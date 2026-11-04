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العالم الولايات المتحدة​

الكرملين يعول على مواصلة واشنطن جهود الوساطة في التسوية الأوكرانية

موسكو تترقب تداعيات «السيناريو الأسوأ» وسط توقعات بتخفيف اندفاعة ترمب تجاه روسيا

بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
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الكرملين يعول على مواصلة واشنطن جهود الوساطة في التسوية الأوكرانية

بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)

ساد الترقب الأوساط الروسية بعد ظهور نتائج التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وركزت وسائل إعلام حكومية على «الهزيمة القوية» لإدارة الرئيس دونالد ترمب، وفقاً للعنوان الذي كررته غالبية المؤسسات الإعلامية. ومع أن الكرملين أعرب في أول تعليق رسمي عن أمل بألا تؤثر النتائج على مواقف الإدارة الأميركية تجاه ملف التسوية والعلاقات مع موسكو، إلا أن تعليقات متشائمة برزت على مستوى محللين وصفوا سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ بأنه «السيناريو الأسوأ» بالنسبة إلى روسيا.

وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن بلاده تأمل في أن «يواصل ترمب جهوده في حفظ السلام بعد انتخابات الكونغرس الأميركي».

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية حققت رزمة من الإنجازات على هذا الصعيد، كان أحدثها «نجاح جهود ميلانيا ترمب في حفظ السلام والعمل الإنساني»، في إشارة إلى الدور الذي لعبته السيدة الأولى في الولايات المتحدة لإنجاز هدنة أوليشكي الإنسانية.

نهج ترمب

قال بيسكوف رداً على سؤال الصحافيين حول النتائج: «يواصل الرئيس ترمب ممارسة صلاحياته. ونأمل بصدق أن يواصل جهوده في حفظ السلام. هناك تطوراتٌ جارية، وستُعقد الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية قريباً».

بوتين مستقبلاً مبعوثَي ترمب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الكرملين بموسكو يوم 5 سبتمبر (رويترز)

وعند سؤاله عما إذا كان الكونغرس سيتدخل لعرقلة تحركات الرئيس الأميركي، أجاب الناطق الروسي بأن «هذا شأنٌ داخلي أميركي داخلي، نحن نأمل بأن الأمور ستسير على ما يرام».

في السياق ذاته، جاء تعليق السياسي غريغوري كاراسين، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد (الشيوخ)، الذي أكد أن الرئيس الأميركي «من غير المرجح أن يغير مساره السياسي بعد انتخابات الكونغرس». وأكد على قناعته بأن ترمب «سيواصل النهج نفسه الذي اتبعه حتى الآن في القضايا الخارجية والداخلية».

مخاوف من تداعيات سلبية

في المقابل، رجّح خبراء تداعيات سلبية للغاية على العلاقة مع موسكو، وحيال الصراع الروسي - الأوكراني. وتوقّع بافيل شوميلوف أن «تضعف قبضة ترمب على السلطة بعد انتخابات التجديد النصفي».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحاً نظيره الأميركي دونالد ترمب بمناسبة «قمة ألاسكا» 15 أغسطس 2025 (رويترز)

ومع إشارته إلى تداعيات فوز الديمقراطيين في مجلس النواب على ملف العقوبات المفروضة على روسيا في إطار عرقلة أي مساع لتخفيف بعض القيود أو إلغائها، إلا أن الخبير أشار إلى «نقطة أخرى مهمة، وهي أن الأغلبية في مجلس النواب تعني السيطرة عليه، بينما لا تُوفر الأغلبية في مجلس الشيوخ هذه السيطرة». وأضاف: «ترمب سيفقد السيطرة على مجلس النواب، لكنه سيظل يحتفظ بصلاحيات كبيرة على مجلس الشيوخ. فهذا المجلس يُقر القوانين الفيدرالية، ويُصادق على التعيينات الرئاسية والمعاهدات الدولية، ويُجري محاكمات العزل، ويُمثل مصالح الولايات». وأشار الخبير إلى أن نائب الرئيس سوف يحتفظ برئاسة مجلس الشيوخ على الأرجح.

