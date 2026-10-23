ملك الأردن يزور مصابي الهجوم على الكنيسة... ويتوعد المنفذين بـ«أشد العقوبات»

قام الملك الأردني عبد الله الثاني بزيارة مصابي «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف كنيسة في الكرك، بجنوب البلاد، وتوعّد بإنزال «أشد العقوبات» بحق الذين نفذوا الهجوم الذي أوقع عشرات الضحايا.
الملك يعود اليوم مصابي حادثة العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك#الأردن #وكالة_الأنباء_الأردنية #بترا pic.twitter.com/J2Lt1svMsq
— Jordan News Agency (@Petranews) October 23, 2026
وأعلنت سلطات الأردن، اليوم الجمعة، أن الهجوم الذي نفذه مجهولون في محافظة الكرك أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 27 آخرين.
ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن وزير الداخلية مازن الفراية قوله، خلال مؤتمر صحافي في محافظة الكرك اليوم، إن «الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين»، مؤكداً أن هذا العمل مُدان بكال تفاصيله.
وأضاف الفراية أن «هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل»، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ونقل الإصابات إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، لافتاً إلى أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لـ«مساعدة ذوي الشهداء على تجاوز هذه المحنة والظرف الصعب».
وقال الفراية إن «هذا العمل الإرهابي الجبان الذي نُفذ من قبل مجموعة لا تمت للقيم الإنسانية بصلة بأي شكل من الأشكال، لا يزيد الأردنيين إلا تصميماً وإصراراً على المضي قدماً في نبذ العنف والتطرف ومكافحة ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله».
وتوعَّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منفذي «العمل الإرهابي» في محافظة الكرك «بأشد العقوبات».
وكتب عبر منصة «إكس»: «سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات، ومَن توهم أن رصاص الغدر يشقُّ صف الأردنيِّين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا»، معرباً عن «أحرِّ التعازي لذوي الشهداء، وأمنياتنا بالشفاء للمصابين». وفي وقت لاحق أوردت وكالة «بترا» الرسمية أن الملك عبدالله وصل إلى الكرك.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت مقتل 7 وإصابة عشرات في هجوم شنَّه مجهولون خلال جنازة في إحدى قرى محافظة الكرك.
وقالت السلطات إن التحقيق جارٍ، وإنها ستُعلن نتائجه فور توفرها. وتضاربت الأنباء عن عدد المهاجمين، إلا أن شريط فيديو التقطته كاميرا مثبتة أظهر 3 مسلحين يطلقون النار.
سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات. ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابيندم الأردني غالي، وسنضرب...
— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن «الأجهزة الأمنية في الميدان تتابع حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك».
وأضاف أنه «سيتم إصدار بيانات بالمعلومات فور توثيقها»، داعياً «الجميع لإتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».