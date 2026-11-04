بسبب طليقته... «الأعلى للإعلام المصري» يمنع ظهور حسام حسن إعلامياً

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد عبد العزيز، منع ظهور حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ضمن حزمة إجراءات تستهدف حماية الحياة الخاصة للمواطنين ومنع تداول الخلافات الأسرية والشخصية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وشملت القرارات استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية إلى جلسات استماع، على خلفية مخالفتها الضوابط المنظمة لصون واحترام الحياة الخاصة، إلى جانب التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية مشددة في حال انتهاك هذه الضوابط أو تكرار بث أو تداول أي أخبار تتعلق بالوقائع المشمولة بالبيان.

وأكد المجلس استمرار تنفيذ قراره السابق بمنع ظهور طليقته دان آدم على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون ذاته، مشدداً على ضرورة التزام المؤسسات الصحافية والإعلامية والمنصات الرقمية بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات والخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين دون استثناء.

دان آدم مع زوجها حسام في أحد البرامج (حسابها في فيسبوك)

وحذر المجلس من أن مخالفة هذه التعليمات ستقابل بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات، مؤكداً أن وسائل الإعلام ينبغي أن تكون مساحة لنشر الوعي والمعرفة، وليس ساحة لتصفية الخلافات الشخصية أو تبادل الاتهامات والمشاحنات، باعتبار أن الفصل في النزاعات والقضايا الشخصية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.

وربط المجلس قراراته أيضاً بضرورة حماية استقرار المنظومة الرياضية المصرية وإعلاء المصلحة الوطنية، موضحاً أن توفير المناخ المناسب للجهاز الفني للمنتخب الأول يمثل ضرورة لتمكينه من أداء مسؤولياته والتركيز على الاستعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة، بعيداً عن التجاذبات والخلافات التي لا تخدم الرياضة المصرية.