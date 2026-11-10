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العالم العربي

ألمانيا ترفع مساعداتها لليمن وتطالب الحوثيين بوقف الهجمات على المدنيين

موجات النزوح تتصاعد والأزمة الإنسانية تثقل كاهل اليمنيين

السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر (الشرق الأوسط)
السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر (الشرق الأوسط)
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ألمانيا ترفع مساعداتها لليمن وتطالب الحوثيين بوقف الهجمات على المدنيين

السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر (الشرق الأوسط)
السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر (الشرق الأوسط)

تزامنت التحركات الحكومية والدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن مع دعوة ألمانية إلى وقف الهجمات الحوثية داخل اليمن والعودة للمسار السياسي، في وقت تتسع فيه موجات النزوح وترتفع الاحتياجات الإنسانية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع، خصوصاً في محافظتَيْ تعز ولحج.

وفي تحرك جمع بين الدعم الإنساني والموقف السياسي، أعلنت ألمانيا زيادة مساعداتها لليمن بمقدار 10 ملايين يورو إضافية، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 38 مليون يورو، وحذر سفيرها لدى اليمن، توماس فريدريش شنايدر، من التدهور المأساوي للأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى أن الحصارَ المفروض على مدينة تعز، والهجماتِ المستمرةَ، يؤديان إلى تفاقم معاناة السكان ودفع مزيد منهم إلى النزوح.

وفي موقف مباشر من التطورات العسكرية، دعا شنايدر الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على السكان في اليمن، مشدداً على أن العملية السياسية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في البلاد.

وبحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، في اتصال هاتفي مع رئيسة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، ميريانا سبولياريتش إيغر، سبل تعزيز التعاون الإنساني، وتداعيات الحصار المفروض على تعز منذ 12 عاماً، محذرة بأن إغلاق الطرق، وعرقلة وصول الغذاء والدواء، ونقص الوقود، تهدد الخدمات الأساسية، خصوصاً في المستشفيات.

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة (سبأ)

كما طالبت بتسهيل إيصال الوقود والإمدادات الطبية إلى المدينة، وأثارت استهداف مركز «السقياء» الصحي في لحج بصاروخ باليستي، وما أسفر عنه من قتلى بينهم أفراد من الكادر الطبي. وتناول الاتصال كذلك أوضاع موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين المحتجزين لدى الحوثيين، ومقتل موظف أممي خلال احتجازه، مع المطالبة بتكثيف زيارات المحتجزين والكشف عن مصير المُخفَين قسراً وتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم.

من جانبها، أكدت رئيسة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» مواصلة أنشطتها الإنسانية ومتابعة ملف المحتجزين والمُخفَين قسراً.

وأعلنت «منظمة الهجرة الدولية» ارتفاع إجمالي النازحين في البلاد منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي إلى أكثر من 320 ألف شخص، بينهم نحو 16 ألفاً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في موجات نزوح تركزت بصورة رئيسية في تعز ولحج، موضحة، في تقرير حديث، أن مصفوفة تتبع النزوح رصدت نزوح 2655 أسرة، تضم 15 ألفاً و930 شخصاً، خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الحالي، ليرتفع الإجمالي منذ مطلع أغسطس الماضي إلى 53 ألفاً و468 أسرة تضم 320 ألفاً و849 شخصاً.

مُسنّة يمنية نازحة داخل مخيم «الفردوس» في عدن منذ نحو شهرين (أ.ب)

وتصدرت لحج قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين خلال الأسبوع، بنحو 1313 أسرة، تلتها تعز بـ716 أسرة، ثم عدن بـ248 أسرة، في حين جاءت تعز في مقدمة المحافظات التي انطلقت منها موجات النزوح، بواقع 1242 أسرة، تلتها لحج بـ1142 أسرة، والحديدة بـ167 أسرة.

وأضافت المنظمة 372 أسرة إلى الحصيلة التراكمية، رُصد نزوحها خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي النازحين منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 7 نوفمبر الحالي نحو 343 ألفاً و902 شخص، يمثلون 57 ألفاً و317 أسرة.

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ألمانيا ترفع مساعداتها لليمن وتطالب الحوثيين بوقف الهجمات على المدنيين

السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر (الشرق الأوسط)
السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر (الشرق الأوسط)
TT
TT

ألمانيا ترفع مساعداتها لليمن وتطالب الحوثيين بوقف الهجمات على المدنيين

السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر (الشرق الأوسط)
السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر (الشرق الأوسط)

تزامنت التحركات الحكومية والدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن مع دعوة ألمانية إلى وقف الهجمات الحوثية داخل اليمن والعودة للمسار السياسي، في وقت تتسع فيه موجات النزوح وترتفع الاحتياجات الإنسانية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع، خصوصاً في محافظتَيْ تعز ولحج.

