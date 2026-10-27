منع مرشح الرئاسة الخاسر فلافيو بولسونارو من مغادرة البرازيل

منع مرشح الرئاسة الخاسر فلافيو بولسونارو من مغادرة البرازيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5334028-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
صدر أمر إلى المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر فلافيو بولسونارو بتسليم جوازات سفره، ومُنع من مغادرة البلاد على خلفية تحقيق في قضية غسل أموال، وذلك بعد يوم من خسارته الانتخابات.
وأفاد موقع «جي 1» الإخباري، الاثنين، نقلا عن القرار، بأن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أمر بإلغاء جوازات سفر بولسونارو، بما فيها جواز سفره الدبلوماسي، وتسليمها خلال 24 ساعة. كما مُنع بولسونارو من التواصل مع المحامي ويلر توماز، الذي يخضع أيضا للتحقيق.
وتتعلق القضية بشبهات غسل أموال مرتبطة بشركات والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت. وعثرت الشرطة الاتحادية على أدلة تشير إلى وجود صلة بين بولسونارو وحساب مصرفي تابع لإحدى شركات المحامي. وينفي بولسونارو وجود أي صلة من هذا القبيل.
وقال السيناتور (45 عاما) إن الشرطة الاتحادية طلبت منه تسليم جوازات سفره، الاثنين، عقب زيارته والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية. وعزا بولسونارو صدور الأمر إلى تصريحات أدلى بها شقيقه إدواردو، المقيم في الولايات المتحدة. وكان إدواردو قد قال قبل الانتخابات إنه سيؤيد مغادرة فلافيو البرازيل في حال خسارته.
وقال بولسونارو في مقطع فيديو: «لم أفكر قط في مغادرة البلاد. سأسلم جوازات سفري وسأواجه هذا العبث، الذي يمثل محاولة واضحة لترهيبي».
تحقيق منفصل في تمويل فيلم
ويواجه بولسونارو أيضا تحقيقا بشأن شبهات فساد وغسل أموال مرتبطة بتمويل فيلم «دارك هورس»، الذي يتناول سيرة والده. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وخسر السيناتور اليميني جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد أمام الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي فاز بولاية رئاسية رابعة بعد حصوله على نحو 8ر51% من الأصوات، مقابل 2ر48% لبولسونارو، وفقا للمحكمة الانتخابية.
وقال بولسونارو في الفيديو إنه سيطعن أمام القضاء في فوز لولا، بسبب ما وصفه بإساءة استخدام موارد الدولة والنفوذ السياسي خلال الحملة الانتخابية. وكان قد دعا في وقت سابق إلى إلغاء الانتخابات بأكملها.
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نظير مجلي (تل أبيب)
منع مرشح الرئاسة الخاسر فلافيو بولسونارو من مغادرة البرازيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5334028-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
صدر أمر إلى المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر فلافيو بولسونارو بتسليم جوازات سفره، ومُنع من مغادرة البلاد على خلفية تحقيق في قضية غسل أموال، وذلك بعد يوم من خسارته الانتخابات.
وأفاد موقع «جي 1» الإخباري، الاثنين، نقلا عن القرار، بأن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أمر بإلغاء جوازات سفر بولسونارو، بما فيها جواز سفره الدبلوماسي، وتسليمها خلال 24 ساعة. كما مُنع بولسونارو من التواصل مع المحامي ويلر توماز، الذي يخضع أيضا للتحقيق.
وتتعلق القضية بشبهات غسل أموال مرتبطة بشركات والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت. وعثرت الشرطة الاتحادية على أدلة تشير إلى وجود صلة بين بولسونارو وحساب مصرفي تابع لإحدى شركات المحامي. وينفي بولسونارو وجود أي صلة من هذا القبيل.
