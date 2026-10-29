ولي العهد السعودي ورئيس رومانيا يبحثان أوضاع المنطقة

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الروماني نيكوشور دانيال دان، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

واستعرض ولي العهد السعودي خلال اتصالٍ هاتفي بالرئيس الروماني، الخميس، التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، وسبل تعزيزه وتطويره.

من جانب آخر، ناقش الأمير محمد بن سلمان خلال اتصالٍ هاتفي بالرئيس الكوري لي جاي ميونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

وأعرب الرئيس الكوري عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تشنها الميليشيا الحوثية ضد منشآت مدنية في السعودية.

من جهة أخرى، قدَّم ولي العهد السعودي هاتفياً تعازيه لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في ضحايا حادث تصادم قطارين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وعبَّر سانشيز عن شكره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره النبيلة، كما بحث الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة بلاده للهجمات العدوانية التي تشنها الميليشيا الحوثية على أراضي السعودية، مؤكداً تضامن إسبانيا الكامل مع المملكة.