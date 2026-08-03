محمد بن سلمان وإردوغان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية.

وذكرت الوكالة، في بيان، الاثنين، أن الرئيس التركي «أعرب لولي العهد السعودي عن أسفه إزاء تعرض المملكة لهجمات»، وأكد أن أنقرة «تعمل على إرساء السلام الدائم والهدوء في المنطقة».

وشدَّد إردوغان على «ضرورة التزام إسرائيل حرفياً بخريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة»، مشيراً إلى أنه يتابع التطورات عن كثب، بحسب الوكالة.