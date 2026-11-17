كشف تقرير فرنسي أن الصراع على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بين الرئيس الحالي جياني إنفانتينو ومنافسه الفرنسي فيليب ديالو، قد يكون أكثر تقارباً مما تشير إليه التوقعات، بعدما اقترب الأخير من تأمين نحو 100 صوت من أصل 211 صوتاً، وسط تحركات أوروبية لاستقطاب اتحادات من أفريقيا وأميركا الشمالية.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الثلاثاء، فإن إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاماً، يظل المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية رابعة، لكنه يواجه تحديات سياسية وإدارية قد تؤثر في فرصه قبل الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) 2027 بمدينة الرباط المغربية.

وكان إنفانتينو قد أعلن رسمياً ترشحه لولاية رابعة في 30 أبريل (نيسان) الماضي، خلال مؤتمر «فيفا» في فانكوفر الكندية، ومنذ ذلك الحين كثّف جولاته حول العالم، مقدماً وعوداً بزيادة الأموال المخصصة لتطوير كرة القدم.

تستمر الحملة الانتخابية 4 أشهر حتى موعد الاقتراع في الرباط (إ.ب.أ)

ورغم الأزمات التي أثارتها قراراته خلال الصيف الماضي، ومن أبرزها مشروع بيع جزء من حقوق كأس العالم لصناديق استثمار خاصة، ومنح جائزة السلام للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإلغاء إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال المونديال الأخير، واصل إنفانتينو نشاطه الانتخابي بوتيرة مرتفعة.

وشملت جولاته الأخيرة الفلبين ولبنان وسانت لوسيا وغرينادا، حيث التقى مسؤولي الاتحادات الوطنية، وفي كثير من الأحيان رؤساء الدول.

وتشير الصحيفة إلى أن إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، ما يمنحه أفضلية حسابية واضحة، إلا أن هذا التأييد لا يعني بالضرورة تصويت جميع اتحادات هذه القارات لمصلحته.

وفي المقابل، بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ أسابيع، التحرك داخل أفريقيا بحثاً عن أصوات يمكن استقطابها لمصلحة المرشح الفرنسي.

وشملت الاتصالات الجزائر وتنزانيا والسنغال، وهي دول قد تتخذ موقفاً معارضاً لإنفانتينو بسبب ما تعدّه قرباً مفرطاً من المغرب.

أما في آسيا، فإن ترشح كوزو تاشيما، الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم، يزيد تعقيد حسابات إنفانتينو؛ إذ يبدو قادراً على استقطاب نحو 10 أصوات.

ماكرون الرئيس الفرنسي داعم قوي لديالو (أ.ب)

ويحظى ديالو، البالغ من العمر 63 عاماً، بدعم نشط من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما يعزز فرصه في حشد الأصوات الأوروبية.

وبحسب تقديرات الصحيفة، يستطيع ديالو الحصول على غالبية أصوات الاتحادات الأوروبية البالغ عددها 55 صوتاً، إلى جانب جزء كبير من أصوات اتحادات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، التي تضم 35 اتحاداً وطنياً، فضلاً عن أصوات محتملة من اتحادات أفريقية، ما قد يرفع رصيده إلى نحو 100 صوت من أصل 211 صوتاً في انتخابات رئاسة «فيفا».

وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيكون المرشح الفرنسي على بُعد 6 أصوات فقط من الأغلبية المطلقة البالغة 106 أصوات، اللازمة لحسم الانتخابات، بافتراض مشاركة جميع الاتحادات وإدلاء كل منها بصوت صحيح. غير أن هذه الحسابات تظل تقديرية، في ظل استمرار دعم قطاعات واسعة من اتحادات أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية لإنفانتينو، فضلاً عن احتمال تشتت أصوات المعارضة بسبب وجود مرشحين آخرين، أبرزهم الياباني كوزو تاشيما.

وتستمر الحملة الانتخابية 4 أشهر، حتى موعد الاقتراع في الرباط، وهي فترة ترى الصحيفة أنها قد تشهد تطورات مؤثرة في موازين القوى.

ويحرص الاتحاد الأوروبي على وجود مرشح مؤهل لخوض الانتخابات، تحسباً لأي تطورات قد تؤدي إلى تعثر ترشح إنفانتينو أو تراجع فرصه.

تحقيقات أوروبية تستهدف إدارة إنفانتينو

كشفت «ليكيب» أن الاتحاد الأوروبي شكّل وحدة تحقيق تتولى التدقيق في إدارة إنفانتينو للاتحاد الدولي، سواء في سويسرا، حيث يقع مقر «فيفا»، أو في الولايات المتحدة، حيث كانت هناك مشروعات تطويرية قيد التنفيذ.

فيليب ديالو (أ.ف.ب)

وتسعى الوحدة إلى البحث عن ملفات جديدة يمكن استخدامها لمساءلة إنفانتينو وإضعاف موقفه قبل موعد الانتخابات.

وترى أن المشكلات الانتخابية التي يواجهها حليفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تنعكس سلباً على إنفانتينو أيضاً.

وبحسب معلومات نشرتها «التليغراف» البريطانية، من المرجح أن يتلقى رئيس «فيفا» استدعاءات للمثول أمام الكونغرس الأميركي خلال الأسابيع المقبلة، وربما بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2027؛ أي في ذروة الحملة الانتخابية.

وتأتي هذه التطورات بعدما حقق الديمقراطيون انتصاراً كبيراً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وتتمحور التحقيقات المحتملة حول العلاقات الوثيقة التي تربط إنفانتينو بترمب، والتي أثارت انتقادات متزايدة خلال الأشهر الماضية.

وبذلك، فإن السباق الانتخابي الذي بدا في بدايته محسوم النتائج لمصلحة إنفانتينو، قد يتحول إلى مواجهة أكثر تعقيداً، خصوصاً إذا نجح ديالو في توحيد الأصوات الأوروبية واستقطاب اتحادات من خارج القارة، أو إذا ظهرت أزمات جديدة تؤثر في موقف الرئيس الحالي.