في غضون ذلك، أشارت يوليا دافيدوفا، الأستاذة المشاركة في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، إلى أن خسارة حزب الرئيس لمقاعد في انتخابات التجديد النصفي أمر شائع في الولايات المتحدة. وتعد دافيدوفا أن فوز الديمقراطيين يزيد من خطر الخلافات حول الميزانية وإغلاق الحكومة. وفي الوقت نفسه، سيحول دون تطبيق مبادرات ضريبية جذرية، وارتفاع غير منضبط في الإنفاق الحكومي. ووفقاً للخبيرة، فإن هذا الوضع السياسي سيزيد من دون شك من حدة النقاشات حول سقف الدين والضرائب والإنفاق الاجتماعي.

وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي في أنكوريج يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

في الوقت نفسه، يعتقد المحلل ياروسلاف كاباكوف، أن هذا يعني بالنسبة للولايات المتحدة مواجهة ترمب لعقبات سياسية كثيرة، بينها التحقيقات، والصراع حول الميزانية، والرسوم الجمركية، والسياسة الخارجية، بينما سيتقلص هامش إطلاق مبادرات إدارية جديدة بشكل حاد.

والأهم بالنسبة إلى روسيا يكمن في احتمال أن يصيب «شلل» سلطة ترمب، بالإضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بمدى قدرة الإدارة على الحفاظ على نافذة لعقد اتفاقيات اقتصادية. ومع توقع الخبراء تراجعاً في سلطة ترمب، فإن السؤال الأبرز هو عن «مدى هذا التراجع».

ارتياح أوكراني

مع انتظار اتضاح الموقف الرسمي في أوكرانيا، بدا الارتياح واضحاً في تعليق بعض الخبراء. ورأى ألكسندر ليونوف، مدير مركز «بنتا للأبحاث السياسية»، أنه بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، من المرجح أن تكون اتصالات الولايات المتحدة مع روسيا محدودة.

جانب من لقاء جمع ترمب وبوتين على هامش أعمال «قمة العشرين» في أوساكا بشهر يونيو 2019 (رويترز)

وأضاف: «يمكننا الآن مناقشة ما إذا كانت المساعدات لأوكرانيا ستُستأنف وحجمها. إلا أن النتيجة الرئيسية التي يمكن تأكيدها بوضوح هي أن التقارب مع روسيا لن يكون ممكناً بعد الآن. من الواضح أن فرص (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، على سبيل المثال، في مناقشة مشاريع اقتصادية مشتركة مع ترمب عبر (كيريل) ديميتريف ستتضاءل، على ما أعتقد. لذلك، من المرجح أن يتم تقليص هذا النهج».

ووفقاً له، قد يبدأ الكونغرس بالضغط على روسيا بشأن المبادرات التشريعية في أعقاب الهجمات الروسية المطولة على قطاع الطاقة الأوكراني ومقتل المدنيين.

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ناخبون يقفون بطابور للإدلاء بأصواتهم داخل مركز اقتراع في «أوفرلاند بارك» بولاية كانساس الأميركية يوم 3 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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ناخبون يقفون بطابور للإدلاء بأصواتهم داخل مركز اقتراع في «أوفرلاند بارك» بولاية كانساس الأميركية يوم 3 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
ناخبون يقفون بطابور للإدلاء بأصواتهم داخل مركز اقتراع في «أوفرلاند بارك» بولاية كانساس الأميركية يوم 3 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة «أسوشييتد برس (أ.ب)» أن المرشحين الديمقراطيين حققوا تقدماً ملحوظاً بين فئات ديمغرافية رئيسية من الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مستعيدين بذلك كثيراً من المكاسب التي حققها الرئيس دونالد ترمب بين القواعد الانتخابية التقليدية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأظهر استطلاع آراء الناخبين، الذي أجرته وكالة «أسوشييتد برس»، وشمل أكثر من 100 ألف ناخب في جميع الولايات الـ50، أن الناخبين الشباب مالوا بقوة نحو اليسار.

