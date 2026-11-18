انتزعت الديمقراطية ماري بيلتولا، الثلاثاء، مقعد ألاسكا في مجلس الشيوخ الأميركي بعد فوزها في سباق متقارب على الجمهوري دان ساليفان، وفق النتائج الرسمية لفرز الأصوات.

وبحصولها على 50.12 في المائة من الأصوات، رفعت بيلتولا عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 56 مقابل 44 للجمهوريين، حاسمة آخر سباق في انتخابات التجديد النصفي التي شهدت هزيمة مدوية للرئيس دونالد ترمب وحزبه الجمهوري.