تحركات صحية وإغاثية لاحتواء تداعيات الحرب في لحج اليمنية

تتجه السلطات المحلية في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، جنوب غربي اليمن، إلى تعزيز استجابتها الإنسانية والخدمية، مع ازدياد احتياجات السكان والنازحين جراء المواجهات المستمرة في مديرية المقاطرة المجاورة، من خلال استكمال تجهيز مستشفى ميداني، وتسيير قافلة مساعدات إغاثية استهدفت 628 أسرة متضررة.

وتكتسب هذه التحركات أهمية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لطور الباحة المحاذي لمناطق المواجهات، وما تفرضه العمليات العسكرية من أعباء إضافية على السكان، خصوصاً الأسر القاطنة بالقرب من خطوط التماس، التي تواجه ظروفاً معيشية صعبة واحتياجات كثيرة للرعاية الصحية والإغاثة.

وتذكر مصادر حكومية أن فريقاً مكلفاً من محافظ لحج مراد الحالمي تفقد سير الأعمال النهائية في المستشفى الميداني بالمديرية، واطلع على التجهيزات المنجزة والأعمال المتبقية والملاحظات الفنية التي تتطلب المعالجة، مطالباً بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الهندسية والفنية المعتمدة.

وتقول السلطات المحلية في المحافظة إن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمديرية القريبة من مناطق المواجهات في المقاطرة شمالاً، والمضاربة ورأس العارة غرباً، ما يتيح توفير خدمات طبية وإسعافية أقرب إلى السكان، ويساعد في التعامل مع الحالات الطارئة، فضلاً عن تخفيف الضغط على المرافق الصحية الأخرى.

628 أسرة نازحة من المواجهات على أطراف لحج حصلت على مساعدات إنسانية (إعلام محلي)

كما تسهم في التعامل مع الحالات التي تفرضها موجات النزوح على أساس المديرية إحدى المناطق المستقبلة للمتضررين من التطورات الميدانية.

وبالتوازي مع التحركات الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية، وصلت إلى المديرية قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية، استهدفت تقديم الدعم لـ628 أسرة تضررت أوضاعها المعيشية جراء الحرب والمواجهات، من خلال توزيع مواد غذائية وسلال إغاثية لتلبية جانب من احتياجاتها الأساسية.

وقال المدير العام لمديرية طور الباحة، عارف نسي، إن وصول المساعدات يمثل خطوة إنسانية مهمة تعكس الاهتمام بالأسر المتضررة والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المديرية.

وأشاد نسي بجهود لجنة الطوارئ في محافظة لحج لتسيير القوافل الإغاثية وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً أهمية استمرار هذه التدخلات لمواجهة ازدياد الاحتياجات المعيشية للسكان المتضررين من المواجهات.

السلطات الرسمية تسرّع جهودها لتشغيل المستشفى الميداني في طور الباحة لمواجهة الاحتياجات الكثيرة (إعلام حكومي)

وتواجه المناطق المحاذية لجبهات القتال في لحج وتعز أعباء إنسانية كثيرة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وما تفرضه من مخاطر على المدنيين، وتداعيات على حركة السكان وسبل عيشهم، بتعمد الحوثيين نقل المواجهات إلى وسط التجمعات السكانية، فضلاً عن الضغوط التي تتعرض لها الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع رقعة المواجهات في جنوب غربي اليمن، حيث تشهد محافظتا تعز ولحج، اللتان ترتبط مناطقهما الريفية بطرق جغرافية وحركة سكانية متداخلة، جولات متجددة من القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.

وتتركز المواجهات في عدد من المديريات والمناطق الريفية، وسط محاولات للسيطرة على الطرق الرئيسية وخطوط الإمداد، الأمر الذي جعل التجمعات السكانية القريبة من جبهات القتال عُرضة للقصف والاشتباكات ومخاطر النزوح.