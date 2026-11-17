تأكد بشكل نهائي غياب الثنائي إدوارد سبيرتسيان وصالح أبو الشامات، لاعبي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة أمام النصر، المقررة الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لعدم اكتمال جاهزيتهما للمشاركة في اللقاء.

في المقابل، تلقى الجهاز الفني للأهلي دفعة معنوية قبل المواجهة المنتظرة، بعد استعادة عدد من اللاعبين المصابين وجاهزيتهم للمشاركة، حيث باتت خياراتهم متاحة أمام الجهاز الفني، على أن يتحدد حضورهم في التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء وفقاً للرؤية الفنية للمدرب ومدى حاجته لخدماتهم.

وتأتي عودة العناصر المصابة في توقيت مهم للفريق، الذي يسعى إلى تجاوز الغيابات المؤثرة واستعادة توازنه الفني، خصوصاً أن مواجهة النصر تمثل اختباراً مهماً للأهلي في ظل تطلعاته لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويترقب الجهاز الفني التدريبات الأخيرة قبل المواجهة لحسم خياراته الفنية، وسط مساعٍ للاستفادة من عودة اللاعبين الجاهزين وتعويض غياب سبيرتسيان، في مباراة ينتظر أن تشهد تنافساً كبيراً بين الفريقين.