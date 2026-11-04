حسام حسن ومعتمد جمال والزمالك ضمن ترشيحات جوائز «كاف 2026»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5337510-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D9%81-2026
حسام حسن ومعتمد جمال والزمالك ضمن ترشيحات جوائز «كاف 2026»
حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قوائم المرشحين لعدد من جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 والتي شهدت وجود حسام حسن ومعتمد جمال ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب، والزمالك في قائمة أفضل نادٍ.
وذكر «كاف» عبر حسابه بمنصة «إكس»، اليوم (الأربعاء)، أن ترشيحات أفضل مدرب ضمَّت حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال مدرب الزمالك، إلى جانب لامين ندياي وأومبرتو بيتنكورت وسيباستيان ديسابر وألكسندر سانتوس ومحمد وهبي وبابي ثياو وميغيل كاردوسو.
وجاء الزمالك ممثلاً وحيداً لمصر ضمن عشرة أندية مرشحة لجائزة أفضل نادٍ إلى جانب شباب بلوزداد واتحاد العاصمة من الجزائر، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والترجي التونسي، ومانيما يونيون الكونغولي، والجيش الملكي وأولمبيك آسفي ونهضة بركان من المغرب.
وفي جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا تضمنت القائمة محمد شحاتة لاعب الزمالك، ومحمود حسن تريزيغيه لاعب الأهلي، إلى جانب أحمد خالدي وعبد النور بلحسيني وخوليسو موداو وسفيان المودن ومنير شويعر ومحمد حريمات وعبد الرؤوف وتيبوهو موكوينا.
وترشح منتخب مصر لجائزة أفضل منتخب مع الجزائر والرأس الأخضر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وغانا والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس.
ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز يوم السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة لاغوس النيجيرية.
قررت إدارة النادي الأهلي إحداث تغيير جديد على الجهاز الفني لفريق كرة القدم للسيدات، بتكليف المدرب الصربي «دراغان فوكوفيتش» بقيادة الفريق الأول.
سهى العمري (جدة)
تريزيغيه وشحاتة ينافسان على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا... وحمزة في مواجهة بوعديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5337521-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A
تريزيغيه وشحاتة ينافسان على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا... وحمزة في مواجهة بوعدي
محمود تريزيغيه (موقع الأهلي المصري)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأربعاء قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2026، وسط حضور مصري لافت على مستوى اللاعبين والمدربين والمنتخبات والأندية.
وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة إدراج محمود حسن «تريزيغيه» ومحمد شحاتة، بعدما قدما مستويات مميزة خلال الموسم الماضي.
وجاء ترشيح تريزيغيه، المنتقل إلى الرياض السعودي مع بداية الموسم الحالي، بعد تألقه مع الأهلي، فيما نال محمد شحاتة مكانه في القائمة بعد مساهمته في قيادة الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
كما ضمت القائمة أسماء عربية بارزة أخرى، من بينها الجزائري أحمد خالدي لاعب اتحاد العاصمة والمتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.
وتضم القائمة كذلك عبد النور بلحسيني (شباب بلوزداد) ومحمد ربيع حريمات (الجيش الملكي) ومنير شعير (نهضة بركان) وسفيان المودن (أولمبيك أسفي) وخوليسو موداو (ماميلودي صن داونز) وعبد الرؤوف يعقوب (الهلال السوداني).
وفي فئة المدربين، دخل حسام حسن، مدرب منتخب مصر، سباق المنافسة على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، بعدما قاد المنتخب إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2026، بينما شملت القائمة أيضاً معتمد جمال مدرب الزمالك.
وسيواجه حسن منافسة قوية من أسماء بارزة، أبرزها الثنائي المغربي وليد الركراكي ومحمد وهبي وميغيل كاردوزو (ماميلودي صن داونز) وبابي ثياو (السنغال) وألكسندر سانتوس (الجيش الملكي) وسيباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية) ولامين ندياي (اتحاد العاصمة) وبوبيستا (الرأس الأخضر).
وامتد الحضور المصري إلى قائمة أفضل منتخب في القارة، حيث جاء منتخب مصر بين عشرة منتخبات مرشحة للجائزة بعد مشواره في كأس العالم 2026.
وتضم القائمة أيضاً منتخبات الجزائر والمغرب وتونس والسنغال وساحل العاج والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وغانا وجنوب أفريقيا.