وفي تحرك جمع بين الدعم الإنساني والموقف السياسي، أعلنت ألمانيا زيادة مساعداتها لليمن بمقدار 10 ملايين يورو إضافية، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 38 مليون يورو، وحذر سفيرها لدى اليمن، توماس فريدريش شنايدر، من التدهور المأساوي للأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى أن الحصارَ المفروض على مدينة تعز، والهجماتِ المستمرةَ، يؤديان إلى تفاقم معاناة السكان ودفع مزيد منهم إلى النزوح.

وفي موقف مباشر من التطورات العسكرية، دعا شنايدر الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على السكان في اليمن، مشدداً على أن العملية السياسية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في البلاد.

وبحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، في اتصال هاتفي مع رئيسة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، ميريانا سبولياريتش إيغر، سبل تعزيز التعاون الإنساني، وتداعيات الحصار المفروض على تعز منذ 12 عاماً، محذرة بأن إغلاق الطرق، وعرقلة وصول الغذاء والدواء، ونقص الوقود، تهدد الخدمات الأساسية، خصوصاً في المستشفيات.

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة (سبأ)

كما طالبت بتسهيل إيصال الوقود والإمدادات الطبية إلى المدينة، وأثارت استهداف مركز «السقياء» الصحي في لحج بصاروخ باليستي، وما أسفر عنه من قتلى بينهم أفراد من الكادر الطبي. وتناول الاتصال كذلك أوضاع موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين المحتجزين لدى الحوثيين، ومقتل موظف أممي خلال احتجازه، مع المطالبة بتكثيف زيارات المحتجزين والكشف عن مصير المُخفَين قسراً وتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم.

من جانبها، أكدت رئيسة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» مواصلة أنشطتها الإنسانية ومتابعة ملف المحتجزين والمُخفَين قسراً.

وأعلنت «منظمة الهجرة الدولية» ارتفاع إجمالي النازحين في البلاد منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي إلى أكثر من 320 ألف شخص، بينهم نحو 16 ألفاً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في موجات نزوح تركزت بصورة رئيسية في تعز ولحج، موضحة، في تقرير حديث، أن مصفوفة تتبع النزوح رصدت نزوح 2655 أسرة، تضم 15 ألفاً و930 شخصاً، خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الحالي، ليرتفع الإجمالي منذ مطلع أغسطس الماضي إلى 53 ألفاً و468 أسرة تضم 320 ألفاً و849 شخصاً.

مُسنّة يمنية نازحة داخل مخيم «الفردوس» في عدن منذ نحو شهرين (أ.ب)

وتصدرت لحج قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين خلال الأسبوع، بنحو 1313 أسرة، تلتها تعز بـ716 أسرة، ثم عدن بـ248 أسرة، في حين جاءت تعز في مقدمة المحافظات التي انطلقت منها موجات النزوح، بواقع 1242 أسرة، تلتها لحج بـ1142 أسرة، والحديدة بـ167 أسرة.

وأضافت المنظمة 372 أسرة إلى الحصيلة التراكمية، رُصد نزوحها خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي النازحين منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 7 نوفمبر الحالي نحو 343 ألفاً و902 شخص، يمثلون 57 ألفاً و317 أسرة.

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ضربات جوية ومدفعية تستنزف الحوثيين... والجيش ينتزع مواقع حاكمة

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان في محيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان في محيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
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ضربات جوية ومدفعية تستنزف الحوثيين... والجيش ينتزع مواقع حاكمة

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان في محيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان في محيط مدينة تعز (أ.ف.ب)

واصلت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، عملياتها العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن» على عدة جبهات، مكثفةً ضرباتها الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة والمدفعية ضد مواقع الجماعة الحوثية وتحركاتها وتعزيزاتها، بالتزامن مع إحراز تقدم ميداني جديد في محافظة الجوف، واستمرار المواجهات في عدد من المحاور بمحافظات تعز والضالع ومأرب.

ونفّذت «وحدات الطيران المسيّر»، التابعة لـ«الفرقة الأولى طوارئ» في محافظة الجوف، عمليات استهداف لآليات وتجمعات عسكرية تابعة للجماعة في عدد من جبهات المحافظة.

مشاهد لتصاعد الدخان والغبار من مواقع الحوثيين في الجوف بعد استهداف الجيش لها (إعلام عسكري)

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مشاهد مصورة توثق جانباً من تلك العمليات.

