ألمانيا ترفع مساعداتها لليمن وتطالب الحوثيين بوقف الهجمات على المدنيين

تزامنت التحركات الحكومية والدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن مع دعوة ألمانية إلى وقف الهجمات الحوثية داخل اليمن والعودة للمسار السياسي، في وقت تتسع فيه موجات النزوح وترتفع الاحتياجات الإنسانية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع، خصوصاً في محافظتَيْ تعز ولحج.

وفي تحرك جمع بين الدعم الإنساني والموقف السياسي، أعلنت ألمانيا زيادة مساعداتها لليمن بمقدار 10 ملايين يورو إضافية، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 38 مليون يورو، وحذر سفيرها لدى اليمن، توماس فريدريش شنايدر، من التدهور المأساوي للأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى أن الحصارَ المفروض على مدينة تعز، والهجماتِ المستمرةَ، يؤديان إلى تفاقم معاناة السكان ودفع مزيد منهم إلى النزوح.

وفي موقف مباشر من التطورات العسكرية، دعا شنايدر الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على السكان في اليمن، مشدداً على أن العملية السياسية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في البلاد.

وبحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، في اتصال هاتفي مع رئيسة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، ميريانا سبولياريتش إيغر، سبل تعزيز التعاون الإنساني، وتداعيات الحصار المفروض على تعز منذ 12 عاماً، محذرة بأن إغلاق الطرق، وعرقلة وصول الغذاء والدواء، ونقص الوقود، تهدد الخدمات الأساسية، خصوصاً في المستشفيات.

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة (سبأ)

كما طالبت بتسهيل إيصال الوقود والإمدادات الطبية إلى المدينة، وأثارت استهداف مركز «السقياء» الصحي في لحج بصاروخ باليستي، وما أسفر عنه من قتلى بينهم أفراد من الكادر الطبي. وتناول الاتصال كذلك أوضاع موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين المحتجزين لدى الحوثيين، ومقتل موظف أممي خلال احتجازه، مع المطالبة بتكثيف زيارات المحتجزين والكشف عن مصير المُخفَين قسراً وتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم.

من جانبها، أكدت رئيسة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» مواصلة أنشطتها الإنسانية ومتابعة ملف المحتجزين والمُخفَين قسراً.

وأعلنت «منظمة الهجرة الدولية» ارتفاع إجمالي النازحين في البلاد منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي إلى أكثر من 320 ألف شخص، بينهم نحو 16 ألفاً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في موجات نزوح تركزت بصورة رئيسية في تعز ولحج، موضحة، في تقرير حديث، أن مصفوفة تتبع النزوح رصدت نزوح 2655 أسرة، تضم 15 ألفاً و930 شخصاً، خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الحالي، ليرتفع الإجمالي منذ مطلع أغسطس الماضي إلى 53 ألفاً و468 أسرة تضم 320 ألفاً و849 شخصاً.

مُسنّة يمنية نازحة داخل مخيم «الفردوس» في عدن منذ نحو شهرين (أ.ب)

وتصدرت لحج قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين خلال الأسبوع، بنحو 1313 أسرة، تلتها تعز بـ716 أسرة، ثم عدن بـ248 أسرة، في حين جاءت تعز في مقدمة المحافظات التي انطلقت منها موجات النزوح، بواقع 1242 أسرة، تلتها لحج بـ1142 أسرة، والحديدة بـ167 أسرة.

وأضافت المنظمة 372 أسرة إلى الحصيلة التراكمية، رُصد نزوحها خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي النازحين منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 7 نوفمبر الحالي نحو 343 ألفاً و902 شخص، يمثلون 57 ألفاً و317 أسرة.