تراجعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، غير أن استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران والاضطرابات التي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز حدّا من خسائر الأسعار، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتاً، أو 0.65 في المائة، إلى 85.45 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.17 في المائة، إلى 92.98 دولار للبرميل.

وقالت مصادر في السوق، الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 5.28 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني). كما زادت مخزونات البنزين 5.12 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، بما فيها الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 351 ألف برميل.

لكن التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أبقت تراجع الأسعار محدوداً، مع تجدد الهجمات المتبادلة واتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

وأعلنت قوة دفاع البحرين، الأربعاء، اعتراض هجمات جوية إيرانية استهدفت البلاد، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، في تصعيد جديد جاء بعد يوم من تبادل واشنطن وطهران الضربات.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، مع تصاعد المواجهة الأميركية الإيرانية، رغم استمرار المحادثات بين إيران والوسطاء في سلطنة عُمان وقطر. كما عززت الهجمات التي استهدفت سفناً تعبر مضيق هرمز المخاوف من تعطل الإمدادات.

واستهدفت طائرات مسيرة إيرانية، الثلاثاء، منظومة رادار عسكرية أميركية في البحرين، وردت الولايات المتحدة بضربات استهدفت موقعاً لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية.

وفي حادث منفصل، تعرضت ناقلة للغاز البترولي المسال لهجوم بمقذوف أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان، الاثنين، ما اضطر طاقمها إلى إخلاء السفينة.

وقال محللون لدى مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) في مذكرة صدرت الثلاثاء، إنه رغم احتمال استمرار تعافي الإمدادات الإقليمية عبر مسارات بديلة، فإن أحدث بيانات حركة السفن تشير إلى أن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها لا تزال غير ممكنة في ظل الظروف الراهنة.