وكانت وحدات قتالية من «قوات الطوارئ» و«درع الوطن» قد تمكنت، وفق الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، ماجد النزيلي، من السيطرة على مواقع ومرتفعات حاكمة جديدة، في إطار العمليات الرامية إلى توسيع نطاق التقدم الميداني في المحافظة.

إفشال هجمات في تعز والضالع

وتصدت القوات الحكومية في محافظة الضالع لهجوم شنته الجماعة الحوثية على مواقعها في محور حجر، شمال غربي المحافظة، وخاضت مواجهات مع العناصر المهاجمة أسفل جبل الحشاء.

وقال مصدر عسكري إن القوات تمكنت من كسر الهجوم وتوجيه ضربات للمهاجمين، ما أسفر عن سقوط خسائر في الأرواح والعتاد، وإجبار العناصر الحوثية على التراجع والفرار.

«ألوية العمالقة» الجنوبية تواصل مواجهة الحوثيين غرب محافظة لحج (أ.ب)

وفي مأرب، استهدفت مدفعية المنطقة العسكرية السابعة مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الجبهة الشمالية بعدة قذائف، فيما نفّذت «قوات الطوارئ» عملية استهداف لتجمعات وعناصر الجماعة، أسفرت، وفق المصادر العسكرية، عن مقتل 16 عنصراً وإصابة آخرين.

وكانت القوات الحكومية أعلنت، الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في جبهة باقم بمحور آزال شمال محافظة صعدة، بعدما رصدتها القوات فور دخولها أجواء الجبهة، وفق مصادر عسكرية.

وشهدت مدينة تعز المحاصرة، الاثنين، إفشال هجمات حوثية استهدفت مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في جبهتي الأقروض والشقب الواقعتين جنوب شرقي المدينة.

وذكر مصدر عسكري أن الجماعة حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في منطقتي كحلان بجبهة الأقروض والنجادة بجبهة الشقب، قبل أن تتمكن القوات من التصدي للهجوم وإلحاق خسائر بالمهاجمين.

الجيش اليمني أعلن إسقاط عدة طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

وعاودت الجماعة قصف أحياء سكنية في منطقتي صالة وعصيفرة شرق وشمال المدينة، ما أدى إلى إصابة مدني وتضرر منازل ومبانٍ سكنية.

استعادة مواقع حاكمة

وفي حصيلة إجمالية للعمليات العسكرية خلال الساعات الماضية، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ الطيران الحربي 17 غارة جوية ضد مواقع وقدرات حوثية، فيما نفذ الطيران المسيّر 123 عملية استهداف في جبهات الجوف ومأرب والمضاربة والجبهة الجنوبية الغربية.

كما نفذت «وحدات الراجمات» 60 عملية، في حين بلغت استهدافات المدفعية الميدانية 782 عملية، طالت تحصينات الجماعة ومرابض مدفعيتها ومواقع قناصتها وتجمعات عناصرها وتعزيزاتها.

وقال النزيلي إن الضربات ألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأدت إلى فرار العشرات من عناصرهم في جبهات الجوف ومأرب وتعز.

مقاتل في الجيش اليمني في مأرب يستعد لإطلاق نيران المدفعية على مواقع الحوثيين (إعلام عسكري)

وأضاف أن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تواصل المواجهات والتصدي للهجمات الحوثية في تعز، في حين نفذت قوات «درع الوطن» و«ألوية العمالقة» و«المقاومة الوطنية» هجمات في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تمكنت خلالها من استعادة مواقع حاكمة، مع استمرار المواجهات في عدد من المحاور.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت، الاثنين، تنفيذ 982 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة وعمليات الراجمات والمدفعية، وقالت إن حصيلتها بلغت نحو 127 قتيلاً وجريحاً من قيادات وعناصر الحوثيين، فضلاً عن فرار العشرات، وتدمير وإعطاب نحو 158 آلية ووسيلة قتالية.

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الحوثيون يستهدفون قطاع المخابز في صنعاء لتمويل الجبهات

الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)
الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)
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الحوثيون يستهدفون قطاع المخابز في صنعاء لتمويل الجبهات

الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)
الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)

​تواجه العاصمة اليمنية صنعاء بوادر أزمة في إمدادات الخبز، عقب إغلاق الجماعة الحوثية عشرات المخابز والأفران، ضمن حملة لإجبار مُلَّاكها على دفع جبايات غير قانونية، في إجراءات طالت منشآت خيرية تساهم في التخفيف عن العائلات الفقيرة، بالتوازي مع إلزام المخابز باستخدام أنواع من الدقيق متدنية الجودة.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين، نشر منذ منتصف الأسبوع الماضي نحو 12 لجنة ميدانية تابعة، لتنفيذ حملات دهم وإغلاق وابتزاز، استهدفت نحو 78 مخبزاً وفرناً في مديريتي معين والوحدة، بحجة مخالفة الأوزان.