كما ينافس الزمالك ضمن المرشحين لجائزة أفضل نادٍ أفريقي، ليكون الممثل المصري الوحيد في القائمة، بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي وبلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي.
وتضم القائمة أيضاً مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) اتحاد العاصمة (الجزائر) شباب بلوزداد (الجزائر) ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) نهضة بركان (المغرب) أولمبيك أسفي (المغرب) الجيش الملكي (المغرب) الترجي (تونس) الهلال (السودان).
وينافس المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا مع مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في القارة.
وشهدت القائمة حضوراً عربياً لافتاً، بوجود الجزائري إبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن، والثنائي المغربي عبد الله وزان لاعب أياكس وأيوب بوعدي لاعب مانشستر سيتي.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكاف في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة لاغوس النيجيرية.
حسام حسن ومعتمد جمال والزمالك ضمن ترشيحات جوائز «كاف 2026»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5337510-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D9%81-2026
حسام حسن ومعتمد جمال والزمالك ضمن ترشيحات جوائز «كاف 2026»
حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قوائم المرشحين لعدد من جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 والتي شهدت وجود حسام حسن ومعتمد جمال ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب، والزمالك في قائمة أفضل نادٍ.
وذكر «كاف» عبر حسابه بمنصة «إكس»، اليوم (الأربعاء)، أن ترشيحات أفضل مدرب ضمَّت حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال مدرب الزمالك، إلى جانب لامين ندياي وأومبرتو بيتنكورت وسيباستيان ديسابر وألكسندر سانتوس ومحمد وهبي وبابي ثياو وميغيل كاردوسو.
وجاء الزمالك ممثلاً وحيداً لمصر ضمن عشرة أندية مرشحة لجائزة أفضل نادٍ إلى جانب شباب بلوزداد واتحاد العاصمة من الجزائر، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والترجي التونسي، ومانيما يونيون الكونغولي، والجيش الملكي وأولمبيك آسفي ونهضة بركان من المغرب.
وفي جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا تضمنت القائمة محمد شحاتة لاعب الزمالك، ومحمود حسن تريزيغيه لاعب الأهلي، إلى جانب أحمد خالدي وعبد النور بلحسيني وخوليسو موداو وسفيان المودن ومنير شويعر ومحمد حريمات وعبد الرؤوف وتيبوهو موكوينا.
وترشح منتخب مصر لجائزة أفضل منتخب مع الجزائر والرأس الأخضر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وغانا والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس.
ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز يوم السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة لاغوس النيجيرية.
بسبب طليقته... «الأعلى للإعلام المصري» يمنع ظهور حسام حسن إعلامياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5337503-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
بسبب طليقته... «الأعلى للإعلام المصري» يمنع ظهور حسام حسن إعلامياً
حسام حسن وزوجته دان (حسابها في فيسبوك)
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد عبد العزيز، منع ظهور حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ضمن حزمة إجراءات تستهدف حماية الحياة الخاصة للمواطنين ومنع تداول الخلافات الأسرية والشخصية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وشملت القرارات استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية إلى جلسات استماع، على خلفية مخالفتها الضوابط المنظمة لصون واحترام الحياة الخاصة، إلى جانب التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية مشددة في حال انتهاك هذه الضوابط أو تكرار بث أو تداول أي أخبار تتعلق بالوقائع المشمولة بالبيان.
وأكد المجلس استمرار تنفيذ قراره السابق بمنع ظهور طليقته دان آدم على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون ذاته، مشدداً على ضرورة التزام المؤسسات الصحافية والإعلامية والمنصات الرقمية بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات والخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين دون استثناء.
وحذر المجلس من أن مخالفة هذه التعليمات ستقابل بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات، مؤكداً أن وسائل الإعلام ينبغي أن تكون مساحة لنشر الوعي والمعرفة، وليس ساحة لتصفية الخلافات الشخصية أو تبادل الاتهامات والمشاحنات، باعتبار أن الفصل في النزاعات والقضايا الشخصية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
وربط المجلس قراراته أيضاً بضرورة حماية استقرار المنظومة الرياضية المصرية وإعلاء المصلحة الوطنية، موضحاً أن توفير المناخ المناسب للجهاز الفني للمنتخب الأول يمثل ضرورة لتمكينه من أداء مسؤولياته والتركيز على الاستعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة، بعيداً عن التجاذبات والخلافات التي لا تخدم الرياضة المصرية.