وقال السيناتور (45 عاما) إن الشرطة الاتحادية طلبت منه تسليم جوازات سفره، الاثنين، عقب زيارته والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية. وعزا بولسونارو صدور الأمر إلى تصريحات أدلى بها شقيقه إدواردو، المقيم في الولايات المتحدة. وكان إدواردو قد قال قبل الانتخابات إنه سيؤيد مغادرة فلافيو البرازيل في حال خسارته.
وقال بولسونارو في مقطع فيديو: «لم أفكر قط في مغادرة البلاد. سأسلم جوازات سفري وسأواجه هذا العبث، الذي يمثل محاولة واضحة لترهيبي».
تحقيق منفصل في تمويل فيلم
ويواجه بولسونارو أيضا تحقيقا بشأن شبهات فساد وغسل أموال مرتبطة بتمويل فيلم «دارك هورس»، الذي يتناول سيرة والده. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وخسر السيناتور اليميني جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد أمام الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي فاز بولاية رئاسية رابعة بعد حصوله على نحو 8ر51% من الأصوات، مقابل 2ر48% لبولسونارو، وفقا للمحكمة الانتخابية.
وقال بولسونارو في الفيديو إنه سيطعن أمام القضاء في فوز لولا، بسبب ما وصفه بإساءة استخدام موارد الدولة والنفوذ السياسي خلال الحملة الانتخابية. وكان قد دعا في وقت سابق إلى إلغاء الانتخابات بأكملها.
انتخاب لولا دا سيلفا في البرازيل يوقف المد الترمبي بأميركا اللاتينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5333946-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
انتخاب لولا دا سيلفا في البرازيل يوقف المد الترمبي بأميركا اللاتينية
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (أ.ف.ب)
اختار البرازيليون طريقاً مختلفاً عن معظم جيرانهم في أميركا اللاتينية؛ إذ أعادوا انتخاب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لولاية رابعة لا سابق لها، رافضين نهج السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، الذي تعهد الانضمام إلى مبادرة «درع الأميركتين» الأمنية والسياسية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.
وبينما انهالت التهاني على لولا دا سيلفا من عواصم العالم، ساد الصمت واشنطن العاصمة حتى بعد ساعات من إعلان النتائج، رغم تشكيك معسكر ترمب، ومطالبات الديمقراطيين بالاعتراف الفوري بفوز الزعيم اليساري.
وبعد فرز 99.88 في المائة من مراكز الاقتراع، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا حصول لولا على 51.76 في المائة من الأصوات، مقابل 48.24 في المائة لبولسونارو، الابن الأكبر للرئيس السابق جايير بولسونارو، بفارق يقارب 4.4 مليون صوت.
وقبل إغلاق مراكز الاقتراع، اكتفى ترمب بأنه يتابع جولة الإعادة، من دون أن يعلن تأييد أي من المرشحين. لكن بعد إعلان النتيجة، نقلت وكالة «إفي» الإسبانية عنه، أن البرازيل طبقت للتو «كتاب قواعد» الرئيس السابق جو بايدن، من دون أن يقدم أي دليل على وجود مخالفات.
وقارنت الوكالة تصريحه بموقفه من خسارته أمام بايدن عام 2020، التي رفض الاعتراف بها، ونقلت عنه أيضاً قوله إن الشيوعيين لا يتخلون عن السلطة.
ويأتي هذا الموقف امتداداً لاهتمام ترمب الواضح بالسباق؛ فبعد الجولة الأولى، وصف تقدم بولسونارو بأنه «متقارب، لكنه انتصار كبير جداً جداً». وكان ترمب استقبل فلافيو بولسونارو بالبيت الأبيض في مايو (أيار) الماضي.
وعلى المستوى الرسمي، لم يصدر أي بيان عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية صباح اليوم التالي، الاثنين، يعترف بالنتيجة أو يطعن فيها.