وجاء أداء المرشحين الديمقراطيين بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً هذا العام أفضل بكثير من مستوى الدعم الذي حظيت به نائبة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الديمقراطية كامالا هاريس، من هذه الفئة في استطلاع «أ.ب - فوكاست» الذي أجرته الوكالة عام 2024.

كما اتجه الناخبون الذين تعود أصولهم إلى بلدان ناطقة بالإسبانية، والذين مالوا أيضاً إلى تأييد ترمب في عام 2024، نحو الديمقراطيين هذا العام، وكذلك الناخبون السود، لا سيما الرجال منهم.

وأيد عدد كبير من الناخبين المعتدلين المرشحين الديمقراطيين على مستوى الولايات المتحدة، بعدما أعربت الغالبية العظمى منهم عن اعتقادها أن الكونغرس لا يبذل جهوداً كافية لفرض الضوابط والتوازنات على صلاحيات الرئيس. وكان هؤلاء الناخبون عاملاً مهماً في فوز الديمقراطيين بعدد من سباقات مجلس الشيوخ الرئيسية.

وفي ظل تأكيد غالبية الناخبين أن التضخم تسبب لهم ولأسرهم في أعباء اقتصادية «معتدلة» على أقل تقدير خلال العام الماضي، فقد اتجه الناخبون الذين قلّ دخل أسرهم السنوي في عام 2025 عن 50 ألف دولار إلى الابتعاد عن الجمهوريين، مقارنة بمواقفهم في انتخابات عام 2024.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة «أسوشييتد برس» أن نحو 7 من كل 10 ناخبين تقل أعمارهم عن 30 عاماً على مستوى البلاد قالوا إنهم أيدوا «المرشح الديمقراطي» في السباق المحلي لمجلس النواب الأميركي، مقابل نحو 3 من كل 10 صوّتوا لمصلحة «المرشح الجمهوري». ويمثّل ذلك تحوّلاً كبيراً مقارنة بانتخابات عام 2024، عندما كانت أصوات الناخبين الأصغر سناً شبه مقسمة بالتساوي بين دونالد ترمب وكامالا هاريس.

كما صوّتت الغالبية العظمى من الناخبين الذين شاركوا في انتخابات التجديد النصفي لأول مرة، وهي فئة غالبيتها من الشباب، لمصلحة «المرشح الديمقراطي».

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العالم الولايات المتحدة​

570 مليون دولار... تكساس تُسجل «أغلى سباق انتخابات كونغرس» في ولاية أميركية

جيمس تالاريكو وجينا هينوجوسا يحتفلان بفوزهما في تكساس (رويترز)
جيمس تالاريكو وجينا هينوجوسا يحتفلان بفوزهما في تكساس (رويترز)
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570 مليون دولار... تكساس تُسجل «أغلى سباق انتخابات كونغرس» في ولاية أميركية

جيمس تالاريكو وجينا هينوجوسا يحتفلان بفوزهما في تكساس (رويترز)
جيمس تالاريكو وجينا هينوجوسا يحتفلان بفوزهما في تكساس (رويترز)

حقّق الديمقراطي جيمس تالاريكو، في سنّ 37 عاماً، الثلاثاء، إنجازاً بفوزه على كين باكستون وانتزاعه المقعد الوحيد للتجديد في مجلس الشيوخ في ولاية تكساس، معقل المحافظين المحسوب على دونالد ترمب.

وتزامن ذلك مع انتخاب الديمقراطية جينا هينوجوسا لمنصب حاكم الولاية، متغلبةً على الحاكم الجمهوري الحالي غريغ أبوت. ولم يحقّق الديمقراطيون أي فوز في أي انتخابات على مستوى الولاية منذ أكثر من 30 عاماً.

لكن هذا لم يكن الأمر الوحيد اللافت حول انتخابات الولاية، فتكساس سجلت أغلى سباق انتخابي «غير رئاسي» في تاريخ الولايات المتحدة.