ونقلت المصادر عن ملاك المخابز أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها غطاءً لفرض مزيد من الإتاوات على أصحاب المخابز، وإجبارهم على تمويل المجهود الحربي تحت التهديد بالإغلاق؛ خصوصاً أنها شملت المنشآت الخيرية، في حين لم تسجل أي مخالفات حقيقية للأوزان.

وأعادت الجماعة فتح 25 مخبزاً فقط من أصل 78 أغلقتها، بعد اضطرار أصحابها لدفع مبالغ مالية، في حين لا تزال بقية المنشآت تخضع لقرار الإغلاق والتضييق، وسط مخاوف من امتداد الحملة إلى أحياء أخرى في العاصمة، بما يهدد استمرار نشاط إنتاج الخبز، ويزيد الأعباء المعيشية على السكان.

الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)

وبينما ادعت اللجان الحوثية أن حملتها جاءت لضبط مخالفات الأوزان، أخضعت المخابز الخيرية المعروفة بـ«مخابز الفقراء» للإجراءات نفسها بدعوى تحصيل الزكاة، رغم أنها غير مختصة بتحصيل هذا النوع من الإتاوات.

ضغوط على الفقراء

وتسببت الإجراءات الحوثية ضد المخابز الخيرية في حرمان مئات الأسر الفقيرة والنازحة من الخبز الذي كانت تحصل عليه مجاناً أو بأسعار مخفضة.

وشكا مُلَّاك مخابز في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد المضايقات وتكرار حملات الابتزاز، مؤكدين أن الجماعة حوَّلت قطاع إنتاج الخبز إلى أحد مصادر تمويلها، عبر فرض إتاوات نقدية وعينية تحت ذرائع مختلفة، من بينها تمويل التصعيد العسكري تحت اسم «رفد الجبهات» وحملات التعبئة والتجنيد، مما يفاقم الأعباء عليهم، ويهدد قدرتهم على استمرار نشاطهم.

سكان في صنعاء ينتظرون للشراء أمام مخبز يبيع بأسعار مخفضة (الشرق الأوسط)

وتحدَّث سكان في صنعاء عن تراجع توفر الخبز، وظهور أزمة ملحوظة في عدد من الأحياء، مبدين قلقهم من أن استمرار إغلاق المخابز لن يقتصر ضرره على أصحابها؛ بل سيدفع المواطن البسيط إلى تحمل تبعات جديدة، سواء من خلال صعوبة الحصول على الخبز أو ارتفاع سعره.

وتواجه الجماعة اتهامات بزيادة تسخير المؤسسات الرقابية التابعة لها لابتزاز ما تبقى من المنشآت التجارية، وإخضاعها لجبايات متصاعدة، بدلاً من الاضطلاع بدورها في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتحسين جودة المنتجات واستقرار أسعارها، في ممارسات تهدد أحد أهم مصادر الغذاء اليومي للأسر اليمنية، وتحمِّل السكان تكلفة جديدة من الأعباء المعيشية.

تهديد صحة السكان

وبالتوازي مع تلك الحملة، أفاد مُلَّاك أفران في صنعاء بأن الجماعة الحوثية أجبرتهم خلال الأسابيع الماضية على شراء كميات من دقيق القمح الرديء، بعضها مخزَّن منذ سنوات في مستودعات تابعة لما تُسمى «هيئة الزكاة»، وخلطها بالدقيق الأبيض المستخدم في إنتاج الخبز والحلوى.

الأزمات المعيشية تشتد في مناطق سيطرة الحوثيين بالتزامن مع التصعيد العسكري (إ.ب.أ)

واستنكر الخبازون هذه الإجراءات التي قالوا إنها تكشف عدم الاكتراث بالمخاطر المحتملة على صحة المستهلكين، بالتزامن مع رفع أسعار أكياس الدقيق الأبيض إلى مستويات تفوق أسعارها السابقة بأضعاف.

كما كشف مُلَّاك المخابز أن الجبايات والإجراءات الحوثية التي تهدد بإفلاسهم، اضطرتهم إلى الرضوخ والقبول باستخدام تلك الكميات من الدقيق.

وتزداد مخاوف العاملين في قطاع إنتاج الخبز من تعرض أنشطتهم التجارية للانهيار، نتيجة تراجع جودة المنتجات وتراجع الإقبال عليها.

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