عقوبات محتملة
يكتسب صمت وزارة الخارجية دلالة خاصة. وكانت وكالة «رويترز» أفادت السبت، بأن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية دفعوا نحو فرض عقوبات على البرازيل ضمن مسعى لإضعاف لولا، وإعادة عائلة بولسونارو إلى السلطة. في المقابل، رفض البيت الأبيض بشدة الاتهامات بالتدخل في الانتخابات البرازيلية.
وكانت إدارة ترمب فرضت رسوماً جمركية على المنتجات البرازيلية، وعقوبات على مسؤولين بارزين، للضغط من أجل إسقاط الدعوى ضد جايير بولسونارو. كما خططت هذا الصيف لإرسال مسؤولين كبار للتشكيك في نزاهة الانتخابات. وبعد إدانة بولسونارو الأب العام الماضي، كتب وزير الخارجية ماركو روبيو على منصة «إكس»، أن إدارة ترمب سترد بما يناسب.
وداخل معسكر ترمب، انتقد دونالد ترمب الابن النتيجة، مشيراً إلى تمديد التصويت ساعتين، وقال إنه لو فعلت حكومة محافظة في البرازيل ذلك، لثارت ثائرة وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.
في المقابل، رحّب ديمقراطيون بارزون بالنتيجة. وهنأ السيناتور التقدمي المستقل بيرني ساندرز، لولا على إعادة انتخابه، معتبراً أنه دافع عن العمال والديمقراطية، وسيواصل ذلك في السنوات الأربع المقبلة. وقال النائب الديمقراطي رو خانا، إن على ترمب احترام النتائج وعدم تقويض الانتخابات البرازيلية، كما علق النائب خواكين كاسترو على الفوز.
وسبق الاقتراع تحرك ديمقراطي في الكونغرس، تمثل في رسالة وجهها 3 سيناتورات ديمقراطيين إلى روبيو، اتهموا فيها إدارة ترمب باستخدام ضغوط دبلوماسية واقتصادية وسياسية تهدد بإضعاف المؤسسات الديمقراطية في البرازيل.
وعلى النقيض من الصمت الأميركي الرسمي، هنّأ عدد كبير من القادة لولا؛ بينهم الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وأعربت الصين عن تهانيها واستعدادها لمواصلة العمل مع البرازيل، فيما رحّب الكرملين بإعادة انتخاب لولا، وأشاد بدوره في مجموعة «بريكس»، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الديمقراطية والتعددية انتصرتا في البرازيل.
وتشكل النتيجة انتكاسة لإدارة ترمب، التي سعت إلى بناء كتلة محافظة موالية لواشنطن في المنطقة تضم الأرجنتين وكولومبيا ودولاً أخرى. وتأتي عكس موجة يمينية أوصلت مرشحين من اليمين إلى السلطة في الإكوادور وبوليفيا وهندوراس وتشيلي وكوستاريكا وكولومبيا وبيرو.
وتكتسب النتيجة دلالة إضافية لأن المزاج العام في البرازيل كان يميل نحو اليمين؛ فقد أظهر استطلاع لـ«داتافولها» في يوليو (تموز)، أن 44 في المائة من البرازيليين يميلون إلى اليمين، أو يمين الوسط، مقابل 39 في المائة لليسار.
ويستند بولسونارو في طعن قدمه فور إعلان النتائج، إلى قرار غير مسبوق بتمديد التصويت ساعتين؛ فقد طلبت حملتا المرشحين التمديد؛ الأولى بسبب نقص الحافلات في معاقل لولا، والثانية بسبب الأمطار في الجنوب. وأمر قاضي المحكمة العليا كريستيانو زانين، الذي عيّنه لولا، بإبقاء المراكز مفتوحة حتى السابعة مساء. لكن رئيس المحكمة الانتخابية أكد أن التمديد لم يغيّر النتيجة.
وقال لولا في خطاب النصر، إنه هزم «الإنكار والأكاذيب»، وتعهد تغيير أسلوب الحكم وتشديد الرقابة على المنصات الرقمية. وعندما يُنصّب في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، سيواجه برلماناً هو الأكثر محافظة منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية عام 1985.