إنفاق قياسي

وأصبحت ولاية تكساس مركز الثقل المالي في انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، فحسب أحدث بيانات شركة «أد إمباكت» (AdImpact)، تجاوز الإنفاق الإعلاني في السباق بين الجمهوري باكستون والديمقراطي تالاريكو حاجز الـ573 مليون دولار، ليصبح أغلى سباق غير رئاسي في التاريخ الأميركي.

وتجاوز هذا الرقم بذلك نظيره القياسي السابق المسجل في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية أوهايو عام 2024، والبالغ 542.7 مليون دولار.

و«AdImpact» هي شركة رائدة ومتخصصة في تتبع الإعلانات وتحليل البيانات التنافسية في الولايات المتحدة.

تأثير إيلون ماسك

وقبل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، بلغ الإنفاق على الإعلانات السياسية خلال هذه الدورة الانتخابية نحو 11.6 مليار دولار، لتصبح أغلى دورة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 8.9 مليار دولار في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وانتخابات الرئاسة لعام 2024 التي أُنفق خلالها نحو 11.2 مليار دولار على الإعلانات السياسية.

وأنفق الملياردير الأميركي إيلون ماسك ما يقرب من نصف مليار دولار في دورة انتخابات التجديد النصفي هذه، ما يجعله أكبر متبرع مُعلن عنه في السياسة الأميركية الحديثة. وأنفق ماسك مبالغ طائلة خصوصاً في ولاية تكساس؛ حيث يقيم وحيث يتخذ مقراً لأجزاء من محفظة أعماله التجارية الضخمة.

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العالم الولايات المتحدة​

من أصول مصرية وفلسطينية ولبنانية... وجوه عربية تفوز في انتخابات الكونغرس

عبد الرحمن السيد يتحدث خلال حفل نظمه الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان لمتابعة نتائج الانتخابات في ديترويت (إ.ب.أ)
عبد الرحمن السيد يتحدث خلال حفل نظمه الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان لمتابعة نتائج الانتخابات في ديترويت (إ.ب.أ)
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من أصول مصرية وفلسطينية ولبنانية... وجوه عربية تفوز في انتخابات الكونغرس

عبد الرحمن السيد يتحدث خلال حفل نظمه الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان لمتابعة نتائج الانتخابات في ديترويت (إ.ب.أ)
عبد الرحمن السيد يتحدث خلال حفل نظمه الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان لمتابعة نتائج الانتخابات في ديترويت (إ.ب.أ)

شهدت انتخابات التجديد النصفي الأميركية فوز عدد من المرشحين من أصول عربية بمقاعد في الكونغرس والمجالس التشريعية للولايات، في نتائج عززت حضور الجالية العربية في الحياة السياسية الأميركية.

وتصدر الفائزين عبد الرحمن السيد، الذي أصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، إلى جانب رشيدة طليب وآدم حموي ودارين لحود، فيما حققت آبر قواس فوزاً في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك.

عبد الرحمن السيد... أول مسلم يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي

وحقق الديمقراطي عبد الرحمن السيد فوزاً في سباق مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، متغلباً على منافسه الجمهوري مايك روجرز، وفق النتائج التي أعلنتها وسائل إعلام أميركية، من بينها «رويترز» و«أسوشييتد برس».

ويُعد السيد، البالغ 42 عاماً، أول مسلم يُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي. وهو ابن مهاجرين مصريين، وعمل سابقاً مسؤولاً للصحة العامة في ولاية ميشيغان، قبل دخوله المنافسة السياسية على المستوى الفيدرالي.

وركزت حملته الانتخابية على خفض تكاليف المعيشة للأسر العاملة، وتوسيع التغطية الصحية، والحد من نفوذ الشركات في السياسة الأميركية. كما تبنى مواقف معارضة للمساعدات العسكرية الأميركية غير المشروطة لإسرائيل، وانتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشارت «رويترز» إلى أن فوزه أبقى المقعد في أيدي الديمقراطيين، بعد قرار السيناتور الديمقراطي غاري بيترز عدم الترشح مجدداً. كما شكلت النتيجة محطة بارزة في مسيرة الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.

