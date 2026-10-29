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العالم العربي الخليج

ولي العهد السعودي ورئيس رومانيا يبحثان أوضاع المنطقة

محمد بن سلمان يعزي إسبانيا في ضحايا القطارين... وكوريا تدين اعتداءات الحوثيين

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
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TT

ولي العهد السعودي ورئيس رومانيا يبحثان أوضاع المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الروماني نيكوشور دانيال دان، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

واستعرض ولي العهد السعودي خلال اتصالٍ هاتفي بالرئيس الروماني، الخميس، التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، وسبل تعزيزه وتطويره.

من جانب آخر، ناقش الأمير محمد بن سلمان خلال اتصالٍ هاتفي بالرئيس الكوري لي جاي ميونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

وأعرب الرئيس الكوري عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تشنها الميليشيا الحوثية ضد منشآت مدنية في السعودية.

من جهة أخرى، قدَّم ولي العهد السعودي هاتفياً تعازيه لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في ضحايا حادث تصادم قطارين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وعبَّر سانشيز عن شكره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره النبيلة، كما بحث الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة بلاده للهجمات العدوانية التي تشنها الميليشيا الحوثية على أراضي السعودية، مؤكداً تضامن إسبانيا الكامل مع المملكة.

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ولي العهد السعودي يتلقى دعوة لحضور «مؤتمر المياه» في أبوظبي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
TT

ولي العهد السعودي يتلقى دعوة لحضور «مؤتمر المياه» في أبوظبي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي دعوة من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لحضور «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» في أبوظبي.

تسلم الدعوة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال استقباله السفير الإماراتي لدى المملكة مطر الظاهري، في الرياض، الخميس.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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أخبار السعودية أخبار الإمارات محمد بن سلمان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ولي العهد السعودية الإمارات
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الدفاعات السعودية تُدمِّر 3 «باليستيات» باتجاه الرياض والشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
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TT

الدفاعات السعودية تُدمِّر 3 «باليستيات» باتجاه الرياض والشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية، الخميس.

وأفاد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت صاروخين باليستيين نحو الرياض، وواحداً بالمنطقة الشرقية.

كان الدفاع المدني أطلق الإنذار المبكر في الرياض ونجران والخرج والشرقية للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق.
كما أكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر.

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أخبار السعودية الحوثيين أخبار اليمن السعودية اليمن
العالم العربي الخليج

ولي العهد السعودي ورئيس رومانيا يبحثان أوضاع المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
TT

ولي العهد السعودي ورئيس رومانيا يبحثان أوضاع المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الروماني نيكوشور دانيال دان، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

واستعرض ولي العهد السعودي خلال اتصالٍ هاتفي بالرئيس الروماني، الخميس، التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، وسبل تعزيزه وتطويره.

من جانب آخر، ناقش الأمير محمد بن سلمان خلال اتصالٍ هاتفي بالرئيس الكوري لي جاي ميونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

وأعرب الرئيس الكوري عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تشنها الميليشيا الحوثية ضد منشآت مدنية في السعودية.

من جهة أخرى، قدَّم ولي العهد السعودي هاتفياً تعازيه لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في ضحايا حادث تصادم قطارين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وعبَّر سانشيز عن شكره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره النبيلة، كما بحث الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة بلاده للهجمات العدوانية التي تشنها الميليشيا الحوثية على أراضي السعودية، مؤكداً تضامن إسبانيا الكامل مع المملكة.

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أخبار السعودية محمد بن سلمان ولي العهد محمد بن سلمان ولي العهد السعودي السعودية كوريا الجنوبية رومانيا