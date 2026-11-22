فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 258 مقعدا في مجلس النواب الأميركي عقب انتخابات التجديد النصفي التي أجريت هذا الشهر، ليحصدوا أكبر أغلبية يحققها أي من الحزبين في المجلس منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الديمقراطيين حصلوا على مقعدهم رقم 258 في مجلس النواب للعام المقبل اليوم الأحد بعدما هزم الديمقراطي عن ولاية نورث كارولاينا تشاك هوبارد منافسه الجمهوري. وما زالت أربع دوائر في المجلس المؤلف من 435 مقعدا من دون حسم.

وأشار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك، الذي يُتوقع أن يصبح أول رئيس أسود للمجلس، إلى هذا الإنجاز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب «ضمن الديمقراطيون في مجلس النواب للتو أكبر أغلبية حققها أي حزب في الكونغرس خلال هذا القرن».

وأكد الفوز الكاسح للديمقراطيين في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب حجم الاستياء بين الناخبين من إدارة الرئيس دونالد ترمب للاقتصاد ومن قراره شن حرب على إيران في فبراير (شباط)، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وأظهرت استطلاعات الرأي المتتالية قلق الناخبين إزاء تكاليف المعيشة وغضبهم من طريقة تعامل ترامب مع هذه القضية.

وتشير سجلات الكونغرس إلى أن الديمقراطيين فازوا آخر مرة بعدد 258 مقعدا في 1992، وحصلوا على 257 في 2008. أما الجمهوريون فقد بلغت ذروة أغلبيتهم في مجلس النواب 247 مقعدا خلال الدورة 114 للكونغرس بين 2015 و2017.

ورغم أن الديمقراطيين سيحظون العام المقبل بأكبر أغلبية لأي حزب منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، فإن بعض فترات القرن العشرين شهدت أغلبيات أكبر بكثير. فقد احتفظ الديمقراطيون بعدد 313 مقعدا أو أكثر خلال معظم سنوات الثلاثينيات، وتجاوزوا 290 مقعدا في منتصف الستينيات وأواخر السبعينيات.

أما الجمهوريون فقد سجلوا أكبر أغلبيتهم في مجلس النواب خلال عشرينيات القرن الماضي، عندما شغلوا ما يصل إلى 302 مقعد.