قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، توهين كانتا باندي، يوم الأربعاء، إن الهيئة تواصل دراسة مقترحات لتعزيز آلية التداول بالهامش، لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتُراجع الهيئة الإطار التنظيمي لآلية التداول بالهامش، التي تتيح للمستثمرين شراء الأسهم باستخدام أموال مقترَضة من شركات الوساطة، في مسعى لتحقيق التوازن بين نمو التداول بالرافعة المالية والحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار الأسواق، وفق «رويترز».

وكانت الهيئة قد اقترحت، في وقت سابق، توسيع مصادر التمويل وتخفيف المتطلبات التشغيلية المفروضة على شركات الوساطة ضِمن إطار التداول بالهامش، لكنها تدرس حالياً فرض ضمانات إضافية؛ من بينها احتمال وضع قيود على فتح مراكز تداول جديدة مموَّلة بالهامش في الأسهم التي تتجاوز فيها مستويات انكشاف المستثمرين حداً معيناً مرتبطاً بنسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر.

وفي سياق متصل، قال باندي إن تنامي مخاطر الهجمات السيبرانية يستدعي وجود مبررات اقتصادية قوية قبل اتخاذ أي خطوة لتمديد ساعات التداول بالأسواق، مضيفاً أنه لا يرى أن تمديد ساعات التداول في الهند قابل للتطبيق خلال الوقت الراهن.

يأتي الجدل بشأن تمديد ساعات التداول في وقت تدرس فيه بورصات عالمية ومشاركون في الأسواق إتاحة التداول لفترات أطول، أو على مدار الساعة تقريباً؛ لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق، والاستجابة للطلب المتزايد على التداول عبر المناطق الزمنية المختلفة.

وتبدأ جلسة التداول الاعتيادية في سوق الأسهم الهندية عند الساعة 9:15 صباحاً، وتنتهي عند الساعة 3:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وكانت بورصة «إن إس إي إنترناشيونال إكستشينج» الهندية قد أعلنت، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تمديد ساعات التداول إلى 23.5 ساعة يومياً.