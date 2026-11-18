انتزع الديمقراطيون مقعداً جديداً في مجلس الشيوخ بفوز ماري بيلتولا في ألاسكا على حساب السيناتور الجمهوري دان سوليفان، لتكون بذلك الولاية الأخيرة التي تُحسم فيها انتخابات مجلس الشيوخ بعد أسبوعين من الانتخابات النصفية.

وبهذا الفوز، يرتفع عدد المقاعد التي تتمتع بها الكتلة الديمقراطية في المجلس إلى 56 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين، بعدما نجح الحزب في انتزاع 9 مقاعد من حزب الرئيس دونالد ترمب. رقم مهم لكنه لا يزال بعيداً عن رقم الـ60 صوتاً التي يحتاج إليها حزب الغالبية لوقف العرقلة من حزب الأقلية. وبهذا تصبح بيلتولا أول امرأة من سكان ألاسكا الأصليين تُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ عن الولاية، وأول ديمقراطية تفوز بمقعد مجلس الشيوخ في ألاسكا منذ عام 2008.

المرشح الجمهوري لمقعد مجلس الشيوخ في ألاسكا دان سوليفان يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقد سعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى التشكيك في انتخابات الولاية، متهماً الديمقراطيين بالتلاعب بالمرشحين بعد ظهور اسم مرشح آخر على بطاقة الاقتراع يحمل الاسم نفسه للسيناتور الجمهوري دان سوليفان، مع اختلاف بسيط في الاسم الثلاثي. وعدّ ترمب أن الأمر محاولة لتضليل الناخبين وانتزاع الفوز من المرشح الجمهوري، وسط تقارير تحدثت عن دور محتمل لناشطين ديمقراطيين في تشجيع المرشح الآخر على خوض السباق، وهو ما نفته حملة بيلتولا.

قيادات مجلس النواب

يأتي هذا في حين يختار الديمقراطيون اليوم قياداتهم في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتمكن زعيمهم حكيم جيفريز من الاحتفاظ بمنصبه رغم تحفظ عدد من التقدميين. وبهذا يمهد جيفريز الطريق أمام توليه رئاسة مجلس النواب في الكونغرس الجديد الذي تُعقد أولى جلساته في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل.

زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز داخل الكونغرس يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ويرافق جيفريز ضمن مجموعة القيادات الديمقراطية كل من: كاثرين كلارك، التي يُتوقع أن تصبح أول امرأة تتولى منصب زعيمة الغالبية في مجلس النواب، وبيت أغيلار الذي سيصبح أول أميركي من أصول لاتينية يتولى منصب مسؤول الغالبية عن ضبط التصويت وحشد الأصوات الديمقراطية. أما جيفريز، ففي حال فوزه المرتقب برئاسة المجلس، فسيكون أول أميركي من أصول أفريقية يجلس على مقعد رئيس مجلس النواب.

تحديات داخلية

فوز بيلتولا والانتصار المرتقب لجيفريز لا يعنيان أن طريق الديمقراطيين خالية من التحديات. فالحزب يعيش حالة من التجاذب الداخلي مع تنامي نفوذ الجناح التقدمي، الذي يطالب بتغيير لا يقتصر على هزيمة الجمهوريين، بل يشمل أيضاً نهج القيادة الديمقراطية وأولوياتها.

ويواجه جيفريز في مجلس النواب ضغوطاً من ناشطين تقدميين يتهمونه بالاقتراب من مصالح كبار المانحين، وباتخاذ مواقف مؤيدة لإسرائيل، وعدم التصدي بالقدر الكافي لسياسات ترمب.

النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز أمام الكونغرس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقد لخّصت النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز جوهر الخلاف، مشيرة إلى أن المسألة ليست بشأن شخص جيفريز بقدر ما ستقدمه قيادته من تعهدات. ويطالب عدد من الديمقراطيين بأجندة أعلى طموحاً في ملفات مثل الرعاية الصحية وتكاليف المعيشة، إلى جانب مواقف أكبر تشدداً تجاه الحرب على إيران، والمساعدات العسكرية لإسرائيل. وهي ضغوط دفعت جيفريز إلى تكثيف لقاءاته مع مختلف أجنحة الحزب، وطرح أولويات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، والحد من نفوذ المال في السياسة.

زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر داخل الكونغرس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

أما في مجلس الشيوخ، فيواجه زعيم الديمقراطيين، تشاك شومر، تحدياً مباشراً من السيناتور كريس فان هولن، الذي يسعى إلى انتزاع منصبه في الانتخابات الداخلية المقررة يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقد برر فان هولن ترشحه بأن الناخبين طالبوا بتغيير يتجاوز سياسات ترمب، إلى تغيير النهج السياسي القائم. ولم يتردد في انتقاد تدخل شومر ولجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية للحزب، متهماً إياهما بالانحياز إلى جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ومصالح شركات العملات المشفرة ضد مرشحين تقدميين فازوا لاحقاً بمقاعد في مجلس الشيوخ.

السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن في الكونغرس يوم 16 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ويواجه الحزب كذلك خلافاً جوهرياً بشأن العلاقة بإسرائيل؛ إذ يدعو فان هولن إلى تقييد المساعدات العسكرية الأميركية لها، بينما يواصل شومر معارضة الجهود الرامية إلى وقف تسليم الأسلحة.

ورغم تأكيد شومر امتلاكه الأصوات الكافية للاحتفاظ بمنصبه، فإن هذه المواجهة تكشف عن حجم التحديات التي تنتظر الديمقراطيين. فالحزب الذي نجح في توحيد صفوفه انتخابياً، سيكون عليه الآن التوفيق بين أجنحته المختلفة، والاتفاق على أجندة تجمع بين معالجة هموم الناخبين، ومواجهة البيت الأبيض. وهي مهمة قد تكون أعقد من الفوز نفسه بالغالبية.