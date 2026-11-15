فينغر يتراجع عن رئاسة «فيفا»... و«يويفا» يجهز البديل

يتجه الفرنسي آرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق، إلى العدول عن خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، في تطور قد يربك حسابات المعارضين للرئيس الحالي جياني إنفانتينو، الذين كانوا يرون في المدرب الفرنسي الشخصية الأكثر قدرة على منافسته.
وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الأحد، أن فينغر، الذي يشغل منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، بات أقرب إلى عدم الترشح، رغم دراسته الفكرة بجدية منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، وسط ضغوط من شخصيات كروية بارزة لدفعه إلى دخول السباق الانتخابي.
وجاء التفكير في الترشح بالتزامن مع اتساع الخلاف بين فينغر وإنفانتينو، خصوصاً بعد انتقاد المدرب الفرنسي مشروع بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم، الذي أكد أنه علم به عبر وسائل الإعلام، مطالباً بالتخلي عنه واستعادة استقلالية الاتحاد الدولي، وإدارته وفق مبادئ الشفافية والنزاهة.
وعاش فينغر خلال الشهرين والنصف الماضيين حالة من التردد بين شعوره بمسؤولية منع إنفانتينو من الاستمرار أربع سنوات إضافية، واستيائه المتزايد من أساليب إدارة كرة القدم العالمية، وبين قناعته بصعوبة مواجهة النفوذ الانتخابي الواسع الذي يتمتع به الرئيس الحالي، فضلاً عن ابتعاد المنصب عن العمل الفني داخل الملعب، الذي يمثل مجال خبرته الأساسي.
ويرتبط تردده أيضاً بطبيعة المعركة الانتخابية المنتظرة، التي يُتوقع أن تشهد مواجهة حادة على امتداد أربعة أشهر، في ظل تشكيل معارضي إنفانتينو فريقاً للبحث عن ملفات جديدة قد تضع الرئيس الحالي في موقف محرج، مع توقع ردود مضادة من جانبه وأنصاره.
ونقلت «ليكيب» عن مصدر مطلع على الملف أن الظروف تبدو مواتية نسبياً لترشح فينغر، لكن خوض معركة سياسية داخل «فيفا» يمثل تحدياً بالغ الصعوبة، نظراً إلى حجم المصالح المالية والنفوذ المرتبط بالاتحاد الدولي.
وأضاف المصدر أن فينغر يدرك في قرارة نفسه أهمية خوض الانتخابات، لكنه يفتقر إلى الرغبة في الدخول بهذه المواجهة، مشيراً إلى أن مقربين من إنفانتينو حذروه من الترشح، وأبلغوه بأنه قد يتعرض لهزيمة قاسية.
وسيكون عدول فينغر، حال تأكده، ضربة للمعسكر المناهض لإنفانتينو، الذي كان ينظر إليه بوصفه المرشح المثالي؛ نظراً إلى شهرته العالمية وسمعته المرتبطة بالنزاهة والكفاءة، إلى جانب تمتعه بعلاقات واسعة في أفريقيا وآسيا، وتعامله خلال السنوات الماضية مع الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في «فيفا».
كما يحظى المدرب الفرنسي بدعم بعض العاملين داخل إدارة الاتحاد الدولي، ممن أبدوا استياءهم من الأساليب الإدارية للرئيس الحالي. وتمنحه خلفيته الفنية ميزة إضافية، إذ لا يُنظر إليه باعتباره مرشحاً تابعاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رغم جنسيته الفرنسية.
وفي المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي «يويفا» بطرح مرشح لمنافسة إنفانتينو، حتى في حال تأكد خروج فينغر من السباق، مع تداول أسماء بديلة قد تقود المواجهة الانتخابية المقبلة.
ويبرز في هذا السياق المجري شاندور تشاني، رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم ونائب رئيس مجلس «فيفا»، الذي تربطه علاقة وثيقة بالسلوفيني ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي.
ويتمتع تشاني بثروة مالية كبيرة قد تمكّنه من تمويل حملته الانتخابية بنفسه، فضلاً عن احترام يحظى به بين المسؤولين الرياضيين، وشبكة علاقات تمتد خارج أوروبا، وهو عامل أساسي لأي مرشح يسعى إلى حشد الأصوات في مواجهة إنفانتينو.
ولا تزال احتمالات ظهور أسماء أخرى قائمة، في وقت يواجه فيه المعارضون سباقاً مع الزمن لحسم هوية مرشحهم، قبل إغلاق باب الترشح يوم الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتضع هذه التطورات المعارضة أمام اختبار حاسم، بعدما كانت تراهن على فينغر لتوحيد صفوفها، بينما يواصل إنفانتينو الاستعداد لانتخابات قد تحدد استمراره على رأس الاتحاد الدولي لأربع سنوات إضافية.