آدم حموي... طبيب مصري يدخل مجلس النواب عن نيوجيرسي

وفاز الطبيب الأميركي من أصول مصرية آدم حموي بمقعد الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي بمجلس النواب، متغلباً على منافسه الجمهوري غريغ ميلي، وفق ما أعلنته وكالة «أسوشييتد برس».

ويُعد حموي أول شخص من أصول مصرية يُنتخب لعضوية مجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي، كما أصبح أول مسلم يمثل الولاية في الكونغرس الأميركي، حسب تقارير إعلامية تناولت النتيجة.

آدم حموي وهو يتحدث خلال مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» قبل اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

وحموي طبيب متخصص في الجراحة التجميلية والترميمية، وخدم بصفته جراحاً عسكرياً في الجيش الأميركي خلال حرب العراق. كما شارك في تقديم الرعاية الطبية لجرحى الحرب في قطاع غزة خلال عامي 2024 و2025، وعمل في مهمات إنسانية في عدد من الدول.

ووفق صحيفة «ذا ناشيونال»، حصل حموي على نحو 74 في المائة من الأصوات في السباق الانتخابي، ليحصد المقعد الذي شغر مع تقاعد النائبة الديمقراطية بوني واتسون كولمان.

رشيدة طليب تحتفظ بمقعدها في ميشيغان

واحتفظت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، بمقعدها في مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة في ولاية ميشيغان، بعد فوزها في الانتخابات، وفق توقعات وكالة «أسوشييتد برس».

وتُعد طليب، المولودة في مدينة ديترويت عام 1976 لأبوين فلسطينيين، من أبرز الوجوه ذات الأصول العربية في الكونغرس الأميركي. وكانت قد دخلت مجلس النواب للمرة الأولى عام 2019، لتصبح أول امرأة فلسطينية أميركية تنتخب لعضويته.

رشيدة طليب تتحدث خلال مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة 18 أكتوبر 2023 بالقرب من مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)

وتواصل طليب بذلك تمثيل دائرتها التي تضم مناطق في مدينة ديترويت ومحيطها، بعدما احتفظت بمقعدها في الانتخابات السابقة أيضاً.

دارين لحود... الجمهوري من أصول لبنانية يفوز بولاية جديدة

وفي ولاية إلينوي، فاز الجمهوري دارين لحود بإعادة انتخابه عن الدائرة السادسة عشرة في مجلس النواب، متغلباً على منافسه الديمقراطي بول نولي، وفق ما أعلنته وكالة «أسوشييتد برس».

ويستعد لحود، الذي انتُخب للمرة الأولى عام 2015، لبدء ولايته السابعة في الكونغرس. وهو نجل السياسي الجمهوري راي لحود، الذي شغل منصب وزير النقل الأميركي في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكان عضواً في مجلس النواب.

دارين لحود (حسابه على إكس)

وتعود أصول عائلة لحود إلى بلدة إيطو في قضاء زغرتا شمال لبنان، إذ هاجر أجداده من جهة والده إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر، واستقروا في مدينة بيوريا بولاية إلينوي. وكان والده راي لحود قد تحدث عن جذور العائلة اللبنانية في مقابلة مع مركز ميلر التابع لجامعة فرجينيا.

آبر قواس... أول فلسطينية أميركية تدخل مجلس شيوخ ولاية نيويورك

وعلى مستوى الولايات، فازت المرشحة الديمقراطية آبر قواس بمقعد الدائرة الثانية عشرة في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، لتصبح أول فلسطينية أميركية تنتخب لعضوية المجلس التشريعي في الولاية، وفق تقارير إعلامية أميركية.

وقواس، وهي ابنة لاجئين فلسطينيين ومنظمة مجتمعية من مدينة نيويورك، خاضت السباق عن دائرة تضم مناطق في حي كوينز، من بينها أستوريا ولونغ آيلاند سيتي وسنيسايد.

ويُشار إلى أن المقعد الذي فازت به قواس هو في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، وليس في مجلس الشيوخ الفيدرالي الأميركي في واشنطن.

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