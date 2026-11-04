الكرملين يعول على مواصلة واشنطن جهود الوساطة في التسوية الأوكرانية

ساد الترقب الأوساط الروسية بعد ظهور نتائج التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وركزت وسائل إعلام حكومية على «الهزيمة القوية» لإدارة الرئيس دونالد ترمب، وفقاً للعنوان الذي كررته غالبية المؤسسات الإعلامية. ومع أن الكرملين أعرب في أول تعليق رسمي عن أمل بألا تؤثر النتائج على مواقف الإدارة الأميركية تجاه ملف التسوية والعلاقات مع موسكو، إلا أن تعليقات متشائمة برزت على مستوى محللين وصفوا سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ بأنه «السيناريو الأسوأ» بالنسبة إلى روسيا.

وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن بلاده تأمل في أن «يواصل ترمب جهوده في حفظ السلام بعد انتخابات الكونغرس الأميركي».

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية حققت رزمة من الإنجازات على هذا الصعيد، كان أحدثها «نجاح جهود ميلانيا ترمب في حفظ السلام والعمل الإنساني»، في إشارة إلى الدور الذي لعبته السيدة الأولى في الولايات المتحدة لإنجاز هدنة أوليشكي الإنسانية.

نهج ترمب

قال بيسكوف رداً على سؤال الصحافيين حول النتائج: «يواصل الرئيس ترمب ممارسة صلاحياته. ونأمل بصدق أن يواصل جهوده في حفظ السلام. هناك تطوراتٌ جارية، وستُعقد الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية قريباً».

بوتين مستقبلاً مبعوثَي ترمب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الكرملين بموسكو يوم 5 سبتمبر (رويترز)

وعند سؤاله عما إذا كان الكونغرس سيتدخل لعرقلة تحركات الرئيس الأميركي، أجاب الناطق الروسي بأن «هذا شأنٌ داخلي أميركي داخلي، نحن نأمل بأن الأمور ستسير على ما يرام».

في السياق ذاته، جاء تعليق السياسي غريغوري كاراسين، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد (الشيوخ)، الذي أكد أن الرئيس الأميركي «من غير المرجح أن يغير مساره السياسي بعد انتخابات الكونغرس». وأكد على قناعته بأن ترمب «سيواصل النهج نفسه الذي اتبعه حتى الآن في القضايا الخارجية والداخلية».

مخاوف من تداعيات سلبية

في المقابل، رجّح خبراء تداعيات سلبية للغاية على العلاقة مع موسكو، وحيال الصراع الروسي - الأوكراني. وتوقّع بافيل شوميلوف أن «تضعف قبضة ترمب على السلطة بعد انتخابات التجديد النصفي».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحاً نظيره الأميركي دونالد ترمب بمناسبة «قمة ألاسكا» 15 أغسطس 2025 (رويترز)

ومع إشارته إلى تداعيات فوز الديمقراطيين في مجلس النواب على ملف العقوبات المفروضة على روسيا في إطار عرقلة أي مساع لتخفيف بعض القيود أو إلغائها، إلا أن الخبير أشار إلى «نقطة أخرى مهمة، وهي أن الأغلبية في مجلس النواب تعني السيطرة عليه، بينما لا تُوفر الأغلبية في مجلس الشيوخ هذه السيطرة». وأضاف: «ترمب سيفقد السيطرة على مجلس النواب، لكنه سيظل يحتفظ بصلاحيات كبيرة على مجلس الشيوخ. فهذا المجلس يُقر القوانين الفيدرالية، ويُصادق على التعيينات الرئاسية والمعاهدات الدولية، ويُجري محاكمات العزل، ويُمثل مصالح الولايات». وأشار الخبير إلى أن نائب الرئيس سوف يحتفظ برئاسة مجلس الشيوخ على الأرجح.

في غضون ذلك، أشارت يوليا دافيدوفا، الأستاذة المشاركة في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، إلى أن خسارة حزب الرئيس لمقاعد في انتخابات التجديد النصفي أمر شائع في الولايات المتحدة. وتعد دافيدوفا أن فوز الديمقراطيين يزيد من خطر الخلافات حول الميزانية وإغلاق الحكومة. وفي الوقت نفسه، سيحول دون تطبيق مبادرات ضريبية جذرية، وارتفاع غير منضبط في الإنفاق الحكومي. ووفقاً للخبيرة، فإن هذا الوضع السياسي سيزيد من دون شك من حدة النقاشات حول سقف الدين والضرائب والإنفاق الاجتماعي.

وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي في أنكوريج يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

في الوقت نفسه، يعتقد المحلل ياروسلاف كاباكوف، أن هذا يعني بالنسبة للولايات المتحدة مواجهة ترمب لعقبات سياسية كثيرة، بينها التحقيقات، والصراع حول الميزانية، والرسوم الجمركية، والسياسة الخارجية، بينما سيتقلص هامش إطلاق مبادرات إدارية جديدة بشكل حاد.

والأهم بالنسبة إلى روسيا يكمن في احتمال أن يصيب «شلل» سلطة ترمب، بالإضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بمدى قدرة الإدارة على الحفاظ على نافذة لعقد اتفاقيات اقتصادية. ومع توقع الخبراء تراجعاً في سلطة ترمب، فإن السؤال الأبرز هو عن «مدى هذا التراجع».

ارتياح أوكراني

مع انتظار اتضاح الموقف الرسمي في أوكرانيا، بدا الارتياح واضحاً في تعليق بعض الخبراء. ورأى ألكسندر ليونوف، مدير مركز «بنتا للأبحاث السياسية»، أنه بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، من المرجح أن تكون اتصالات الولايات المتحدة مع روسيا محدودة.

جانب من لقاء جمع ترمب وبوتين على هامش أعمال «قمة العشرين» في أوساكا بشهر يونيو 2019 (رويترز)

وأضاف: «يمكننا الآن مناقشة ما إذا كانت المساعدات لأوكرانيا ستُستأنف وحجمها. إلا أن النتيجة الرئيسية التي يمكن تأكيدها بوضوح هي أن التقارب مع روسيا لن يكون ممكناً بعد الآن. من الواضح أن فرص (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، على سبيل المثال، في مناقشة مشاريع اقتصادية مشتركة مع ترمب عبر (كيريل) ديميتريف ستتضاءل، على ما أعتقد. لذلك، من المرجح أن يتم تقليص هذا النهج».

ووفقاً له، قد يبدأ الكونغرس بالضغط على روسيا بشأن المبادرات التشريعية في أعقاب الهجمات الروسية المطولة على قطاع الطاقة الأوكراني ومقتل المدنيين.