياة الحرة الكردستاني» خلال تدريب في أربيل شمال العراق يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)
عناصر من «حزب الحياة الحرة الكردستاني» خلال تدريب في أربيل شمال العراق يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)
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«الحرس الثوري» يشتبك مع جماعة كردية معارضة قرب الحدود العراقية

عناصر من «حزب الحياة الحرة الكردستاني» خلال تدريب في أربيل شمال العراق يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)
عناصر من «حزب الحياة الحرة الكردستاني» خلال تدريب في أربيل شمال العراق يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)

اشتبكت قوات «الحرس الثوري» الإيراني مع عناصر من «حزب الحياة الحرة الكردستاني» الكردي الإيراني المعارض، بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية، وفقاً لبيانات صادرة عن الطرفين يوم الأحد.

وقال «الحرس الثوري» إنه أحبط محاولة تسلل لمجموعة تابعة لحزب الحياة الحرة الكردستاني كانت تُخطط لتنفيذ أعمال «إرهابية» داخل الأراضي الإيرانية، وضبط بحوزتها كميات من الأسلحة والمعدات والمواد المتفجرة.

ولم يحدد بيان «الحرس الثوري» الإيراني متى وقع الاشتباك، لكن حزب الحياة الحرة الكردستاني قال إن أحد أعضائه قُتل يوم الأربعاء الماضي بعد أن «نُصب كمين» لمجموعة من المقاتلين من قبل قوات «الحرس الثوري» في سرداشت، غرب إيران.

ولدى حزب الحياة الحرة الكردستاني وجماعات كردية إيرانية معارضة أخرى قواعد في شمال العراق، استهدفتها إيران بشكل متكرر منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وفي الأيام الأولى للحرب، أعلنت بعض الجماعات الكردية أنها تخطط لشن غارة على إيران بدعم من الولايات المتحدة، لكن تم التخلي عن الخطة لاحقاً.

 

 

 

 

 

 

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