لولا: البرازيل ليست الحديقة الخلفية لأحدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5333753-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF
الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يحتفل وسط أنصاره بالفوز بالانتخابات في ساو باولو (د.ب.أ)
كان لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يعرف أن هذه الانتخابات قد تكون الشرفة التي يطلّ منها على التاريخ، أو على هاويته السياسية. وكان يدرك أيضاً أنها انتخابات وجودية بالنسبة إلى المشروع الذي كرّس له حياته.
4 نقاط كانت تفصله عن منافسه اليميني المتطرف، فلافيو بولسونارو، في نهاية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وكان يبدو شبه مستحيل، حتى بالنسبة إلى أنصاره وأقرب مستشاريه، أن يعكس النتيجة في الجولة الثانية. لكن «أبو الفقراء» الذي جاوز الـ80 من عمره أبى أن يسلّم العملاق البرازيلي إلى المعسكر اليميني المتطرف، الذي يهبّ كالإعصار على أميركا اللاتينية، فحقق أكبر «ريمونتادا» في تاريخ المنطقة، ونال 51.7 في المائة من الأصوات مقابل 48.2 في المائة لمنافسه، الذي سارع، على غرار والده في عام 2022، إلى رفض النتيجة والطعن فيها بحجة تمديد مدة الاقتراع ساعتين، متناسياً أن حزبه «الليبرالي» كان هو أيضاً انضم إلى الطلب الذي تقدم به حزب «العمال» إلى المحكمة العليا بسبب العراقيل في وسائل النقل، التي كانت تحول دون وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
فاز لولا بولايته الرئاسية الرابعة، وأصبح الرئيس البرازيلي الوحيد الذي يفوز بعد انهزامه في الجولة الأولى، واستطاع أن يوقف تمدد اليمين المتطرف رغم الحقد الذي يولّده لدى شريحة واسعة من البرازيليين، ورسّخ موقعه سدّاً تقدمياً منيعاً في وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ليقول في أول تصريح له بعد إعلان الفوز: «هزمنا التدخلات الخارجية والتعبئة الواسعة للمنصات الرقمية ضدنا، وقلنا للعالم إن البرازيل ليست الحديقة الخلفية لأحد».
الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع كانت مشحونة بالتوتر والفوضى، عندما طلب حزب «العمال»، الذي يتزعمه لولا، تمديد مدة الاقتراع ساعتين تسهيلاً لوصول مئات الآلاف من المواطنين إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم بعد العراقيل التي وضعتها أمامهم سلطات محلية موالية للمعسكر اليميني، وتجاوبت المحكمة العليا مع الطلب الذي أيّده أيضاً الحزب «الليبرالي» المنافس، ربما لثقته بأن النتيجة ستكون لمصلحته.
ما بعد فرحة النصر
الفرحة كانت عارمة بين أنصار لولا الذين خرجوا بأعداد غفيرة إلى الشوارع للاحتفال بهذا النصر التاريخي، لكن لولا؛ الذي ناضل حتى الرمق الأخير في هذه المعركة، يعرف أن ولايته الأخيرة ستكون أقرب إلى الجحيم منها إلى أي شيء آخر؛ لأن خصومه يسيطرون على غالبية قياسية في مجلسَي النواب والشيوخ، ويملكون القدرة على تعيين أعضاء المحكمة العليا، فضلاً عن أن البرازيل اليوم محاطة من كل الجهات بحكومات يمينية متطرفة، وسيّد البيت الأبيض عازم على توسيع دائرة نفوذه في أميركا اللاتينية.
في تصريحاته الأولى من ساو باولو، جدّد لولا الوعود التي كان قطعها في الحملة الانتخابية التي حملته إلى الفوز في عام 2022 على والد منافسه الحالي، الذي يقضي عقوبة السجن في منزله لمشاركته يومذاك في المحاولة الانقلابية. وقال إنه سيواصل إعادة ترميم ما دمّره حكم بولسونارو الأب وسياسته الإقصائية ضد نصف البرازيليين.
القراءة الأولى لنتائج هذه الانتخابات، التي حصد لولا فيها 4 ملايين صوت أكثر من منافسه الذي كان تجاوزه بنحو العدد نفسه في الجولة الأولى، تظهر أن لولا نجح في رهانه على الناخبين الذين امتنعوا يومها عن التصويت، وحضّ أنصارَه على إقناع الذين لا يُلزمهم قانون الانتخاب بالاقتراع، أي أولئك الذين تجاوزوا الـ70 أو تتراوح أعمارهم بين الـ16 والـ17، والذين رجحّت مشاركتهم هذه المرة كفّة لولا. ومن بين التدابير التي أعلنها لاستقطاب هذه الشريحة الواسعة التي تقدر بما يزيد على 33 مليوناً، كان لولا أعلن عن قائمة طويلة شملت زيادة بنسبة 15 في المائة على المساعدات الشهرية التي توزع على 20 مليوناً من الأسر الفقيرة، وأصدر مرسوماً يمنع المراهنات الرياضية وألعاب الميسر عبر الشبكات الرقمية لمكافحة وباء الديون، الذي يجتاح البرازيل منذ عقود ويتسبب في مشكلات اجتماعية خطيرة، كما وعد بتقديم علاجات مجانية للتنحيف إلى الذين يعانون من البدانة، ومساعدات مالية سخية إلى ضحايا العنف المنزلي.
منذ اليوم الأول بعد نهاية الجولة الأولى، سادت الحملةَ الانتخابية أجواءٌ من الثقة المفرطة بالفوز داخل المعسكر اليميني بعد نتائج الجولة الأولى، قابلتها أجواء من القنوط والخمول في معسكر لولا، الذي كان يعرف أن هامش الحصول على الأصوات اللازمة لعكس النتيجة ضيّق جداً، لا سيما أن لولا كان مرشحاً عن تحالف جميع الأحزاب اليسارية والتقدمية، في حين كان بولسونارو ضمن أيضاً تأييد الأحزاب اليمينية والمحافظة التي خرجت من السباق الرئاسي بعد الجولة الأولى.
لكن لولا يعرف أن حلاوة هذا الفوز التاريخي، الذي يتوّج مسيرته السياسية الاستثنائية، لن تدوم طويلاً، وأن التحديات التي تنتظره كثيرة وكبيرة، وأن نصف البلاد يضمر له حقداً عميقاً دفع بالملايين إلى الارتماء في أحضان اليمين المتطرف. وليس أدلّ على ذلك من هذه العبارة التي وردت صباح الأحد في مقالة أوكتافيو كوستا، كبير المعلقين السياسيين في صحيفة «جورنال دو برازيل» الذي قال: «اليمين المتطرف يطرح حلولاً للمشكلات الأساسية التي يعاني منها المواطنون. إنها حلول سيئة جداً، لكنه يطرحها. أما اليسار فلا يطرح شيئاً ملموساً أو واضحاً».
وعندما يتسلّم لولا زمام ولايته الرئاسية الرابعة مطالع يناير (كانون الثاني) المقبل، فلن يجد فقط أعداءه السياسيين يحتلون غالبية المقاعد في البرلمان، بل سيجد اقتصاداً في طور الترهل والضمور، ودَيناً عاماً يبلغ نحو 83 في المائة من إجمالي الناتج القومي. وفضلاً عن ذلك، يعرف أن هذا الفوز الأخير قد فتح باب الخلافة لزعامة اليسار التي كان دائماً يتحاشى الخوض فيها، وأن اليوم التالي بعد لولا قد بدأ ولولا ما زال في السلطة.